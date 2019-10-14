Казань избавится от снежных гор: «Это принесет значительную экологическую пользу. Но обойдется в копеечку»

Городу больше не нужно будет складировать снег, число плавильных пунктов может удвоиться — до 12

Сегодня в мэрии Казани рассказали, как дорожные службы готовятся к зиме. Главное испытание для любого мегаполиса — своевременная уборка снега. В дополнение к имеющимся шести снегоплавильным пунктам проектируется еще столько же. Всего для уборки улиц задействуют 550 единиц техники. При этом коммунальщики и дорожники переходят на зимний режим работы уже завтра. Подробнее, насколько городские службы готовы к погодным капризам, — в материале «Реального времени».

Снег расчистят на 20 млн «квадратов»

Четыре основных подрядчика будут следить за улицами Казани в холодный период. Об этом рассказал во время «делового понедельника» в мэрии председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев. Город уже заготовил для противогололедной обработки дорог 75 тыс. тонн песчано-соляной смеси и 6,5 тыс. тонн реагента. А в конце года приобретет еще 13 тыс. тонн реагента, которым в среднем нужно обрабатывать около 8 млн кв. метров основных магистральных дорог, маршрутов общественного транспорта, мостовых сооружений.

— Особенно сложный период межсезонья, когда термометры часто показывают 0 градусов. Дорожники сосредоточат внимание на предотвращении гололеда, особенно на потенциально опасных участках, спусках, подъемах, мостах, остановках транспорта. Мы рекомендуем службам организовать дежурство техники и установить емкости с противогололедным материалом в опасных местах, — подчеркнул Игорь Куляжев.

Город уже заготовил для противогололедной обработки дорог 75 тыс. тонн песчано-соляной смеси и 6,5 тыс. тонн реагента

В общей сложности в городе нужно будет убирать снег на территории площадью свыше 21 млн кв. метров. На случай чрезвычайных ситуаций планируется дополнительно задействовать восемь площадок для временного складирования снега. За прошлую зиму 850 тыс. тонн снега вывезли с улиц города, из них 70% утилизировали на шести снегоплавильных пунктах, которые снова готовы к холодам. Но судя по прошлому обильному осадками сезону, этого количества техники недостаточно.

«Обойдется строительство в копеечку»

В настоящее время по заданию городских властей завершается проектирование семи новых снегоплавильных пунктов. По словам руководителя городского комитета внешнего благоустройства, их появление позволит почти вдвое увеличить производительность снегоплавильной техники, с 12 тыс. тонн до 22 тыс. тонн в сутки. В этом случае городу не понадобятся больше места для временного складирования огромных грязно-белых снежных масс.

— Казани это принесет значительную экологическую пользу. Но обойдется строительство в копеечку. Сумму сможем назвать только после завершения проектирования. Нужно еще найти источники финансирования, — пояснил глава комитета.

Построят новые пункты таким образом, чтобы они находились в радиусе не более 5 км от мест вывоза снега. Снег топится за счет тепла канализационных стоков. Как сообщил Игорь Куляжев, была определенная сложность в поисках таких мест с коллекторами большого диаметра. Но проектировщики справились с задачей. Сейчас работа на стадии экспертизы. Строительство пунктов начнется, как только город найдет для этого деньги.

Как сообщил Игорь Куляжев, была определенная сложность в поисках таких мест с коллекторами большого диаметра. Но проектировщики справились с задачей

Руководитель комитета обещает, что службы повысят качество уборки тротуаров, пешеходных улиц и общественных пространств. В первую очередь будут очищать все пешеходные участки, подходы к метро, тротуары, ведущие к учебным учреждениям и социально значимым объектам. 90% техники уже готово к работе в зимних условиях, остальная пока задействована в летнем содержании дорог. За счет средств республиканского бюджета в этом году капитально отремонтируют 41 машину — это хорошая поддержка для дорожных предприятий. В прошлом году отремонтировали 27 машин.

Ежегодно растет площадь Казани. Дорожники корректируют свои карты, в том числе в связи с изменением маршрутов общественного транспорта. Постоянно необходимо пополнять парк техники, нужны рабочие руки. Всего за последние пять лет приобрели 109 машин, в том числе 40 малогабаритных. К новому сезону дополнительно закупили 25 мини-тракторов и 10 тротуароуборочных машин, которые подходят для круглогодичной работы. Благодаря этому сезонный дефицит дорожных рабочих сократится на 320 человек.

— Нехватка дорожных рабочих ощущается. К сожалению, эту проблему так просто не решить даже с помощью техники, потому что есть остановочные павильоны, где без ручного труда никак не обойтись. Надеемся, нас выручат те люди, которые работали в летний период на строительстве дорог, перейдут на зимний период наши подрядные организации — мы практикуем это, — отметил Игорь Куляжев.

«Чистота улиц за нами. Не было еще ни одной зимы, которая бы нас не испытала на прочность», — заметил Ильсур Метшин

План «Буран» на экстренный случай

Всего в уборке тротуаров и пешеходных улиц планируется задействовать около 600 дорожных рабочих и более 90 единиц малой техники. Расчищать улицы этой зимой будут 550 единиц техники, в том числе 235 машин для операций первой очереди: 132 комбинированные дорожные машины и 103 тракторные щетки. На случай резкого ухудшения погоды в Казани уже разработали оперативный план «Буран». Управление гражданской защиты совместно с администрациями районов в метель смогут в короткий срок довести число снегоуборочной техники в городе до 1000 единиц.

Контролировать работы будут заказчики, администрации районов, с помощью спутниковой системы. В конце сентября провели промежуточную проверку. А итоговую готовность дорожных служб к работе в зимнее время оценит межведомственная комиссия с 16 по 25 октября. В ее составе сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, ОГИБДД, комитета внешнего благоустройства Казани и городских районных администраций. Комиссия оценит состояние самих баз, готовность техники и укомплектованность водителями. Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что количество автомобилей у горожан приближается к полумиллиону, а с учетом приезжих машин на улицах столицы Татарстана намного больше. Поэтому глава города порекомендовал межведомственной комиссии провести тщательную проверку. «Чистота улиц за нами. Не было еще ни одной зимы, которая бы нас не испытала на прочность», — заметил Ильсур Метшин.