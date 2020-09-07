Казанцев довели до точки кипения: при +30 на улице в автобусах включают печки

По версии экспертов, пассажиры страдают по вине транспортников, которые экономят на техобслуживании «краснобусов»

Фото: Инна Серова

Пассажиры казанских автобусов жалуются, что в них невозможно дышать из-за работающих в салонах обогревателей, которые при 30-градусной жаре за окном греют, как в мороз. Жалобы поступили в «Народный контроль», корреспонденту «Реального времени» — по телефону, а на днях журналист сама попала в автобус, где места рядом с печками были свободны, несмотря на то, что в салоне находились пожилые люди, которым было трудновато стоять. Наш материал — о причинах того, что условием бесперебойного движения автобусов стали включенные печки.

Жаркие дебаты в салонах



— Представляете, на просьбу выключить печку в автобусе 60-го маршрута водитель мне ответил: «Тебе надо — ты и выключай», — поделился читатель «Реального времени» Ринат Назипов. — Дело было 31 августа, за окном было плюс тридцать. И пассажиры буквально плавились. Я позвонил на горячую линию АТП-2 или Комитета по транспорту, уж не помню, сказал, что это просто безобразие и издевательство над нами за наши же деньги. На другой день еду — то же самое, хотя и автобус, и водитель уже другие. Такое впечатление, что эти автобусы с выключенной печкой просто ездить не могут!

В разделе «Народный контроль» на портале госуслуг РТ за последние дни поступили две жалобы на работающие печки — в автобусах №91 и 60. Пассажиры автобуса №91 рассказали корреспонденту «Реального времени», что «это безобразие началось недели две назад — прежде в салонах все было нормально».

Впрочем, на включенные печки летом пассажиры «краснобусов» жаловались и в прежние годы. В основном почему-то в конце весны и в конце лета — начале осени.

Судя по отзывам о работе сотрудников казанских ПАТП, ответ водителя Назипову — вовсе не такой уж и вопиющий случай. На «Народном контроле» есть истории покруче, например, от жителей Дербышек, с которыми водители изъяснялись исключительно матом. Или еще круче, например, о том, как 3 июля кондуктор автобуса 45-го маршрута не только разругался с пассажиркой, но и разбил стекло над ее головой, осыпав немолодую женщину осколками…

В пресс-службе исполкома ответили, что «в настоящее время в автобусах система отопления отключена». Фото Романа Хасаева

«Система отключена, но автобусы осмотрят»

За разъяснениями, почему автобусы «не могут ездить с выключенной печкой», «Реальное время» обратилось в пресс-службу Казгорисполкома и в Ассоциацию автотранспортных предприятий РТ. В пресс-службе исполкома ответили деловито лаконично:

— В настоящее время в автобусах система отопления отключена, так как нет необходимости в обогреве салона. Однако учитывая обращения граждан, принято решение провести дополнительный осмотр подвижного состава.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков ответил следующее:

— Работающие горячие печки в автобусе в жару — это миф, — заявил он. — Каждый день в Казани на маршруты выходят более 800 автобусов. Каждый день на общественном транспорте до места назначения добираются более 800 тысяч пассажиров. На портале госуслуг в августе появилось две жалобы на якобы работающие печки. По 60-му маршруту: к водителю подходил мужчина, утверждал: в салоне жарко. При этом он был в свитере и куртке. Больше водителю в этот день никто не сообщал, что в салоне жарко. На улице в этот день действительно было жарко, поэтому и в салоне автобуса было жарко. Этому пассажиру, видимо, было жарко вдвойне! Надо одеваться по погоде и не наводить напраслину на водителя автобуса!

Темляков также добавил, что «по 91-му маршруту обращений от пассажиров к водителю в этот день вообще не было».

И в заключение призвал наше издание «развенчивать городские мифы», решительно не поверив в переданное ему корреспондентом сообщение пассажиров, что печки в салонах автобусов 91-го маршрута жарят уже не один день, а как минимум две недели.

Занимательная автомеханика

— Включить отопление из кабины в теплое время водитель сам не может, — утверждает Темляков. — Когда наступает жаркая погода, техническая служба предприятия отключает доступ, что называется, «перекрывает краник». Когда наступает холодный период, техническая служба восстанавливает функцию обогрева салона автобуса. Сейчас теплая погода, работы по восстановлению функции обогрева салонов автобусов технической службой на казанских предприятиях не проводились.

Принцип отопления в автобусах действительно таков: охлаждающая двигатель жидкость (тосол) может ходить по малому кругу (только через радиатор охлаждения) либо по большому (через радиатор охлаждения и отопительные приборы в салоне). Во втором случае в салон из печек поступает нагретый воздух.

