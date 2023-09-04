Старейшую дорожную развязку Казани дополнят двумя дорогами
С проспекта Победы на Оренбургский тракт появится новый съезд, а съезд с тракта на проспект станет вдвое шире
В Казани проложат две новые дороги, чтобы решить проблему с пробками в микрорайоне Горки-3 в направлении «Солнечного города». На оживленной городской магистрали появятся два новых съезда, ради которых пожертвуют частью леса на Дубравной. «Реальное время» выяснило эксклюзивные подробности о реконструкции одной из самых старых дорожных развязок татарстанской столицы — на пересечении проспекта Победы и Оренбургского тракта. Подробнее о деталях проекта и его исполнителе, компании-авторе проекта реконструкции автодороги М-7 — Богородское — Куюки, — в нашем материале.
«Матур» на дороге
Новый съезд с проспекта Победы, позволяющий повернуть на Оренбургский тракт, чтобы двигаться по нему в сторону города, появится спустя 40 с лишним лет существования развязки на этих двух важнейших городских магистралях, которая была построена в 1984 году.
Как выяснило «Реальное время», развязка будет дополнена двумя новыми дорогами протяженностью 498 и 360 метров. Они пройдут по краю леса на Дубравной, при этом дорожное полотно придвинется к коттеджам ТСЖ «Матур». Общая площадь территории, которая отводится под сооружение, — 5,25 га. Лес на этом участке будет вырублен.
— Необходимость развязки в этом месте обусловлена строительством нового жилья и увеличением количества жителей в микрорайоне, — пояснили «Реальному времени» в исполкоме Казани. — Больше машин едет в сторону жилых комплексов — чаще образуются заторовые ситуации на дороге.
Заказчиком проекта, сообщили в исполкоме, выступает Главтатдортранс.
Новый выезд из «Солнечного города»
В результате реконструкции развязки должен быть обеспечен как проезд из «Солнечного города» на Оренбургский тракт (в направлении центра города), так и съезд с Оренбургского тракта на проспект Победы (в направлении пересечения с улицей Зорге).
Два этих новых съезда не потребуют возведения разноуровневых сооружений. В направлении Оренбургский тракт — проспект Победы новый участок дороги будет иметь две полосы шириной 3,5 метра каждая, в направлении проспект Победы — Оренбургский тракт — одну полосу шириной 5,5 метра.
При движении в Казань со стороны РКБ автомобили будут съезжать с Оренбургского тракта чуть раньше, чем сейчас, а при движении со стороны «Солнечного города» будут въезжать с проспекта Победы на эстакаду, ведущую в направлении проспекта Универсиады в том самом месте, где сейчас находится действующий съезд на проспект Победы.
Новый успешный игрок на проектном рынке
Как следует из находящейся в открытом доступе документации объекта «Строительство лево-поворотного съезда с пр. Победы на Оренбургский тракт в Приволжском районе г. Казани Республики Татарстан», проектно-изыскательские работы для него проводило казанское ООО «ДСК Проект».
Эта компания, зарегистрированная Юрием Чесноковым в январе 2020 года, только к концу второго года существования вдвое нарастила выручку и прибыль — на конец 2021 года они составили 98,1 млн и 43 млн рублей соответственно. Стоимость компании на конец 2022 года оценивалась в 450,7 млн рублей.
В настоящее время, по информации СБИС, компания занимает в Татарстане 7-е место на рынке в категории «Проектирование и документация».
«Придворный» подрядчик Главтатдортранса
За время своего существования, согласно открытым данным, «ДСК Проект» 37 раз участвовал в торгах на заключение госконтрактов и 27 раз выигрывал. Основным заказчиком является ГКУ «Главтатдортранс». Именно этой компании достался ряд контрактов на принципиально важные для развития улично-дорожной сети Казани проекты реконструкции и строительства дорожных объектов.
В частности, в 2020 году фирма выиграла контракт на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию улицы Осиновской стоимостью свыше 13,8 млн рублей, строительство разворотного узла на Оренбургском тракте (9,4 млн рублей), реконструкцию улицы Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан (20,5 млн), работы по реконструкции автодороги М-7 — Богородское — Куюки (5,8 миллиона).
В 2021 году компании достались на порядок более крупные контракты на проектирование второго этапа автодороги через жилой комплекс «Серебряный бор» (от ЖК до трассы М-7) на 233,1 млн рублей, участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М-7 на 201 млн, работ по реконструкции Горьковского шоссе от улицы Музыкальной до трассы М-7 на 192,6 млн. А также более скромные по стоимости, но принципиально важные для Казани контракты на разработку проектно-сметной документации на капремонт лифтовых шахт с установкой лифтов в надземных пешеходных переходах Казани (8,1 млн рублей) и на строительство казанских светофорных объектов (5,7 млн рублей).
Согласно данным сайта «Госзакупки», в общей сложности на госзаказах с момента образования до момента подготовки этой публикации фирма Юрия Чеснокова заработала в общей сложности более 840 млн рублей.
Однако информации о конкурсе на право разработки проектной документации нового съезда с проспекта Победы на Оренбургский тракт на сайте госзакупок «Реальному времени» обнаружить не удалось.
«Позволит решить проблему пробок»
Кулагин добавил, что он надеется на то, что планы реконструкции самой старой казанской развязки были тщательно просчитаны, а дорожный трафик был спрогнозирован наперед на длительный срок.
Солидарен с этим мнением и представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов:
— Развязки в виде «клевера» давно устарели и не справляются с современной нагрузкой. Они замедляют движение в целом, поскольку, въезжая на разворотную петлю, автомобили снижают скорость, и на основной дороге образуется очередь из тех, кто хочет повернуть. Очередь занимает полосу движения, а иногда и не одну, и это мешает двигаться остальным в прямом направлении. То же самое происходит и на выезде с «лепестка» — въезжающие на главную дорогу автомобили, пропуская поток, стоят, а те, в свою очередь, снижают скорость, давая кому-то проехать.
Сейчас, по словам Золотова, в проектировании и строительстве развязок наметилась новая тенденция, когда потоки транспорта не пересекаются почти под прямым углом, а «скользят» друг относительно друга, не создавая помех движению:
— Будет замечательно, если в Казани получится так сделать!
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