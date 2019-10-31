Как АИР избавилось от 120-летнего соседа, производившего «неоднозначное впечатление» на инвесторов

Поскольку ни город, ни Агентство не признались в причастности к сносу брошенного здания, его собственники подали заявление в полицию

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND (архивное фото 2017 года)

Агентство инвестиционного развития РТ добилось-таки сноса неприятного «соседа» — старый деревянный наполовину разрушенный дом 1900 года постройки портил вид на штаб-квартиру ведомства Талии Миннуллиной. Представители АИР РТ вели борьбу с трущобой 3 года и, наконец, победили. Тем временем некоторые совладельцы участка узнали о демонтаже от соседей и начали бить тревогу по поводу своего имущества. Подробности выясняли корреспонденты «Реального времени».

АИР избавился от нежелательного соседства

Деревянный двухэтажный барак на Агрономической, 15 на протяжении последних лет все больше ветшал, резко контрастируя с расположенным рядом современным зданием Агентства инвестиционного развития РТ. С момента заселения в новое здание в АИРе вынуждены были терпеть не слишком приятное соседство с полуразрушенным строением.

В доме уже давно никто не жил — у него даже не было крыши. Неприглядный вид попытались скрыть за зеленой сеткой, но не очень помогло. На гостей Талии Миннулиной трущоба производила удручающее впечатление.

Вопрос разрешился неожиданным образом. В октябре дом снесли, и теперь по адресу Агрономическая, 15 — пустырь. «Реальное время» направило запрос в Агентство инвестиционного развития РТ и получило следующий ответ:

— Мы не раз обращались в различные инстанции с просьбой принять меры, так как полуразрушенный дом не безопасен, а также производит неоднозначное впечатление, особенно на потенциальных инвесторов. Вопрос решился через суд, — прокомментировала ситуацию нашему изданию глава АИР РТ Талия Минуллина.

За уточнениями сотрудники пресс-службы АИР РТ рекомендовали обратиться в исполком Казани. Коллеги в мэрии сообщили «Реальному времени», что индивидуальное жилое строение на Агрономической, 15 и участок под ним в частной собственности. Чиновники добавили, что не имеют отношения к демонтажу здания и не располагают информацией о том, кто принял данное решение.

Алло, полиция? У нас пропал дом

Согласно выписке из ЕГРН, по адресу: Агрономическая, 15 значится участок в 12 соток кадастровой стоимостью 3 млн рублей и дом площадью 182 кв. м. Всем этим имуществом в разных долях владеют 14 частных собственников: Рузалия Галиахметова, Ленар Галиахметов, Марс Мустакимов, Равиля Мустакимова, Флюза Галиева, Виктор Никандров, Евгений Никандров, Фирания Замалетдинова, Светлана Галимзянова, Ринат Хасбиуллин, Айрат Шамарданов, Прохор Севастьянов. Еще два собственника, Сергей Севастьянов и Владимир Никандров, как выяснилось позже, уже скончались.

«Реальному времени» удалось разыскать одного из собственников. Ленар Галиахметов рассказал, что когда-то его дом представлял собой двухэтажный четырехквартирный дом 1900 года постройки, никакой исторической ценности не представлял. Последняя семья съехала из этих стен в 2013 году. Но еще 2 года назад, исполком Казани, по словам мужчины, приглашал жильцов на собрание:

— Предлагали снести дом. Не за наш счет. В администрации сказали: «Поможем, только чтобы дома не было». Трое [собственников дома] согласие не дали. Аргументировали тем, что прописаны там, в семье есть несовершеннолетние дети, которые прикреплены к поликлинике, а с пропиской в новом месте могут возникнуть затруднения. Соседи говорили: «Ничего трогать не будем, вопрос со временем как-нибудь решится. Или администрация нам квартиры выдаст или выкупит землю». Дом так и оставался стоять, — рассказал Галиахметов.

