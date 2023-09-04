Старейшую дорожную развязку Казани дополнят двумя дорогами

С проспекта Победы на Оренбургский тракт появится новый съезд, а съезд с тракта на проспект станет вдвое шире

В Казани проложат две новые дороги, чтобы решить проблему с пробками в микрорайоне Горки-3 в направлении «Солнечного города». На оживленной городской магистрали появятся два новых съезда, ради которых пожертвуют частью леса на Дубравной. «Реальное время» выяснило эксклюзивные подробности о реконструкции одной из самых старых дорожных развязок татарстанской столицы — на пересечении проспекта Победы и Оренбургского тракта. Подробнее о деталях проекта и его исполнителе, компании-авторе проекта реконструкции автодороги М-7 — Богородское — Куюки, — в нашем материале.



«Матур» на дороге



Новый съезд с проспекта Победы, позволяющий повернуть на Оренбургский тракт, чтобы двигаться по нему в сторону города, появится спустя 40 с лишним лет существования развязки на этих двух важнейших городских магистралях, которая была построена в 1984 году.

Как выяснило «Реальное время», развязка будет дополнена двумя новыми дорогами протяженностью 498 и 360 метров. Они пройдут по краю леса на Дубравной, при этом дорожное полотно придвинется к коттеджам ТСЖ «Матур». Общая площадь территории, которая отводится под сооружение, — 5,25 га. Лес на этом участке будет вырублен.

Появится новый съезд с проспекта Победы, позволяющий повернуть на Оренбургский тракт, чтобы двигаться в сторону города. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

— Необходимость развязки в этом месте обусловлена строительством нового жилья и увеличением количества жителей в микрорайоне, — пояснили «Реальному времени» в исполкоме Казани. — Больше машин едет в сторону жилых комплексов — чаще образуются заторовые ситуации на дороге.



Заказчиком проекта, сообщили в исполкоме, выступает Главтатдортранс.

Необходимость развязки в этом месте обусловлена строительством нового жилья и увеличением количества жителей в микрорайоне, пояснили в исполкоме Казани. Максим Кокунин/ realnoevremya.ru

Новый выезд из «Солнечного города»

В результате реконструкции развязки должен быть обеспечен как проезд из «Солнечного города» на Оренбургский тракт (в направлении центра города), так и съезд с Оренбургского тракта на проспект Победы (в направлении пересечения с улицей Зорге).

Два этих новых съезда не потребуют возведения разноуровневых сооружений. В направлении Оренбургский тракт — проспект Победы новый участок дороги будет иметь две полосы шириной 3,5 метра каждая, в направлении проспект Победы — Оренбургский тракт — одну полосу шириной 5,5 метра.

В направлении проспекта Победы новый участок дороги будет иметь две полосы по 3,5 метра каждая, в направлении Оренбургского тракта — одну полосу шириной 5,5 метра. скрин проектной документации realnoevremya.ru

Лес на этом участке будет вырублен. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

При движении в Казань со стороны РКБ автомобили будут съезжать с Оренбургского тракта чуть раньше, чем сейчас, а при движении со стороны «Солнечного города» будут въезжать с проспекта Победы на эстакаду, ведущую в направлении проспекта Универсиады в том самом месте, где сейчас находится действующий съезд на проспект Победы.



При движении в Казань со стороны РКБ автомобили будут съезжать с Оренбургского тракта чуть раньше, чем сейчас. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

При движении со стороны Солнечного города автомобили будут въезжать на эстакаду в том месте, где сейчас съезд с тракта на проспект. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Новый успешный игрок на проектном рынке



Как следует из находящейся в открытом доступе документации объекта «Строительство лево-поворотного съезда с пр. Победы на Оренбургский тракт в Приволжском районе г. Казани Республики Татарстан», проектно-изыскательские работы для него проводило казанское ООО «ДСК Проект».

