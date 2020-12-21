Мэр Казани о ЧП на транспорте: «Жуешь про отопители, подрядчиков. Скажи, что горит»

Шесть пожаров на транспорте в Казани за год

После того как к обсуждению постоянно горящего общественного транспорта подключились известный урбанист Илья Варламов, глава МВД Татарстана Артем Хохорин и сами транспортники, ситуацию решили обсудить и в мэрии города. Сегодня во время «делового понедельника» мэр Казани Ильсур Метшин потребовал от заместителя руководителя исполкома Ильдара Шакирова отчитаться по ситуации с возгоранием транспорта.

— Что за напасть такая?! Когда мы «похоронили» «Газели», номер один вопрос был — безопасность пассажиров на общественном транспорте…. И вдруг через 12 лет после начала реализации программы мы начинаем «гореть синим пламенем». Благо нет никаких жертв. Что с трамваями, автобусами? — возмутился градоначальник.

В этом году произошло три случая возгорания автобусов и три случая — с трамваями на муниципальных предприятиях. Основных причин две: замыкание в моторе электропривода отопителя и возгорание от блока предохранителя за кабиной водителя, пояснил Ильдар Шакиров. По его словам, каждый конкретный случай рассмотрен, по каждому назначена специальная комиссия, на прошлой неделе отработали вопросы с заводом-изготовителем из Минска, выявлен ряд замечаний по эксплуатации к перевозчикам, начата замена моторов отопителей.

В этом году произошло три случая возгорания автобусов

— Для наших коллег из СМИ, которых просим донести эту информацию и для того мы их приглашаем, мыло, мочало — начинай сначала… Скажи конкретно, ты, как зам курирующий, 10-й раз жуешь про отопители, подрядчиков. Скажи, что горит, какие результаты комиссии по автобусам и трамваям и что будете делать, давай без умных слов, — обратился рассерженный Метшин к Шакирову, перейдя на «ты».

— Недочеты в порядке содержания и технического обслуживания и в порядке подключения дополнительного оборудования, — ответил замруководителя исполкома.

«Мы тут дипломы получаем, но тут-то я глазам верю, что автобус горит»

Ильдар Шакиров ответил, что лишены премий все руководители и технические специалисты, вынесены выговоры. Ильсур Метшин попросил прокуратуру города оценить, соответствует ли взыскание уровню материального ущерба. Глава города заявил, что автобусы, на которых произошло возгорание, прошли 850 тыс. км, а капремонт должны были провести после 600 тыс. км. Он напомнил, что главное — безопасность людей, на их безопасности экономить нельзя.

— Стыд и срам, позор! Два депутата Госсовета целых, Асфан Галямович (гендиректор МУП «Метроэлектротранс», депутат Госсовета РТ V созыва, — прим. ред.), лидер наш электротранспорта России, три трамвая сгорело! Отчего? Оттого, что плохо работают службы технического контроля, вовремя надо менять, вовремя капремонт проводить. То же самое — Альберт Ахатович (Альберт Мухаметшин — директор МУП Казани «ПАТП № 2», депутат Госсовета РТ VI созыва, — прим. ред.), ПАТП №2 — два автобуса. На что опытные руководители! Мы, что ли, должны эти печки ходить проверять?! — гневался Метшин.

Ильдар Шакиров сообщил, что лишены премий все руководители и технические специалисты, вынесены выговоры. Фото: kzn.ru

Он заявил, что через 12 лет после старта реформы в городе расслабились так же, как и с департаментом продовольствия, в адрес которого родители школьников стали жаловаться на «котлеты-шайбы».

«Мы тут дипломы получаем, везде первые, такая Мекка, к нам за передовым опытом приезжают. И вдруг получаем от родителей.… Даже не поверил сначала, но тут-то я глазам верю, что автобус горит. Никто навечно не пришел, ни один из директоров, и депутаты Госсовета в том числе. Или наведите порядок, или пусть на их место придут те, кому небезразлично, бронзой не покрылись и в статуи не превратились. Больше чтобы мы на эту тему не разговаривали. Проведите весь необходимый контроль. Не рискуйте пассажирами, экономите не там!» — высказался градоначальник.

Нет денег, нет техосмотра

Напомним, в настоящее время прокуратура Татарстана проводит проверку после возгорания двух пассажирских автобусов. Один из инцидентов произошел на днях с пассажирским городским автобусом 70-го маршрута. На момент пожара в автобусе находился один водитель, он не пострадал. Сам автобус принадлежит ПАТП №2 Казани.

Председатель АТП Татарстана Сергей Темляков ранее прокомментировал «Реальному времени» инциденты с горящими автобусами в Казани. По его словам, перевозчики не согласны с утверждением Ильи Варламова, что символ Казани — горящий транспорт (Варламов, правда, тогда говорил именно о трамваях). В Казани зафиксировали лишь три случая возгорания автобусов, тогда как в Москве за два последних года сгорело 30 автобусов, в Санкт-Петербурге — 25 машин, а в Самаре произошло пять подобных случаев.



По словам Темлякова, перевозчики не согласны с утверждением Ильи Варламова, что символ Казани — горящий транспорт. Фото: Максим Платонов

«Причина: не принимаются по нормативным затратам тарифы, не работает 220-ФЗ. Запчасти меняются, когда выходят из строя. Любая техника требует внимательного содержания. Для того чтобы мотивировать работников технической службы, им нужно повышать зарплату», — говорится в сообщении ассоциации (есть в распоряжении «Реального времени»).

С марта из-за ситуации с коронавирусом автотранспортные предприятия Казани сократили расходы, так как нет доходов, объясняют перевозчики. В техническом состоянии автобусы должны содержаться по регламенту, но для этого нет денежных средств. Перевозчики призвали правительство обратить внимание на их проблему. В ассоциации считают, что нужно субсидировать пассажирские перевозки, как это делается по всей стране.

Варламов назвал горящие трамваи «символом и позором» Казани. С осени он насчитал 12 происшествий разной степени опасности с трамваями, они связаны с технической неисправностью.

«Почему трамваи массово горят, непонятно до сих пор. Какого-то внятного расследования, которое установило бы причину возгораний и позволило избежать их в будущем, я не увидел. Вероятно, дело в неправильной эксплуатации и экономии на запчастях. Трамваи продолжают пылать и слетать с рельсов», — написал блогер.

Варламов назвал горящие трамваи «символом и позором» Казани. С осени он насчитал 12 происшествий разной степени опасности с трамваями, они связаны с технической неисправностью. Фото: соцсети

Недавно проблему горящего транспорта прокомментировали в МВД Татарстана. Трамваи в Казани часто загораются из-за отсутствия техосмотра. Об этом заявил на совместном заседании кабмина РТ и коллегии МВД по РТ глава ведомства Артем Хохорин.



Екатерина Аблаева