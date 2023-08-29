«Элитную» семиэтажку в центре Казани хотят «сдвинуть» с муниципального участка

Спустя 10 лет чиновники заметили, что принятый ими в эксплуатацию многоквартирный дом находится на муниципальной земле

Фото: Максим Платонов /realnoevremya.ru

Угроза сноса нависла над частью жилого дома, построенного в историческом центре Казани. Исполком города подал к ТСЖ «Достоевского, 4» иск с требованием освободить часть земельного участка, прилегающего к тому, на котором должны были построить один из двух литеров дома. Фактически злополучный литер частично стоит на муниципальной земле, но застройщику выдали разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Подробности о «повисшем одним краем в воздухе» элитном доме с пентхаусом, десятилетнем приступе слепоты у казанских чиновников и судебном конфликте управляющего им ТСЖ с Фондом ЖКХ по поводу взносов за капремонт — в материале «Реального времени».

«Участок освободить!»



Как выяснило «Реальное время», исполнительный комитет города Казани спустя 10 лет после «захвата» части участка застройщиком решил вернуть почти 300 квадратных метров земли в центре города в госсобственность. В иске, который принял на днях к рассмотрению Арбитражный суд РТ, КЗиО просит обязать ТСЖ «Достоевского, 4» освободить самовольно занятый земельный участок площадью 294 квадратных метров, а в случае невыполнения решения суда, на которое надеются чиновники, — взыскать с товарищества по 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с вопросами: по какой причине был подан иск к ТСЖ; что на этом участке находится; добивается ли исполком сноса части здания или видит иное решение проблемы.

— В ходе муниципального земельного контроля установлено нарушение требований Земельного кодекса, — ответили в исполкоме. — Органы местного самоуправления в таком случае обязаны принять меры рамках своих полномочий, в данном случае обратиться в судебные инстанции для устранения нарушения земельного законодательства.

«В ходе муниципального земельного контроля установлено нарушение требований Земельного кодекса», — ответили в исполкоме. Максим Кокунин/realnoevremya.ru

В исполкоме уточнили, что на земельном участке неразграниченной государственной собственности находится небольшая часть здания, забор и капитальная лестница, но не рискнули предугадывать исход дела:

— Решение будет принято судебными органами.

«Реальное время» связалось с председателем ТСЖ «Достоевского,4» Татьяной Егановой, и она первоначально предоставила изданию комментарий по поводу иска исполкома, однако впоследствии отказалась от его публикации.

Все всё знали, но дом приняли-сдали



Дом №4 по улице Достоевского имеет общую стену с другим домом — №1/2 по улице Лесгафта. Возводили эти здания разные застройщики. В отличие от территории перед домом 1/2 по улице Лесгафта, которая не огорожена, участок перед домом по Достоевского окружен забором. Согласно данным Публичной кадастровой карты, огороженная территория не зарегистрирована за домом №4 по Достоевского.



В отличие от территории перед домом 1/2 по улице Лесгафта, которая не огорожена, участок перед домом по Достоевского окружен забором. Максим Платонов /realnoevremya.ru

Площадь огороженного участка — около 160 квадратных метров, однако за домом также не зарегистрирована часть занимаемого им участка — порядка 50-60 квадратных метров. Но в таком виде дом построил и сдал застройщик, а Казгорисполком его принял.

Разрешение на строительство дома № 4 по ул. Достоевского RU16301000-4-ж, в свою очередь, было выдано ООО «Бэйт» одновременно с разрешением на строительство дома №1/2 по ул. Лесгафта RU16301000-5-ж, которое получило ООО «Баракат».

Участки, отведенные под застройку, были изначально смещены друг относительно друга — это хорошо видно на Публичной кадастровой карте. А вот фасады построенных зданий оказались на одной линии.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, разрешение на ввод выдается на основании целого пакета документов, в том числе подтверждающих, что объект построен в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией. Оба застройщика получили разрешения на ввод, правда, в разное время.

Участки, отведенные под застройку, были изначально смещены друг относительно друга, а фасады построенных зданий оказались на одной линии. Максим Платонов /realnoevremya.ru

Разрешение RU16301000-57жил на ввод в эксплуатацию 6-этажного 16-квартирного жилого дома с пентхаусом, офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул.Достоевского, 4 в Вахитовском районе Вахитовский район Управление градостроительных разрешений г. Казани выдало ООО «Бэйт» 11 октября 2013 года. А нарушение городские чиновники внезапно выявили спустя 9,5 года после того, как дом был ими принят в эксплуатацию.

Возникает вопрос — куда они смотрели все это время? Вопросы этот — чисто риторический, и останется, надо полагать, без ответа. А собственникам дома предстоит расхлебывать проблемы, которые создали чиновники почти 10 лет назад.

Когда опыт не обнадеживает

В судебный бой с госорганами, как свидетельствует сайт Арбитражного суда РТ, ТСЖ «Достоевского,4» вступает не впервые.

В 2020 году в рамках борьбы с неперечислением взносов за капремонт иск к ТСЖ подал Фонд ЖКХ — о взыскании 729,68 тыс. рублей задолженности по взносам за капремонт с июня 2014 года по ноябрь 2019 года, процентов за пользование денежными средствами — 151, 48 тыс. рублей, процентов за период со дня, следующего за днем вынесения судом решения, по день фактической уплаты долга, а также об обязании ТСЖ «Достевского, 4» заключить соглашение о взаимодействии по вопросам обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах



В судебном заседании выяснилось (и это отражено в решении Арбитражного суда РТ), что «ввиду отсутствия принятого и реализованного в установленных законодательством порядке и сроки решения собственников помещений многоквартирного дома №4 по улице Достоевского… о выборе способа формирования фонда капитального ремонта Исполнительным комитетом МО города Казани 30.04.2014 принято постановление №2262 «Об утверждении решения о способе формирования капитального ремонта в отношении многоквартирных домов г. Казани», согласно которому принято решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении МКД, на счете регионального оператора». А также что регоператор направлял ТСЖ претензию, в которой требовал перечислить задолженность с процентами, но «претензия оставлена ответчиком без удовлетворения».

В судебный бой с госорганами ТСЖ «Достоевского, 4» вступает не впервые Максим Платонов/realnoevremya.ru

Финансовые требования Фонда ЖКХ суд удовлетворил. ТСЖ «Достоевского, 4» подало апелляционную жалобу на это решение, однако сроки ее подачи были пропущены. Ходатайство о восстановлении сроков Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил, жалобу возвратил. Ответчик ссылался на то, что дело рассмотрено судом в отсутствие его надлежащего уведомления, и указал, что «направленные судом по юридическому адресу ответчика судебные акты не были им получены, поскольку по указанному юридическому адресу находится жилой многоквартирный дом».

Апелляционная инстанция в своем определении указала: «Почтовое отправление, адресованное ответчику и возвращенное органом связи в суд, содержит отметку сотрудника органа связи о причинах невручения корреспонденции — «истек срок хранения». Таким образом, ответчик был надлежащим образом извещен о начавшемся процессе, и ненадлежащая организация деятельности юридического лица в части получения поступающей по его юридическому адресу корреспонденции является риском самого юридического лица, все неблагоприятные последствия такой ненадлежащей организации своей деятельности несет само юридическое лицо».