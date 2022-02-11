Трудности перевода: КФУ отказался дублировать вывеску на татарском

Требование властей Казани сделать надпись на одном из зданий вуза на двух языках вынудило университет обратиться в суд

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Как стало известно «Реальному времени», Казанский федеральный университет подал иск против Управления архитектуры и градостроительства Казани с требованием признать незаконным отказ чиновников согласовать его вывеску. Речь идет о надписи на здании Института филологии и межкультурной коммуникации или бывшего Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета (ТГГПУ) на ул. Татарстан, 2. Городские власти убеждены, что название института на фасаде сооружения должно быть продублировано на татарском языке, как того требует республиканское законодательство о двуязычии вывесок. Однако в КФУ считают требование излишним для федерального вуза. Чью позицию поддержал суд — подробности в материале «Реального времени».



Перевод по Правилам и подсветка в рамках концепции



Как выяснило «Реальное время», Казанский федеральный университет минувшим летом обратился в Управление архитектуры и градостроительства города с заявлением о согласовании проекта размещения вывески на здании Института филологии и межкультурной коммуникации, но получил отказ. В УАиГ сочли, что вывеска не соответствует требованиям, установленным Правилами благоустройства Казани, а именно одному из положений пункта 167 этих правил:

«Информация на элементах благоустройства должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации и государственных языках Республики Татарстан».



Отказ согласовать вывеску только на русском языке в УАиГ обосновали ссылкой на постановление татарстанского кабмина «Об обеспечении соответствия текстов вывесок с наименованиями исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, подведомственных им учреждений, государственных унитарных предприятий Республики Татарстан правилам орфографии и пунктуации, идентичности текстов вывесок на татарском и русском языках» и «Порядок обеспечения соответствия текстов вывесок с наименованиями исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, подведомственных им учреждений, государственных унитарных предприятий Республики Татарстан правилам орфографии и пунктуации, идентичности текстов вывесок на татарском и русском языках».

Отказ согласовать вывеску только на русском языке в УАиГ обосновали ссылкой на постановление татарстанского кабмина. Фото: youtube.com

А заодно в Управлении потребовали, чтобы университет оформил вывеску в соответствии с выполненной для Казани нидерландской компанией Signify концепцией архитектурной подсветки улицы Пушкина (в том числе здания по ул. Татарстан, 2), идею которой во время визита в Нидерланды в 2019 году поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов, после чего она и была реализована. Причем в таких масштабах, что спустя год — в 2020-м, гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков уже предложил создать отдельную городскую структуру для обслуживания этой подсветки, а в 2021-м попросил отдельный тариф на ее содержание.

И еще казанские чиновники указали, чтобы университет, с учетом «размещения вышеуказанного здания на территории особого городского значения и наличия объекта декоративно-монументального искусства на территории, прилегающей к вышеуказанному зданию» использовал для ее изготовления натуральный материал — металл, а для подсветки определенный способ — «контражур», и никак иначе.

Какой учредитель — такой и язык

КФУ не согласился с требованиями УАиГ и обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании отказа согласовать вывеску незаконным. В суде юристы Управления архитектуры и градостроительства вновь привели ссылки на перечисленные выше нормативные правовые акты, однако суд счел их необоснованными.

Арбитражный суд указал, что республиканский порядок обеспечения соответствия текстов вывесок с наименованиями исполнительных органов госвласти Татарстана, подведомственных им учреждений, государственных унитарных предприятий правилам орфографии и пунктуации, идентичности текстов вывесок на татарском и русском языках касается только учреждений и ГУП республики. Между тем к КФУ это не относится, как к федеральному вузу.

КФУ не согласился с требованиями УАиГ и обратился в Арбитражный суд Татарстана. Фото: Максим Платонов

— Учредителем и собственником имущества КФУ является Российская Федерация, <…> и, следовательно, требования Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №743 от 30.09.2017 о наличии вывесок на двух государственных языках Республики Татарстан: татарском и русском, не распространяются на заявителя — федеральное государственное учреждение, — решил Арбитражный суд Татарстана.

Суд также подчеркнул, что «пункт 167 Правил [благоустройства г. Казани] предусматривает, что информация на элементах благоустройства должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации и государственных языках Республики Татарстан». И сделал вывод, что в данном случае возможно следующее толкование правил:

— Федеральными законами и законами субъекта РФ не предусмотрено обязательное размещение информации о наименовании организации на государственном языке субъекта РФ, — говорится в определении АС РТ.

Также суд не поддержал структуру Казгорисполкома в части жесткого требования к материалу исполнения и подсветке вывески: «Указанные требования органа местного самоуправления к средству наружной информации заявителя не основаны ни на законе, ни на ином нормативном правовом акте, соответствующим закону».

«Оспариваемый отказ не основан на законе и создает препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности заявителя», — сделал вывод суд и признал отказ Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани в согласовании проекта вывески КФУ незаконным, обязав УАиГ «устранить допущенное нарушение прав и законных интересов заявителя путем согласования проекта размещения средства наружной информации (паспорт), расположенного по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, д. 2».

В Самаре выводы коллег из Арбитражного суда РТ сочли верными. Фото: 11aas.arbitr.ru

«Обеспечение прав граждан не должно быть избирательным!»

Управление архитектуры и градостроительства Казани подало апелляционную жалобу, однако в Самаре выводы коллег из Арбитражного суда РТ сочли верными и судебный акт оставили без изменения.

Согласно постановлению апелляционной инстанции, местные органы власти не вправе требовать, чтобы вывеска федерального вуза дублировалась на татарском.

«Судом первой инстанции сделан правомерный вывод, что требования Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №743 от 30.09.2017 о наличии вывесок на двух государственных языках Республики Татарстан: татарском и русском, не распространяются на заявителя — федеральное государственное учреждение, подведомственное Министерству науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, которое вступило в законную силу.

Однако эксперт «Реального времени», бывший заместитель директора Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Тимур Мухтаров, считает, что спор о вывеске явно выходит за пределы спора двух хозяйствующих субъектов и не может быть решен так однозначно:

— Предприятия и организации в Республике Башкортостан оформляют вывески на двух языках вне зависимости от их подчинения. И в данном случае, мне кажется, не следует подходить к этому вопросу таким образом, ведь речь идет о реализации конституционных прав и свобод гражданина. Обеспечение прав граждан не должно быть избирательным, это должно касаться всех субъектов и организаций, находящихся на данной территории. Иначе получается правовая бессмыслица: норма направлена на то, чтобы обеспечить права человека и гражданина. Но на одной и той же территории одни организации обязаны это делать, а другие — нет. Это же юридический нонсенс!

«Реальное время» обратилось за комментариями в пресс-службы Казанского федерального университета и мэрии Казани, попросив высказать свою позицию по поводу «трудностей перевода» на татарский язык вывески института.

В своем ответе КФУ рассказал, как обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением об оспаривании решения УАиГ об отказе в согласовании вывески и что данный отказ был признан незаконным:

— Также суд обязал УАиГ устранить допущенное нарушение прав и законных интересов заявителя путем согласования проекта размещения средства наружной информации (паспорт), расположенного по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, д. 2. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2021 решение суда оставлено без изменения. В настоящее время, согласно данным служб КФУ, готовится соответствующий пакет документов для обращения в УАиГ за согласованием проекта размещения средств наружной информации.

Однако в исполкоме Казани заявили, что намерены обратиться в кассацию:

— На ваш запрос сообщаем, что решение суда, вступившее в силу, обязательно для исполнения. Добавим, что планируется подача кассационной жалобы на данное решение.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.