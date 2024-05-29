Поток мигрантов в Татарстан обмелел: что будет со стройками и транспортом?

В казанском «Метроэлектротрансе» гастарбайтеров заманивают на работу через диаспоры

Фото: Максим Платонов

Трагедии в «Крокусе» и Санкт-Петербурге стали дополнительным катализатором процесса ужесточения миграционной политики и, как следствие, начавшегося еще в 2023 году оттока мигрантов из России. «Татарстан, к сожалению, нуждается в мигрантах, у нас мощная промышленность, нам нужна рабочая сила», — заметил глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин на недавней встрече с журналистами, практически слово в слово процитировав фразу, произнесенную полгода назад раисом республики Рустамом Миннихановым. Подробнее о ситуации с трудовыми резервами в двух отраслях экономики республики, где присутствие мигрантов считают стратегическим условием выживания бизнеса, и об оборотной стороне нашего «гостеприимства» — в материале «Реального времени».

Миграционный рост сменился миграционной убылью



Татарстанские строители и перевозчики не могут обойтись без мигрантов, заявляют представители отраслей и руководство республики. А вот мигранты, как выяснилось, «закрепившись» в республике с помощью потенциальных работодателей, зачастую легко обходятся без них и работы, на которую первоначально подряжались. При этом международная миграция в республику сокращается, то есть шансы, что на оставшиеся незанятыми рабочие места придут приезжие следующей волны, падают.

По данным Татарстанстата, число прибытий иностранцев в республику в январе — феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сократилось на 15,4% — с 1 746 человек в 2023 году до 1 477 в 2024-м. Зато уехали за это время в этом году 864 человека, тогда как в прошлом — 808, рост составил почти 7%. В итоге в первые два месяца 2024 года миграционный поток в республику обмелел на 34,6% по отношению к январю — февралю 2023-го.

Тенденция проявилась в целом в Приволжском федеральном округе уже по итогам 2023 года — миграционный прирост сменился миграционной убылью в 723 человека. В Татарстане по итогам 2023 года миграционный прирост был еще положительным — почти 8,1 тысячи человек. В таких условиях логично ожидать не стабилизации ситуации, а дальнейшего оттока мигрантов, попавших в Татарстан как законным, так и незаконным путем.

В конце марта МВД по РТ обнародовало результаты первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», в ходе которого были проверены 845 мест проживания иностранцев, 118 торговых точек, 101 стройка, 219 транспортных объектов и 106 других объектов. Всего в ходе операции было выявлено 938 нарушений закона, в том числе 495 нарушений режима пребывания иностранцев в России, 388 случаев нарушения правил привлечения иностранцев к работе и 55 иных нарушений миграционного законодательства. По завершении проверок 75 иностранных граждан были выдворены из страны по решению суда, а 55 иностранцам запретили въезд в Россию.

После проверок 75 иностранных граждан выдворили из страны по решению суда, а 55 — запретили въезд в Россию. realnoevremya.ru

Кроме того, ужесточились правила приема экзамена по русскому языку, который обязаны сдавать гастарбайтеры и «упрощенный» процесс сдачи которого давно поставлен предприимчивыми бизнесменами на поток. Правда, в Татарстане эту информацию стараются не афишировать. В СМИ промелькнула информация о местной компании, которая с нарушениями обеспечивала мигрантам получение сертификатов о знании русского языка, и о задержании директора компании по подозрению в организации незаконной миграции, назывались и компания — «Фемида-К», и фамилия задержанного руководителя. Однако в Следкоме на запрос «Реального времени» об этом деле предпочли отмолчаться.

По квоте и мимо квоты

— За 4 месяца 2024 года в пределах установленной квоты текущего года было оформлено 2 869 приглашений, — сообщили «Реальному времени» в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ. — В целях осуществления трудовой деятельности было оформлено 37 приглашений. За аналогичный период 2023 года — 1 932 приглашения, в целях осуществления трудовой деятельности — 4. Кроме того, 92 места по квоте в 2024 году получили высококвалифицированные специалисты (за аналогичный период 2023 года — 84).

То есть количество мигрантов, которые едут в Татарстан целенаправленно — работать на конкретные предприятия, растет. Однако оно на два порядка ниже, чем показатели общего миграционного потока.

