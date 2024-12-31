Рустем Рафиков: оценить, насколько Вознесенский тракт разгрузит дороги, можно будет после взимания платы

В Кабинете министров Татарстана подвели итоги работы дорожно-транспортного комплекса республики

Фото: Динар Фатыхов

Когда в Татарстане начнут брать плату за передвижение по открывшимся под занавес 2024 года платным дорогам, как рассчитывались тарифы на проезд по ним и с какими итогами завершает год дорожно-транспортный комплекс республики и ее столицы, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете министров республики. Подробности — в материале «Реального времени».

Со скорой и МЧС денег не возьмут

С 11 января в Казани начнут взимать плату за проезд по Вознесенскому тракту, сообщил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, отметив важность запуска в Новом году Вознесенского тракта и автобана Алексеевское — Альметьевск:

— За сутки по Вознесенскому тракту проезжают более 40 тысяч автомобилей уже сегодня… Эти объекты станут значимой частью дорожной сети Татарстана, предоставив автомобилистам современные, удобные и скоростные маршруты.

Он подчеркнул, что результаты их эксплуатации будут определять дальнейшее развитие транспортного комплекса республики. Министр прямо не озвучил планы по строительству новых платных дорог, но перечислил возможные направления: на Лаишевский узел, дорога на Дербышки, вторая очередь автодороги Несмелова — «Серебряный бор».

На вопрос «Реального времени» о том, каким автомобилям предоставляется бесплатный проезд, участники брифинга сообщили, что такой льготой будут пользоваться автомобили скорой помощи, МЧС, а также принадлежащие правоохранительным органам «для осуществления контроля за порядком и безопасностью движения».

На вопрос «Реального времени» о том, каким автомобилям предоставляется бесплатный проезд, участники брифинга сообщили, что такой льготой будут пользоваться автомобили скорой помощи, МЧС, а также принадлежащие правоохранительным органам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В нормативном состоянии — 85% казанских дорог

Общая площадь ремонта дорог на территории Казани в 2024 году составила почти 2,5 млн кв. м, а наибольшие объемы финансирования в дорожном строительстве были направлены на реконструкцию Горьковского шоссе от улицы Музыкальной до трассы М-7, строительство Вознесенского тракта, реконструкцию улицы Нурихана Фаттаха, которая является продолжением улицы Осиновской, улиц Туфана Минуллина и Хади Такташа, реконструкцию съезда с проспекта Универсиады, сообщил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Наибольшие объемы финансирования в дорожном строительстве были направлены на реконструкцию Горьковского шоссе от улицы Музыкальной до трассы М-7 и другие ключевые для города дорожные объекты. взято с сайта kzn.ru

Кроме того, напомнил он, были выполнены работы на мостах через реку Вертелевку в поселке Константиновка и через реку Солонку в поселке Кадышево, построен мост через Монастырскую протоку на дороге в Отары, а также завершен капитальный ремонт моста «Миллениум».

Общая площадь ремонта дорог на территории Казани в 2024 году составила почти 2,5 млн кв. м, сообщил Игорь Куляжев. скриншот сайта Официальный Татарстан

— Доля казанских дорог, находящихся в нормативном состоянии, на сегодняшний день составляет 85 процентов, — подвел черту под этой информацией Игорь Куляжев. — Это плановый показатель, которого мы достигли. Кроме того, частично решена давняя проблема неработающих лифтов для инвалидов в надземных пешеходных переходах. В шести переходах смонтировано 13 новых лифтов с утепленными шахтами.

Срок службы этих лифтов, по его словам, составляет 25 лет, они оборудованы специальными входами, удобными для инвалидов, а также камерами видеонаблюдения.

Частично решена проблема неработающих лифтов в надземных пешеходных переходах — в шести из них смонтировано 13 новых лифтов. скриншот сайта Открытый татарстан

Также Куляжев перечислил другие достижения года: отремонтировано более 2 км дорог к садоводческим товариществам в Авиастроительном районе, а по программе «Наш двор» — 459 территорий многоквартирных домов, где уложено почти 570 тыс. кв. м асфальтовых и бетонных покрытий.

