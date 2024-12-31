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Рустем Рафиков: оценить, насколько Вознесенский тракт разгрузит дороги, можно будет после взимания платы

14:25, 31.12.2024

В Кабинете министров Татарстана подвели итоги работы дорожно-транспортного комплекса республики

Рустем Рафиков: оценить, насколько Вознесенский тракт разгрузит дороги, можно будет после взимания платы
Фото: Динар Фатыхов

Когда в Татарстане начнут брать плату за передвижение по открывшимся под занавес 2024 года платным дорогам, как рассчитывались тарифы на проезд по ним и с какими итогами завершает год дорожно-транспортный комплекс республики и ее столицы, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете министров республики. Подробности — в материале «Реального времени».

Со скорой и МЧС денег не возьмут

С 11 января в Казани начнут взимать плату за проезд по Вознесенскому тракту, сообщил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, отметив важность запуска в Новом году Вознесенского тракта и автобана Алексеевское — Альметьевск:

— За сутки по Вознесенскому тракту проезжают более 40 тысяч автомобилей уже сегодня… Эти объекты станут значимой частью дорожной сети Татарстана, предоставив автомобилистам современные, удобные и скоростные маршруты.

скриншот сайта Официальный Татарстан

Он подчеркнул, что результаты их эксплуатации будут определять дальнейшее развитие транспортного комплекса республики. Министр прямо не озвучил планы по строительству новых платных дорог, но перечислил возможные направления: на Лаишевский узел, дорога на Дербышки, вторая очередь автодороги Несмелова — «Серебряный бор».

На вопрос «Реального времени» о том, каким автомобилям предоставляется бесплатный проезд, участники брифинга сообщили, что такой льготой будут пользоваться автомобили скорой помощи, МЧС, а также принадлежащие правоохранительным органам «для осуществления контроля за порядком и безопасностью движения».

На вопрос «Реального времени» о том, каким автомобилям предоставляется бесплатный проезд, участники брифинга сообщили, что такой льготой будут пользоваться автомобили скорой помощи, МЧС, а также принадлежащие правоохранительным органам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В нормативном состоянии — 85% казанских дорог

Общая площадь ремонта дорог на территории Казани в 2024 году составила почти 2,5 млн кв. м, а наибольшие объемы финансирования в дорожном строительстве были направлены на реконструкцию Горьковского шоссе от улицы Музыкальной до трассы М-7, строительство Вознесенского тракта, реконструкцию улицы Нурихана Фаттаха, которая является продолжением улицы Осиновской, улиц Туфана Минуллина и Хади Такташа, реконструкцию съезда с проспекта Универсиады, сообщил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Наибольшие объемы финансирования в дорожном строительстве были направлены на реконструкцию Горьковского шоссе от улицы Музыкальной до трассы М-7 и другие ключевые для города дорожные объекты. взято с сайта kzn.ru

Кроме того, напомнил он, были выполнены работы на мостах через реку Вертелевку в поселке Константиновка и через реку Солонку в поселке Кадышево, построен мост через Монастырскую протоку на дороге в Отары, а также завершен капитальный ремонт моста «Миллениум».

Общая площадь ремонта дорог на территории Казани в 2024 году составила почти 2,5 млн кв. м, сообщил Игорь Куляжев. скриншот сайта Официальный Татарстан

— Доля казанских дорог, находящихся в нормативном состоянии, на сегодняшний день составляет 85 процентов, — подвел черту под этой информацией Игорь Куляжев. — Это плановый показатель, которого мы достигли. Кроме того, частично решена давняя проблема неработающих лифтов для инвалидов в надземных пешеходных переходах. В шести переходах смонтировано 13 новых лифтов с утепленными шахтами.

Срок службы этих лифтов, по его словам, составляет 25 лет, они оборудованы специальными входами, удобными для инвалидов, а также камерами видеонаблюдения.

Частично решена проблема неработающих лифтов в надземных пешеходных переходах — в шести из них смонтировано 13 новых лифтов. скриншот сайта Открытый татарстан

Также Куляжев перечислил другие достижения года: отремонтировано более 2 км дорог к садоводческим товариществам в Авиастроительном районе, а по программе «Наш двор» — 459 территорий многоквартирных домов, где уложено почти 570 тыс. кв. м асфальтовых и бетонных покрытий.

