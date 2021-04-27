В асфальт Казани «закатают» 12 миллиардов

В этом году сдадут первые 3,8 км новой дороги от Аметьевской магистрали до проспекта Победы

Фото: Денис Гордийко / kzn.ru

В Казани на проведение дорожных работ, в том числе во дворах, выделено почти 12 млрд рублей. Такие объемы столица Татарстана осваивала лишь в преддверии крупных международных событий. Как будут распределены средства, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии. Историческим событием станет начало строительства вылетной магистрали на Вознесенском тракте, которая станет еще одними воротами в город. Среди других значимых объектов — разворотная петля по Оренбургскому тракту, подземный пешеходный переход на ул. Мавлютова. Кроме того, будет отремонтировано 11 улиц, 78 внутриквартальных проездов, 408 дворов, к пяти садоводческим товариществам проложат подъездные дороги. Еще 32 участка дорожного полотна «доведут до ума» подрядчики в рамках своих гарантийных обязательств.

«Дорога жизни» потребует выкупа 313 объектов недвижимости

На ремонт улиц, проектирование и строительство новых, благоустройство дворов в этом году в Казани выделены 11,7 млрд рублей. Замруководителя исполкома города Игорь Куляжев отчитался о том, что будет сделано по каждому направлению. Так, продолжится строительство Большого казанского кольца (БКК) и дороги-дублера Горьковского шоссе (до бывшего полигона порохового завода). Среди новых объектов — вылетная магистраль на Вознесенском тракте (от ул.Гвардейской до пр. Победы), разворотная петля по Оренбургскому тракту, подземный пешеходный переход на ул.Мавлютова. На эти цели выделено 6,5 млрд рублей.

— В рамках строительства Большого казанского кольца в этом году ведется расширение улицы Тихорецкая — с двух полос до четырех на участке ул.Техническая до Магистральной. В настоящее время здесь ведутся земляные работы, перекладка подземных коммуникаций, устройство временной объездной дороги. Параллельно с этим оформляется документация, необходимая для начала реконструкции улицы Меховщиков. В Кировском районе продолжается строительство четырехполосной автодороги от улицы Несмелова до будущего жилого комплекса. Первый этап строительства этой дороги протяженностью 1,5 км на участке от Несмелова до Адмиралтейского пруда был завершен в прошлом году. Сейчас на новом этапе ведутся земляные работы, переустройство инженерных коммуникаций. На данном участке нам предстоит решить непростой вопрос о выкупе 313 объектов недвижимости. В настоящий момент оценка объектов и подписание соглашений с собственниками на их выкуп идет.

Игорь Куляжев отчитался о том, что будет сделано по каждому направлению. Фото kzn.ru

А пока жители «Салават Купере» ожидают новую магистраль, разработан проект расширения улицы Осиновская на выезде из микрорайона. Там необходимо будет выкупить 23 объекта недвижимости, попадающих в границы строительства.

На участке от Аметьевской магистрали до пр. Победы протяженностью 3,8 км начато строительство шестиполоски по Вознесенскому тракту. Общая длина магистрали составит около 10 км, в перспективе она разгрузит Мамадышский тракт, частично Оренбургский тракт и решит проблему въезда и выезда из города жителей поселков Большие Клыки, Вознесение, Самосырово, Салмачи, Привольный, Вишневка, ЖК «Весна».

В Приволжском районе стартовали работы по обустройству разворотной петли, которая позволит облегчить выезд из ЖК «Лесной городок», «Палитра» и М14. В мэрии обещают завершить проект в октябре этого года. А пешеходный переход на Мавлютова сделает безопасным передвижение к метро «Горки», больнице N18, Международной школе и футбольному манежу. Объект обещают сдать к началу следующего года.

В Приволжском районе стартовали работы по обустройству разворотной петли, которая позволит облегчить выезд из ЖК «Лесной городок», «Палитра» и М14. Фото kzn.ru

Отремонтируют наиболее «убитые» участки дорог

На ремонт дорог в Казани затратят 2,9 млрд рублей, из них 640 млн рублей — это средства, выделяемые по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам Куляжева, в городе уже почти достигнуты плановые показатели 2024 года по нормативному состоянию дорог (к 2021 году они должны составлять 60%, к 2024 году — 85%, в Казани уже — 83%). В этом году ремонт будет выполнен на 11 улицах: Гареева, в Старательном переулке, Хезмэт, Белинского, Беломорской, Гагарина, Гладилова, Голубятникова, Лесной, Магистральной (Советский район) и Маршала Чуйкова.

Наряду с этим отремонтируют наиболее изношенные участки дорог и внутриквартальных проездов. При составлении программы, как и в прошлые годы, в перечень включались улицы, имеющие наибольшее количество отрицательных отзывов горожан, в том числе в системе «Народный контроль» и интерактивной «Карте убитых дорог». Это улицы Азина, Кул Гали, Сибирский тракт (от ул. Академика Арбузова до Халитова), 3-я Кленовая, проезды по ул. Япеева, Братьев Батталовых и другие.