Эта компания, зарегистрированная Юрием Чесноковым в январе 2020 года, только к концу второго года существования вдвое нарастила выручку и прибыль — на конец 2021 года они составили 98,1 млн и 43 млн рублей соответственно. Стоимость компании на конец 2022 года оценивалась в 450,7 млн рублей.

В настоящее время, по информации СБИС, компания занимает в Татарстане 7-е место на рынке в категории «Проектирование и документация».

Компании достался ряд контрактов на важные для развития Казани проекты реконструкции и строительства дорог. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

«Придворный» подрядчик Главтатдортранса

За время своего существования, согласно открытым данным, «ДСК Проект» 37 раз участвовал в торгах на заключение госконтрактов и 27 раз выигрывал. Основным заказчиком является ГКУ «Главтатдортранс». Именно этой компании достался ряд контрактов на принципиально важные для развития улично-дорожной сети Казани проекты реконструкции и строительства дорожных объектов.

В частности, в 2020 году фирма выиграла контракт на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию улицы Осиновской стоимостью свыше 13,8 млн рублей, строительство разворотного узла на Оренбургском тракте (9,4 млн рублей), реконструкцию улицы Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан (20,5 млн), работы по реконструкции автодороги М-7 — Богородское — Куюки (5,8 миллиона).

В 2020 году фирма выиграла контракт на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию улицы Осиновской. Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

В 2021 году компании достались на порядок более крупные контракты на проектирование второго этапа автодороги через жилой комплекс «Серебряный бор» (от ЖК до трассы М-7) на 233,1 млн рублей, участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М-7 на 201 млн, работ по реконструкции Горьковского шоссе от улицы Музыкальной до трассы М-7 на 192,6 млн. А также более скромные по стоимости, но принципиально важные для Казани контракты на разработку проектно-сметной документации на капремонт лифтовых шахт с установкой лифтов в надземных пешеходных переходах Казани (8,1 млн рублей) и на строительство казанских светофорных объектов (5,7 млн рублей).

Компании достался крупный контракт на проектирование участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М-7 на 201 млн рублей. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Согласно данным сайта «Госзакупки», в общей сложности на госзаказах с момента образования до момента подготовки этой публикации фирма Юрия Чеснокова заработала в общей сложности более 840 млн рублей.

Однако информации о конкурсе на право разработки проектной документации нового съезда с проспекта Победы на Оренбургский тракт на сайте госзакупок «Реальному времени» обнаружить не удалось.

«Позволит решить проблему пробок»

— Реализация этого проекта, безусловно, поможет решить проблему пробок на выезде из «Солнечного города», — считает председатель Татарстанского отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин. — Чтобы оценить пользу от строительства и реконструкции развязок, достаточно вспомнить, какие масштабные работы в этом направлении были проведены в Казани перед Универсиадой-2013. В результате стоявший в пробках город, наконец, поехал, и мы на несколько лет забыли о многочасовых дорожных пробках.

Кулагин добавил, что он надеется на то, что планы реконструкции самой старой казанской развязки были тщательно просчитаны, а дорожный трафик был спрогнозирован наперед на длительный срок.



Солидарен с этим мнением и представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов:

— Развязки в виде «клевера» давно устарели и не справляются с современной нагрузкой. Они замедляют движение в целом, поскольку, въезжая на разворотную петлю, автомобили снижают скорость, и на основной дороге образуется очередь из тех, кто хочет повернуть. Очередь занимает полосу движения, а иногда и не одну, и это мешает двигаться остальным в прямом направлении. То же самое происходит и на выезде с «лепестка» — въезжающие на главную дорогу автомобили, пропуская поток, стоят, а те, в свою очередь, снижают скорость, давая кому-то проехать.

Сейчас, по словам Золотова, в проектировании и строительстве развязок наметилась новая тенденция, когда потоки транспорта не пересекаются почти под прямым углом, а «скользят» друг относительно друга, не создавая помех движению:

— Будет замечательно, если в Казани получится так сделать!