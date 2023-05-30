Жителям «Солнечного города» посоветовали скинуться на ремонт дороги

Внутриквартальный проезд к двум «человейникам» и детсадам капитально не ремонтировали два десятилетия

Фото: предоставлено жителями «Солнечного города»

Жителям казанского района «Солнечный город» после многочисленных жалоб населения чиновники посоветовали самостоятельно отремонтировать дорогу. Отчаявшись дождаться от городских властей этой услуги, граждане решили последовать совету — скинуться деньгами и самим починить дорожное полотно улицы. По этому внутриквартальному проезду им приходится каждый день ходить, водить детей в детсады и школы и ездить, разбивая ходовую часть своих автомобилей. Подробнее о «ничейном» асфальте внутриквартальных дорог, отсутствии средств на благоустройство многострадального микрорайона и нерядовой инициативе жителей, оказавшихся в прямом смысле в безвыходном положении, — в материале «Реального времени».

«Перечислили кто сколько может»



Жители «Солнечного города», который рекламировался в начале «нулевых» как микрорайон будущего — самодостаточный и обладающий почти идеальной инфраструктурой, дошли, что называется, до ручки. Отчаявшись добиться от властей ремонта разбитого в хлам внутриквартального проезда, они решили «пустить шапку по кругу» и, скинувшись кто сколько может, отремонтировать дорогу за свой счет.



— Проезд вдоль нашего дома №5 по улице Мидхата Булатова изначально был построен для технических целей во время строительства «Солнечного города», — рассказал «Реальному времени» житель дома Владимир Х. — Этой дорогой пользуемся не только мы, но и жители дома №8 по улице Баки Урманче. По ней возят и водят детей в детсад «Галактика», ездят грузовики — подвозят продукты в магазины. И от нее уже ничего не осталось — ямы такие, что машины разбиваем в хлам! В домовом чате была информация о том, что наш проезд планировали ремонтировать в 2022 году, потом перенесли на 2024 год, потом и вовсе из планов вычеркнули. Не знаю, насколько она соответствует действительности, но бесконечно ждать ремонта при нынешнем дефиците автодеталей и ценах на авторемонт — себе дороже. И мы, обсудив это в домовом чате, решили скинуться кто сколько может и своими силами залатать дорогу, улучшить ситуацию хотя бы временно.

«От дороги уже ничего не осталось — ямы такие, что машины разбиваем в хлам!» Фото: предоставлено жителями «Солнечного города»

Изначально жители дома №5 решили скинуться минимум по 100 рублей. Потом прикинули, что этого будет недостаточно, и взнос увеличили — за нижнюю планку приняли сумму в 300 целковых.

— А вообще некоторые дали и по тысяче, и по две, — говорит Владимир. — Мы закинули предложение о сборе в чат дома №8 по Баки Урманче. Предложили им тоже включиться, поскольку проездом и они пользуются. Но там всего четыре человека решили участвовать в сборе. Правда, один из них вложил сразу 5 тысяч рублей!

«Надеемся, что у чиновников проснется совесть»

На сегодня энтузиасты насобирали около 68 тыс. рублей, и они трезво смотрят на ситуацию:

— Конечно, это слишком мало для того, чтобы полноценно отремонтировать 125 метров дороги. Мы несколько лет назад интересовались, сколько будет стоить настоящий ремонт — нам назвали суммы от одного до двух миллионов рублей. А то, что сделаем мы, — это так, временная мера, потому что в осеннюю распутицу грузовики наш ремонт быстро сведут на нет. Мы сейчас просто надеемся, что у чиновников проснется совесть, и они подключатся и постараются решить проблему капитально. А нет — пусть им будет стыдно, что людей до такого крайнего шага довели!

Сбор средств продлится до 10 июня. В зависимости от того, какова будет итоговая сумма. Девять жителей дома уже выразили желание выйти 11 июня с лопатами и принять участие в работах.

А что именно будет сделано, пока не решено. Есть несколько предложений, как провести ремонт дороги, и выбор между ними зависит от итоговой суммы сбора:

— Можно будет купить кусковой асфальтовый срез и уложить его на дорогу, либо закупить асфальтовую крошку, пролить ее жидким битумом и прикатать, либо засыпать ямы гранитным щебнем, а потом пролить жидким раствором цемента.

