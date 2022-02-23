В Казани сделают доступными для инвалидов все надземные переходы

Исключение — те, которые суд обязал сделать доступными. Город 2 года не исполняет решение Фемиды по иску отца ребенка-инвалида

Фото: Илья Репин

В Казани в скором времени обещают отремонтировать неработающие лифты в пешеходных переходах. Так, выигравшая госзаказ фирма «Дорстройкомплекс» за 6,62 млн рублей должна сделать проект на капремонт лифтовых шахт в восьми надземных переходах города. Впрочем, когда именно и на какие средства проведут сам ремонт — пока не известно. Самые скандальные переходы, которые исполком обязан обеспечить работающими лифтами по решению суда, вступившему в силу еще 2 года назад, в тендер почему-то не вошли. О странной логике чиновников, неисполненном судебном решении и неработающем законе — в материале «Реального времени».

Подземные переходы лучше, но проектируем надземные



Комитет внешнего благоустройства еще осенью объявил тендер стоимостью 8,125 млн рублей на право разработки проектно-сметной документации для капремонта лифтовых шахт с установкой лифтов в надземных пешеходных переходах Казани. Заявки подали четыре компании — две казанских: «Дорстройкомплекс» и «ДСК-проект», омская — «Престиж — ЛТФ» и московское «Проектное бюро №7» (оно предоставило недостоверную информацию и было отсеяно конкурсной комиссией). Победа осталась за «Дорстройкомплексом», предложившим самую низкую цену — 6,622 млн рублей.

За эти деньги в срок до 31 марта 2022 года подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию, предусмотрев, в числе прочего, «установку лифтов с устройством обогреваемых лифтовых шахт, искусственное освещение в пешеходном переходе, видеонаблюдение с выводом сигнала на единый диспетчерский пункт».

В контракте перечислены адреса, по которым должны быть капитально отремонтированы переходы: Оренбургский тракт (напротив РКБ), пр. Ямашева (на остановке «Ветеринарная академия»), улица Павлюхина (на пересечении с ул. Халева), проспект Победы (на пересечении с ул. Академика Глушко), ул. Сахарова (на пересечении с ул. Бигичева), Горьковское шоссе (на пересечении с ул. Восстания и на остановке «Ул. Можайского»), ул. Амирхана (на пересечении с ул. Четаева). Всего на этих объектах должны запроектировать установку 17 лифтов (везде по два, за исключением перехода на Павлюхина, где предусмотрено три лифта).

Траты на проектирование по сегодняшним ценам выглядят не такими уж и значительными, но впереди работы, которые обойдутся на несколько порядков дороже, чем проект. А имеет ли смысл тратить средства, если спустя 10 лет переходы, как следует из опыта, вновь потребуют дорогостоящего капремонта, а проработают ли в них столько лет лифты — вообще большой вопрос?

— Исходя из опыта эксплуатации переходов в городе Казани, мы понимаем, что подземные переходы дороже при строительстве, но более удобны и надежны, более дешевы в эксплуатации, их проще содержать, проще обеспечить их доступность для маломобильных групп населения, — заявлял «Реальному времени в августе 2021 года замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Получается, опыт осознали не до конца?



В списке не значатся

Впрочем, в список объектов капитального ремонта, как нарочно, не попали два надземных перехода, которые заменить подземными не получится, поскольку они находятся над дорогой, пролегающей по дну Танкового оврага. В 2018 году эти переходы стали предметом судебного разбирательства, инициированного казанцем Юрием Никишиным. Отец ребенка-инвалида, проживающий рядом с Танковой улицей, подал иск к Казгорисполкому, в котором требовал обеспечить доступность для инвалидов надземных пешеходных переходов на остановках общественного транспорта «Улица Карбышева» и «Улица Комарова».

Проиграв в Вахитовском райсуде Казани, он не остановился и 17 февраля 2020 года Судебная коллегия Верховного суда Республики Татарстан обязала-таки исполком «обеспечить доступность для инвалидов надземных пешеходных переходов на улице Танковой». Решение судебной инстанции сразу вступило в законную силу, однако и сейчас инвалиды, а также все, кто нуждается в лифте в силу возраста или из-за того, что тяжело нагружен, вынуждены либо карабкаться по лестницам, либо добираться до места назначения в объезд.

