Бывший Дворец пионеров Казани капитально отремонтируют впервые за 60 лет

Помпезному зданию в стиле сталинского ампира вернут исторические интерьеры

Фото: Элеонора Рылова

Спрятанное между улицами Галактионова и Горького в центре Казани здание, которое знал и в котором побывал пожалуй каждый советский школьник города, вскоре закроют на реставрацию. С объектом культурного наследия республиканского значения — бывшим Дворцом пионеров, а ныне ДК имени Абдуллы Алиша — обращались слишком вольно — заложили кирпичом слуховые окна и дверные проемы, зашили в гипсокартон исторические колонны, изменили планировку. Сейчас сооружению не только вернут утраченные декоративные элементы, но и укрепят оседающий фундамент.

Сэкономили на кирпиче

Городской дворец детского творчества имени детского татарского писателя Абдуллы Алиша (ГДДТ), больше известный как Дворец пионеров, ждут глобальные ремонтно-реставрационные работы. Проект, разработанной АО «Татарское специальное научное реставрационное управление», получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Зданию, о котором знал и хоть раз побывал каждый казанский пионер, уже 60 лет, и за все эти годы в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. В 2005 году часть помещений из-за их аварийного состояния закрывала районная санитарно-эпидемиологическая станция. Только начиная с 2011 года его начали «латать» частями по программе текущего ремонта.

Из-за низкокачественного силикатного кирпича (видимо сказался переход к прагматичной хрущевской эпохе, когда стояла задача сэкономить на строительных материалах и «архитектурных излишествах») и резкого перепада рельефа с южной стороны, в 1964 году южный фасад дал усадку. На сегодняшний день грунт продолжает оседать, дорожное полотно проезжей части имеет ощутимый уклон. Плохо повлияло на объект строительство соседнего здания и намокание фундамента: для укрепления пришлось возводить подпорную стенку, но она была выполнена с нарушением технологии — на фасаде образовались трещины и «проплешины».

Зданию, о котором знал и хоть раз побывал каждый казанский пионер, уже 60 лет, и за все эти годы в нем ни разу не проводился капитальный ремонт

В процессе эксплуатации объект перестраивался изнутри — были утрачены и переложены несколько входных крылец, в том числе и терраса с балюстрадой у главного входа. А в результате ремонтов частично утрачены интерьеры памятника, подлинные оконные заполнения, двери. В здании ранее функционировала калориферная система отопления с подлинными коваными решетками, которая сегодня не действует.

Во дворце есть несколько парадных помещений: холл, вестибюль, актовый, бальный и хореографический залы. Интерьер бального зала полностью сохранился за исключением заполнения арочных проемов на уровне третьего этажа. Сейчас в эти проемы вставлены современные пластиковые окна. Зимний сад был перепрофилирован в хореографический зал, а потом от него «отрезали» еще и коридор. Интерьер актового зала сохранился частично: из-за недостаточности места на сцене, она была переделана с изменением конфигурации, заменены люстры и подлинная балюстрада, заложены двухсветные окна северного фасада.

Такое вольное обращение со зданием объясняется просто: в единый государственный реестр объектов культурного наследия оно внесено относительно недавно — в конце декабря 2019 года, поэтому никто тщательно не следил за сохранностью исторических интерьеров, приспосабливая их под нужды учреждения. Например, колонны в холле и греческом зале просто зашили гипсокартоном.

Сейчас здесь в различных кружках и секциях занимаются более 5,2 тыс. школьников, работают 95 педагогов

«Если ремонтные работы начнутся в мае, то мы сможем открыться в октябре»

Работники Дворца детского творчества стараются поддерживать здание в приличном состоянии. Если пройтись по коридорам, внешне выглядит оно неплохо (за исключением разве что актового зала). Сейчас здесь в различных кружках и секциях занимаются более 5,2 тыс. школьников, работают 95 педагогов.

Заместитель директора «ГДДТ им. А. Алиша» Ирина Копылова, которая сама посещала Дворец пионеров с пяти лет, рассказала «Реальному времени», что в этом году учреждение отмечает свое 85-летие (отсчет идет с 1935 года, когда был основан его предшественник «Пионер-клуб»), и таких зданий, построенных специально для пионерии, в стране всего несколько.

— Комиссия тщательно исследовала здание, подготовила проект реконструкции. Ремонты раньше проводились, но капитального еще не было. Причем все хотят вернуть его в первоначальный исторический вид, потому что, видите (показывает на установленные двери в кабинет), они меньше оригинальных, их сверху заложили гипсокартоном. То есть восстановят исторические двери, окна, полы.

Сколько средств потребуется на ремонт, Копылова говорить не стала. Но отметила, что они надеются, что это случится в текущем году и не скажется на работе детских кружков. «Если ремонтные работы начнутся в мае, то тогда мы сможем открыться в октябре, потому что ДК ремонтируют быстро», — предположила замдиректора ГДДТ.