Выводы — после того, как включат «счетчик»

О первой в Татарстане дороге высшей категории — платной автостраде Алексеевское — Альметьевск общей протяженностью 145 километров — рассказал генеральный директор АО «Автострада» Александр Комлев. Он сообщил, что она оснащена интеллектуальной транспортной системой для оперативного контроля дорожной ситуации в режиме онлайн и специальными площадками со «всеми необходимыми элементами для комфортного отдыха, включая многофункциональные зоны сервиса для АЗС».

Дорога оснащена интеллектуальной транспортной системой для оперативного контроля дорожной ситуации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В пиковый день, 27 декабря, интенсивность движения на ней составила 6,5 тысячи автомобилей в обоих направлениях, — сообщил он. — На данный момент по автомобильной дороге проехало более 20 тысяч автомобилей при среднесуточной интенсивности 5,5 тысячи автомобилей.

Стоимость проезда по ней составит:

для легковых автомобилей первой категории — 4,5 рубля за километр;

для легковых автомобилей высотой от 2 до 2,6 метра — 6,75 рубля за километр;

для грузовиков и автобусов — 9 рублей за километр;

для грузовиков и автобусов с тремя осями, высотой 2,6 метра и более — 18 рублей за километр.

Проезд на легковом автомобиле от Алексеевского до Альметьевска обойдется в 653 рубля.

По словам директора компании-концессионера Вознесенского тракта «Оптима-технологии» Рустема Рафикова, оценить, насколько платный его участок разгружает другие дороги Казани, можно будет, только когда за проезд начнут взимать плату — после 11 января. Бесплатно по нему 27 декабря проехали 44 тыс. автомобилей в обоих направлениях, 28 декабря — 27 тыс., 29 и 30 декабря — по 24 тысячи.

Свобода выбора при неясности обоснования

На вопрос «Реального времени», как оценивают участники брифинга ситуацию, когда в отсутствие равноценных бесплатных альтернатив в границах города строятся платные дороги, выступающие привели несколько доводов в их пользу. Основной альтернативой назвали вечно стоящий в пробках, перегруженный выездами из новых ЖК и сам нуждающийся в альтернативах Мамадышский тракт. Напомнили о построенной для отрезанных от Вознесенского тракта жителей Вознесенского дороге–дублере, которая самих жителей не устроила по причине неудобства. Фарит Ханифов подчеркнул:

— С точки зрения законодательства все сделано правильно, все сделано верно.

На вопрос «Реального времени», как оценивают участники брифинга ситуацию, когда в отсутствие равноценных бесплатных альтернатив в границах города строятся платные дороги, выступающие привели несколько доводов в их пользу. скриншот сайта Открытый татарстан

Прозвучало также мнение, что каждый должен сам выбирать — стоять ли в пробке на бесплатной дороге или ехать по платной. В качестве примера журналистам рассказали историю о том, как кто-то простоял в пробке два с половиной часа и готов был заплатить тысячу рублей, чтобы быстрее проехать. Правда, пример был «одноразовым» и не учитывал, какую долю от среднемесячной зарплаты рядового жителя придется ежемесячно отдавать за проезд туда и обратно по городской дороге, которую еще при старом генплане в прошлом веке рассматривали как неотъемлемое условие развития города.

Даже о стоимости платной парковки напомнили участники брифинга, приводя доводы в пользу введения платы на городских магистралях: дескать, что в этом такого, если за час парковки в центре надо отдать столько же, сколько за проезд по платной дороге?

Последним прозвучал «экологический» довод — про то, что стоящие в пробках автомобили очень портят атмосферу выхлопами. И поэтому, по логике выступающих, горожане за улучшение экологии путем ускорения своего проезда должны оплачивать этот скорый проезд из собственного кармана.

Когда журналисты попросили пояснить, как обоснована плата в 150 рублей за проезд по Вознесенскому тракту (для легкового автомобиля — от 90 рублей в обычное время до 150 рублей в часы пик, то есть с 6.30 до 9.00 и с 17.00 до 19.30), они получили малопонятный для неспециалиста ответ, что при расчете цены была использована некая методика и предварительно проведенный анализ цен на других платных дорогах, а также «потенциальные затраты на бензин, когда автомобиль не стоит в пробке час-полтора», и на окупаемость проекта — срок возврата инвестиций (инвестором выступает АО «ТатДорТрансИнвест», которое на 100% принадлежит Татарстану).