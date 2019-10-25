Физкульт против культа: казанцы подали первый групповой иск против стройки во дворе

Жители Авиастроя протестуют против строительства мечети прямо под окнами

Фото: Виталий Ахмеров

Полоса неудач преследует последнее время стройки новых мечетей в Татарстане. На этой неделе «Реальное время» уже писало о культовом самострое в Борисоглебском. Сегодня — новый повод: казанцы воспользовались возможностью, законодательно появившейся 1 октября этого года, и подали, возможно, первый в городе групповой иск (копия есть в распоряжении редакции). Инициативная группа жителей с улицы Павлова в Авиастроительном районе столицы намерена использовать новый для российской судебной системы инструмент групповых гражданских исков в борьбе против строительства мечети «Рахматулла». Причина в том, что мусульманский храм планируется возвести на участке внутри жилого массива, прилегающего к территории школы и детского сада.

Со второй попытки



Конфликт между застройщиком новой мечети в Авиастроительном районе и местными жителями тянется уже с 2013 года, когда часть школьного двора (0,233 гектара) на пересечении улиц Годовикова и Симонова внезапно обнесли забором и начали возводить за ним деревянную мечеть. При этом жители окрестных домов привыкли считать эту территорию школьной, и рассчитывали, что там появится инфраструктура для занятий физкультурой.

— Оказалось, что в 2011 году исполком передал участок, прежде находившийся в ведении управления образования, Духовному управлению мусульман РТ. Когда началось строительство, мы, жители соседних домов, обратились в прокуратуру. После ее вмешательства суд признал стройку незаконной и работы были прекращены, — напоминает историю вопроса местная жительница Татьяна Емелина. — Однако, как оказалось, от намерения возвести мечеть никто не отказался. В 2015 году были организованы публичные слушания, на которых общественность якобы одобрила изменение вида разрешенного использования спорного участка, чтобы строительство на нем мечети стало возможным. Весной этого года территорию снова обнесли забором и вновь начали строительство.

Разрешение на строительство, выданное казанским исполкомом, датировано январем 2019-го. Сейчас стройка идет полным ходом. На заборе красуется паспорт объекта, согласно которому мечеть планируют достроить в III квартале 2022 года. Там же указаны банковские реквизиты, по которым все желающие могут помочь возведению храма деньгами.

Мусульманский храм планируется возвести на участке внутри жилого массива, прилегающего к территории школы и детского сада

Непубличные слушания

Тем временем инициативная группа местных жителей не оставляет надежд добиться признания стройки незаконной. По мнению казанского юриста Александра Чернова (он представляет интересы противников строительства мечети), шансы на это есть. Хотя бы потому, что публичные слушания 2015 года, давшие мечети зеленый свет, были проведены кулуарно.

— Представители инициативной группы жителей микрорайона, которые еще в 2013 году ясно дали понять, что выступают против этого строительства, были фактически отстранены от участия в публичных слушаниях. Их просто не проинформировали об их проведении, разместив сообщение о слушаниях лишь глубоко в недрах сайта исполкома, — говорит Александр Чернов. — Групповой иск, который мы направили в суд, содержит требования признать строительство мечети незаконным, прекратить строительство и привести участок в состояние, соответствующее градостроительным нормам и правилам.

Иск, поданный казанцами, стал одним из первых групповых исков, поданных согласно новой процедуре, не только в Татарстане, но и во всей России. Накануне заявление принял Авиастроительный суд Казани, копия иска — в распоряжении редакции.



В суд пойдут группой

Групповые иски по гражданским делам — это новая для российской судебной системы процедура, предусмотренная поправками, вступившими в силу 1 октября. Теперь граждане, имеющие общие требования к одному и тому же ответчику, могут объединиться при обращении суд и подать групповой иск. Они делегируют право представлять интересы всей группы конкретному человеку. При этом граждане могут присоединяться к исковым требованиям на любом этапе рассмотрения иска, вплоть до судебных прений, просто подав соответствующее заявление. Сделать это можно в том числе через интернет. Чтобы суд признал иск групповым, к нему должны присоединиться не менее 20 человек.

По мнению Александра Чернова, новая процедура может стать эффективным инструментом для защиты прав неопределенного круга лиц.



— В данном случае мы направили в суд именно такой иск. К нему присоединились больше 40 человек, то есть формальные требования по минимальному числу граждан соблюдены, — пояснил юрист. — Мы рассчитываем, что после того, как информация об иске появится на официальном сайте суда, к нему присоединятся и другие заинтересованные лица. Еще один немаловажный аспект: судебный процесс позволит нам истребовать у застройщика всю разрешительную документацию, которую сейчас нам никто нет показывает. Появится возможность проанализировать, законно ли она получена.

Мечеть не хотят

По словам Татьяны Емелиной, общее число противников строительства мечети — как минимум 500 человек. Это жители находящихся неподалеку от стройки домов (до ближайшего — буквально несколько десятков метров), родители детей, посещающих 62-ю школу и 20-й садик.

Корреспондент «Реального времени» побывал возле строящейся мечети и пообщался с местными жителями. Общий настрой и впрямь скорее негативный.

— Я сама училась в этой школе с 1986 года, а сейчас ее посещают двое моих детей. На участке, где теперь строят мечеть, школьники занимались физкультурой, зимой — бегали на лыжах, — рассказала местная жительница Екатерина. — Сначала часть этой территории забрали для строительства детского сада, это понятно и правильно, но культовому сооружению в школьном дворе — не место. У нас светское государство.

— Я ничего не имею против мечети, тем более мусульмане жалуются, что в нашем районе им негде совершать свои богослужения. Непонятно только, почему строить понадобилось именно в школьном дворе, — добавляет молодая мама Алина. — Думаю, раз стройка началась, то ее уже не остановят.



— Меня беспокоит, что на всю округу будут разноситься духовные песнопения. Не говоря о том, что территорию фактически отобрали у детей: раньше они занимались здесь спортом, — сетует еще одна местная жительница Светлана. — Я против этого строительства.



Представители застройщика обещают местным жителям, что во дворе мечети появятся детская площадка и спортивные тренажеры. Однако противники строительства этим обещаниям не верят

Не намерен оправдываться

Представители застройщика обещают местным жителям, что перед богослужениями в будущей мечети через громкоговорители не будут звучать традиционные азаны (призывы к молитве), а во дворе мечети появятся детская площадка и спортивные тренажеры. Однако противники строительства этим обещаниям не верят.

Имам будущей мечети Рустам Ясавиев комментировать ситуацию категорически отказался:

— Не намерен оправдываться, имея на руках законное разрешение на строительство, — заявил Рустам-хазрат «Реальному времени», представители инициативной группы, по его словам, имеют право обратиться в суд и обосновать свои требования там.