В список объектов капитального ремонта, как нарочно, не попали два надземных перехода, которые заменить подземными не получится, поскольку они находятся над дорогой, пролегающей по дну Танкового оврага. Фото: wikiwand.com

Вместо лифтов деньги потратили на суды

Никишин рассказал «Реальному времени»: когда убедился, что исполком не намерен добровольно исполнять решение суда, он получил исполнительный лист и в мае 2021 года передал его судебным приставам. Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось. В условиях нехватки денег на лифты чиновники принялись тратить бюджетные средства на суды.

После того, как Юрий Никишин выиграл суд, «Реальное время» запрашивало Казгорисполком о сроках, в которые чиновники собираются исполнить решение, и получило ответ: «На сегодняшний день Исполнительным комитетом г. Казани подана кассационная жалоба в Шестой кассационный суд общей юрисдикции на апелляционное определение Верховного суда РТ от 17.02.2020. После прохождения всех судов будет принято окончательное решение». Однако 30 июля 2020 года Шестой кассационный суд оставил решение Верховного суда РТ в силе, а дело с оборудованием переходов в Танковом овраге лифтами с мертвой точки не сдвинулось.

В прокуратуре Приволжского района Казани, куда Никишин еще в марте 2021 года жаловался на неисполнение судебного решения, ему сообщили, что Вахитовский райсуд Казани 26 октября 2020 года предоставил Казгорисполкому отсрочку исполнения апелляционного определения судебной коллегии Верховного суда на год — до 20 октября 2021 года, и оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. Но уже 1 апреля 2021 года Верховный суд РТ решение об отсрочке отменил, а 15 июля Шестой кассационный суд общей юрисдикции, куда Казгорисполком обжаловал апелляционное определение Верховного суда РТ в пользу Никишина, с этим согласился.

Отсрочку исполнения решения суда об обеспечении переходов лифтами исполком Казани во всех судебных инстанциях мотивировал тем, что «реконструкция надземных пешеходных переходов [на Комарова и Карбышева] невозможна, необходимо строительство новых», а «для строительства новых надземных пешеходных переходов по указанным адресам необходимо провести следующие процедуры: определить источник финансирования, провести торги, по итогам торгов заключить муниципальный контракт, провести работы, оформить техническую документацию». Шестой апелляционный суд учел, что Верховный суд РТ, отказывая в отсрочке исполкому, «указал на то, что отсрочка исполнения решения приведет к затягиванию реализации прав и законных интересов взыскателя», и что «исключительных обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, с учетом которых возможно предоставление отсрочки, суд апелляционной инстанции не установил». По этой причине кассационная инстанция в отсрочке отказала, оставив решение Верховного суда в силе.

«Реальное время» обратилось в УФФСП по РТ с запросом о мерах, принимаемых судебными-приставами-исполнителями по исполнительному листу, переданному в ведомство Никишиным еще в прошлом году. По получении комментарий ведомства будет опубликован.

Отец ребенка-инвалида, проживающий рядом с Танковой улицей, подал иск к Казгорисполкому, в котором требовал обеспечить доступность для инвалидов надземных пешеходных переходов на остановках общественного транспорта «Улица Карбышева» и «Улица Комарова». Фото: evening-kazan.ru

Демонтировать нельзя запереть

«Реальное время» обратилось в Казгорисполком с запросом, почему решение суда об обеспечении переходов на Карбышева и Комарова не исполнено до сих пор и какие действия предпринимаются исполкомом к его исполнению.

— Вандалы неоднократно ломали лифты в переходе возле остановок «Ул. Карбышева» и «Ул. Комарова, — ответили в пресс-службе. — Так, например, в разное время из лифтов были украдены различные узлы и агрегаты, камеры видеонаблюдения, несколько десятков метров питающего кабеля электроэнергии, электронные платы (они достаточно дорогостоящие и их поставку необходимо долго ждать). Периодически выбивали стекла. В результате вандальных действий оборудование стало непригодным для эксплуатации и представляло угрозу для безопасного передвижения пешеходов. Восстановление имеющихся платформ и лифтовых шахт стало нецелесообразным.