Количество мигрантов, которые едут в Татарстан целенаправленно — работать на конкретные предприятия, растет. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Помимо квот разрешения на работу в 2024 году получили 560 иностранцев (в 2023 году за аналогичный период — 175), — уточнили в министерстве. — Еще 20 234 иностранца в этом году оформили патент (в 2023 году за аналогичный период патент оформили 17 012).

Всего, по данным Минтрудсоцзащиты, в течение 2023 года в Татарстане иностранцам было оформлено 915 разрешений на работу, из них в пределах квоты — 188, а высококвалифицированным специалистам — 394.

«Кадровый голод ведет к росту цен на недвижимость»

По данным республиканского Минстроя, в I квартале 2024 года на стройках Татарстана трудились 16,75 тысячи иностранных рабочих — порядка 18% от общего количества работников. Основными поставщиками гастарбайтеров в сферу строительства являются четыре страны — Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан. Правда, 4 года назад министр Фарит Ханифов заверял, что на строительных площадках Татарстана иностранцы вообще не работают, хотя их присутствие ни для кого не было секретом. К примеру, рабочие из Кыргызстана считались оптимальными кадрами для использования на монолитных работах, заливке полов и т.п.

С января по май 2023 года, по данным Минтруда РТ, в республике пребывало 87,3 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. Данных о том, сколько всего из них были трудоустроены, нет, но есть сведения о том, что за эти 5 месяцев организациям и предприятиям республики было оформлено всего 26 разрешений на привлечение и использование 43 работников, а самим иностранцам — 225 разрешений на работу, в том числе для осуществления трудовой деятельности в строительстве — 114, в обрабатывающем производстве — 44, в сфере коммунальных и социальных услуг — 22, а в сфере транспорта всего одно.

С января по май 2023 года, по данным Министерства труда, занятости и социальной защиты, в республике пребывало 87,3 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обмеление потока мигрантов серьезно беспокоит татарстанских застройщиков.

— Отток мигрантов негативно сказывается на стройке, это ведет к дефициту рабочей силы, а значит, к конкуренции за рабочих, что, в свою очередь, приводит к росту цен на работу, а значит, и к росту цен на недвижимость, — предрекает новые траты для покупателей квадратных метров, — говорит заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

— Стройкомплекс испытывает кадровый голод последние лет 20, если не больше, — говорит генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев. — Система среднего специального образования до недавнего времени была, мягко скажем, стигматизирована — идти работать на стройку было стыдно. Поэтому сейчас приличные каменщики на вес золота — меньше чем за 200 тысяч в месяц с вами и говорить никто не станет. Местные профессиональные кадры становятся все более возрастными и вымываются, а на смену им никто не пришел. Отсюда и необходимость привлечения альтернативной рабочей силы.

Галеев полагает, что отток трудовых мигрантов со строек приведет к ситуации, с которой застройщики уже сталкивались в пандемийный 2020 год:

— Работать будет некому, а это означает новый рост стоимости рабочей силы. За последние полгода она уже подорожала на 60%, а по некоторым видам работ и на все 90%. Еще не стоит забывать, что мигранты заняты не только в строительстве, но и в производстве стройматериалов, а значит — очередной дефицит и опять рост стоимости. На сколько — пока сказать трудно.

Иностранцы рулят в «Метроэлектрорансе»

— Самый главный вызов, стоящий перед транспортными предприятиями не только Казани, но и всей Российской Федерации, — это острая нехватка водителей, и наше предприятие — не исключение, — рассказали «Реальному времени» в МУП «Метроэлектротранс». — Нормативная численность водителей на нашем предприятии — 605, но сегодня в трамвайном и троллейбусном депо работают только 398 — не хватает 207 человек.

Чтобы решить эту проблему, в «Метроэлектротрансе» привлекают водителей как из близлежащих регионов, так и из ближнего зарубежья. В настоящее время на предприятии работают 318 иностранных граждан, 147 из которых водят троллейбусы и трамваи. Алгоритм привлечения иностранных работников непрост:

— Набор кандидатов осуществляется по принципу сарафанного радио — когда наши иностранные сотрудники едут домой в отпуск. Мы просим их «агитировать» желающих приехать сюда на работу. Еще мы в этом направлении тесно сотрудничаем с узбекской диаспорой в Татарстане, направляем в страны ближнего зарубежья в командировки своих работников-«рекрутеров».

