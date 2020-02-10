Концепт памятника воинам-афганцам в Казани разработал автор «древа» у Дворца земледельцев

В 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в Казани наконец представят макет нового памятника воинам-интернационалистам. Предыдущий памятник демонтировали еще в марте 2018 года, а нового — в парке Победы — ждут уже не первый год. «Реальное время» выяснило, каким именно будет памятник — татарстанские ветераны Афганистана не хотят, чтобы он был скорбным.

Два года без монумента

Сегодня в мэрии Казани сообщили, что макет нового памятника воинам-интернационалистам в Казани представят 15 февраля в парке Победы, в день 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. В 9 утра там состоится митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню.

Это будет уже вторая годовщина в Казани без памятника воинам-интернационалистам. Почти два года назад монумент на Декабристов снесли в связи с его переносом в парк Победы, но фактически речь идет о создании совершенно нового памятника. Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, курирующая вопрос установки памятника, сообщила, что макет нового монумента представители татарстанского Союза ветеранов Афганистана согласовали буквально на днях.

Глава объединения Евгений Кабыш рассказал, что организация объявляла внутренний конкурс, в котором участвовали девять вариантов будущего памятника.

Евгений Кабыш рассказал, что организация объявляла внутренний конкурс, в котором участвовали девять вариантов будущего памятника. Фото evening-kazan.ru

«Не скорбный памятник»

Кабыш не стал публиковать фотографии нового макета, потому что в дальнейшем в нем могут появиться изменения. Но общую концепцию для «Реального времени» описал:

— Это должны быть три человека перед заданием или уже завершившие боевое задание. И чтобы, понимаете, была не скорбь, а чувство выполненного долга. Понимаете, скульпторам иногда трудно объяснить. Они думают, что мы страдали и плакали там. А вы спросите у любого афганца... Да, мы теряли там друзей своих, но это было светлое время. И из-за этого [создание макета] и задержалось немного — надоели все время скорбные лица. Памятник должен быть не погибшим, а живым — тем, кто выполнил свой долг, — объяснил он.

Частью композиции станет и список погибших на Афганской войне. Напомним, официальная статистика говорит: в Афганистане в период боевых действий с участием Советской армии погибли 400 татарстанцев.

Как сообщили в министерстве культуры Татарстана (и подтвердил Кабыш), автором макета стал известный скульптор Александр Кислов — тот самый, что создал барельеф в мемориальном комплексе парка Победы, металлическое древо у фасада Дворца земледельцев в Казани и памятник советскому авиаконструктору Андрею Туполеву.

Окончательное название памятника также пока не утверждено, рассказал Кабыш, и это не в последнюю очередь связано с щекотливым вопросом о других воинах, воевавших за пределами России. К примеру, дискуссия шла о том, отметить ли в памятнике заслуги воевавших в Сирии, как это сделали в памятниках на центральной аллее нового казанского кладбища.

— Такой спорный вопрос. Название пока мы не обсудили. Мы хотим, например: «Ветеранам войны в Афганистане и других боевых действий». Многие (в том числе и я) настаивают, чтобы воины-афганцы были в названии особо отмечены. Некоторые предлагают, чтобы был просто «памятник воинам-интернационалистам».

В Минкульте РТ сообщили «Реальному времени», что согласно эскизному проекту памятника, а также концепции благоустройства прилегающей территории, монумент будет посвящен именно ветеранам боевых действий в Афганистане.

Как памятник переезжал с Декабристов на Ямашева

Напомним, что ранее памятник воинам-интернационалистам располагался на пересечении улиц Декабристов и Сибгата Хакима. Композицию создала скульптор Асия Миннуллина в 1998 году. Спустя 20 лет, в марте 2018 года, монумент демонтировали и устроили на его месте сквер к футбольному ЧМ-2018. После этого монумент передали на ответственное хранение организации, выполнявшей демонтаж.

Демонтаж был связан именно с инициативой переноса памятника в парк Победы — об этом представители татарстанских ветеранов Афганистана попросили президента РТ Рустама Минниханова. «Имеющийся в Казани по улице Декабристов памятник воинам-интернационалистам на сегодняшний день уже не учитывает чаяния ветеранов, принимавших участие в боевых действиях в других странах и на территории Российской Федерации, и требует дополнения», — говорилось в том обращении.

Незадолго до этого, 20 февраля 2018 года, военный комиссар РТ Сергей Погодин на пресс-конференции заявил, что новый памятник в парке Победы будет установлен к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля 2019 года. Новый монумент он охарактеризовал как «памятник воинам-афганцам, воинам-интернационалистам, воинам, выполнявшим свой воинский долг на Северном Кавказе».

Но к этому сроку памятник в парке Победы не появился. Тогда в Министерстве культуры Татарстана сообщали, что эскиз не согласовали представители общественных организаций ветеранов войны «в связи с расхождением мнений об образе композиции, которое существует между членами организаций».

Ранее памятник воинам-интернационалистам располагался на пересечении улиц Декабристов и Сибгата Хакима. Фото kazanreporter.ru

Связаться с Сергеем Погодным сегодня оперативно не удалось — он находится в служебной командировке. Кабыш сегодня заявил, что к тому сроку памятник и не должен был появиться — главным было прийти к единому видению, а не успеть к какой-то дате.

— Когда мы встречались с мэром Казани и президентом Татарстана, то согласились, что пусть попозже, но памятник будет достойным, — прокомментировал он сроки создания эскиза.

Так как речь идет только о макете нового памятника, то пока нельзя назвать ни точных сроков появления готового монумента, ни ориентировочной суммы, необходимой для его создания, заявила «Реальному времени» Лейла Фазлеева. В министерстве культуры Татарстана добавили, что в настоящее время ведется работа по подготовке сметных расчетов по изготовлению и установке памятника. В целом же установка памятника запланирована во второй половине 2020 года.