Уже через 2 часа другой сосед сообщил, что барак сравняли с землей

Однако 22 октября Ленару позвонил сосед. Сказал, что проезжал мимо дома и заметил, что здание начали разбирать. Когда на следующее утро владелец подъехал к бывшему жилью, увидел, что со строения лишь сняли сетку. Но уже через два часа другой сосед сообщил, что барак сравняли с землей.

— Ценность дома была лишь в том, что все жильцы там прописаны. Но мы не рассчитывали продать его, никакие деньги не требовали. Земля, конечно, осталась в нашей собственности. С ней надо будет что-то решать. Трудность в том, что дом в долевой собственности. Соседи к общему мнению и раньше прийти не смогли, — рассуждает Галиахметов.

Кто взял на себя расходы по сносу дома, мужчина так и не узнал. Все попытки выяснить ни к чему не привели:

— Мне самому стало интересно. Ведь, чтобы снести здание, нужны деньги, да так быстро снести. Обратился в городскую администрацию. Там сначала не поверили, посмеялись. Но в итоге сказали, что ничего не знают о сносе, распоряжение не давали и поэтому расследовать дело не собираются. Мой сосед написал заявление в полицию об исчезновении дома.

Суд позволил продать недвижимость, но о торгах никому ничего неизвестно

Тем не менее судебные тяжбы у мэрии с владельцами барака уже были. На сайте Вахитовского суда есть информация о гражданском иске исполкома от 2017 года в отношении собственников дома и участка по Агрономической, 15.

В решении суда указано, что городская межведомственная комиссия обследовала дом 15 на ул. Агрономической и в декабре 2009 года признала его аварийным. Собственникам рекомендовали реконструировать помещения за свой счет: «данные рекомендации направили каждому из собственников дома заказным письмом с уведомлением». Однако реконструкцию строения так и не выполнили.

На сайте Вахитовского суда есть информация о гражданском иске исполкома от 2017 года в отношении собственников дома и участка по Агрономической, 15. Фото rt.rbk.ru

В суде представители муниципалитета утверждали, что бездействуя, «собственники нарушали нормы санитарного содержания, технической эксплуатации и создавали угрозы для жизни и здоровья граждан». Городская межведомственная комиссия в декабре 2009 года заключила, что содержание дома «бесхозяйственное». Кроме этого, за ненадлежащее содержание фасада дома, ограждения и прилегающей территории четверым собственникам Управление административно-технической инспекции в мае 2016 года выписало штраф в размере 2 тыс. рублей каждому.

Комитет земельных и имущественных отношений Исполкома Казани в январе 2017 года при обследовании двухэтажного дома установил, что он «в полуразрушенном состоянии, накрыт строительной сеткой, крыша демонтирована, не заселен, территория частично ограждена забором». Это и стало для муниципалитета поводом для обращения в суд.

В документе также сообщается, что город планировал продать земельный участок на публичных торгах и выплатить собственникам вырученные от продажи средства за вычетом расходов на исполнение судебного решения. Собственники выступили против данного решения.

Суд счел, что недостаточно доказательств «о систематическом нарушении ответчиками прав и интересов соседей либо бесхозяйственном обращении с жильем, выразившемся в его разрушении». Кроме того, было установлено, что предупреждения в адрес ответчиков не направляли, поскольку по указанному адресу они не проживали, а значит, об ответственности их не предупреждали. В итоге в иске отказали, но в апелляции суд все-таки поддержал чиновников.

О продаже участка и дома на Агрономической, 15 владельцев, по их словам, никто не извещал

На запрос нашего издания мэрия Казани прислала решение апелляционной коллегии. Судя по материалам, в конце 2017 года поступил новый иск от администрации Вахитовского и Приволжского районов. Так как собственники дома и «после предупреждения продолжили нарушать права и интересы соседей… либо без уважительных причин не производили необходимый ремонт», коллегия постановила удовлетворить иск муниципалитета — продать имущество на торгах с оговоркой, что «право собственности прекращается при отчуждении собственником имущества другим лицам. Принудительное изъятие имущества у собственника не допускается». Правда, о продаже участка и дома на Агрономической, 15 владельцев, по их словам, никто не извещал.