По прибытии кандидаты на вакансии в «Метроэлектротрансе» в месячный срок должны успеть пройти все инстанции и подать документы на получение патента, дающего право работать в Казани, начиная с регистрации и заканчивая получением сертификата на знание русского языка, основ законодательства и истории Российской Федерации.

— Сейчас получение такого сертификата усложнилось, сдать экзамен можно только в КФУ, и запись на экзамен производится примерно за месяц до него. И после успешной сдачи сам документ выдают через 7 дней. Получается и так, что кто-то в установленный законом срок не уложился — и эти люди либо платят штрафы на нарушение режима пребывания, либо возвращаются на родину и снова въезжают в Россию, начинают процедуру заново, либо просто уезжают назад — мы их судьбу не отслеживаем, — сообщили на предприятии.

«Самый главный вызов, стоящий перед транспортными предприятиями не только Казани, но и всей Российской Федерации, — это острая нехватка водителей». Инна Серова / realnoevremya.ru

Иностранцы — вынужденная мера, в «Метроэлектротрансе» говорят, что стараются покрывать дефицит кадров за счет местных ресурсов:

— На базе нашего учебного центра мы ведем обучение по специальностям «водитель трамвая и троллейбуса», обучающимся ежемесячно выплачивается стипендия — 12 тысяч рублей, за хорошую успеваемость — дополнительно 2 тысячи, а пришедшим на работу сразу после выпуска молодым водителям — в течение шести месяцев доплата в размере 10 тысяч рублей. В связи с переходом на бескондукторную систему мы предлагаем пройти обучение на водителя высвободившимся кондукторам. В 2023 году мы так обучили 79 человек, и 38 из них устроились к нам на работу. В 2023 году нам удалось на 20 процентов поднять заработную плату работникам, в 2024-м мы планируем увеличить ее еще не менее чем на 10 процентов и надеемся, что это привлечет новых работников и станет стимулом для старых.

«80 процентов водителей автобусов — гастарбайтеры»

Водителей-гастарбайтеров вовсю набирают и предприятия, обслуживающие городские автобусные маршруты. После трагедии в Санкт-Петербурге, где водитель-мигрант не справился с управлением, в результате чего автобус упал в Мойку и из 20 пассажиров семь погибли, возникает вопрос, как дефицит кадров в этой отрасли влияет на безопасность перевозок.

«Примерно 80 процентов водителей пассажирских автобусов в Казани — гастарбайтеры». Инна Серова / realnoevremya.ru

В Казани соцсети, в том числе официальные аккаунты, например, телеграм-канал города, пестрят жалобами пассажиров и участников движения на опасное лихачество водителей автобусов, однако даже таких водителей в отрасли не хватает. Как ранее сообщали «Реальному времени» в городском Комитете по транспорту, автобусный маршрут №37 «Ферма 2 — Сухая река» был сокращен втрое, поскольку у обслуживавшего его предпринимателя «нет достаточного количества водителей». Восстановить в первоначальном виде маршрут не удалось.



— Конкурс на обслуживание маршрутов №37 и 37а проводился дважды, однако никто не заявился, поскольку в сфере городских транспортных перевозок наблюдается кадровый дефицит, — сообщил 16 мая на официальной страничке в соцсети Комитет по транспорту г. Казани. — Перевозчик не смог набрать водительский состав, что привело к ухудшению финансового положения компании, поэтому ИП Гилязов не заявился на обслуживание маршрутов.

В Комитете по транспорту также дали понять, что такая история — не редкий случай, а скорее устоявшаяся практика, потому что «на сегодняшний день в автотранспортных предприятиях города в общей сложности не хватает более 800 водителей».

— Примерно 80 процентов водителей пассажирских автобусов в Казани — гастарбайтеры, — говорит эксперт «Реального времени» Сергей Измайлов, который ушел из этого бизнеса из-за его нерентабельности. — Местных водителей не устраивает зарплата и высокая интенсивность труда. Сегодня зарплата водителей — порядка 100 тысяч рублей в месяц при условии, что работают они через день, и смена, в зависимости от расписания, длится 14—16 часов.

Платить больше, утверждает он, владельцы автопредприятий не имеют возможности: автобусы приходится брать в лизинг, и лизинговые платежи «съедают» всю прибыль, так как стоимость автобуса в среднем выросла за последние три года почти в три раза.