«Вопрос психологии»: казанцев приучают к раздельному сбору мусора

За два года в городе обустроят 322 контейнерные площадки — на эти цели выделяют 239 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Сегодня власти Казани на «деловом понедельнике» вновь затронули тему раздельного сбора мусора. Проблема, по словам чиновников, в отсутствии нормативной базы, которая обязывала бы сортировать отходы. Например, из 500 домов с мусоропроводом жильцы только трети из них согласились на контейнерные площадки. Как выяснилось, уговаривать нужно не только горожан, но и предпринимателей, участников рынка, а также некоторые профильные подведомственные учреждения. Во второй части совещания речь зашла о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) в подземных переходах и летней программе в парках города. Подробности — в материале «Реального времени».

Поменять менталитет

В Казани подготовили почти две трети площадок для раздельного сбора мусора — 64%, или 1133. «На них расположено 4873 контейнера. Раздельный сбор и вывоз осуществляется в 97% домов крупных УК и ЖК «Весна», «Светлая долина», «XXI век», «Салават купере» и так далее», — рассказал замглавы исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Контейнерные площадки, по его словам, выглядят по-разному в зависимости от типа застройки. Всего их восемь видов, их согласовали Управление архитектуры и комитет ЖКХ вместе с районами. Площадки предусмотрены для разного количества контейнеров, с возможностью установки бункера для крупногабаритного мусора и так далее. Сегодня по таким образцам построено 15 площадок, до конца года планируется построить еще 19:

— Это вопрос психологии: здесь нужно к этому прийти. Определенные вложения в инфраструктуру также присутствуют — не каждый предприниматель готов тратить деньги на дополнительные емкости. Приходится убеждать, разговаривать — именно потому, что нет нормативного документа. И не всегда это успешно получается. Я считаю, должен быть некий норматив, должна быть ответственность прописана, — отметил Гиниятуллин.

Сложности у властей с устоявшимися привычками людей в обращении с отходами. Например, из 464 домов с мусоропроводом жители лишь 165 домов согласились на контейнерные площадки. «Работа с жителями продолжится», — заявил Гиниятуллин. Для этих домов построят еще 23 площадки — итого 57 площадок нового образца появятся к концу года.

— Важной частью внедрения раздельного сбора мусора является разъяснительная работа с горожанами. Нам всем предстоит довести до автоматизма практику разделения отходов еще в квартире. Продолжается разъяснительная работа, размещены плакаты с информацией, рекламные билборды на татарском и русском языках, — добавил Гиниятуллин.

В жилых массивах нужно обустроить 322 площадки. Они обойдутся в 239 млн рублей, комитет рассчитывает выполнить работы в течение двух лет. По словам чиновника, необходимо учить людей по-другому относиться к сбору мусора (тут он указал на видеоролик, на котором уборщик складывает мусор из разных контейнеров в один). «Нет нормативной базы, обязывающей внедрять раздельный сбор», — добавил он, говоря о ситуации с раздельным сбором в подведомственных учреждениях: с ними можно вести лишь разъяснительную работу, но обязать перейти на осознанное отношение нельзя.

Торговля в переходах

По словам председателя Комитета потребительского рынка Руслана Фазылянова, с 2016 года в Казани начались аукционы по размещению нестационарных торговых объектов (НТО) в переходах — к ним пришлось прибегнуть из-за многочисленных замечаний горожан и в целях упорядочивания торговли, которая тогда приближалась к состоянию хаоса. Он отметил, что по нормам безопасности возможна торговля в шести переходах: на пересечении Амирхана и Ямашева, по улице Дементьева — возле выхода с КМПО, по улице Ершова — напротив парка Горького, на пересечении Декабристов и Восстания, а также по улице Пушкина, у «Кольца», и по улице Саид-Галеева, право на размещение НТО в которых еще не разыграно на торгах (будет реализовано в этом году).

По первым четырем, по которым аукцион прошел, общая сумма договоров составила 64 млн рублей. В целом эти площадки вместе могут вместить торговые точки площадью 1700 кв. м. Аукционы проводятся на 10-летний срок, но победители обязаны поддерживать определенный внешний вид, разработанный Управлением архитектуры и градостроительства.

Летние парки

О летней программе в общественных пространствах рассказал директор Дирекции парков и скверов Марат Закиров. В 2019 году появились новые проекты — прошел первый парковый фестиваль барбекю «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском лесу 11—12 мая, который посетили 23,5 тыс. человек, Всероссийский фестиваль «Позитив улиц». В июне на восьми площадках отмечали День России.

Всего с начала летнего сезона прошло 201 мероприятие, которое посетили 127 тыс. человек.

Сейчас в парках работают 15 летних кафе, 17 точек продажи мороженого, 11 точек общепита, 11 аттракционов и спортивно-развлекательных объектов, семь точек проката спортивного инвентаря и два объекта фотоуслуг — всего 63 объекта. Как пояснил позднее журналистам Закиров, первоначальный план на 53 объекта перевыполнен.

— В этом году парк «Крылья Советов» отмечает 80-летие. Для старшего поколения в этом месяце начинает работать проект «Танцплощадка»: два раза в месяц по средам на площадке парка будет звучать ретромузыка, проходить занятия по обучению танцам и работать клуб знакомств. До сентября работает проект «Ретрочетверг» — бесплатные уличные показы фильмов советских лет, — рассказывал он.

Главное гастрономическое событие лета — большой фестиваль мороженого — пройдет уже второй раз 13—14 июля в ЦПКиО им. Горького. Будет более 25 точек продажи мороженого от производителей Москвы, Ульяновска, Йошкар-Олы, самой Казани и других городов.

В парках будут проходить образовательные программы — по раздельному сбору мусора (проект «Экологично»). Одна из крупных компаний вызвалась проводить бесплатные занятия для детей дошкольного возраста по английскому языку (парк «Калейдоскоп») еженедельно, по вторникам.

Во время проведения WorldSkills предусмотрены несколько проектов, в том числе с 23 по 26 августа будут работать мастерские по дисциплинам чемпионата, а на набережной озера Кабан будут выступать музыканты.