Лучший проект, который не удался

Мало кто помнит, но когда почти два десятилетия назад московский девелопер Павел Кострикин только раскручивал проект «Солнечный город», речь шла о строительстве практически самодостаточного «города в городе» — с развитой социальной и дорожной инфраструктурой, детсадами, спорткомплексами и прочими атрибутами комфортной жизни. А в 2008 году этот проект даже стал победителем учрежденного правительством Москвы конкурса «Лучший реализованный проект года в области инвестиций и строительства» — в номинации «Жилые здания и комплексы, построенные московскими инвесторами в других регионах России». Проект получил награду, несмотря на то, что фактически реализован он на тот момент еще не был — были тогда заселены всего лишь два первых дома и еще один находился в стадии заселения.

В результате уплотнения застройки «лучший проект» жилого комплекса превратился в «каменное гетто» без школ и детсадов. Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2009-м на тот момент глава татарстанского Минстроя, а ныне российский вице-премьер Марат Хуснуллин наградил Кострикина и коллектив возглавляемой им компании «Солнечный город» благодарственным письмом — «за успешную деятельность и содействие в развитии строительного комплекса РТ».

А спустя 11 лет, в 2020-м, жители этого «образцового» микрорайона взбунтовались против изменений в первоначальном генплане микрорайона, который в результате уплотнения застройки превратился в «каменное гетто» без школ и детсадов.

Павел Кострикин год назад погиб в Непале при штурме Эвереста, а его детище живет самостоятельной и совсем некомфортной жизнью.

А идите вы в управляющую компанию!

Произвести ремонт внутриквартального проезда вдоль дома №5 по улице Мидхата Булатова жители микрорайона, которые им пользуются, просят уже более 10 лет. В 2013 году после жалобы в «Народный контроль» на портале «Госуслуги РТ» там, судя по фотоотчету чиновников, заделали целых три ямы. Больше ни одной жалобы чиновники с тех пор не удовлетворили, но исправно объясняли недовольным состоянием дороги, почему проблема не решается.

В июне 2015 года заявку в «Народный контроль», в которой вновь говорилось об «ужасном состоянии дороги на въезде во двор дома №5» и о том, что такие дороги — позор для микрорайона, администрация Вахитовского и Приволжского районов «решила», сообщив заявителю Сергею К., что указанная им дорога не передана на баланс райадминистрации, и послала его вместе с ямами куда подальше — в ООО «Управляющая компания «Солнечный город»: «Вопрос ремонта дорожного покрытия следует решать путем общего голосования [собственников дома] в порядке, установленном статьями 44—48 Жилищного кодекса Российской Федерации». В повестку общего собрания в администрации посоветовали включить вопрос об источнике финансирования данных работ.

— Данный участок дороги был окончательно добит во время строительства детсада «Галактика» застройщиком «Ак-Таш»… Мы, жильцы, теперь сами должны решать наши проблемы. Главное — все отчитались, что все нормально, — возмущенно прокомментировал бесплатные советы житель дома Амир Б.

Заявителя Сергея К. райадминистрация послала вместе с ямами куда подальше — в УК «Солнечный город». Фото: скрин сайта uslugi.tatarstan.ru

В 2018 году Татьяна Г. попросила хотя бы принять меры, чтобы дорога не разрушалась под воздействием дополнительных неблагоприятных факторов. При строительстве яслей-сада «Галактика» на Булатова, 3 поверхностный сток ливневых вод с территории учреждения организовали, спустив лоток на многострадальный проезд.

— В результате подъездные пути к домам затоплены, — написала она в «Народный контроль». — Просим принять меры, привести организацию отвода ливневых вод в соответствие с нормами!

— В связи с отсутствием финансирования выполнить ремонт проезда с обеспечением водоотвода не представилось возможным, — отбила претензию райадминистрация.

— И уже несколько лет остатки нашей дороги размывает потоками воды из детсада. — констатировал Владимир Х. в разговоре с «Реальным временем».

