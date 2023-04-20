«Все машины будут во дворах» — казанцы против стройки молодежного центра

Участок под молодежный центр «выкроили» из крошечной зеленой зоны между двумя домами, не обеспечив парковкой и выездом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани началось строительство молодежного центра на ул. Черноморской, что вызвало недовольство жителей соседних домов. По словам населения, стройка идет в их дворах на крохотном пятачке между жилыми домами, проект МЦ был заказан за 3 года до того, как было принято решение о землеотводе, а само это решение приняли без учета их мнения. Подробнее о проекте стоимостью 177,2 млн рублей, втором пришествии «запрещенной» более десятилетия назад точечной застройки и перспективах реализации планов по строительству в Казани объектов для молодежи на фоне прошлого опыта — в нашем материале.

«Знали бы заранее — высказались бы против!»

Жительница дома №5 по улице Черноморской Миляуша Салахутдинова считает, что в ее микрорайоне, когда-то очень комфортном и зеленом, уже не осталось места для отдыха граждан:

— Застроили все свободные пятачки: где поставили частный медицинский центр, где овощной ларек воткнули. Лет десять назад очень хитро провели межевание — дворы между домами поделили так, что фактически нам остались только тротуары да крошечные площадки. Сейчас хотят застроить этот сквер, который мы и сквером-то не считали — это был наш двор фактически.

«Сейчас хотят застроить этот сквер, который мы и сквером-то не считали — это был наш двор фактически». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По ее словам, про публичное обсуждение планов города построить здесь молодежный центр, местные жители не слышали. С тех пор, как процедуру перенесли в интернет, стало очень сложно отследить, что где хотят строить, сетуют казанцы: «Если бы знали заранее — обязательно бы высказались против!». Миляуша добавила, что ее и соседей особенно возмущает отсутствие парковок у молодежного центра:

— Там предусмотрено два машино-места — это глупость! Парковаться будет много машин, и все они будут стоять во дворах нашего и соседних домов. А мы даже отгородиться не сможем, шлагбаум у нас поставить негде.

«Прямо под окнами у нас сделают проезд — ничего хорошего. И за детей будет страшно: им достаточно будет завернуть за угол, чтобы угодить под машину». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом в микрорайоне, по ее словам, и так переизбыток посторонних автомобилей: по соседству на улице Короленко расположены две школы, гимназия и спортшкола, и всюду детей доставляют на автомобилях.

По соседству на улице Короленко расположены две школы, гимназия и спортшкола, и всюду детей доставляют на автомобилях. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Молодежный центр — учреждение нужное, но не многовато ли детских учреждений на один квартал? — сомневается жительница другого дома — №11 — Ольга М. — А наши дети от него не выиграют, а проиграют. Раньше мы без опаски отпускали их во двор, часто они играли и в этом скверике под окнами за домом. А теперь прямо под окнами у нас сделают проезд — ничего хорошего. И за детей будет страшно: им достаточно будет завернуть за угол, чтобы угодить под машину.



Молодежный центр «дворового» формата



Строительство трехэтажного здания молодежного центра началось фактически во дворе между пятиэтажными жилыми домами — №5 на улице Черноморской и №11 на улице Короленко. Здание «воткнули» на треугольном участке площадью 0,165 га между краем проезжей части сузившейся до внутриквартального проезда и лишенной в этом месте тротуара улицы Короленко — длинным боковым фасадом впритирку к окнам одной пятиэтажки и торцом — к подъездам к другой. От границы застраиваемого участка до фасада жилого дома №11 на улице Короленко — всего 9 метров. И здесь — под окнами жильцов, теперь будет располагаться проезжая часть, а не пешеходный тротуар, как было раньше, поясняют местные жители.

От границы застраиваемого участка до фасада жилого дома №11 на улице Короленко — всего 9 метров, и под окнами жильцов будет располагаться проезжая часть, а не пешеходный тротуар, как было раньше. Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»

Согласно проекту, разработанному ГУП «Татинвестгражданпроект» за 2, 6 млн рублей еще в 2018 году, 3-этажное здание молодежного центра общей площадью 1 429 кв. м рассчитано на одновременное нахождение в нем 250 человек, включая персонал центра — на 1,2 посещения в месяц. Внутри будут располагаться три многофункциональных зала и шесть кабинетов.

