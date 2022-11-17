С Равиля Зиганшина взыскивают плату за аренду земли в центре Казани

Долг за аренду земли и неустойка

Комитет земельных и имущественных отношений Казани подал иск к Равилю Зиганшину, требуя взыскать сумму неосновательного обогащения за пользование земельным участком на ул. Н. Столбова, д. 2 за период с февраля 2014 по май 2022 года. Как следует из материалов дела, 26 помещений цокольного этажа и 25 помещений первого этажа по этому адресу общей площадью 3,8 тысячи кв. м принадлежат главе ПСО «Казань» на праве собственности. По информации из открытых источников, здесь еще недавно было управление комплексного проектирования ПСО «Казань», но больше оно здесь не работает.

При этом договор аренды на этот земельный участок между Зиганшиным и КЗИО Казани не заключался. Полагая, что за 8 лет пользования территорией образовалось неосновательное обогащение в сумме 500 592 руб., ведомство направило в адрес бизнесмена претензионное письмо с требованием оплаты задолженности, а также процентов почти на 126 тысяч рублей. Однако владелец участка требования проигнорировал, после чего КЗИО решил взыскать деньги через суд.

По информации из открытых источников, здесь еще недавно было управление комплексного проектирования ПСО «Казань», но больше оно здесь не работает. Фото: yandex.ru/maps

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца и оценив имеющиеся в деле доказательства, Арбитражный суд РТ пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

За 8 лет ни одного факта уплаты земельного налога

Под неосновательным обогащением, согласно п. 1 ст. 1102, п. 2 ст. 1105 ГК РФ, следует понимать денежные средства, которые, исходя из принципа платности землепользования, установленного Земельным кодексом, должно выплачивать лицо, пользующееся земельным участком. В случаях, когда договорные отношения между сторонами отсутствуют, земельный налог ответчиком не уплачивался, на стороне ответчика возникает неосновательное обогащение в виде сбереженной арендной платы.



Факт пользования Равилем Зиганшиным частью земельного участка подтверждается материалами дела, но если он как собственник объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, не вносил плату за его использование, то обращение КЗИО суд посчитал вполне обоснованным, говорится в судебном решении.

Фото: realnoevremya.ru

На заседание суда ни собственник, ни его представитель не явились, также суд не получил документов, подтверждающих оплату образовавшегося полумиллионного долга, а значит, требования комитета исполкома о взыскании неосновательного обогащения в размере 500,5 млн рублей подлежат удовлетворению, решил суд.

При этом с Равиля Зиганшина не стали взыскивать выплату неустойки в размере почти 126 тысяч рублей. Поводом стал введенный в марте этого года правительством России мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением должников-застройщиков. И пока действует мораторий, штрафы, пени и иные финансовые санкции за неисполнение денежных обязательств и обязательных платежей не начисляются.

Ангелина Панченко