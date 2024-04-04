Новости происшествий

11:12 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

«Он мог оставить ребенка без матери»: жительница Казани пытается взыскать ущерб с мигранта — водителя автобуса

07:00, 04.04.2024
«Он мог оставить ребенка без матери»: жительница Казани пытается взыскать ущерб с мигранта — водителя автобуса
Фото: Максим Платонов

Полгода не может получить в полном объеме компенсацию за ущерб, причиненный в ДТП с автобусом Казанского автотранспортного предприятия №7, пассажирка Лилия Асадуллова. Страховая компания выплатила ей возмещение в пределах, предусмотренных договором ОСАГО, а взыскать деньги с владельца автобуса и непосредственного виновника аварии — водителя-мигранта оказалось совсем непросто. Об обстоятельствах ДТП, гастарбайтерах-нарушителях Правил дорожного движения и автоперевозчиках-двойниках — в материале «Реального времени».

Выплатили мне 100 тысяч

— 17 октября 2023 года я вместе с дочкой ехала в автобусе маршрута 35а, — рассказала «Реальному времени» Лилия Асадуллова. — В результате ДТП я от удара слетела с сиденья, упала, сильно ударилась спиной — так, что шевельнуться вначале не могла. Каким-то чудом моя 10-летняя дочь сумела удержаться и осталась цела, а мне вызвали скорую… В горбольнице №7 рентген показал перелом двух отростков позвонков. Лечилась я по месту жительства, лежала 3 месяца в постели. Больничный насчитали по среднему заработку — 700 рублей в день всего. И после выписки я долго не могла работать на своем обычном месте — упаковщицей медицинских изделий, потому что тяжести нельзя было поднимать. Перевели меня на легкий труд временно, на совсем маленькую зарплату. А я — мать-одиночка, дочку одна ращу, а сколько денег ушло на лекарства еще, на средства реабилитации — страшно сказать! И спина до сих пор болит, и нервы теперь не в порядке, дело дошло до панических атак, пришлось обращаться и к неврологу, и к психологу. В общем, дорого мне эта авария обошлась во всех смыслах.

Асадуллова получила за эту аварию возмещение вреда здоровью от страховой компании — ответственность водителя автобуса была застрахована по ОСАГО.

— Выплатили мне 100 тысяч рублей, и три месяца я должна была на них вдвоем с дочкой жить и лечиться! А я себя даже обслуживать ведь долгое время не могла. Сейчас я сужусь со страховой компанией и подготовила в Советский райсуд иск к ООО «КПАП №7» о возмещении морального вреда.

Асадуллова запросила возмещение морального вреда, как у нас принято — по максимуму, 10 млн рублей, хотя отлично понимает, что шансов отсудить такую сумму у нее немного.

«Его хотели лишить прав, а он скрылся»

Лилия Асадуллова считает, что ответственность перед пострадавшими в ДТП по справедливости должен бы понести также и водитель автобуса:

— Он мог вообще оставить ребенка без матери или с матерью-инвалидом! Страшно подумать, что с дочкой было бы, у нее же никого, кроме меня, нет.

Но водителя, как ей сказали в управлении ГИБДД, и след простыл.

— В документах, которые оформили после этого ДТП, указан адрес, по которому он был зарегистрирован, когда устраивался на работу в автопредприятие, но где он находится сейчас, неизвестно, — говорит женщина. — Он — уроженец Киргизии, по сути, гастарбайтер, хотя и имеет гражданство РФ. В ГИБДД на приеме мне сказали, что он, управляя автобусом, совершил несколько ДТП — и до случая со мной, и после. И что в отношении него готовится материал о лишении прав, но он скрылся, куда-то уехал из Казани.

«Реальное время» запросило в Отделе УИБДД УМВД России по Казани информацию о количестве нарушений ПДД водителем автобуса, в котором ехала Асадуллова, о количестве совершенных им аварий и о том, грозит ли ему на самом деле лишение прав. Однако там отказались предоставить эту информацию, сославшись на то, что «запрещено предоставлять данные, которые могли бы хоть как-то идентифицировать человека».

Так в силу законодательства о защите персональных данных нарушитель оказался в привилегированном отношении к потерпевшим от его действий. В то, что татарстанские гаишники его найдут и лишат прав, верится слабо. А вот в то, что этот горе-водитель легко сможет устроиться водителем автобуса в другое автотранспортное предприятие — не в Казани, так в другом городе, и будет продолжать водить автобус в привычном ему стиле, рискуя жизнью и здоровьем пассажиров, почему-то верится по Жванецкому — «сразу и навсегда».

«У нас все застраховано»

С вопросом о возмещении материальных и моральных потерь Лилии Асадулловой «Реальное время» также обратилось к директору и главному бенефициару ООО «КПАП №7» Ильдару Мухаметову. Но он считает обязательства перевозчика перед пострадавшей пассажиркой полностью выполненными.

