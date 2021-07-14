Родители особенных детей обвинили частную школу в недобром соседстве

Превратится ли казанская школа №1 в кампус престижной кембриджской школы «Бала-Сити» с видом на Кремль?

Как стало известно «Реальному времени», в казанской муниципальной школе №1 разгорается конфликт. Родители детей-инвалидов и обычных школьников недовольны расширением коммерческого заведения «Бала-Сити», с которым с 2019 года они вынуждены делить здание. «За три года муниципальная школа стала малокомплектной: больше нет 10 и 11 классов, нет гардероба, дети учатся в две смены. Каждый год у муниципальной школы становится все меньше помещений», — пожаловалась одна из родительниц. В «Бала-Сити» обвинения решительно отвергают, выступая за открытый и честный диалог с оппонентами.

«Теперь дети переодеваются в коридоре»



«Идет «захват» муниципальной школы, где учатся в том числе дети с инвалидностью», — высказала свои опасения мама школьницы с РАС (расстройства аутистического спектра) Альбина Нафигова, ее дочь учится в казанской школе №1.



По мнению родительницы, коммерческий проект «Бала-Сити» «отжимает помещения и нарушает права детей. За три года муниципальная школа стала малокомплектной: больше нет 10 и 11 классов, нет гардероба, дети учатся в две смены».

Нафигова задается вопросом, почему муниципальная собственность (помещение школы) используется платной школой по договору безвозмездного пользования. В разговоре с «Реальным временем» она рассказала: проект по инклюзивному обучению детей с РАС осуществляется в школе №1 с 2017 года на средства грантов и благотворителей. В частности, два раза подряд этот проект побеждал в конкурсе российского фонда — оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.

Она подчеркнула, что проект затратный, ведь дети с особенностями развития к школе привыкают медленно и долго, им требуется — каждому — помощь тьютора, преподают им особые педагоги. И что невозможно взять и перенести этот проект вместе с особыми детьми в другую школу — это станет потрясением и для детей с аутизмом, и для их новых одноклассников, которые не будут знать, как общаться с инвалидами. В школе №1 обычные ученики уже имеют этот опыт.

— Дети с РАС должны учиться в школе, где для них уже созданы условия! Если нас выдавят, придется все начинать с нуля, — говорит Альбина. — А нас постепенно выдавливают начиная с 2018 года. И не только нас. Если нас выдавят, то легче будет выдавить из школы и норматипичных детей, поскольку их родители не так сплочены, как родители детей-инвалидов. И их уже многое не устраивает, так же, как родителей детей-спортсменов (в школе №1 традиционно учатся юные хоккеисты): необходимость делить с «Бала-Сити» столовую, спортзал, актовый зал, учеба во вторую смену — ее трудно совмещать с графиком тренировок, отсутствие гардероба, который переоборудовали в класс. Теперь дети переодеваются в коридоре, там стоят вешалки!

По словам Альбины Нафиговой, родители детей с РАС полагают, что сейчас дело идет к тому, чтобы и вовсе закрыть малокомплектную муниципальную школу и получить в итоге «кампус с видом на Кремль». Чтобы предотвратить «захват», родители неоднократно пытались попасть на прием к чиновникам от образования — в районные отделы и городское управление образования, однако это им не удалось:

— Как только мы озвучивали суть вопроса, который хотим обсудить, оказывалось, что нужного специалиста нет на месте, и когда будет, неизвестно. Сейчас мы написали письма, ответов пока нет — ждем.

В 2019 году школа была признана малокомплектной, учеников из этого микрорайона в школе было слишком мало. Фото: wikimapia.org

«Мы понимаем свою ответственность»

Свое мнение по конфликтной ситуации «Реальному времени» высказала учредитель и генеральный директор АНО «Общеобразовательная организация «Бала-Сити» Альбина Насырова:

— Мы совместно используем здание на Лево-Булачной со школой №1 с 2019 года. Тогда школа была признана малокомплектной, учеников из этого микрорайона в школе было слишком мало. Решением стало частно-государственное партнерство — было принято решение о том, что соседство двух школ будет полезно для обеих сторон. Мы понимаем свою ответственность за совместно используемую территорию, наша задача — организовать комфортные, качественные условия для обучения и развития учеников обеих школ. Уверена, что две школы могут прекрасно существовать и развиваться рядом. Я сама педагог по образованию и опыту работы и понимаю, как важны комфортные условия в школе для качества обучения. С 2019 года нам удалось реализовать комплекс работ по ремонту, оснащению помещений школы, которыми пользуются совместно ученики школы №1 и «Бала-Сити».

