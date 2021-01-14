Фонд поддержки дольщиков соберет с них миллионные долги за квартиры

Покупатели квартир перестали платить, когда были заморожены стройки, и в результате задолжали десятки миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архивное фото, февраль 2018 года)

Фонд поддержки обманутых дольщиков Татарстана объявил, что начинает принимать деньги в счет оплаты долгов по договорам долевого участия (ДДУ) по проблемным домам, которые готовится сдать до конца 2021 года. Речь идет о четырех казанских долгостроях «ФОНа», дольщики которых перестали платить после срывов сроков стройки и сдачи жилья прежним застройщиком — сейчас в этом статусе выступает фонд. Деньги необходимо будет перечислить «дочке» «ВЭБа». Исполнительный директор ФПД РТ Иван Новиков рассказал «Реальному времени», что не собирается выбивать долги в судах, но в случае злостной неуплаты — договор с дольщиком может быть расторгнут. Но он уверен, что до этого не дойдет: тем более, что сами квартиры за время «долгостроя» подорожали уже в два-три раза.

ФПД начал собирать долги дольщиков

Фонд поддержки дольщиков Татарстана объявил о начале сбора средств в счет оплаты задолженности по договорам долевого участия в проблемных домах. Как выяснило «Реальное время», больше всех задолжали покупатели квартир в крупных долгостроях Казани. Согласно данным официального сайта ФПД, это пять проблемных объектов, включая дома ЖК «МЧС», ЖК «Молодежный» и один дом на ул. Достоевского, 57. Еще три дома достраивают компании ООО «ФСК «Бриз» (Вахитовский район, улица Заслонова, 34—42), ООО «ЭкоДомСтрой» (Елабуга, улица Тысячелетняя, 1а) и ООО «ПИК +» (Казань, ЖК «Мелодия» на улице Габишева). Список уже сданных объектов, в том числе в Набережных Челнах и Зеленодольске, можно также посмотреть на сайте Фонда — среди них, например, и челнинский ЖК «Яшьлек», который достраивали другие компании после банкротства СК «ФОН» Анатолия Ливады.

Фонду поддержки дольщиков РТ, как новому застройщику домов, помимо перехода имущества и обязательств застройщиков-банкротов, перешли права требования в отношении оплаты по договорам долевого участия. В соответствии с п. 2 статьи 201.15-1 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» передача обязательств застройщика перед участником строительства осуществляется при условии полной оплаты дольщиком цены договора, предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) машино-места и нежилого помещения. Таким образом, отмечают в ФПД, если у дольщиков имеется задолженность по ДДУ «ее необходимо погасить»:

— Оплату задолженности необходимо произвести до ввода вашего объекта в эксплуатацию. В противном случае подписание акта приема-передачи будет отложено до момента полного погашения задолженности.

Больше всех задолжали покупатели квартир в крупных долгостроях Казани. Согласно данным официального сайта ФПД, это пять проблемных объектов, включая дома ЖК «МЧС» (на фото), ЖК «Молодежный» и один дом на ул. Достоевского, 57. Фото: Максим Платонов

Деньги надо перечислить «дочке» «ВЭБа» — бывшей АИЖК

Погасить задолженность необходимо путем перечисления денег по реквизитам, указанным на официальном сайте ФПД РТ в разделе «Дольщикам». Здесь же можно ознакомиться с реквизитами для оплаты задолженности по договорам долевого участия. Согласно реквизитам, деньги дольщики будут перечислять в нижегородский филиал АО «Банк ДОМ.РФ» — это бывший АКБ «Российский Капитал» — крупный финансовый институт, подконтрольный, в свою очередь, АО «ДОМ.РФ», а «Дом.РФ» — структура, ранее носившая название АИЖК.



Коротко говоря, речь идет о правительственной федеральной компании, деятельность которой координирует госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». Само АО «Банк ДОМ.РФ» входит в топ-30 российских банков по размеру активов, а активно оно не только в ипотечном, но и в корпоративном кредитовании.

Фонду поддержки дольщиков РТ, как новому застройщику домов, помимо перехода имущества и обязательств застройщиков-банкротов, перешли права требования в отношении оплаты по договорам долевого участия. Фото: vk.com/fpdrt

Дольщики «МЧС» и «Молодежного» должны 70 млн рублей

Для каждого проблемного объекта необходимо будет открыть отдельный расчетный счет. Как рассказал «Реальному времени» исполнительный директор ФПД РТ Иван Новиков, в настоящий момент речь идет о долгах дольщиков четырех казанских долгостроев в размере 70 млн рублей, в частности о втором, третьем и четвертом домах ЖК «МЧС» и пятом доме ЖК «Молодежный».



