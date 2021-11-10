Дирекция парков и скверов Казани «утащила» буквы из названия парка «Комсомолец» для починки

Исполком Казани ответил на запрос «Реального времени» о пропавшей надписи с названием парка «Комсомолец» и проблеме вандалов, которые орудуют в нем. Напомним, мы рассказывали, что в благоустроенном командой Наталии Фишман-Бекмамбетовой в 2018 году парке исчезли буквы из названия, вандалы исписали непечатными словами аттракционы на детской площадке и украли саженец кедра, высаженный активистами у памятника пограничнику.



— Часть букв в надписи «Комсомолец», которая располагается на входной группе парка, на данный момент демонтирована сотрудниками Дирекции парков Казани для ремонта, — сообщили в исполкоме. — Ранее буквы были сломаны вандалами. Отремонтировать буквы и восстановить надпись планируется ориентировочно в течение двух недель.

В исполкоме дали понять, что нецензурные надписи на скамейках и качелях — увы, норма для определенной части посетителей парка:

— Надписи и рисунки на малых архитектурных формах устраняются совместно с сотрудниками Горводзеленхоза на регулярной основе. К сожалению, это не первый подобный случай. На этот раз также совместно с сотрудниками Горводзеленхоза надписи будут устранены в ближайшие дни. Призываем горожан и гостей города беречь имущество парков и скверов, чтобы оно прослужило как можно дольше.

А вот в поимке вора, утащившего саженец кедра, как оказалось, исполком активистам с Танкодрома не помощник:

— Дирекция парков не имеет доступа к записям с камер видеонаблюдения. Для их получения заявителям необходимо обратиться в правоохранительные органы.