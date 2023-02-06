Казань просит денег на массовую замену состарившихся лифтов

Траты на подъемники «съедят» бюджет капремонта, а на стройке лифтового завода ищут варианты импортозамещения

Недавнее казанское ЧП с лифтом, совершившим «жесткую посадку» в доме №102а на проспекте Ямашева, можно с полной уверенностью считать предвестником больших проблем. В Татарстане ежегодно производится замена отслуживших 25-летний срок лифтов, проблема нарастает, как снежный ком, поскольку как раз четверть века назад в республике, и прежде всего в Казани начали массово вводить в эксплуатацию жилые высотки по программе ликвидации ветхого жилья. Только в столице в жилом районе Азино одномоментно придется заменить сотни подъемников. «Реальное время» — об угрозе остановки лифтов в многоэтажках, сложностях с их заменой и проблеме, уходящей в бесконечность.

Дайте денег или продлите сроки эксплуатации



О случае с падением лифта в первые рабочие будни года в казанской девятиэтажке на проспекте Ямашева,102а стало известно лишь на днях. Дом ввели в эксплуатацию, по данным ресурса dom.mingkh.ru, в 2008 году. Нестарый, казалось бы, подъемник с находящимися внутри сотрудниками скорой помощи и их пациентом вместо плавного спуска буквально слетел вниз.

Вскоре руководитель Казгорисполкома Рустем Гафаров на итоговой коллегии Минстроя РТ сообщил неприятную новость:

— Срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию, после чего лифт необходимо менять. В Казани есть территории, массово застраивавшиеся в достаточно короткий период времени, например микрорайон Азино. Как раз в ближайшие годы нас ждет пик истечения сроков эксплуатации нескольких сотен лифтов и их остановка.

Руководитель Казгорисполкома Рустем Гафаров предупредил: чтобы заменить отслужившие свое лифты, потребуется настолько много денег, что эти работы будет нереально осуществить исключительно за счет средств капитального ремонта. Фото: скриншот видеозаписи коллегии Минстроя РТ

Скромно умолчав точные цифры, характеризующие масштабы проблемы, Гафаров предупредил: чтобы заменить отслужившие свое лифты, потребуется много денег — настолько много, что эти работы будет нереально осуществить исключительно за счет средств капитального ремонта:

— В 2025 году, например, до 40 процентов денег капитального ремонта в сегодняшних ценах уйдет на замену лифтов. Такое уже было. В 2012 году Фондом реформирования ЖКХ было выделено дополнительное финансирование и были включены в программу замены еще 222 лифта. И тогда благодаря этому решению в Казани заменили почти 500 лифтов, и это сняло остроту в Ново-Савиновском районе, где тоже срок службы лифтов массово подходил к концу.

Он обратился к присутствовавшему на коллегии замминистра строительства России Никите Стасишину с просьбой рассмотреть возможность целевого финансирования мероприятий по замене лифтов, поскольку «их замена повлечет за собой использование значительной части бюджета города», а в качестве временного выхода предложил инициировать поправки к правилам эксплуатации лифтов:

— Их опять ввели в зону ответственности Ростехнадзора, благодаря чему будут обеспечены должный контроль и ответственность. В свою очередь, можно было бы предложить вернуться к практике продления сроков эксплуатации при условии обследования и замены отдельных элементов конструкций, как это работало раньше.

От трех миллионов и выше

Проблема безопасности и замены отработавших свое лифтов стоит давно. Как сообщили «Реальному времени» в республиканском Минстрое, в 2023 году в Татарстане выработают срок службы 272 лифта, в том числе в Казани 171, в 2024-м — соответственно 308 и 160 и в 2025-м — 355 и 290. Там заверили, что ровно такое же количество лифтов будет в эти годы заменено на новые. А на вопрос о стоимости замены одного лифта при действующих в настоящий момент ценах нам ответили:

— Средняя стоимость замены одного лифта на девять остановок составила 2,87 миллиона рублей.

Фото: pxhere.com

В исполкоме Казани на вопрос о количестве установленных в домах столицы лифтов, планах по их замене и стоимости этих работ нашему изданию ответили:

— В Казани в многоквартирных домах установлено 9 250 лифтов. По окончании срока службы лифты включаются в программу капремонта многоквартирных домов для замены. Ориентировочная стоимость замены лифта — от 3,6 млн рублей, однако она зависит от этажности дома и количества остановок лифтового оборудования. В программу капремонта 2023 года в связи с окончанием нормативного срока включены 66 домов со 171 лифтом.

В Казгорисполкоме уточнили, что нормативный срок службы лифтов устанавливается производителем и прописывается в технической документации лифтового оборудования, а при отсутствии в паспорте лифта таких сведений он устанавливается продолжительностью 25 лет со дня ввода лифта в эксплуатацию.

Ажиотаж не нужен?

Российские СМИ цитируют слова зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой о том, что к 2025 году в России заменят не более 50 процентов отслуживших свой срок лифтов, нуждающихся в обновлении, а минимум 41 тысяча лифтов просто не была учтена в планах замены.