Как сообщили «Реальному времени» в ТИГП, площадь застройки участка составит 578,8 кв. м (35%), площадь озеленения — 396,7 кв. м (24%). Еще 674,6 кв. м будет в рамках благоустройства закатано в асфальт и покрыто брусчаткой.

На вопрос, предусмотрены ли на территории молодежного центра парковочные места, в ТИГП ответили:

— Расчетное число парковок — две.

На территории молодежного центра предусмотрены два парковочных места. Фото: предоставлено ГУП «Татинвестгражданпроект»

На информационном стенде на ограждении строительной площадки указано, что завершить работы по возведению молодежного центра на Черноморской планируется в IV квартале 2023 года.

«Этот объект «посажен» не очень хорошо»

— Земельный участок в 1,65 гектара вполне достаточен для такого районного объекта, как этот молодежный центр, — считает … Александр Дембич. — Однако «посажен» этот объект не очень хорошо. К нему можно организовать подход, а вот подъезд туда будет осуществляться по местным проездам, и это не слишком удобно.

«Посажен» этот объект не очень хорошо. К нему можно организовать подход, а вот подъезд туда будет осуществляться по местным проездам, и это не слишком удобно». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он выразил удивление, что для такого «довольно большого» объекта проектировщики предусмотрели всего два парковочных места.

— Тут, думается, нужно все-таки несколько машино-мест. Хотя большую парковку здесь трудно было бы предусмотреть — по нормам от парковки не более чем на десять легковых автомобилей до окон жилых домов должно быть не менее 10 метров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Обсуждение без обсуждения

Любопытно, что участок под строительство молодежного центра был отмежеван лишь спустя 2,5 года после того, как был заказан его проект — в апреле 2021-го. При этом общественные обсуждения по проекту межевания прошли в марте того же года при полном отсутствии участников. И это немудрено: проект межевания утверждался для хитро выкроенной на карте территории, на которой жилых домов нет, а новый участок создавался из земель неразграниченной государственной собственности.

При этом участниками общественных обсуждений, как сообщалось на платформе «Информационная система «Общественные обсуждения», могли стать только «граждане, постоянно проживающие на этой территории, правообладатели земельных участков, находящихся в границах этой территории, правообладатели объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территории и правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территории.

Граждане, постоянно проживающие на этой территории, правообладатели земельных участков, находящихся в границах этой территории, правообладатели объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территории и правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территории попросту отсутствуют? Фото: скрин dispute.kzn.ru

Что же касается интересов жителей микрорайона, в котором отмежевали участок, то о них формально позаботились: в постановлении о межевании указано, что «проект межевания территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, формирования земельного участка для образования земельных участков общего пользования и уточнения местоположения границ природно-рекреационного комплекса (ПРК)», а «в целях сохранения элемента ПРК ( — сквер местного значения) проектом межевания… предусматривается уточнение границ данного элемента… без уменьшения площади элементов ПРК». Как получилось, что из сквера местного значения без уменьшения его площади «выкроили 1,65 га земли под застройку, осталось загадкой.

Как получилось, что из сквера местного значения без уменьшения его площади «выкроили 1,65 га земли под застройку, осталось загадкой. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первая попытка

При этом стопроцентной уверенности в том, что по завершении строительства в здании будет располагаться именно молодежный центр, нет. Как нет и уверенности в том, что это будет бюджетное, а не коммерческое учреждение. которое легко перепрофилировать по желанию учредителей.

Сомнения в том, что в этот раз в Ново-Савиновском районе в итоге откроется учреждение для молодежи, связаны с тем, что один раз молодежный центр уже планировали построить совсем недалеко — на пересечении улиц Абсалямова и Четаева. В 2012 году здесь начали строить «Дом творчества», а после сдачи в 2014-м здание необычной формы оказалось заурядным офисным центром.

Сейчас там на первом этаже располагаются кофейня, кафе и банкетный зал.

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с вопросом, когда и по какой причине было принято решение перепрофилировать запланированный к строительству «Дом творчества» на улице Абсалямова под коммерческие цели.

