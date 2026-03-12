Школа «СОлНЦе» Павла Шмакова планирует открыть филиалы в «образовательных гетто» Казани

Первый филиал школы педагога-новатора может открыться в Кировском районе столицы Татарстана в 2027 году

Фото: Реальное время

В Кировском районе Казани может открыться филиал школы «СОлНЦе». О планах открыть такие филиалы на окраинах столицы Татарстана рассказал казанский педагог Павел Шмаков. Он сообщил «Реальному времени», что идея расширения школы «СОлНЦе» нашла понимание у мэра города, руководства Управления образования и районных администраций, что позволяет надеяться на открытие первого филиала в сентябре 2027 года. Также Шмаков поделился планами учредить в республике педагогический клуб. О подробностях новых проектов и развитии ситуации вокруг нижнекамского «СОлНЦа», которую издание держит на контроле, читайте в нашем материале.

Выйти за пределы «образовательного гетто»

Директор известной казанской школы для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе» Павел Шмаков рассказал «Реальному времени», что приступает к новому проекту. Его цель — сделать уникальную школу физически более доступной для детей, как он выразился, казанских «гетто» — удаленных от центра татарстанской столицы микрорайонов:

— Сегодня родители из дальних районов вынуждены возить в нашу школу детей 5—7 классов, потому что 11—13-летнего ребенка одного оттуда в центр не отправишь, а добираться самостоятельно ребята могут, начиная только с 8—9 классов. И это очень грустно, потому что интеллектуальная увлеченность — когда ребенок сам начинает чем-то реально интересоваться — возникает примерно в 4—6 классах. Этот момент многие пропускают. Громадное большинство детей этого возраста остаются в своих школах не потому, что им там нравится, а потому, что они не могут выбраться за пределы своего «образовательного гетто», которое остается таковым, даже если там хорошая экология, все магазины… И я не сам это придумал — мне подсказали: а почему наша школа не охватывает эти многоэтажки на окраинах, громадные спальные районы, в которых много детей?

Реальное время / realnoevremya.ru

Педагог рассказал, что он обратился с инициативой об открытии филиалов школы «СОлНЦе» для учеников средних классов на периферии к мэру Казани Ильсуру Метшину и начальнику Управления образования города Иреку Ризванову и они идею оценили. Шмаков подчеркнул, что ее реализация не потребует каких-либо серьезных затрат, поскольку «для бюджета не имеет значения, учится ребенок в одной школе или в другой, и учитель работает в одной школе или в другой», а найти муниципальные помещения можно в домах культуры, детсадах или других общественных зданиях.

На первом этапе, по его замыслу, филиалы «СОлНЦа» могут работать как кружки — 1—2 дня в неделю по несколько часов, а дети будут параллельно посещать обычную школу. В дальнейшем они могут заработать полноценно, и дети будут переходить в старшие классы в основное здание школы-интерната.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— На следующей неделе у нас в школе планируется встреча с главой Кировского и Московского районов Владимиром Жаворонковым, мы надеемся на его понимание и поддержку, — сказал Шмаков. Он заметил, что, по его опыту, для успеха хорошего начинания на первоначальном этапе не требуются ни деньги, ни другие ресурсы — важны понимание и поддержка властей.

«Было бы здорово иметь такое учреждение»



В исполкоме Казани «Реальному времени» подтвердили, что Павел Шмаков действительно выступил с инициативой открыть филиалы школы «СОлНЦе» в районах города.

В исполкоме Казани «Реальному времени» подтвердили, что Павел Шмаков действительно выступил с инициативой открыть филиалы школы «СОлНЦе» в районах города. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— В настоящее время предложение находится на стадии рассмотрения, — сообщили в исполкоме. — Говорить о каких-либо решениях пока преждевременно, поскольку вопрос требует детального анализа и проработки. После этого будет принято соответствующее решение.

А глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков подтвердил, что планирует посетить школу «СОлНЦе» и ознакомиться с тем, как там организован образовательный процесс, прежде чем строить более конкретные планы.

А глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков подтвердил, что планирует посетить школу «СОлНЦе» и ознакомиться с тем, как там организован образовательный процесс. взято с сайта kzn.ru

— Администрации района, не скрою, было бы здорово иметь такое образовательное учреждение, но при условии наличия нескольких составляющих, — сказал он. — Очень важно, чтобы в нем училась значительная доля детей именно из нашего района, поскольку прежде всего мы заинтересованы в его развитии. Второй, не менее важный вопрос — о здании, его еще необходимо найти.

