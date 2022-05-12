Суд «завернул» мэрию Казани в деле о сносе гаражно-торгового комплекса времен Камиля Исхакова

Комитет земельных и имущественных отношений Казани подал иск к гаражно-стояночному кооперативу «Мотор» с требованием снести пятиэтажный комплекс с паркингом и торговыми объектами в Ново-Савиновском районе. По мнению чиновников, владельцы объекта, который построил «Казанский Гипронииавиапром» в первой половине 2000-х, якобы самовольно используют муниципальный земельный участок на улице Мусина, 29 площадью 7 294 кв. метра. При этом вторая сторона конфликта утверждает, что обивала пороги мэрии Казани, у которой аккурат в 2005 году сменился руководитель. Детали показательного дела выяснило «Реальное время».

Мэрия Казани потребовала снести пятиэтажный комплекс на «Кварталах»

Спор у казанских чиновников и владельцев ГСК «Мотор» зашел из-за одноименного пятиэтажного комплекса на Мусина, 29. По этому адресу находится известный многим казанцам на «Кварталах» многоуровневый паркинг «Мотор» с автомойкой, а в пристроях к нему — супермаркет «Корзинка», магазин стройматериалов и другие торговые объекты.

Как следует из материалов дела, представители казанской мэрии провели обследование территории и выяснили, что земельный участок, на котором расположено здание ГСК «Мотор», не состоит на кадастровом учете. По мнению исполкома Казани земля была оформлена незаконно и используется без предусмотренных законодательством России прав на указанный участок, что является нарушением.

Комитет земельных и имущественных отношений подал иск с требованием «освободить самовольно используемый земельный участок по адресу: г. Казань, ул. Мусина, д.29, площадью 7 294 кв. м, путем сноса здания ГСК «Мотор» и демонтажа пристроев».



КЗИО подал иск с требованием освободить самовольно используемый земельный участок по адресу: г. Казань, ул. Мусина, 29. Фото: rt.rbc.ru

Общая площадь здания многоэтажного комплекса ГСК «Мотор» составляет 29 659,1 кв. м, в том числе:



общая площадь боксового хранения автомобилей ГСК «Мотор» (включая проезды и подсобные помещения) — 26 799,8 кв. м;

общая площадь торгового комплекса «Корзинка» — 1558,1 кв. м;

общая площадь торгового комплекса «Стройка» — 1301,2 кв. м;

общая площадь автомобильного паркинга (около торгового комплекса «Корзинка») — 1296,0 кв. м.

Многоуровневый паркинг с ТЦ построил «Казанский Гипронииавиапром»



В обоснование иска в КЗИО ссылались на то, что участок не стоит на кадастровом учете и у владельцев нет зарегистрированных прав на эту землю. Между тем, как указал суд, истцом не принято во внимание, что ранее эта площадка была предоставлена для строительства объекта недвижимости.

Как выяснилось, еще в начале 2000-х эту землю получило в аренду сроком на 3 года ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», согласно постановлению главы администрации г. Казани №1400 от 21.08.2004. Участок площадью 1,229 га был выдан для завершения строительства пятиэтажного кооперативного гаража по ул. Мусина в микрорайоне №58а. Из текста документа следовало, что изначально земля была предоставлена другим постановлением главы администрации Казани №786 от 18.04.2001.

Согласно акту приемки, многоэтажный паркинг был достроен в декабре 2003 г., правда, в этом же документе указано, что разрешение на строительно-монтажные работы Инспекция Гостройнадзора выдала 30 октября 2004 г.

В обоснование иска в КЗИО ссылались на то, что участок не стоит на кадастровом учете и у владельцев нет зарегистрированных прав на эту землю. Фото: yandex.ru

Сведения об объекте недвижимости — нежилое здание НП ГСК «Мотор» площадью 30 330,7 кв. м с учетом расположенных в здании помещений, 353 машиноместа — были внесены в Единый государственный реестр недвижимости в августе 2009 года, что подтверждается выпиской из ЕГРН. После ввода паркинга в эксплуатацию, физлица и юрлица зарегистрировали права собственности на помещения в спорном здании.



— Отсутствие у покупателя недвижимого имущества надлежащим образом оформленных документов на земельный участок, на котором оно находится, не может рассматриваться как самовольное занятие земельного участка, — пришел к выводу Арбитражный суд республики.