В перечень также включены 78 внутриквартальных проездов на площади 68 тыс. кв.м, ведущих в том числе к дворовым территориям, которые благоустраиваются по программе «Наш двор», а также социальным объектам. Дошла очередь и до жителей пригородных поселков, в этом году запланирован ремонт 22 дорог в Аметьево, Старых Горках, Вознесенском, Константиновке, Северном, Борисоглебском, Залесном, Аракчино, Плодопитомнике, Борисково.

Всего на дорожных работах в Казани будут задействованы семь крупных организаций. Фото dorogi.tatarstan.ru

— К примеру, в поселке Константиновка в рамках дорожных работ будет выполнено обустройство тротуаров по улицам Рахлина и Центральная, что обеспечит безопасное движение жителей поселка к остановке общественного транспорта и другим объектам, — рассказал Куляжев.

Еще четыре подъездные дороги сделают к пяти садоводческим товариществам, в которых расположено более 700 участков («Акинское», «Домостроитель», «Строитель №1», «Совет» и «Залив»). Всего по программе отремонтируют дорожное полотно общей протяженностью 50 км.

Замглавы исполкома рассказал, что еще 32 участка дорог ремонтируются в рамках гарантийных обязательств подрядчиков — на ул.Вахитова, Несмелова, Ибрагимова, Тукая, Горьковское шоссе, Павлюхина, Право- и Левобулачная.

Всего на дорожных работах в Казани будут задействованы семь крупных организаций.

Помимо дорожно-ремонтных работ программа предусматривает мероприятия по снижению аварийности. Фото: Максим Платонов

На восьми опасных перекрестках установят светофоры

Помимо дорожно-ремонтных работ программа предусматривает мероприятия по снижению аварийности. Так, в этом году ликвидируют 91 место концентрации ДТП и потенциально опасные участки, которые были выявлены по статистике ГИБДД и заявкам, поступившим от казанцев в систему «Народный контроль». Для этого установят 300 дорожных знаков и 11 км ограждений безопасности, отремонтируют 6,5 тыс. кв.м аварийных участков. На восьми перекрестках установят светофоры, это ул.А.Аббасова — ул.Удивительная, пр.Победы — Оренбургский проезд, 193, ул.Залесная, 2б, ул.Дементьева, 3/3, ул.Мавлютова, 17 — ул.Сыртлановой, ул.Р.Зорге, 39, ул.Гаврилова, 30г, ул.Островского, 57а.

По предписанию ГИБДД на 70 участках улиц, где отсутствовало освещение, запланирована установка 1,1 тыс. опор с энергосберегающими светильниками. А всего в Казани в этом году будет смонтировано более 5 тыс. светоточек.

На нанесение дорожной разметки заложено финансирование в 285 млн руб. Работы будут осуществляться с использованием термопластика — по основным магистральным улицам и краски — по улицам с меньшей интенсивностью движения транспорта. Уже сегодня дорожная разметка нанесена на площади 55 тыс. кв.м, что составляет 15% от всего объема работ.

В этом году продолжится благоустройство казанских дворов. Фото: Александр Артемьев

Отремонтируют 408 дворов

В этом году продолжится благоустройство казанских дворов. На это выделено 2,3 млрд рублей, из которых 2 млрд пойдут на укладку асфальта, 165 млн — уличное освещение и установку малых архитектурных форм. В программу вошло 408 дворовых территорий площадью 520 тыс. кв.м, где проживают 110 тыс. человек. В 50 дворах уже начаты работы. Куляжев подчеркнул, что все проекты благоустройства обсуждены с жителями.

В первую очередь производятся демонтаж строго асфальтового покрытия, ограждений, детского и спортивного оборудования, опор освещения, снос аварийных и обрезка зеленых насаждений. Затем прокладываются новые коммуникации, укладывается асфальтовое покрытие, устанавливаются светильники, малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки засыпаются песком.

Ход работ жители могут контролировать на официальном портале программы dvor.tatar и по телефону горячей линии +7(800) 275-20-20.

Ильсур Метшин отметил, что 2021 год войдет в историю как год начала строительства вылетной магистрали по Вознесенскому тракту. Фото kzn.ru

Мэр Ильсур Метшин отметил, что 2021 год войдет в историю города как год начала строительства вылетной магистрали по Вознесенскому тракту. Не менее важна и другая «дорога жизни» — дублер Горьковского шоссе.

— Огромный объем работ предстоит сделать в этом году. 11,7 млрд рублей — неслыханная цифра, мы такие объемы осваивали только в преддверии крупных международных событий. А сегодня по трем программам — республиканской, федеральной программе «Безопасные дороги» и программе президента нашей республики «Наш двор» — выделено почти 12 млрд рублей. 11,7 мы имеем сейчас, а после объезда президента на прошлой неделе цифра точно перевалит за 12, — заключил градоначальник.