В Кировском и Московском районах есть микрорайоны, остро требующие повышения уровня образовательных услуг — Салават Купере, Жилплощадка, Юдино, и именно там глава администрации хотел бы в будущем видеть филиал школы Шмакова. Гуландам Зарипова / realnoevremya.ru

На сегодня, пояснил Жаворонков, в районе есть требующие ремонта или пустующие детсады, но прежде чем разместить там филиал школы, их надо будет капитально отремонтировать, а на это требуются средства, которых пока что нет.

Он также отметил, что в Кировском и Московском районах есть микрорайоны, остро требующие повышения уровня образовательных услуг: Салават Купере, Жилплощадка, Юдино, — и именно там глава администрации хотел бы в будущем видеть филиал школы Шмакова.

«Эти дети не смогут себя реализовать только из-за того, что школа далеко»

— Я училась у Павла Анатольевича [Шмакова] 25 лет назад, в Академическом колледже, и это было очень увлекательно и интересно, а главное — очень эффективно, — вспоминает жительница поселка Вознесение Светлана Абдуллина. — И я очень хотела, чтобы и мои дети учились в его школе. Не только потому, что это дает отличную базу на будущее, но и потому, что само отношение к детям там разительно отличается от обычной школы. Там учиться сложно, очень много уроков, очень много олимпиад, но к детям относятся уважительно и внимательно — именно этого зачастую не хватает в обычных школах, даже очень хороших.

Абдуллина отмечает, что филиалы «СОлНЦа» на периферии Казани необходимы: многие дети очень хотят учиться там, но далеко не все родители, подобно ей, могут отвозить их в центр города и забирать после учебы.

Филиалы «СОлНЦа» на периферии Казани необходимы: многие дети очень хотят учиться там, но далеко не все родители могут отвозить их в центр города и забирать после учебы. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

— В школе «СОлНЦе» дети из нашего поселка учатся в 3-м и 5-м классах и ездят туда на автобусе и метро — пересадками, в дождь и снег, возвращаются в темноте. Много ходят пешком. И это очень опасно, особенно если занятия заканчиваются поздно, если они посещают какие-то кружки.

Светлана добавила: соль в том, что многим действительно увлеченным, заинтересованным в учебе ребятам сложно учиться в обычных школах, где половина из 30—35 человек в классе учебой не интересуется, а учитель не может уделить должного внимания ребенку, который заинтересован в получении знаний. При этом далеко не у всех родителей есть возможность нанять таким детям репетиторов, а в «СОлНЦе» они не нужны — там дополнительно и бесплатно дается множество профильных, олимпиадных направлений, и ребенок просто идет туда и занимается.

Многим увлеченным ребятам сложно учиться в обычных школах, где учитель не может уделить должного внимания ребенку, который заинтересован в получении знаний. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Согласна с одноклассницей и другая выпускница Шмакова — Евгения Учитель:

— Моя дочь учится в школе «СОлНЦе» с 3-го класса, сейчас заканчивает 8-й, и когда мы ушли из обычной школы, я ни разу не жалела! В ее школе раз в месяц или два проходят мероприятия для детей из других школ города, на них приглашают ребят от 4 до 11 лет, проводят мастер-классы учителя и сами ученики — и всегда со стороны гостей виден огромный интерес к учебе в этой школе. Я думаю, если начальную школу открыть на окраинах, например в Советском, Приволжском районах, интерес к ней будет огромный.

«Мы сами немножечко собираем деньги для них»

Если в Казани перспективы расширения школы «СОлНЦе» выглядят ободряюще, то проблемы ее нижнекамского филиала решаются медленно. На вопрос «Реального времени» о текущей ситуации Шмаков ответил:

— Они живы, директор и учителя работают — это самое главное. Начальник городского Управления образования был уволен, человек, который пришел на его место, пока еще не вошел в курс дела — к нему претензий нет. Но детей в школе стало меньше: если раньше было 80—90 учеников, то сейчас 40—50. Школа арендует помещение, к счастью, не очень дорогое.

И в этом минус, подчеркнул педагог, поскольку страдает концепция школы «СОлНЦе» — встает вопрос денег, родителям приходится финансировать учебу, а концепция предполагает доступность школы для всех детей независимо от достатка родителей.

«Помещение, которое у школы было и которое они сами с учителями отремонтировали, сейчас используется для платных занятий». скриншот страницы в соцсети

Сейчас, сообщил Шмаков, в Нижнекамске зарегистрирована АНО, которая имеет право на бесплатную аренду помещения, и сейчас этого добивается.

— Им предлагают помещение, но оно сейчас остается без отопления — это бывший детский сад с протекающей крышей. Родители просто не в силах сделать ремонт. А то помещение, которое у школы было и которое они сами с учителями отремонтировали, сейчас используется для платных занятий. С учителями в кружках так и не заключили договор. Родители моих учеников в Казани собирают средства, и мы сами немножечко собираем деньги для них, чтобы им полегче было.