В пресс-службе Казгорисполкома сообщили, что межведомственной комиссией по итогам совещания рабочей группы при кабинете министров Республики Татарстан от 10 сентября 2015 года было принято решение демонтировать оставшуюся часть лифтового оборудования. Данное решение также было согласовано с Татарстанским отделением Всероссийского общества инвалидов.

Согласовал решение о демонтаже лифтов в переходах на Комарова и Карбышева и ныне готовящийся предстать перед судом по делу о мошенничестве председатель ТРО ВОИ Рифат Ганибаев. Он, кстати, еще в 2016 году публично сетовал, что никто не поддержал его «новаторскую» идею в целях защиты от вандалов запереть лифты в переходах и дать ключи от них только инвалидам, лишив возможности пользоваться удобствами остальное население.

Есть вандалы — нет камер. Нет камер — нет задержанных вандалов

Но вообще-то замки в цифровом XXI веке уже позавчерашний день. А во многих российских городах уже более десятка лет в надземных переходах работают лифты под охраной видеокамер. В 2012 году автору этого материала в скромном областном центре — Ярославле — продемонстрировали переход, в котором была реализована надежная система защиты от вандалов — система видеонаблюдения и кнопка экстренной связи. После того, как местные полицейские, отследившие нарушителей порядка в режиме онлайн, несколько раз задержали их прямо на выходе из перехода, а местные чиновники взыскали с них ущерб через суд, а приставы эти деньги вернули в городскую казну, и информацию об этом широко распространили местные СМИ, желающих ломать лифты практически не осталось.

Вот только в Казани этот номер почему-то не проходит. Это, в частности, засвидетельствовала Счетная палата РТ — еще 5 лет назад, когда осуществляла проверку целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы РТ «Доступная среда на 2011—2015 годы».

В частности, было выявлено, что «на объектах: обустройство подземного пешеходного перехода <…> по ул. Файзи, Глушко, в районе РКБ, ул. Карбышева, Комарова отсутствуют видеокамеры», которые проектом были предусмотрены. Кроме того, проверка выявила, что в переходах по ул. Карбышева и Комарова отсутствовали наклонные платформы для инвалидов — их так и не смонтировали, а передали на ответственное хранение ООО «Мосдорстрой», причем «фактически выездной проверкой было установлено, что вышеуказанные наклонные платформы общей стоимостью 2 714 тыс. рублей находятся в помещении гаража ГСК «Минутка» без оформления соответствующего договора».

На момент проверки лифты в переходах на Карбышева и Комарова, как, впрочем, и в остальных переходах за исключением одного, пребывали в нерабочем состоянии, а из 26 камер общей стоимостью свыше 1,64 млн рублей, об установке и приемке которых имелись акты, в наличии во всех переходах обнаружились лишь четыре. И городские чиновники объясняли все это, как и сегодня — действиями неуловимых вандалов.

Возникает резонный вопрос: не ждет ли та же участь и новые лифты, которые инвалидам обещает исполком?

На момент проверки лифты в переходах, за исключением одного, пребывали в нерабочем состоянии. Фото: prokazan.ru

Статья есть — где дело?

Сроки, в которые исполком намерен исполнить решение суда по иску Юрия Никишина, в исполкоме «Реальному времени» не сообщили. Не сообщили также и о том, какие меры приняты к ответственным за исполнение решения суда должностным лицам.

А сам отец ребенка-инвалида, который за время судов повзрослел на 4 года (соответственно, отцу стало намного труднее преодолевать с потяжелевшей инвалидной коляской длинную дорогу в обход перехода), недоумевает, почему к этим должностным лицам до сих пор не применены законные меры воздействия.

— Существует статья 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, — говорит Юрий Никишин. — И почему дело по этой статье против должностных лиц Казгорисполкома до сих пор не возбуждено — для меня загадка.