Выводы — после того, как включат «счетчик»

О первой в Татарстане дороге высшей категории — платной автостраде Алексеевское — Альметьевск общей протяженностью 145 километров — рассказал генеральный директор АО «Автострада» Александр Комлев. Он сообщил, что она оснащена интеллектуальной транспортной системой для оперативного контроля дорожной ситуации в режиме онлайн и специальными площадками со «всеми необходимыми элементами для комфортного отдыха, включая многофункциональные зоны сервиса для АЗС».

Дорога оснащена интеллектуальной транспортной системой для оперативного контроля дорожной ситуации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В пиковый день, 27 декабря, интенсивность движения на ней составила 6,5 тысячи автомобилей в обоих направлениях, — сообщил он. — На данный момент по автомобильной дороге проехало более 20 тысяч автомобилей при среднесуточной интенсивности 5,5 тысячи автомобилей.

Стоимость проезда по ней составит:

  • для легковых автомобилей первой категории — 4,5 рубля за километр;
  • для легковых автомобилей высотой от 2 до 2,6 метра — 6,75 рубля за километр;
  • для грузовиков и автобусов — 9 рублей за километр;
  • для грузовиков и автобусов с тремя осями, высотой 2,6 метра и более — 18 рублей за километр.

Проезд на легковом автомобиле от Алексеевского до Альметьевска обойдется в 653 рубля.

По словам директора компании-концессионера Вознесенского тракта «Оптима-технологии» Рустема Рафикова, оценить, насколько платный его участок разгружает другие дороги Казани, можно будет, только когда за проезд начнут взимать плату — после 11 января. Бесплатно по нему 27 декабря проехали 44 тыс. автомобилей в обоих направлениях, 28 декабря — 27 тыс., 29 и 30 декабря — по 24 тысячи.

Свобода выбора при неясности обоснования

На вопрос «Реального времени», как оценивают участники брифинга ситуацию, когда в отсутствие равноценных бесплатных альтернатив в границах города строятся платные дороги, выступающие привели несколько доводов в их пользу. Основной альтернативой назвали вечно стоящий в пробках, перегруженный выездами из новых ЖК и сам нуждающийся в альтернативах Мамадышский тракт. Напомнили о построенной для отрезанных от Вознесенского тракта жителей Вознесенского дороге–дублере, которая самих жителей не устроила по причине неудобства. Фарит Ханифов подчеркнул:

— С точки зрения законодательства все сделано правильно, все сделано верно.

На вопрос «Реального времени», как оценивают участники брифинга ситуацию, когда в отсутствие равноценных бесплатных альтернатив в границах города строятся платные дороги, выступающие привели несколько доводов в их пользу. скриншот сайта Открытый татарстан

Прозвучало также мнение, что каждый должен сам выбирать — стоять ли в пробке на бесплатной дороге или ехать по платной. В качестве примера журналистам рассказали историю о том, как кто-то простоял в пробке два с половиной часа и готов был заплатить тысячу рублей, чтобы быстрее проехать. Правда, пример был «одноразовым» и не учитывал, какую долю от среднемесячной зарплаты рядового жителя придется ежемесячно отдавать за проезд туда и обратно по городской дороге, которую еще при старом генплане в прошлом веке рассматривали как неотъемлемое условие развития города.

Даже о стоимости платной парковки напомнили участники брифинга, приводя доводы в пользу введения платы на городских магистралях: дескать, что в этом такого, если за час парковки в центре надо отдать столько же, сколько за проезд по платной дороге?

Последним прозвучал «экологический» довод — про то, что стоящие в пробках автомобили очень портят атмосферу выхлопами. И поэтому, по логике выступающих, горожане за улучшение экологии путем ускорения своего проезда должны оплачивать этот скорый проезд из собственного кармана.

Когда журналисты попросили пояснить, как обоснована плата в 150 рублей за проезд по Вознесенскому тракту (для легкового автомобиля — от 90 рублей в обычное время до 150 рублей в часы пик, то есть с 6.30 до 9.00 и с 17.00 до 19.30), они получили малопонятный для неспециалиста ответ, что при расчете цены была использована некая методика и предварительно проведенный анализ цен на других платных дорогах, а также «потенциальные затраты на бензин, когда автомобиль не стоит в пробке час-полтора», и на окупаемость проекта — срок возврата инвестиций (инвестором выступает АО «ТатДорТрансИнвест», которое на 100% принадлежит Татарстану).

Инна Серова

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БизнесТранспортАвтоОбществоИнфраструктураВласть Татарстан Исполнительный комитет города КазаниГород КазаньМинистерство транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаХанифов Фарит МударисовичКуляжев Игорь Владимирович

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