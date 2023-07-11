Жители Куюков требуют отчислить «понаехавших» из лицея, где им не хватило мест

Население добивается проверки Следкомом первоочередного зачисления детей с временной пропиской в единственную школу деревни

Фото: предоставлено Юрием Публиковым /realnoevremya.ru

В Куюках под Казанью — новый скандал: в единственную местную школу, которую сдали всего лишь 2 года назад, не попали 200 детей из числа живущих в деревне, которая фактически давно вошла в состав Казани, а формально остается частью Пестречинского района. Местные жители говорят, что кроме объективной причины — ограниченной вместимости лицея «Алгоритм», есть и субъективные — туда успели поступить «неместные» дети. «Реальное время» — о нерезиновой школе, последствиях непродуманной градостроительной политике и перспективах разрешения конфликта в интересах детей и их родителей.

«Мое заявление на сайте госуслуг вообще не зарегистрировали»

Жительница Куюков Эндже Гафурова — мама двоих детей, старшей дочке скоро исполнится 7 лет, младшему сыну — 3 года. Семья проживает в деревне с прошлого года.

— Когда покупали жилье, нас от имени застройщика уверяли, что проблем с детсадом и школой не будет, — рассказала «Реальному времени» Эндже. — Говорили нам, что здесь отличная инфраструктура: и детские площадки есть, и места в учебных заведениях, а по факту в садик мои дети не попали, рядом с домом детской площадки нет, а на днях мы узнали, что и в школу нас не возьмут.

По словам женщины, заявление о приеме в школу она подала через портал госуслуг 1 апреля, и ей пришло уведомление, что услуга оказана, но уже 25 апреля ее вызвали в школу — для повторной подачи заявления.

Эндже Гафурова: «Оказалось, что мое заявление вообще не зарегистрировано». Фото: предоставлено Эндже Гафуровой/realnoevremya.ru

— Меня это очень удивило, ведь в объявлении на сайте школы было написано, что при подаче заявления через сайт госуслуг в школу обращаться не нужно. Но оказалось, что мое заявление вообще не зарегистрировано. А когда я пришла в школу, узнала интересный факт: оказывается, наша школа начала принимать заявления с марта, хотя по закону прием начинается с 1 апреля. В результате места оказались заняты, и в первый класс, как мы выяснили, не попали 176 детей, а в другие параллели не приняли около 500 детей, проживающих в Куюках.

Эндже настроена решительно и говорит, что бездействовать не будет, а будет жаловаться и добиваться, чтобы ее дочка пошла в школу рядом с домом. Она уже записалась на прием в прокуратуру, в Министерство образования РТ и в районный отдел образования. Она твердо намерена добиться проведения проверки в отношении лицея, где «непонятно как распределяли детей»,

— Альтернативу нам никакую не предложили, просто выдали отказ — и все, — возмущается Гафурова. — В Куюках ситуация сейчас тупиковая: давно пора строить еще одну школу, а вернее, несколько школ и детсадов, потому что дома растут как грибы, и население растет. По официальным данным у нас около 50 тысяч жителей, а в реальности тут живет намного больше людей. Если на это население не хватает нормальной инфраструктуры, почему власти вообще дают разрешение на дальнейшее строительство?

«Как я детей буду возить? Надо строить школу!»

Дочку Айгуль Мачтаковой не приняли во второй класс лицея «Алгоритм», хотя перевести из другой школы в школу по месту жительства обязаны.

— Мы в Куюках жили с 2019 года, потом переехали, а сейчас вновь вернулись, потому что меня сюда перевели на работу, — говорит она. — У нас есть постоянная регистрация по месту жительства. Сразу после моего перевода в Куюки я стала готовить перевод дочки в здешнюю школу. Но в «Алгоритме» мне сразу выдали отказ. Я обращалась к главе района, ездила к нему на прием — ничего не сказал конкретного, сказал, что какие-то действия будут предпринимать. А какие — кто знает? И что мне предпринимать? Отдать дочь в казанскую школу? Но у меня трое детей, и как мне малышей оставить в Куюках и ехать с дочкой в город? Тем более, что машины у меня нет… У меня и в садик-то взяли только среднюю дочку, а для младшего сына места не нашлось.

Дочку Айгуль Мачтаковой не приняли во второй класс лицея «Алгоритм», хотя перевести из другой школы в школу по месту жительства обязаны. Фото: предоставлено realnoevremya.ru А. Мачтаковой

Айгуль написала об этом всюду, куда только можно пожаловаться: в «Народный контроль», раису РТ, президенту России. Пока ответов нет. Сейчас вместе с другими родителями готовит коллективную жалобу в прокуратуру.