— У нас все застраховано, ей нужно было обратиться и получить страховку, — сообщил изданию руководитель предприятия по телефону. — Если затраты на лечение оказались выше, [чем выплаченная страховка], пусть судится со страховой компанией.

Оптимизм руководителя автопредприятия обоснован: в прошлых судебных баталиях не только с потерпевшими в ДТП с автобусами КПАП №7, но и с надзорными органами это предприятие часто выходило победителем.

В частности, в 2018 году постановлением сотрудника отделения по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам ОГИБДД УМВД Казани, ООО «КПАП №7» было признано виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в допуске к управлению автобусом гражданина, не имеющего права на управление транспортным средством — с поддельным водительским удостоверением. Однако районный суд отменил административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, и производство по административному делу прекратил. Правда, в судебном решении указано, что в материалах дела отсутствуют доказательства поддельности национального водительского удостоверения, и неизвестно, чем бы оно закончилось, если бы они имелись.

Предприятия-двойники

Как свидетельствует сайт госзакупок, в настоящее время ООО «КПАП №7» осуществляет перевозки пассажиров в Казани по четырем муниципальным маршрутам.

Контракт на перевозки по маршрутам № 37а и 74 заключен 22 сентября 2023 года, срок исполнения работ — с 1 октября 2023 г. по 31 августа 2028 г. На маршруте № 37а, согласно этому контракту, должны работать 14 автобусов большой вместимости, при этом поставщик должен иметь два резервных автобуса для подмены сошедших с маршрута. На маршруте №74 должны работать 10 автобусов средней вместимости, при этом поставщик должен иметь два резервных автобуса для подмены сошедших с маршрута.

Контракт на перевозки по маршрутам № 28 и 28а заключен также 22 сентября 2023 года на 5 лет. На каждом из этих маршрутов должны работать 8 автобусов средней вместимости, при этом поставщик должен иметь не менее одного резервного автобуса для подмены сошедших с маршрута.

Интересная деталь: муниципальные контракты были заключены Комитетом по транспорту г. Казани с ООО «КПАП №7», зарегистрированным в квартире жилого дома на улице Габдуллы Кариева в Казани — с ИНН 1659156530, зарегистрированным в 2015 году, тогда как Ильдар Мухаметов является директором и соучредителем еще одного ООО с идентичным названием «КПАП №7» с ИНН 16595399243, зарегистрированным в 2018 году. Доходы первой компании за 2022 год, по данным сервиса «СПАРК», превысили 96,2 млн рублей при чистой прибыли 5,78 млн, доходы второго — 365 тыс. рублей при чистой прибыли 1,68 млн. Обе компании имеют лицензию на автобусные перевозки.

В Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу «Реальному времени сообщили, что нарушений в этом нет, и любое автотранспортное предприятие может получить лицензию, независимо от того, зарегистрировано ли оно по месту ведения деятельности или по другому адресу.

А Ильдар Мухаметов на вопрос «Реального времени», зачем руководителю и главному бенефициару еще одного прибыльного автопредприятия — ООО «Республиканский автовокзал», расположенного на ул. Ершова, 27а — потребовалось регистрировать два ООО с идентичными названиями для работы в одной и той же сфере, причем одно из них — в жилом доме, отвечать отказался.

«Водители работают в адских условиях»

По информации, предоставленной «Реальному времени» Управлением ГИБДД МВД по РТ, за последние 3 месяца в Татарстане произошло 37 ДТП с участием автобусов. При этом погибли четыре человека и получили травмы 38.

«Реальное время» попросило уточнить, сколько ДТП произошло по вине водителей автобусов. Оказалось — более 40%:

— По оперативным данным вина водителей пассажирского транспорта усматривается в 22 фактах происшествий, в которых два человека погибли и 24 получили травмы.

— Водители работают в адских условиях, как, впрочем, и кондукторы, — поделилась с «Реальным временем» своим видением проблемы кондуктор одного из автобусных маршрутов Ильсия Х. — Из-за нехватки кадров у нас стали обычным делом переработки, работать по графику нереально, тогда на линии будет выходить еще меньше машин. На такие условия соглашаются, в основном, гастарбайтеры. Да, у них есть российское гражданство, но по сути они — мигранты, которые, случись что, постараются скрыться на родине. И они приехали сюда зарабатывать деньги, о безопасности пассажиров они не думают.

Инна Серова
ПроисшествияАвтоОбществоВластьБизнес Татарстан Исполнительный комитет города КазаниГород КазаньКомитет по транспорту ИКМО г.КазаньВерховный Суд Республики ТатарстанУправление ГИБДД МВД по РТ

Новости партнеров

Читайте также

Новости происшествий

11:12 МСК Все новости
Новости раздела