К тому же ответчик пояснил, что неоднократно обращался в исполком Казани, в том числе в адрес истца, действуя от имени собственников помещений в здании, и подавал заявления о предоставлении земельного участка, однако ответов на эти обращения так и не получил.

— Таким образом, спорный земельный участок, который истец требует освободить, был предоставлен для строительства многоэтажного кооперативного гаража на основании ненормативного акта (постановления) органа местного самоуправления. Строительство многоэтажного гаража завершено, объект недвижимости — здание многоэтажного гаража эксплуатируется. Права собственности на помещения, машиноместа, расположенные в нежилом здании НП ГСК «Мотор», зарегистрированы в установленном порядке, истцом в судебном порядке не оспорены. При таких обстоятельствах, требование истца является необоснованным и удовлетворению не подлежит, — заключил суд.



ГСК «Мотор» завершил год с выручкой 2,5 млн рублей

Председателем гаражно-стояночного кооператива «Мотор», согласно документам, является Игорь Владимирович Латыпов. По данным реестра с 2005 по 2016 год он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. ИП Латыпов Игорь Владимирович занимался арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Кроме того, в 2013 году Игорь Латыпов учредил ООО «Ноотехмед» с уставным капиталом 10 тысяч рублей, где до 2016 года являлся руководителем. Юрлицо было зарегистрировано в Казани по адресу: ул. Мусина, 29, офис 11 в том самом здании, которое и требовала снести мэрия. Фирма, которая специализировалась в сфере деятельности больничных организаций, была ликвидирована в 2018 году.

Еще в начале 2000-х участок на ул. Мусина получило ЗАО «Казанский Гипронииавиапром». Фото: aviateka.su

ГСК «Мотор» начал свое существование в 1998 году с некоммерческого партнерства. Игорь Латыпов был его главой, а учредителями выступили: Файзрахманов Шамиль Гибатович, Тихомиров Борис Иванович, Хасаншин Равис Мирзагаянович, Дубоссарский Давид Шаянович, Кузовенин Владимир Алексеевич и другие. Партнерство располагалось в Казани на улице Дементьева, 1. Некоммерческая организация была ликвидирована по решению суда в 2013 году.

В том же году «Мотор» продолжил деятельность в новой организационно-правовой форме как гаражно-стояночный кооператив. Он зарегистрировался в Казани на улице Мусина, 29. По данным из открытых источников, выручка предприятия за 2021 год составила 2,5 млн рублей, чистая прибыль — 394 тысячи рублей. Активы предприятия оцениваются в 1,73 млн рублей.

Из истории борьбы с «самостроями» в Казани

Ранее «Реальное время» неоднократно рассказывало о судебных тяжбах казанской мэрии с владельцами зданий, которые исполком считал самовольными постройками и требовал снести. Так, под конец года владельцу трехзвездочного отеля недалеко от «Свияжских холмов» удалось доказать суду, что надстройка двух этажей гостиницы на трассе, что ведет на горнолыжку, была реконструкцией, а не нарушением существовавших разрешительных документов.

Здание признали самовольным строением. Фото: kazan.dk.ru

А вот владельцу мини-гостиницы в Приволжском районе повезло меньше. В 2017 году суд обязал снести здание. Хозяин пытался доказать, что это никакой не отель и построил он дом для себя. Однако суд указал на серьезные нарушения — по градостроительным нормам жилищная застройка может занимать максимум 45% земельного участка. А в этом случае при площади земли 690 кв. м площадь дома составила 660 «квадратов». Здание признали самовольным строением. Исполком подал иск в суд Приволжского района и выиграл. Собственник обжаловал решение в Верховном суде, но проиграл дело.

В 2019 году в Малых Клыках было снесено трехэтажное здание с подвалом под «склад». Незаконной постройкой его признали еще в 2013 году. Собственники уверяли, что дом снесли из-за лишнего этажа, а представитель мэрии утверждал, что проблема в том, что владельцы не получили разрешение на строительство.

В марте 2022 года приходу мечети «Шамиль» в Борисково удалось добиться признания права на землю под религиозным сооружением и на саму мечеть. До этого здание считалось незаконно построенным в течение 20 лет. Судя по картотеке арбитража, случай не уникальный. Арбитражный суд РТ завален исками религиозных организаций с просьбой признать права собственности на многие самовольно построенные культовые сооружения. Например, как рассказывало «Реальное время», все еще решается судьба мечети «Зайнулла» в Царицыно.