— Где-то в 2005—2010 годах даже Ростехнадзор ушел от статистики — от регистрации лифтов, — напомнил о другой заложенной почти 20 лет назад по лифтам «административной бомбе» эксперт «Реального времени» Виктор Шаронов, долгое время руководивший казанским ООО «Лидер-Лифт», обслуживавшим порядка 400 лифтов Казани, а до этого монтировавшим лифты в Азино — в домах, строившихся по программе ликвидации ветхого жилья. — Лифты попросту не регистрировали, и этот пробел в регистрации и постановке лифтов на учет до сих пор аукается, учитывая, что эксплуатирующих организаций множество, только в Казани их не менее 50, а в последние годы по субподряду эксплуатацией лифтов начали заниматься даже индивидуальные предприниматели. Владельцев лифтов на сегодня тоже множество — и УК, и ТСЖ, и даже частные лица.

Фото: pxhere.com

Директор РИКЦ ООО «Инжтехсервис» Ильдар Насыров объяснил, как проблема замены лифтов решается в Татарстане сегодня:

— Информация о конкретных лифтах и конкретных сроках их эксплуатации в открытом доступе не нужна, она приводит к ненужному ажиотажу вокруг этой темы. Все делается по плану капитальных ремонтов домов, каждый владелец лифтов понимает степень опасности эксплуатации отработавшего свой срок лифта и не станет эксплуатировать лифт с просроченным сроком службы. В городах республики, и не только в Казани, на сегодня нет ни одного лифта с истекшим сроком службы, а недавно был разыгран тендер на замену лифтов на 1,7 миллиарда рублей. Программа замены лифтов сверстана, деньги на это выделены и это именно то количество лифтов, которое потребуется заменить до 2025 года.

«Без дамоклова меча процесс идет не по плану»

Ильдар Насыров напомнил: только в Казани работают четыре инженерных центра, которые проводят ежегодное техническое освидетельствование лифтов. И эксперты, видя, что срок службы лифта истек, рекомендуют владельцу вывести его из эксплуатации:



— Запретить эксплуатировать лифт эксперт не может, но владельцы лифтов, понимая, что в случае какого-либо происшествия им грозит уголовное дело, обычно заранее заботятся об освидетельствовании и устранении выявленных во время освидетельствования недостатков. И действуют они очень активно.

Он также рассказал о последних изменениях в законодательстве, которые направлены на повышение безопасности эксплуатации лифтов:

— В 2021 году был отменен надзор за исполнением ряда регламентов, в том числе и надзор за регламентом безопасности лифтов, который осуществлял Ростехнадзор. В результате с 2021 по 2023 годы надзора за лифтами не было, а инспектор мог прийти с проверкой лифта только при получении жалобы либо в случае какого-то инцидента. Но недавно было принято решение о восстановлении надзора, и с 1 марта 2023 года надзор органов Ростехнадзора за лифтами будет осуществляться. Это очень важно: без дамоклова меча у нас в стране многие процессы идут не по плану.

Сейчас, говорит Ильдар Насыров, наличие «дамоклова меча» обеспечивают три документа: Федеральный закон от 19 декабря 2022 года №548-ФЗ, которым был восстановлен госконтроль за состоянием лифтов, постановление правительства РФ №743 от 24 июня 2017 года в действующей сегодня редакции, которое определяет правила взаимодействия между владельцами лифтов, монтажными организациями, организациями, занимающимися обслуживанием лифтов и инженерными центрами, а также Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов».

— Эти документы полностью определяют порядок взаимодействия между владельцами лифтов, эксплуатирующими организациями и контролирующими органами, — говорит Насыров. — Согласно правительственному постановлению, владелец лифтов заключает договор на их техническое освидетельствование с инженерным центром и на обслуживание со специализированной организацией, а также назначает своих сотрудников, которые контролируют выполнение этих договоров. При этом специалисты инженерного центра, организации по техническому обслуживанию и ответственные за организацию эксплуатации лифтов должны быть обучены и подтвердить свою квалификацию в Центре оценки квалификации. Это является обязательным требованием — отсутствие документа ЦОК может привести к претензиям со стороны органов Ростехнадзора, а отсутствие аттестованных специалистов может привести к тому, что лифты будут остановлены.

Проблема, уходящая в бесконечность

Тем не менее российские депутаты, Минстрой РФ, Ростехнадзор и Национальный лифтовый союз бьют тревогу: по официальным данным, к 2025 году в России потребуют замены 100 тысяч лифтов, и на латание этой бреши в ЖКХ где-то надо брать ресурсы и финансы. Хуже всего обстоят дела с заменой в Самарской, Ульяновской, Ярославской областях, Удмуртии, Вологодской и Курской областях.

Зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева уже дала понять, что решить эту проблему вполне могут за счет собственников путем введения еще одной статьи в платежку за ЖКУ — платы за содержание лифтов, раз уж не хватает средств, которые жильцы платят за текущий ремонт и содержание общего имущества. «Кроме как из кармана собственника средства на ремонт [лифтов] взять неоткуда», — заявила она на посвященном проблеме круглом столе.

Проблема замены лифтов — это проблема, уходящая в бесконечность, связанная с ростом объемов строительства многоэтажных «человейников». Фото: Максим Платонов

Виктор Шаронов заметил, что проблема замены лифтов — это проблема, уходящая в бесконечность. Причем она имеет тенденцию к усугублению, ведь массовое строительство жилья в эпоху «борьбы с ветхостью» — ничто по сравнению с сегодняшними объемами строительства многоэтажных «человейников». Да и на 18—25 этажи, в отличие от 9-го и даже 14-го пешком ходить будет намного труднее, если лифт по причине старости будет остановлен.

Подрядчик на все случаи

В январе этого года Фонд ЖКХ РТ по итогам электронного аукциона заключил договор с казанским ООО «Лифт-строй компания» на выполнение работ по оценке технического состояния лифтов, разработке проектной документации и ремонту 470 лифтов стоимостью 1,768 млрд рублей — тот самый, о котором говорил «Реальному времени» Ильдар Насыров. В рамках договора в 2023 году будет разработана проектная документация на ремонт и замену лифтов в 84 домах, в том числе в 52 в Казани, в 2024 году — в 72 домах, в том числе в 67 в Казани, и в 2025 году — в 26 домах, в том числе в трех в Казани. Как следует из заключенного с поставщиком договора, на разработку проектов уйдет порядка 40,2 млн рублей, а на замену лифтов — почти 1,73 млрд.

Сервис «СПАРК-Интерфакс» указывает, что этот же поставщик допущен к участию в контракте НКО «Фонд ЖКХ РТ» стоимостью 1,18 млн рублей на разработку проектной документации и замену лифтов в 73 домах в 2023—2025 гг., включая 69 домов в Казани в 2025 году (преимущественно в Приволжском и Советском районах — в домах, построенных по программе ликвидации ветхого жилья).

Этот же подрядчик выполнял работы по замене лифтов по госконтрактам с Фондом ЖКХ РТ и в прошлые годы, заработав на них с 2018 года более 5 млрд рублей. А два года назад к руководству этого предприятия возникали вопросы у Следкома.

По данным открытых источников, собственником компании, которая завершила 2021 год с выручкой в 1,08 млрд рублей и чистой прибылью свыше 67 млн, является Динар Гарипов. Однако непродолжительное время, с апреля по октябрь 2020-го, ею владела Гульшат Загидуллина — гендиректор и бывший совладелец ООО «Татлифт» — резидента промышленной площадки ТОСЭР, которое с конца 2020 года развивает инвестиционный проект на территории индустриального парка «Зеленодольск» по строительству завода, производящего лифтовое оборудование.

Где взять новые лифты?

«Согласно проекту, предполагается строительство производственных зданий, сооружений и оснащение современным технологическим оборудованием, — сообщается на сайте ООО «Татлифт». — На заводе планируется выпуск до 3 000 лифтов в год с нулевой стадии металлообработки до полной сборки… В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, разработан собственный бренд лифта «ТЛМОТОРС», закуплено основное технологическое оборудование. Запуск завода намечен на 2023 год.

Под строительство завода выделен участок площадью 21 тыс. кв. м в индустриальном парке «Зеленодольск». Фото: tatlift.com

Однако у российских производителей лифтов наметились серьезные проблемы с импортозамещением. Западные компании перестали поставлять лифты и комплектующие в Россию, есть определенные сложности с этим, как выяснилось, и на Востоке.

— С одной стороны, с поставками лифтов для замены сложностей быть не должно — у нас есть крупные лифтостроительные заводы, например, завод в Могилеве — в Белоруссии, также есть много частных лифтостроительных заводов, — говорит Виктор Шаронов. — Правда, у последних могут возникнуть проблемы с некоторыми комплектующими, поставляемыми из Китая и Турции. Например, с полупроводниками, производство которых в России только еще начали восстанавливать, со станциями управления, где эти полупроводники используются.

«Реальное время» обратилось к гендиректору ООО «Татлифт» с вопросами, не изменился ли срок запуска завода, какое количество лифтов планируется на нем выпустить в 2023 году и в последующие годы, будут ли выпускаться на предприятии грузовые лифты и как на нем планируют решать вопрос с полностью импортозависимыми деталями вроде частотных регуляторов, подшипников, силовых элементов и электроникой.

— Запуск завода запланирован на третий квартал 2023 года, — сообщила изданию Гульшат Загидуллина. — Предполагаемое количество выпускаемых лифтов на первоначальном этапе — порядка 100 в месяц, а ориентация нашего завода сейчас направлена на грузопассажирский сегмент.

Что же касается импортозамещения, то на заводе, по ее словам, «разрабатываются альтернативные пути получения требуемых узлов и комплектующих».