Сколько всего детей в Куюках не попали в школу, говорит Мачтакова, точно неизвестно, цифры жители деревни определили приблизительно — по номерам, которые выставлялись чиновниками на выдаваемых родителям «отказных» документах. Родителям «отказников», по ее словам, в районном отделе образования устно предлагали возить детей в казанские школы:

— Я не знаю их номера. Но родители говорят, что это, мягко говоря, далеко не лучшие образовательные учреждения, а, напротив, потому и места там есть. И возить туда детей очень далеко. Еще предлагают отдать детей в школу в Богородском. Но как их туда возить, если от нас туда прямой дороги нет? В объезд через полгорода?

А жительница Куюков Наталья Н. говорит, что получила письменный отказ в приеме в первый класс 4 июля — за неимением мест в школе, и тогда же узнала, что всего для первоклассников в школе было 300 мест, которые достались тем, кто пользуется льготами и нескольким детям, родители которых успели сдать документы в первой половине первого дня приема. Она написала жалобу в Минобразования, но на положительный результат не надеется:

— Мест нет, это понятно. Решать проблему надо иначе — строить школу.

«Ребенок арендатора, возможно, зачислен в первый класс»

— Я проживаю с семьей в Куюках постоянно, у сына здесь постоянная регистрация, но 4 июля я получил отказ на заявление о его приеме в первый класс — «в связи с отсутствием свободных мест», — рассказывает казанский юрист Юрий Публиков. — Я считаю его незаконным. Мы год ходили в платный подготовительный класс, готовились к тому, чтобы поступить именно в лицей «Алгоритм» и именно рядом с домом!

Он пояснил, что согласно правилам, утвержденным приказом Минпросвещения России №458, в первую очередь в школу должны принимать тех, кто постоянно проживает в закрепленной за школой местности, то есть имеет регистрацию по месту жительства:

— Их заявления должны приниматься и рассматриваться в первую очередь, до 6 июля, а прочие — те, кто имеет временную регистрацию по месту пребывания оформляются с 6 июля. Это касается даже первоочередников, внеочередников и имеющих преимущественное право на прием в школу.

А в «Алгоритм», как слышали родители, еще до 6 июля приняли детей с временной регистрацией и даже без регистрации.

— Мне об этом сказала завуч лицея, и поэтому я требую немедленно провести проверку этой информации и пересмотреть результаты приема тех, кого приняли в первый класс и предоставить места детям с временной регистрацией только после того, как будут приняты дети с постоянной. Если факты подтвердятся — это нарушение закона и надо искать коррупционную составляющую, — рассуждает Публиков. — Временная регистрация — это регистрация по месту пребывания, например, отдыха — в санатории, в гостинице и так далее. И если исходить из того, что надо в числе первых принимать в школы детей с временной регистрацией, то недалеко до злоупотреблений и откровенного хулиганства, ведь тогда можно будет в каждом городе России оформить регистрацию по месту пребывания и через Госуслуги одновременно записаться во множество школ.

В чате жителей Куюков были и такие высказывания: «Зачем я плачу арендодателю, если не могу попасть в эту школу!», — и ребенок, о котором здесь идет речь, возможно, был зачислен в первый класс, говорит Публиков.

Подсчитали — промолчали

«Реальное время» обратилось в исполком Пестречинского района с запросом — попросило пояснить, сколько мест для первоклассников в этом году было выделено в лицее «Алгоритм» в Куюках и сколько детей из подготовительного класса не смогли попасть в него из-за нехватки мест? Мы также поинтересовались, на какое количество детей рассчитано здание лицея в Куюках по проекту и сколько учеников посещают его реально, во сколько смен. И спросили, когда и какой вместимости школу планируется построить в Куюках, чтобы закрыть потребности деревни, а также какие шаги принимало руководство района в отношении застройщиков, обещавших покупателям квартир школы, но так и не построивших их. Вначале в администрации района изданию обещали предоставить ответ, но накануне выхода статьи в редакцию пришло краткое сообщение из пресс-службы: «Ваши вопросы доведены до руководства, глава занят».