«Уже несколько лет остатки нашей дороги размывает потоками воды из детсада». Фото: предоставлено жителями «Солнечного города»

В октябре 2019 года Оксана А. написала в «Народный контроль» уже не о том, что дорогу надо чинить, а о том, что надо ограничить по ней движение, потому что на ее жалких остатках уже не протолкнуться:



— Дорога вдоль левой стороны дома № 5 по ул. Булатова является самым коротким подъездным путем к двум детсадам. На ней постоянные заторы из-за отсутствия знаков, регулирующих движение. Нужен односторонний въезд/выезд или запрет парковки. Просим разобраться в нормах движения вокруг дошкольного учреждения.

Но даже на установку знаков, которая обходится намного дешевле, чем ремонт асфальтового покрытия, денег в ближайшую пятилетку у чиновников не нашлось. Решение заявки, было запланировано аж на конец ноября 2024 года — как указано в ответе «В связи с ограниченным финансированием Программ» (даже названия программ поленились указать).

Даже на установку дорожных знаков денег в ближайшую пятилетку у чиновников не нашлось. Фото: скрин сайта uslugi.tatarstan.ru

Здесь вам не там, или Прокуратура разъяснила

Между тем попытка администрации Вахитовского и Приволжского районов переложить проблему ремонта проезда вдоль дома №5 на собственников этого дома и отправить их с их проблемами в управляющую компанию является незаконной. И в других регионах Российской Федерации надзорные органы такие попытки строго пресекают.

В мае 2022 года прокуратура Ярославской области опубликовала разъяснения о том, что органы местного самоуправления несут ответственность за ненадлежащее содержание дорожного покрытия внутриквартальных проездов.

Надзорный орган указал, что согласно Своду правил СП 4213330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «внутриквартальный проезд является дорогой (частью дороги), по которой осуществляется проезд транспортных средств к жилым зданиям, расположенным на внутриквартальной территории, то есть эта дорога является объектом транспортной инфраструктуры, предназначенным для движения неопределенного круга транспортных средств и пешеходов, из чего следует, что указанные внутриквартальные проезды относятся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, предназначенным для движения транспортных средств неограниченного круга лиц».

«Эта дорога является объектом транспортной инфраструктуры, предназначенным для движения неопределенного круга транспортных средств и пешеходов». Фото: предоставлено жителями

Довод о том, что если дорога не передана на баланс райадминистрации, то райадминистрация за нее не отвечает, оказывается, тоже совершенно несостоятелен. «Земельные участки, по которым проходит внутриквартальный проезд, — подчеркнули ярославские прокуроры, — не должны быть сформированы в установленном законом порядке и поставлены на государственный кадастровый учет, поскольку согласно правовой позиции, изложенной в п. 67 постановления Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 29.04.2010 №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», указанные земельные участки находятся в собственности соответствующего публично-правового образования».

И еще надзорный орган подчеркнул, что «внутриквартальный проезд не относится к общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов, соответственно, проведение [его] ремонта не относится к расходам на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, которые в силу норм Жилищного кодекса РФ несут собственники помещений. Поскольку надлежащее содержание технического состояния внутриквартальных проездов направлено на обеспечение безопасности дорожного движения в целях охраны жизни и здоровья граждан, то при названных обстоятельствах обязанность по их ремонту возлагается на органы местного самоуправления».

Ждем ответа

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с запросом о причинах, по которым внутриквартальный проезд вдоль дома №5 по ул. Мидхата Булатова не ремонтируется, а также почему он до сих пор не передан на баланс города или района, если это представляется чиновникам столь уж необходимым условием для ремонта. Мы также попросили уточнить, какой срок установлен по закону для выполнения этих формальностей застройщиком и чиновниками и какие меры приняли исполком и администрация района, чтобы решить вопрос передачи и ремонта проезда.

Издание также обратилось с запросом к застройщику детсада «Галактика» на ул. Булатова, 3 — в ООО «Ак Таш». Мы поинтересовались, по какой причине после завершения строительства этого объекта застройщиком не было восстановлено разрушенное покрытие внутриквартального проезда, а также попросили пояснить, на каком основании был предусмотрен и с кем согласован сток талых и дождевых вод с территории сада-яслей через открытый лоток на внутриквартальный проезд.

По получении ответы будут опубликованы.