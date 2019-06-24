«Мураками», Бурмистров и «Волга-Волга» — в Казани назвали хедлайнеров Дня молодежи

На молодежном празднике в речпорту ждут 10 тысяч гостей, еще 6 тысяч ребят отметят общегородской выпускной на «Казань Арене»

В эту среду на «Казань Арене» ждут 6 тысяч выпускников казанских школ на общегородской выпускной. На следующий день праздник продолжится фестивалем в честь Дня молодежи в речном порту, где ожидается 10 тысяч гостей. О том, кто будет развлекать виновников торжества, а также об итогах Сабантуя, который посетил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

На празднике плуга

В этом году впервые после памятного визита в 2012 году Дмитрия Медведева, на тот момент президента России, казанский Сабантуй посетил глава государства — Гурбангулы Бердымухамедов. Мероприятие прошло на четырех площадках, и туркменский лидер пришел на празднование в Мирном. Хотя, по словам руководителя исполкома Казани Дениса Калинкина, «ни одна [из праздничных площадок] не уступала по размаху и насыщенности программы», посмотреть на Бердымухамедова пришло слишком много людей — и образовалась давка. Доступ пришлось ограничить, и Калинкин заочно извинился перед всеми, для кого «праздник оказался подпорчен»:

— Поток людей оказался таким, что было принято решение в целях безопасности приостановить на время доступ на площадку. Зрители стояли даже в проходах. Очень высока была вероятность давки, поскольку на праздник приходят семьи с детьми, — пояснил Калинкин решение правоохранительных органов ограничить доступ.

Сабантуй в Казани посетили генеральный секретарь Лиги исторических городов и представитель Киото Шигенори Шибата. Большая делегация из Туркменистана приехала во главе с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Полиция в день Сабантуя работала в усиленном режиме, были сформированы дополнительные следственно-оперативные группы, в том числе для поиска потерявшихся людей, рассказал замначальника УВД по г. Казани Валерий Саматошенков. Всего в этот день гуляния посетили около 196 тыс. человек, грубых нарушений порядка не было, заявил он.

По словам Калинкина, разбор декораций и конструкций пока завершился не везде.

Фото Рината Назметдинова

Не хуже, чем в столице

В этом году впервые пройдет городской школьный выпускной (им заменили общегородской «Последний звонок», — прим. ред.) и массовое празднование Дня молодежи, рассказал председатель комитета по делам молодежи Айрат Фаизов. «На протяжении 12 лет для казанских выпускников окончание учебы знаменовалось общегородским праздником последнего звонка 25 мая, сразу после которого ребята начинали сдавать Единый государственный экзамен и готовились к выпускным вечерам. В этом году совместно с учителями и самими выпускниками было принято решение не отвлекать 11-классников от подготовки к ЕГЭ, уже в конце экзаменационного марафона организовать для них большой выпускной вечер», — добавил он. Впервые он состоится 26 июня на территории возле стадиона «Казань Арена».

На праздник приглашены все 5766 выпускников из всех школ города и их учителя. Выступать перед ними будут Гульназ Батталова, группа «Волга-Волга», популярные среди молодежи звезды эстрады, победитель второго сезона шоу «Песни» Slava Slame, «Мальбэк и Сюзанна».

По словам Фаизова, Казань шестой год подряд удерживает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге городов по результатам всероссийских олимпиад школьников, поэтому на большой сцене праздника наградят победителей всероссийских и международных профильных олимпиад.

В конце вечера все выпускники исполнят песню «Куда уходит детство», а в 21.30 прогремит салют.

Возле стадиона «Казань Арена» впервые состоится большой выпускной вечер. Фото Максима Платонова

Фаизов подчеркнул, что движение рядом со стадионом затруднено не будет. Бюджет мероприятия пока формируется, «затраты необходимые определяются», сообщил он. «Основные затраты — приглашение звезд, строительство сценического модуля и салют».

В этом году изменился формат мероприятия, поскольку решили не отвлекать школьников от сдачи ЕГЭ — поступали жалобы от директоров школ и самих учеников: «Где-то, может, мы и подсмотрели, как это проводится в Санкт-Петербурге. Понятно, что у них федеральный масштаб, тем не менее мы хотим сделать не хуже. Уже в феврале и марте все выпускники проходили электронное голосование, опрос, назвали тех звезд, которых хотели бы видеть, тот формат».

— По секрету скажу, что просили выпускники поменьше официальной части, поменьше речей, побольше чтобы пришло артистов, чтобы дать им возможность потанцевать, — исходя из этого и большой набор артистов. Здесь уже мы смотрели из тех, кого выбрали ребята, с точки зрения жанра, конкретных артистов, и тех, кто был свободен на это время, старались пригласить — в общем, это получилось. Мы бы хотели, чтобы это стало новой городской традицией, но все зависит от того, как пройдет первый [праздник].

Молодежный фестиваль

Ежегодно 27 июня во всех городах страны проводятся торжественные мероприятия. В Казани День молодежи традиционно отмечается масштабными мероприятиями, а в этом году в связи с 25-летием государственной молодежной политики будет проведен фестиваль, заявил Фаизов.

— Фестиваль пройдет на площади возле основного здания речного порта Казани. Это место популярно у молодежи и подходит для мероприятия такого формата. На фестивале будут организованы площадки для стритбола, уличных танцев, граффити, арт-зоны и скейт-парк. Будет организован образовательный лекторий от общественных организаций.

На фестивале будут организованы площадки для стритбола, уличных танцев, граффити, арт-зоны и скейт-парк. Фото Максима Платонова

На главной сцене пройдет музыкальный конкурс от молодых исполнителей, где выступят музыкальные группы, а хедлайнером станет победитель первого сезона «Песни», Олег Терновой, группы «Нервы», «Мураками», Митя Бурмистров, Silfred Crew, «Волга-Волга» и другие.

Бюджет праздника формируется в Минмолодежи, отметил Фаизов и потому прокомментировать сумму затрат не смог. Программа продлится с 14 до 19.00, ожидается участие 10 тыс. человек.



Площадку речпорта предложили сами молодые люди, поделился Фаизов: «Планировалась основной площадка под мостом «Миллениум», это место также известно тем, что здесь собираются представители различных субкультур. Сейчас это место закрыто на реконструкцию, и мы планируем, что со следующего года День молодежи будет проводиться там. Именно с этой целью реконструкция и проводится, чтобы это было удобное и комфортное место для проведения мероприятия. Вторым местом, запасным, был предложен самими же представителями субкультур речной порт, там действительно собирается молодежь самых разных направлений».