А 6 июля, как раз в день, когда в «Алгоритм» должны были «записать» всех местных первоклашек, в местном чате жители Куюков выложили видео с оперативного совещания в кабинете главы района, где Ильхам Кашапов говорит, что по поручению раиса республики Рустама Минниханова необходимо «в течение сегодняшнего дня представить возможные варианты решения этой проблемы со всеми расчетами», чтобы «определить по какому пути мы могли двигаться».

Ильхам Кашапов: «Необходимо в течение сегодняшнего дня представить возможные варианты решения этой проблемы». Фото: скрин realnoevremya.ru с видео в телеграм-канале «Салмачи-Куюки онлайн»

Путь, намеченный властями Пестречинского района, не озвучен до сих пор, а вот жители Куюков этот путь определили на другой же день после совещания. 7 июля они потребовали, чтобы поисками причин, по которым возникла вышеупомянутая «проблема», занялся глава Следкома России Александр Бастрыкин, и обратились к вдохновителю идеи непрерывного наращивания темпов жилищного строительства вице-премьеру России Марату Хуснуллину с предложением построить в Куюках еще одну школу.

«Рассматривается возможность оборудования дополнительных мест»

В республиканском Минобрнауки «Реальному времени» сообщили, что проектная мощность здания технологического лицея «Алгоритм» всего 1 224 места, при этом на конец 2022/2023 года в лицее обучалось почти вдвое больше детей — 2 192. И уточнили, что строительство школ по линии министерства осуществляется только в рамках реализации нацпроекта «Образование», которые формируются по заявкам муниципалитетов с учетом имеющихся потребностей в дополнительных школьных местах.

— Согласно федеральному законодательству, подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений, местных нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки, строительство школ и детских садов относится к полномочиям органов местного самоуправления, а не Минобрнауки РТ, — напомнили в ведомстве. — Как нам сообщили в отделе образования Пестречинского района на 1 июля 2023 года в технологическом лицее «Алгоритм» укомплектовано 10 первых классов, зачислено 300 детей.

Родителям детей, которым отказали в приеме в школу по месту жительства в связи с отсутствием мест, в министерстве рекомендовали обратиться в отдел образования Пестречинского района. И добавили, что «в настоящее время рассматривается возможность оборудования дополнительных мест в технологическом лицее «Алгоритм» и возможность организации подвоза детей в школы Казани».

А в управлении образования Казани «Реальному времени» сообщили, что информацией о количестве проживающих в Куюках детей, которые учатся в казанских школах, не обладают, но «законный представитель или родитель может подать заявление о зачислении ребенка, не проживающего на закрепленной территории, в любую школу города». Подчеркнув при этом, что зачисление детей осуществляется только при наличии свободных мест.

В республиканском Минобрнауки «Реальному времени» сообщили, что проектная мощность здания технологического лицея «Алгоритм» всего 1 224 места. Фото: realnoevremya.ru

Регистрация или профанация?

Проблема зачисления в школы детей, которые не зарегистрированы на закрепленной за образовательными учреждениями местности, в республике стоит уже давно, но острой она была до недавнего времени лишь в Казани.

В 2019 году в Казани разразился скандал с зачислением в детсады «понаехавших» — детей из ЖК, которые формально построены за пределами Казани, а в реальности относятся скорее к ней, чем к районам республики. И в исполкоме решили не принимать в городские детсады детей с районной «пропиской», во всяком случае, до того, как места будут предоставлены всем детям, зарегистрированным на территории Казани.

В феврале 2021 года исполком Пестречинского района назначил виновными в отсутствии в Куюках социальной инфраструктуры — детсадов и школ — жителей новых жилых комплексов. Которые не регистрируются по месту жительства. Хотя не регистрировались они не от хорошей жизни, а потому, что хотели отдать детей в детсады и школы Казани — больше-то некуда было.

В том же 2021 году вышел тот самый 458-й приказ Минпросвещения России, согласно которому наличие постоянной регистрации по месту жительства практически гарантировало школьникам поступление в ближайшую к дому школу.

В Минобрнауки РТ тогда не видели особых сложностей в исполнении этого приказа, а Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец обещала проводить проверки по каждой жалобе родителей о его нарушении.

Люди начали регистрировать детей в Куюках, тем более что в сентябре 2021 года в Куюках, наконец, сдали долгожданную школу — тот самый лицей «Алгоритм». Но уже в июле 2021 года стало ясно, что во многих школах, после приема всех зарегистрированных по месту жительства, мест для временно прописанных не осталось, и «Алгоритм» не стал исключением. А сейчас оказалось, что постоянная регистрация мало что значит?