Программа выделения участков многодетным семьям Казани не справляется с «болезненным вопросом инфраструктуры»

За 9 лет землю получили меньше половины многодетных

Начиная с 2011 года от 100 до 140 многодетных семей в Казани ежемесячно встают на учет по обеспечению земельными участками, сообщил сегодня на совещании в мэрии города председатель Комитета земельных и имущественных отношений городского исполкома Ренат Галяутдинов.

В феврале 2012 года право на бесплатную землю имели 1158 казанских семей. Их число за восемь лет выросло в 12,5 раза и составило 14687 семей. Только за текущий год список пополнился 1044 фамилиями.

За время действия программы бесплатные участки предоставили 6,8 тыс. многодетных казанцев. Общая площадь наделов превысила 42,5 га, в Росреестре зарегистрировали право собственности 5130 семей, отметил Галяутдинов.

На официальном сайте комитета имеется общий реестр заявителей, списки приглашаемых на комиссию граждан для распределения земли, а также размещена карта территорий с вакантными участками, которые могут изучить казанцы, сообщил докладчик. На комиссии приглашают заранее заказными уведомлениями по почте и телефонными звонками. Для информирования и выездов на участки используют в том числе «Инстаграм». На горячую линию по этому вопросу ежедневно обращаются от 20 до 40 казанцев, проинформировал спикер.

На официальном сайте комитета имеется общий реестр заявителей, а также размещена карта территорий с вакантными участками, сообщил докладчик. Фото kzn.ru

С начала года в Казани провели 52 заседания комиссии по распределению бесплатной земли, на которые приглашали 1015 семей. Из них 557 семей выбрали участки общей площадью 336,8 тыс. «квадратов», 206 приглашенных отказались от предложенных вариантов.

В этом году продолжили распределять участки вблизи деревни Яшь Кеч в Высокогорском районе, где в марте прошлого года на двух территориях сформировали и поставили на учет 1388 участков, из них уже выбрали 1107 наделов.

Кроме того, в минувшем году распределили остатки участков в этом же районе — из 133 выбрали 125 наделов, напомнил председатель комитета.

Комиссии также провели для территории юго-западнее жилого массива Кульсеитово, где сформировано и поставлено на учет 393 земельных участка и выбрано уже 388.

Рядом с поселком Константиновка из 137 наделов «застолбили» уже 120.

На сегодня в Казани 7889 многодетных семей необходимо обеспечить землей. Фото Максима Платонова

В ближайшее время только десятую часть реально обеспечить бесплатными участками

На сегодня в Казани 7889 многодетных семей необходимо обеспечить землей, из них только только 847 семей возможно обеспечить из муниципальной и федеральной собственности, отметил Ренат Галяутдинов. Для этого уже сформировали 347 участков и поставили их на государственный кадастровый учет. Оставшиеся 500 участков — на стадии формирования.

С декабря текущего года по март будущего исполком Казани планирует распределить 347 участков в Дачном сельском поселении Высокогорского района, на территории юго-западнее Кульсеитово и Константиновки. Эти участки сформированы и поставлены на кадастровый учет.

Сейчас идет работа по межеванию еще 500 участков площадью 93,7 га в поселках Кульсеитово и Каймары в Высокогорском районе.

Продолжается межевание по новому проекту в поселке Сокуры Лаишевского района, что позволит обеспечить землей дополнительно более 100 семей. Планируется, что 847 семей получат недвижимость во втором квартале следующего года.



Исполком Казани и Министерство земельных и имущественных отношений РТ совместно вовлекают в оборот новые территории. Сейчас ведется работа по федеральной площадке в 963,6 га в Высокогорском районе. Там планируется дополнительно сформировать более 3,9 тыс. участков. Эту территорию целесообразно осваивать потому, что она находится вблизи поселка Каймары, где ранее уже получили участки многодетные семьи, считает руководитель комитета.

Исполком Казани и Министерство земельных и имущественных отношений РТ совместно вовлекают в оборот новые территории. Фото tatarstan.ru

Нужна федеральная программа

— Болезненным остается вопрос создания коммунальной инфраструктуры: обеспечение подъездными путями, светом, газом и водой. Это тот случай, когда наши полномочия не обеспечены источником финансирования, — подчеркнул Ренат Галяутдинов. — На сегодня во исполнение требования федерального законодательства разработана программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры. Надеемся, что эта программа поможет, шаг за шагом позволит решить вопрос проведения сетей для многодетных семей.

В рамках инвестиционной программы на 2015—2019 годы АО «Сетевая компания» выполнило работы по электроснабжению территорий, расположенных восточнее поселка Каймары и севернее поселка Сокуры, сообщил глава комитета. Благодаря этому предприятию все многодетные семьи были подключены к электроснабжению. Год назад во время круглого стола в исполкоме представители этой компании разъяснили казанцам порядок подключения, которое осуществляют по заявкам в срок от 4 до 6 месяцев в зависимости от объема работ.

— Есть одно «но». Для нас является непреодолимой на сегодняшний день как для муниципалитета, даже при поддержке руководства республики, проблема обеспечения коммунальной инфраструктурой, — согласился мэр Казани Ильсур Метшин. — Используем любую малейшую возможность обратиться к федеральным органам власти, чтобы была принята национальная программа обеспечения инфраструктурой данных территорий.

«Для нас является непреодолимой на сегодняшний день как для муниципалитета, даже при поддержке руководства республики, проблема обеспечения коммунальной инфраструктурой», — согласился мэр Казани Ильсур Метшин. Фото kzn.ru

Градоначальник подчеркнул, что проблема остается не потому, что «нас не слышат — на все нужны большие бюджетные средства». Он надеется, что эти деньги найдутся в ближайшем будущем и многодетные семьи получат необходимый федеральный проект при участии регионального и местного бюджета — муниципалитет для этого «готов нести посильную ношу», сказал Метшин.

Екатерина Аблаева