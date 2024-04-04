«Он мог оставить ребенка без матери»: жительница Казани пытается взыскать ущерб с мигранта — водителя автобуса

Фото: Максим Платонов

Полгода не может получить в полном объеме компенсацию за ущерб, причиненный в ДТП с автобусом Казанского автотранспортного предприятия №7, пассажирка Лилия Асадуллова. Страховая компания выплатила ей возмещение в пределах, предусмотренных договором ОСАГО, а взыскать деньги с владельца автобуса и непосредственного виновника аварии — водителя-мигранта оказалось совсем непросто. Об обстоятельствах ДТП, гастарбайтерах-нарушителях Правил дорожного движения и автоперевозчиках-двойниках — в материале «Реального времени».

Выплатили мне 100 тысяч



— 17 октября 2023 года я вместе с дочкой ехала в автобусе маршрута 35а, — рассказала «Реальному времени» Лилия Асадуллова. — В результате ДТП я от удара слетела с сиденья, упала, сильно ударилась спиной — так, что шевельнуться вначале не могла. Каким-то чудом моя 10-летняя дочь сумела удержаться и осталась цела, а мне вызвали скорую… В горбольнице №7 рентген показал перелом двух отростков позвонков. Лечилась я по месту жительства, лежала 3 месяца в постели. Больничный насчитали по среднему заработку — 700 рублей в день всего. И после выписки я долго не могла работать на своем обычном месте — упаковщицей медицинских изделий, потому что тяжести нельзя было поднимать. Перевели меня на легкий труд временно, на совсем маленькую зарплату. А я — мать-одиночка, дочку одна ращу, а сколько денег ушло на лекарства еще, на средства реабилитации — страшно сказать! И спина до сих пор болит, и нервы теперь не в порядке, дело дошло до панических атак, пришлось обращаться и к неврологу, и к психологу. В общем, дорого мне эта авария обошлась во всех смыслах.

Асадуллова получила за эту аварию возмещение вреда здоровью от страховой компании — ответственность водителя автобуса была застрахована по ОСАГО.

— Выплатили мне 100 тысяч рублей, и три месяца я должна была на них вдвоем с дочкой жить и лечиться! А я себя даже обслуживать ведь долгое время не могла. Сейчас я сужусь со страховой компанией и подготовила в Советский райсуд иск к ООО «КПАП №7» о возмещении морального вреда.

Асадуллова запросила возмещение морального вреда, как у нас принято — по максимуму, 10 млн рублей, хотя отлично понимает, что шансов отсудить такую сумму у нее немного.

«Его хотели лишить прав, а он скрылся»

Лилия Асадуллова считает, что ответственность перед пострадавшими в ДТП по справедливости должен бы понести также и водитель автобуса:

— Он мог вообще оставить ребенка без матери или с матерью-инвалидом! Страшно подумать, что с дочкой было бы, у нее же никого, кроме меня, нет.

Но водителя, как ей сказали в управлении ГИБДД, и след простыл.

— В документах, которые оформили после этого ДТП, указан адрес, по которому он был зарегистрирован, когда устраивался на работу в автопредприятие, но где он находится сейчас, неизвестно, — говорит женщина. — Он — уроженец Киргизии, по сути, гастарбайтер, хотя и имеет гражданство РФ. В ГИБДД на приеме мне сказали, что он, управляя автобусом, совершил несколько ДТП — и до случая со мной, и после. И что в отношении него готовится материал о лишении прав, но он скрылся, куда-то уехал из Казани.

«Реальное время» запросило в Отделе УИБДД УМВД России по Казани информацию о количестве нарушений ПДД водителем автобуса, в котором ехала Асадуллова, о количестве совершенных им аварий и о том, грозит ли ему на самом деле лишение прав. Однако там отказались предоставить эту информацию, сославшись на то, что «запрещено предоставлять данные, которые могли бы хоть как-то идентифицировать человека».

Так в силу законодательства о защите персональных данных нарушитель оказался в привилегированном отношении к потерпевшим от его действий. В то, что татарстанские гаишники его найдут и лишат прав, верится слабо. А вот в то, что этот горе-водитель легко сможет устроиться водителем автобуса в другое автотранспортное предприятие — не в Казани, так в другом городе, и будет продолжать водить автобус в привычном ему стиле, рискуя жизнью и здоровьем пассажиров, почему-то верится по Жванецкому — «сразу и навсегда».

