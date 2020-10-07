Казанские экоактивисты возмутились стройкой нового ЖК «Унистроя» в Солдатском лесу

Фото: Инна Серова

«Уничтожают лес под лозунгом увеличения зеленых насаждений»



В Казани экоактивисты оспаривают законность строительства компанией «Унистрой» жилого комплекса «Беседа» в Солдатском лесу. В Советском райсуде города слушают дело по коллективному административному иску, поданному 23 жителями Дербышек в адрес Казгорисполкома. Суть требований «Реальному времени» перед началом судебного заседания изложил представитель истцов Андрей Железнов-Липец:

— В 2019 году мы узнали, что в Солдатском лесу планируется строительство. В июне исполком выдал разрешение на строительство, однако для этой территории строительство жилых зданий является условно разрешенным видом использования. В таких случаях, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, закон предусматривает обязательное проведение по проекту застройки общественных обсуждений или публичных слушаний. Причем они проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску этого негативного воздействия. Общественного обсуждения проекта с участием жителей Дербышек не было, поэтому мы и обратились в суд.

Суть требований «Реальному времени» перед началом судебного заседания изложил представитель истцов Андрей Железнов-Липец

По словам собеседника издания, в результате строительства ЖК «Беседа» интересы жителей микрорайона существенно нарушаются:

— При расчистке участка под застройку вырублено более 1 200 деревьев, и эта потеря не компенсирована. Специалисты Казанского федерального университета изучили экологическое состояние Солдатского леса и пришли к выводу, что его застройка приведет к уничтожению мест обитания редких видов растений и животных, снижению самоочищающей способности реки Нокса, ухудшению качества среды, снижению буферной способности лесов задерживать загрязнения от автомобильного транспорта по ул. Мира, снижению площади расположенного в лесу озера, качества и количества вод в реке Нокса, ухудшению гидрологической ситуации, усыханию и уничтожению лесного массива и другим негативным последствиям.

— Я биолог, и я не понимаю, как могло быть выдано разрешение на строительство по проекту, «подкрепленному» такой экологической экспертизой, как в случае с ЖК «Беседа», — высказал свои доводы другой истец Денис Кропотов. — Вырублены 1 200 деревьев, и это нам объяснили тем, что они сухостойные. Как будто сухостой стоял подряд на всей этой площади! Исполком Казани то и дело заявляет, что стремится увеличивать количество зеленых насаждений, которое в Казани не дотягивает до нормы, и под этим лозунгом вырубает готовый городской лес, место отдыха горожан — как это понимать? Дербышки остались последним зеленым микрорайоном в городе, и теперь его уничтожают. На улице Мира в прошлом году был установлен дорожный знак «Дикие животные», в нашем лесу действительно водятся лоси — это доказывает тот печальный факт, что в мае прошлого года автомобиль сбил лосиху. Стройка означает, что их здесь не будет, не будет множества диких животных, птиц, других представителей животного мира. Уничтожение только деревьев означает, что птицы, которые здесь гнездились, больше не прилетят...

Денис Кропотов полагает, что при подобном отношении под угрозой может оказаться и здоровье будущих жителей нового жилкомплекса

Подземные угрозы

Кроме того, говорит Железнов-Липец, возникает вопрос — куда пойдут ливневые стоки от нового жилкомплекса:

— Тысяча квартир — это тысяча автомобилей и, соответственно, масло- и нефтепродукты, которые с асфальта будут стекать... Куда? В почву, поскольку в проекте не предусмотрена ливневая канализация. Мы не обнаружили ее в схеме сетей в проекте жилкомплекса, нет и отдельного проекта. Зато, как мы понимаем, есть реальный риск загрязнения Ноксы и подземных вод. Значит, возникает риск загрязнения артезианских скважин, из которых вода поступает в квартиры дербышенцев! Спрашивается — как мог быть вообще согласован такой проект?!

А Денис Кропотов полагает, что при подобном отношении под угрозой может оказаться и здоровье будущих жителей нового жилкомплекса. Он напомнил: там, где развернулась стройка, жители Дербышек в течение нескольких десятилетий хоронили своих домашних животных. Кроме того, неподалеку в апреле 2013 года имел место сброс отходов битума — площадь черного озера, в котором утонули сотни лесных обитателей, корреспондент «Реального времени» тогда на глаз оценила примерно в 300 квадратных метров. И эту дрянь из леса не убирали несколько месяцев, ею пропиталась почва.

«Все уже сказано»

Перед началом заседания «Реальное время» также обратилось за комментариями к ожидавшим в коридоре представителям заинтересованных компаний — ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «УнистройДом», ООО «Специализированный застройщик СК «УнистройДом-2», ООО «УК «Стоунхедж», ООО «УСК Стандарт» и исполкома. Однако те только твердили, что все, что считали нужным, сказали в зале суда.

Представители заинтересованных компаний только твердили, что все, что считали нужным, сказали в зале суда

Не хватило документов и места

Сегодня прошло седьмое по счету с момента принятия искового заявления судебное заседание. Пять раз дело начинали рассматривать с начала в связи со вступлением в него заинтересованных лиц, соистцов и соответчиков.

В эту среду, установив личности участников процесса, суд опять забуксовал — отложил заседание на 30 октября. Потому что, во-первых, из Росреестра не пришел ответ на запрос о собственниках смежных с застраиваемыми земельных участков. Эта информация потребовалась суду в связи с тем, что на одном из прошлых судебных заседаний, когда в качестве свидетеля выступала завкафедрой КФУ, известный казанский эколог Нафиса Мингазова, ее показания об угрожающей Солдатскому лесу и Дербышкам в связи со строительством экологической катастрофе ответчики попытались дезавуировать тем, что в отчете об исследованиях территории указаны несуществующие номера кадастровых участков (эксперт работала в 2019 году, впоследствии кадастровую карту перекроили).

Во-вторых, у суда возникла необходимость подобрать для заседания более просторный зал: в имеющемся все участники процесса и заинтересованные лица просто не помещались без нарушения санитарных требований, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. О чем нервно и заявила не сильно напуганным представитель исполкома:

— Я, например, не хочу заболеть!

Инна Серова, фото автора