После сдачи в 2014-м «Центр творчества» на ул. Абсалямова оказался заурядным офисным центром. Фото: yandex.ru

Заодно мы задали вопросы, почему именно этот маленький земельный участок вблизи пересечения улиц Черноморской и Короленко был выбран под строительство молодежного центра и как соотносится этот выбор с декларируемым мэром Казани отказом от точечной застройки. Мы также спросили, как будет решаться вопрос с парковкой и заездом сюда с учетом того, что центр разместили на самом узком участке улицы Короленко, а улица Черноморская в пиковое время стоит в пробках, так как имеет резкое сужение на пересечении с ул. Короленко и при этом используется для разворота в отсутствие поворота налево с Декабристов и Ибрагимова на пересечении с Чистопольской при движении к центру. А еще наше издание поинтересовалось как получилось, что участвовать в публичных обсуждениях этого проекта оказалось просто некому и согласия местных жителей, для которых вопрос наличия полноценного сквера стоит очень остро из-за дефицита дворовых территорий, никто не спросил.

— В данном микрорайоне города проживает более восьми тысяч детей школьного возраста, однако подростковых клубов или молодежных центров для них нет. Родители неоднократно обращались в администрацию района и мэрию Казани с просьбой о строительстве учреждения для организации досуга, — ответили «Реальному времени» в городском комитете по делам детей и молодежи. — В новом молодежном центре будут открыты творческие студии по хореографии, вокалу, прикладному творчеству, инженерному мастерству, зал для 3D-моделирования и другие площадки для самореализации. Будут проводиться различные мероприятия для детей и их родителей. Мы уверены, что молодежный центр станет точкой притяжения для юных жителей города.

«Придворный» подрядчик

Заказчиком строительства молодежного объекта выступило ГБУ «Главстрой РТ», а генподрядчиком — казанское ООО «Стройсервис», которое 30 декабря 2022 года выиграло госконтракт стоимостью 340,382 млн рублей, включающий два лота на строительство молодежных центров — в Тюлячах и на Черноморской в Казани.

На возведение последнего будет потрачено 177,2 млн рублей, и эти деньги ООО «Стройсервис» будет осваивать не самостоятельно — на объект привлечен субподрядчик — казанское ООО «Ремонтно-строительная компания».

177,2 млн рублей, выделенные на строительство молодежного центра на Черноморской, ООО «Стройсервис» будет осваивать с помощью субподрядчика — казанского ООО «Ремонтно-строительная компания». Фото: realnoevremya.ru/Анна Нагоркина

Судя по данным, имеющимся в открытых источниках, генподрядчик объекта на Черноморской — ООО «Стройсервис» вполне может претендовать на звание придворного подрядчика ГБУ «Главстрой РТ» и ГБУ «Главинвестстрой РТ». В 2022 году доля госконтрактов в выручке компании достигла 117,5%, причем 60,6% из них были заключены с Главстроем, а 55,5% — с «Главинвестстроем». За последние 5 лет эта фирма по всей республике строила и ремонтировала различные объекты — от детсадов и домов творчества до школ и музеев.

2022 год эта суперуспешная компания, которой руководит Ильдар Мингалиев (он же является главным бенефициаром ООО «Стройсервис», а еще 40% принадлежат Назие Мингалиевой) завершила с выручкой в 1,69 млрд рублей и чистой прибылью 10,2 млн. В последние 5 лет (за исключением провального для всех ковидного 2021-го) ООО «Стройсервис», где на конец 2022 года работал 51 человек, только наращивало обороты.

Один субподряд и две компании

Что же касается субподрядчика, то тут история очень любопытная. В Казани имеется два ООО «РСК», и оба они сейчас зарегистрированы на Руслана Мухаметзянова, который является так же руководителем обеих компаний.

ООО «РСК» номер один была зарегистрирована в 2017 году Сергеем Горбуновым и Евгением Венгером, но деятельности не вела, а в январе 2023 года была перерегистрирована на Мухаметзянова. ООО «РСК» номер два была зарегистрирована самим Мухаметзяновым в декабре 2022 года — за полмесяца до того, как ООО «Стройсервис» выиграло тендер на строительство молодежного центра на Черноморской.

На вопросы «Реального времени», заданные по телефону, — почему генподрядчик не стал вести строительство собственными силами, а взял другую фирму на субподряд, и какая именно это фирма — номер один или номер два — директор ООО «Стройсервис» Ильдар Мингалиев ответил:

— Без комментариев, — и положил трубку.

Актуальных контактов обоих ООО «РСК» в открытом доступе обнаружить не удалось, поэтому и причины, по которым Руслану Мухаметзанову к началу работ по субподряду понадобилось иметь две фирмы с одинаковыми названиями, остались загадкой. Мы готовы опубликовать его ответы на эти вопросы.