«У нас все застраховано»

С вопросом о возмещении материальных и моральных потерь Лилии Асадулловой «Реальное время» также обратилось к директору и главному бенефициару ООО «КПАП №7» Ильдару Мухаметову. Но он считает обязательства перевозчика перед пострадавшей пассажиркой полностью выполненными.

— У нас все застраховано, ей нужно было обратиться и получить страховку, — сообщил изданию руководитель предприятия по телефону. — Если затраты на лечение оказались выше, [чем выплаченная страховка], пусть судится со страховой компанией.

Оптимизм руководителя автопредприятия обоснован: в прошлых судебных баталиях не только с потерпевшими в ДТП с автобусами КПАП №7, но и с надзорными органами это предприятие часто выходило победителем.

В частности, в 2018 году постановлением сотрудника отделения по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам ОГИБДД УМВД Казани, ООО «КПАП №7» было признано виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в допуске к управлению автобусом гражданина, не имеющего права на управление транспортным средством — с поддельным водительским удостоверением. Однако районный суд отменил административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, и производство по административному делу прекратил. Правда, в судебном решении указано, что в материалах дела отсутствуют доказательства поддельности национального водительского удостоверения, и неизвестно, чем бы оно закончилось, если бы они имелись.

Предприятия-двойники

Как свидетельствует сайт госзакупок, в настоящее время ООО «КПАП №7» осуществляет перевозки пассажиров в Казани по четырем муниципальным маршрутам.

Контракт на перевозки по маршрутам № 37а и 74 заключен 22 сентября 2023 года, срок исполнения работ — с 1 октября 2023 г. по 31 августа 2028 г. На маршруте № 37а, согласно этому контракту, должны работать 14 автобусов большой вместимости, при этом поставщик должен иметь два резервных автобуса для подмены сошедших с маршрута. На маршруте №74 должны работать 10 автобусов средней вместимости, при этом поставщик должен иметь два резервных автобуса для подмены сошедших с маршрута.

Контракт на перевозки по маршрутам № 28 и 28а заключен также 22 сентября 2023 года на 5 лет. На каждом из этих маршрутов должны работать 8 автобусов средней вместимости, при этом поставщик должен иметь не менее одного резервного автобуса для подмены сошедших с маршрута.

Интересная деталь: муниципальные контракты были заключены Комитетом по транспорту г. Казани с ООО «КПАП №7», зарегистрированным в квартире жилого дома на улице Габдуллы Кариева в Казани — с ИНН 1659156530, зарегистрированным в 2015 году, тогда как Ильдар Мухаметов является директором и соучредителем еще одного ООО с идентичным названием «КПАП №7» с ИНН 16595399243, зарегистрированным в 2018 году. Доходы первой компании за 2022 год, по данным сервиса «СПАРК», превысили 96,2 млн рублей при чистой прибыли 5,78 млн, доходы второго — 365 тыс. рублей при чистой прибыли 1,68 млн. Обе компании имеют лицензию на автобусные перевозки.

В Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу «Реальному времени сообщили, что нарушений в этом нет, и любое автотранспортное предприятие может получить лицензию, независимо от того, зарегистрировано ли оно по месту ведения деятельности или по другому адресу.

А Ильдар Мухаметов на вопрос «Реального времени», зачем руководителю и главному бенефициару еще одного прибыльного автопредприятия — ООО «Республиканский автовокзал», расположенного на ул. Ершова, 27а — потребовалось регистрировать два ООО с идентичными названиями для работы в одной и той же сфере, причем одно из них — в жилом доме, отвечать отказался.

«Водители работают в адских условиях»

По информации, предоставленной «Реальному времени» Управлением ГИБДД МВД по РТ, за последние 3 месяца в Татарстане произошло 37 ДТП с участием автобусов. При этом погибли четыре человека и получили травмы 38.

«Реальное время» попросило уточнить, сколько ДТП произошло по вине водителей автобусов. Оказалось — более 40%:

— По оперативным данным вина водителей пассажирского транспорта усматривается в 22 фактах происшествий, в которых два человека погибли и 24 получили травмы.

— Водители работают в адских условиях, как, впрочем, и кондукторы, — поделилась с «Реальным временем» своим видением проблемы кондуктор одного из автобусных маршрутов Ильсия Х. — Из-за нехватки кадров у нас стали обычным делом переработки, работать по графику нереально, тогда на линии будет выходить еще меньше машин. На такие условия соглашаются, в основном, гастарбайтеры. Да, у них есть российское гражданство, но по сути они — мигранты, которые, случись что, постараются скрыться на родине. И они приехали сюда зарабатывать деньги, о безопасности пассажиров они не думают.