В руководстве по эксплуатации автобусов МАЗ говорится, что «Обогрев салона производится естественной конвекцией от отопителей и конвекторов салона при открытом кране отопления салона 7 (рис. 4.1.5.1)», аналогичные действия предусмотрены и для включения отопления в салоне автобусов НЕФАЗ. Этот самый кран как раз открывает путь охлаждающей жидкости в «большой круг». А именно эти две марки автобусов эксплуатируются в Казани. И ни в тех, ни в других автобусах при перекрытых кранах отопления из салонных печек горячий воздух ну никак пойти не может!

«Есть вариант, что по утрам было холодно, люди мерзли и просили включить отопление», — предположил замдиректора казанского ООО «Байлык» Владислав Люлин

Версия №1: отопление включили по просьбе пассажиров

— Есть вариант, что по утрам было холодно, люди мерзли и просили включить отопление, — предположил замдиректора казанского ООО «Байлык» Владислав Люлин, к которому «Реальное время» обратилось за разъяснениями как к эксперту. — В итоге с утра слесари открыли краны, пустили охлаждающую жидкость по большому кругу, а днем, когда стало жарко, уже ничего изменить было нельзя — такие работы можно провести только в автопарке. И даже если печка выключена и вентилятор в ней не работает, трубы, которые к ней подходят, остаются горячими, ведь помпа гонит по ним нагретую охлаждающую жидкость. При этом во время движения горячий воздух поступает в салон самотеком, и у пассажиров может возникнуть ощущение, что печка включена.

Есть и еще одна причина работы печек в жару. По словам Люлина, водитель может включить печку, если у него плохо работает система охлаждения, — чтобы не перегревался двигатель. В ООО «Байлык», подчеркнул он, такое категорически запрещено — это вредно для двигателя и других механизмов.

Техобслуживание, говорит автомеханик, предполагает промывку-прочистку всех патрубков, трубочек и радиатора охлаждения, куда во время эксплуатации набиваются пыль, грязь, накипь. Фото Максима Платонова

Версия №2: экономия на тосоле и техобслуживании

— Запросто могут включать печку в борьбе с перегревом! — считает автомеханик одного из казанских ПАТП, который по понятным причинам попросил не афишировать его имя. — Это бывает в двух случаях. Во-первых, если водитель сэкономил на тосоле. Охлаждающая жидкость дорогая — вот и разбавляют, а то и вовсе заменяют ее наши умельцы водой. Вода ничего не стоит, но в ней при нагреве образуется накипь, которая забивает патрубки и радиатор охлаждения. А когда радиатор работает на одну треть или наполовину, охлаждение не обеспечивается, двигатель перегревается — и включенная печка становится единственным выходом. Во-вторых, автобусы должны регулярно проходить полноценное техобслуживание, а у нас ТО часто сводится к замене масла.

Техобслуживание, говорит автомеханик, предполагает промывку-прочистку всех патрубков, трубочек и радиатора охлаждения, куда во время эксплуатации набиваются пыль, грязь, накипь. А без этого — смотри выше — радиатор работает наполовину…

Вишенкой на торте служат жалобы, поступившие от пассажиров в «Народный контроль» в прошлые годы. Фото: rt.rbc.ru

«В системе отопления салона автобуса не были закрыты краны»

И версия № 1, и версия № 2а выглядят технически и экономически убедительными — в отличие от заявления, что «гражданин в свитере» возвел напраслину на водителя из-за перенесенного по собственной дури теплового удара. А вишенкой на торте служат жалобы, поступившие от пассажиров в «Народный контроль» в прошлые годы, которые, как следует из ответов исполкома Казани, при проверках получили полное подтверждение.

Например, 10 июля 2019 года Марина Б. написала: «Уважаемые, почему в июле в автобусах включены печки? Ехать невозможно! Например, автобусы 2 и 47. Они неисправны? Нужно починить». И исполком процитировал ей ответ, полученный из ПАТП-4: «С бригадами маршрутов №2 и 47 проведена разъяснительная работа и дополнительный инструктаж по правилам перевозки и культуре обслуживания пассажиров».

А 6 июля прошлого года поступило обращение от Натальи З., ехавшей автобусом по маршруту №43: «В салоне автобуса работала печка. На просьбу выключить печку кондуктор ответил, что она не отключается. Прошу проверить техническое состояние данного автобуса». И состояние проверили! А в ПАТП-4 сообщили: «Автобус гар. №810 направлен на техническую комиссию, где выяснилось, что в системе отопления салона автобуса не были закрыты краны, нарушение устранено».

Если учесть менталитет наших людей, которые в большинстве своем не склонны тратить жизнь на жалобы, то несколько жалоб каждый год — это не миф, а самое что ни на есть весомое подтверждение того, что проблема существует. И годами не решается.