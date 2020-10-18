«Боремся за самосохранение»: в Казани прошел митинг по случаю Хәтер көне

Фото: Лина Саримова

«Если бы не запрет прокуратуры, в такую погоду пришло бы в два раза меньше людей»

Сегодня в казанском парке им. Карима Тинчурина под проливным дождем собрались порядка 80 человек: все они пришли на митинг по случаю Хәтер көне — ежегодного дня памяти погибших защитников Казани в 1552 году.

По мнению основателя и директора казанской школы «СОлНЦе» Павла Шмакова, традиционно принимающего участие в этом мероприятии, на численности митингующих в этом году сказались «старания властей», которые до последнего не хотели согласовывать собрание. «Если бы не запрет прокуратуры, в такую погоду пришло бы в два раза меньше народу», — сказал он корреспонденту «Реального времени».

Напомним, после того, как организаторы впервые подали уведомление на проведение митинга по случаю Хәтер көне, исполком города сначала согласовал его, а затем отозвал свое решение, сославшись на требование прокуратуры.

Последнюю не устроило то, что на прошлогодней акции активисты допустили ряд нарушений. После этого лидер Всетатарского общественного центра Фарит Закиев обратился в Вахитовский районный суд Казани, который 15 октября признал незаконным отказ городских властей в проведении митинга. Вечером 16 октября он, наконец, был согласован.

«Татары исчезают и поэтому борются за самосохранение»

Сегодняшний митинг проходил под строгим надзором полиции: у входа в «загон», огороженный металлическим забором, стояли как минимум шесть человек в форме. Проверяли сумки, мужчин тщательно досматривали.

На ледяном ветру развевались флаги Татарстана и Татарского общественного центра, а со сцены — естественно, на татарском языке — вещали активисты, растянувшие большой черный баннер «1552 — Татар! Онытма! Оныттырма!». Зрители, прячась от непогоды под зонтами и кутаясь в дождевики, с воодушевлением слушали громкие речи и оживленно переговаривались друг с другом.

Зрители, прячась от непогоды под зонтами и кутаясь в дождевики, с воодушевлением слушали громкие речи

— Лично для меня это долг перед моими предками, — объяснил свое присутствие на митинге активист, общественный деятель из Набережных Челнов Зиннур Аглиуллин. — Татары исчезают и поэтому борются за самосохранение. У некоторых этого инстинкта нет, но у нас он есть.

Пока мы беседовали с Аглиуллиным, со сцены начало доноситься громогласное «Азатлык!», которое тут же подхватила толпа. Полицейские, стоявшие на входе, стали нервно переглядываться.

«Хәтер көне отмечается уже 30 лет, и никогда вопросов не возникало»

— Мир и нравственность для меня самое главное, поэтому я здесь, — заявил нашему изданию Павел Шмаков. — Для меня очень важно то, как мы воспитываем детей, важно, чтобы это происходило в мире и понимании. Надо, чтобы они понимали, что судить надо не по национальности, а по тому, какой ты человек. Потому надо учить татарский язык — необязательно много, необязательно по 5-7 часов, но немножко все-таки стоит.

Собеседник нашего издания также высказался о нежелании согласовывать митинг в этом году.

Татарская общественность отмечает День памяти еще с 1989 года

— Они (прокуратура, — прим. ред.) говорили, что не понимают цели митинга. Их интересовало, для чего проводится день памяти, хотя Хәтер көне отмечается уже 30 лет и никогда никаких вопросов не возникало, — выразил удивление Павел Шмаков.

Действительно, татарская общественность отмечает День памяти еще с 1989 года. Изначально празднование проходило в формате большого шествия по центральным улицам Казани, однако в нулевых власти решили урезать масштаб мероприятия, превратив его в митинг. Локация для проведения мирного собрания менялась за последние годы три раза: сначала татарским активистам разрешали собираться на Площади Свободы, затем у театра им. Г. Камала, а после — в парке им. К. Тинчурина.

Лина Саримова, фото и видео автора