На вопрос о помещениях и затратах на их ремонт Насырова ответила, что все работы проведены исключительно за счет собственных средств «Бала-Сити», и перечислила, что было сделано: ремонт помещений, учебных классов и общих пространств, модернизация и оснащение кухни и столовой («теперь там есть посудомоечная машина, новая посуда, линия раздачи еды с поддержанием температуры»), актового зала (в частности, «установили современное концертное оборудование, кондиционер, шторы с затемнением, поставили проекционное, световое и профессиональное оборудование, обновили мебель»), ремонт спортивного зала и раздевалки (с закупкой нового спортинвентаря). А еще, добавила хозяйка «Бала-Сити», было «полностью отремонтировано асфальтовое покрытие вокруг всей территории школы».

Сейчас, по словам Альбины Насыровой, «Бала-Сити» проводит в школе №1 ремонт в учебных классах на 4-м этаже.

— Там будут обучаться только ученики школы №1, — заверила она. — Мы стараемся поддерживать образовательную и развивающую активность для учеников школы — подарили школе №1 шахматный стол с наборами фигур, регулярно помогаем школе с организацией мастер-классов, конференций. Поддерживаем и педагогов школы — в общей столовой для всех педагогов школы №1 нами обеспечено бесплатное питание.

Фото: balacity.ru

«Не идет никакой речи о выселении»

На вопрос, какими она видит пути выхода из конфликта с родителями учеников школы №1, Альбина Насырова ответила:

— В решении всех вопросов родителей учеников школы №1 я считаю главным путем открытый и честный диалог. Мы регулярно встречаемся и общаемся с активными родителями, обсуждаем все возникающие вопросы и принимаем совместные решения. Для меня крайне важен конструктивный диалог как с родительским сообществом, так и руководством школы №1.

А на вопрос, до какой степени и в какие сроки планирует расширять свое присутствие в школе №1 «Бала-Сити», сказала:



— Набор на новый учебный год уже завершен, мы набрали один первый класс. Мы развиваемся в соответствии с закрепленными по решению КЗИО за школой «Бала-Сити» помещениями и далее мы планируем работать на площадях, которые нам отведены. Мы не претендуем ни на какие дополнительные помещения, и тем более не идет никакой речи о выселении учеников школы №1.

Много вопросов

Учитывая, что на сегодня в Казани налицо острый дефицит школ, а родители не обязаны записывать ребенка в ближайшую школу по месту жительства, а вправе выбирать наиболее удобный вариант, «Реальное время» обратилось с запросом в республиканское Минобразования и исполком Казани относительно ситуации в школе №1.



Мы задали, в частности, вопросы о том, почему муниципальная школа используется под платную школу по договору безвозмездного пользования, почему в школе №1 закрыли 10 и 11 классы, почему, несмотря на то, что школа малокомплектная, управление образования не изыскало возможность сделать ее односменной, почему в школе нет гардероба и как это согласуется с СанПиН, какова на сегодня не обеспеченная помещениями потребность в школах Казани?

В министерстве перенаправили запрос в Управление образования Казани. В Управлении образования исполкома Казани ответили следующее:

— Мы в курсе сложившейся ситуации в школе №1 и обязательно будем в ней разбираться. Встретимся со всеми сторонами, чтобы выслушать их мнения. Только после этого будут приниматься какие-либо решения. Напомним, что проект по обучению детей с расстройствами аутистического спектра в рамках средних школ города был подготовлен совместно с Управлением образования и руководством города. Мы заинтересованы в его успешной реализации.

Образование под эгидой Кембриджа и ЮНЕСКО

На официальном сайте АНО «Общеобразовательная организация «Бала-Сити» сообщается, что сеть полилингвальных детсадов и Кембриджская международная школа «Бала-Сити» «первой в Татарстане начала реализовывать концепцию полилингвального образования», а «образовательный процесс в международных группах детских садов и школе построен на интегрированной российско-кембриджской программе». Там указано также, что школа имеет статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», а кампус школы на Лево-Булачной, 14а (это адрес школы №1) был открыт в 2019 году.

На сегодня запись в первый класс «Бала-Сити» завершена, сообщают желающим пойти туда в едином контактном центре сети. Однако при условии успешного прохождения вступительного испытания ребенок может быть зачислен в резерв. И если совсем уж повезет и его в конечном итоге примут в школу, родителям придется заплатить вступительный взнос в 130 тыс. рублей, ежегодный — на учебники и канцтовары — 12,5 тыс. и ежемесячно отдавать за обучение порядка 49 тыс. и за питание 6,5 тыс. Итого год обучения обойдется в 68 тыс. рублей, не считая вступительного взноса.

По данным «Спарк-Интерфакс», АНО «Бала-Сити» завершило 2019 год с выручкой почти 117 млн рублей и чистой прибылью почти в 3,5 млн, а 2020-й — с выручкой в 102,86 млн рублей и чистой прибылью почти в 2,34 млн. Альбина Насырова также владеет и руководит АНО «Общеобразовательная организация «Школа новых технологий». В этой школе, открывшейся в 2019 году, по данным сайта edu.tatar.ru, сейчас числится 163 ученика. По итогам 2020 года выручка от продажи здесь превысила 19,44 млн рублей, чистая прибыль — 1,2 млн.