Собственно, сообщить о приеме денег в Фонде решили после обращения самих же дольщиков, которые не совсем понимали, куда вносить невыплаченные средства. Часть «фоновцев» перестала платить по договорам долевого участия, когда стройки их домов заморозили. Теперь же, когда квартиры вот-вот будут сданы, выяснилось, что по ряду договоров образовалась существенная задолженность — квартиры Фонд сдать в таком случае не может (даже если достроит оставшееся за свой счет).

«Покупали по 40 тысяч, а сейчас квартиры стоят свыше 100 тысяч за «квадрат»

— Речь идет даже не столько о «долгах». Просто у каких-то людей квартиры были не полностью оплачены по договору. И сейчас они все планируют оплатить все до конца, разумеется. У нас есть какие-то единичные случаи — кто-то за парковку, например, недоплатил, — рассказал газете «Реальное время» Леонид Фоминых, активист второго дома ЖК «МЧС». — Суммы в целом незначительные. Мы все полностью согласны с заявлением Фонда, люди уже сколько лет ждали свои квартиры, скорее бы уже въехать в свое долгожданное жилье!

При этом, как уверяют в самом Фонде, речь не идет о каком-то «выбивании долгов», в том числе через суд. Но если дольщик все-таки не расплатится по счетам — «рано или поздно придется решать проблему путем расторжения договора».



— Потому что в противном случае мы не сможем квартиру ему передать, пока полностью задолженность не будет погашена. Пока квартира не оплачена, она будет числиться на Фонде, — объяснил «Реальному времени» Иван Новиков. — Мы будем платить коммунальные платежи за нее, обслуживать ее… Вы же должны понимать, что дольщики приобретали квартиру по 40 тысяч рублей за квадратный метр, а сейчас на рынке эта квартира стоит свыше 100 тысяч рублей за квадратный метр. Я думаю, можно найти возможность внести деньги в счет погашения своей задолженности! Речь же не идет о какой-то доплате, речь идет о том, что дольщик не доплатил застройщику предыдущему.

В этом году Фонд закроет проблему дольщиков в Татарстане?

Иван Новиков рассказал, что в любом случае все дольщики проходили процедуру банкротства застройщика, и включались в реестр дольщиков. Соответственно, конкурсный управляющий банкрота включал их в этот реестр с задолженностью, если таковая была. Отсюда и найденные 70 млн рублей долгов — эту сумму задолженностей «передал Фонду Арбитражный суд РТ»:

— Суд постановил: да, Фонд должен передать квартиру этому конкретному дольщику, но этот дольщик остается должен и ему надо будет внести энную сумму. На самом деле, суммы по конкретным дольщикам очень маленькие, если честно. Мы думаем, что даже ситуации с расторжением договоров вообще не случится, так как все дольщики внесут необходимые суммы, — уверен глава ФПД.

В случае решения проблемы с долгами, все казанские долгострои будут сданы уже в 2021 году. Таким образом проблема с обманутыми дольщиками в Татарстане будет окончательно закрыта, как она уже решена в Набережных Челнах.



— Почему мы сейчас об этом объявили? Потому что сами же дольщики написали нам письма с просьбой открыть возможности для внесения необходимых средств. Они прекрасно понимают, в какой ситуации находятся. Потому что быть кому-то должным — не всегда приятно. И они не знали, как эту проблему вообще решать, — объяснил Новиков.

Для каждого проблемного объекта необходимо будет открыть отдельный расчетный счет. Фото: vk.com/fpdrt

Зачем создали ФПД, и кто его курирует

Фонд поддержки дольщиков Татарстана был создан в 2019 году в качестве некоммерческой организации для урегулирования обязательств застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов на территории республики и признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан — участников долевого строительства.



Речь шла о двух десятках проблемных объектов. Исполнительным директором ФПД РТ был назначен Иван Новиков. В совет фонда входят такие чиновники кабмина, как первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, замминистра строительства РТ Ильшат Гимаев, помощник первого вице-премьера РТ Алексей Кирпичников — а также казанский чиновник, первый замруководителя исполкома столицы РТ по вопросам градостроительной политики Азат Нигматзянов. В попечительском совете заседают, к примеру, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава «Сетевой кампании» Ильшат Фардиев и гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев.