Кстати, предметом охраны является и гипсовая скульптура Ленина с мальчиком, окрашенная масляной краской под бронзу

Ильич как предмет охраны

Как следует из проекта реставрации, объект культурного наследия будет приспособлен под современные функции, в частности полностью заменят изношенные коммуникации, восстановят подлинную калориферную систему. Планируется произвести понижение грунта до исторической отметки земли, укрепить фундамент, устроить отсечную гидроизоляцию и отмостку вокруг здания.

Из стен извлекут разрушившиеся кирпичи и заменят их на исторический силикатный кирпич, заделают трещины, восстановят утраченные декоративные элементы, балюстраду террасы главного фасада и кованое ограждение на ротонде, раскроют заложенные первоначальные дверные и оконные проемы, исторические оконные приямки.

Ремонт крыши и чердачного перекрытия также предусматривает устройство новых слуховых окон (по историческим аналогам), реставрацию ротонды.

Внутри дворца демонтируют всю позднюю отделку, перегородки, полы, усилят перекрытия и стены, восстановят заложенные дверные проемы, балюстрады в оконных проемах актового и бального залов, реставрируют сохранившийся деревянный паркет, лестничные ограждения, ступени, изготовят по историческим аналогам и установят межкомнатные деревянные двери.

Кстати, предметом охраны является и гипсовая скульптура Ленина с мальчиком, окрашенная масляной краской под бронзу. Изначально ее установили перед главным входом в здание, но из-за многочисленных краж перенесли в холл первого этажа. Состояние памятника удовлетворительное, поэтому обновлять его не будут.

На сегодня проектная документация проходит общественное обсуждение

Проект стоимостью 4,5 млн

Поскольку Дворец детского творчества является муниципальной собственностью, «Реальное время» направило запрос в мэрию Казани о времени старта ремонта и его стоимости.

«Распоряжением Кабинета министров РТ от 03.04.2019 №697-р выделена сумма 4 508 390 рублей на проектно-изыскательские работы, и ГИСУ заключен договор на разработку проектной документации с АО «Татарское специальное научное реставрационное управление».

На сегодня проектная документация проходит общественное обсуждение на сайте Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия и после прохождения государственной историко-культурной экспертизы будут определены сроки и стоимость ремонтно-реставрационных работ», — ответили изданию в Управлении образования исполнительного комитета города Казани.

Пионерская стройка

Дворец пионеров им. А. Алиша выполнен по проекту аналогичного здания в Рязани, архитектором которого был Игорь Антипов. По этому типовому проекту возводились объекты в Улан Баторе (Монголия), Брянске, Орле, Уфе и Тюмени. Местный модифицированный вариант с башней разработал МКХ «Татпроект» под руководством Павла Саначина.

Здание с переменной этажностью, сложной Ж-образной формы, выполнено в стиле сталинского ампира и своим обликом соответствует своему названию. Его парадность подчеркивают масштабы, колонны, пилястры, двухсветные окна, бельведер с ротондой и шпиль на крыше. «Посадили» его на возвышенности, на месте бывшего Панаевского сада.

Здание было возведено в 1960 году, а торжественное открытие состоялось 14 октября 1961 года и было приурочено к открытию XXII съезда КПСС. Фото: pastvu.com

Стройка казанского Дворца пионеров была общенародной, каждый житель города мог принять в ней участие. На объекте ударно трудились пионеры и комсомольцы. Здание было возведено в 1960 году, а торжественное открытие состоялось 14 октября 1961 года и было приурочено к открытию XXII съезда КПСС. В то время во Дворце пионеров действовало пять отделений: художественного воспитания, спортивно-туристической работы, технического творчества и моделирования, юннатской и пионерско-массовой работы.

Первой задачей коллектива дворца было оборудовать помещения для своей деятельности, пионеры приняли активное участие и в этой работе. Были проведены воскресники по наведению чистоты и порядка вокруг здания, оборудованию света, кабинетов, рабочих мест. В кружке кройки и шитья сшили оконные шторы, чехлы для диванов, музыкальных инструментов, скатерти и др. Своими силами был оборудован хоровой класс, уголок интернациональной дружбы, Ленинская комната. В кружке технического творчества изготовили часть светового оборудования зрительного зала. Всего под крышей дворца действовало 166 кружков.

В 1965 году Дворцу пионеров было присвоено имя татарского советского поэта, писателя, автора сборников рассказов для детей Абдуллы Алиша.

После развала Советского Союза пионерская организация, как и ВЛКСМ, и КПСС, прекратила свое существование. Дворец пионеров был переименован в Городской дворец детского творчества.