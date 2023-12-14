В Казани создали Инвестиционный совет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани учредили коллегиальный совещательный орган по вопросу привлечения инвестиций в экономику города — Инвестиционный совет. Его возглавил руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров.

У Инвестиционного совета Казани две основные задачи и функции. Первая — рассмотрение и анализ инвестиционных проектов, в том числе с применением механизма муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений, на предмет целесообразности их реализации в городе. Вторая — их реализация, рассмотрение ее хода и результатов.

Также Инвестиционный совет Казани займется разработкой предложений по размещению проектов потенциальных инвесторов на инвестиционных площадках города, по организации взаимодействия органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц, участвующих в инвестиционном процессе, а также по приоритетным направлениям развития столицы Татарстана и координации инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях ее социально-экономического развития.

Руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров. realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Заместителем председателя Инвестиционного совета Казани назначен замглавы исполкома города Ильдар Шакиров. Секретарем стала начальник отдела инвестиционной и инновационной деятельности комитета экономического развития Аппарата исполнительного комитета столицы Татарстана Кристина Сосновская.

О планах создать в Казани Инвестиционный совет «Реальное время» писало в ноябре. На республиканском уровне, напомним, действует аналогичный орган.



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Татьяна Демина