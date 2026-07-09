Детсад от экс-депутата перекрыл дорогу в «Волжской гавани»

Иск о нарушениях в коттеджном поселке с постройкой частного объекта «утонул» в суде

Фото: Реальное время

Жители «Волжской гавани» в Казани пытаются остановить через суд строительство коммерческого объекта на месте предусмотренной генпланом дороги и детской площадки. Частный детсад возводит компания застройщика поселка, экс-депутата Казгордумы Валерия Калмыкова. Население возмущено тем, что вместо обещанного рекламой комфорта получили улицы без тротуаров и асфальта, вонь от неработающей канализации и изуродованную строительными отходами «прогулочную» береговую зону, а теперь еще и опасный тупик вместо сквозного проезда по территории. Скандальная ситуация в разрекламированном застройщиком как элитный малоэтажном жилом комплексе в конце 2025 года обсуждалась в Госсовете Татарстана с участием представителей исполкома, профильных министерств и надзорных ведомств, но единственное, что с тех пор изменилось — это объем выполненных работ на стройке объекта, которого не было в первоначальном проекте. Подробности об итогах проверок и судебных баталий — в материале «Реального времени».

Разрешение на строительство с нарушениями не

Вахитовский районный суд Казани отказал жителям коттеджного поселка «Волжская Гавань», оспаривавшим выдачу исполкомом Казани принадлежащему экс-депутату Казгордумы Валерию Калмыкову ООО «Мир детства» разрешения на строительство коммерческого детского сада на участке, который изначально — по утвержденному главным архитектором города генплану, предназначался для устройства дороги и детской площадки.

При этом разрешение на строительство было выдано исполкомом задним числом — примерно через полгода после начала работ.

Разрешение на строительство частного детсада было выдано исполкомом задним числом — примерно через полгода после начала работ. скриншот видео канала "Волжская Гавань"

Жители поселка перечислили в исковом заявлении следующие доводы:

строительство детсада ведется с нарушением требований противопожарной безопасности (отсутствует подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания, а в тупике, который образовался из-за стройки, нет разворотной площадки;

на территории стройки из-за отсутствия стока скапливаются талые и дождевые воды, в результате весной 2026 года произошло размытие искусственной насыпи, на которой стоит поселок;

строительство осуществляется в отсутствие технических условий подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям;

в проекте детсада нарушены требования Свода правил СП 252.1325800.2016 к территории участков дошкольных образовательных организаций, запрещающего прохождение через их территорию инженерных сетей, предназначенных для обеспечения населенных пунктов — имеется наложение границ земельного участка строящегося здания на существующие инженерные коммуникации водоснабжения и водоотведения поселка;

в проекте детсада нарушены требования Свода правил СП 310.1325800.2017 к бассейнам для для плавания: глубина бассейна в дошкольном учреждении не должна превышать 0,6 метра. А в реальности она составляет более 1,5 м;

разрешение на строительство выдано уполномоченным органом в условиях представления проектной документации не в полном объеме и в отсутствии выданных уполномоченными организациями технических условий технологического присоединения детсада к инженерно-техническим сетям;

при подготовке проектной документации не соблюдены ограничения и требования Водного кодекса РФ: Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой выявлено нарушение природоохранного законодательства при организации сброса сточных вод и частичное наложение границ земельного участка под детсадом на береговую полосу водного объекта.

В суд истцы также представили заключение эксперта на заключение ООО «Поволжская негосударственная экспертиза» о проектной документации коммерческого детсада. В этом документе перечислены и другие нарушения норм и требований, не замеченные организацией, экспертиза которой послужила основанием для выдачи разрешения на строительство.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Однако все эти доводы суд не убедили. Восемь истцов, представляющих инициативную группу жителей поселка, а также административный ответчик обжаловали это решение в Верховный суд РТ

Нашедшийся генплан и непризнанные подписи

В судебном заседании выяснились два интересных факта. Во-первых, внезапно нашелся утвержденный в 2015 году главным архитектором Казани Татьяной Прокофьевой генплан поселка «Волжская гавань», существование которого начисто отрицало в своих ответах жителям «Волжской гавани» руководство Управления архитектуры и градостроительства Казани. И на этом генплане на месте злополучного коммерческого детсада отлично видны и двухполосная дорога, ведущая от улицы Су Анасы до улицы Гумера Баширова, и доступный для всех участок набережной, и детская и спортивная площадки, на территории которых сейчас ведется стройка.

На утвержденном Татьяной Прокофьевой генплане «Волжской гавани» отлично видны и двухполосная дорога, ведущая от улицы Су Анасы до улицы Гумера Баширова, и доступный для всех участок набережной, и детская и спортивная площадки. скриншот сообщения в мессенджере

А во-вторых, в суде всплыл интересный документ, на основании которого генплан перекроили — в нем подписи жителей «Волжской гавани», о существовании которых они не знали. В ходе заседания к материалам дела были приобщены решение Управления архитектуры и градостроительства исполкома о согласовании архитектурно-градостроительного облика (АГО) объекта капитального строительства «Детский сад в к.п. «Волжская Гавань» и материалы, которые были представлены заявителем при подаче заявления о согласовании АГО, в том числе лист согласования проектного решения с собственниками земельных участков с их подписями. Однако эти собственники заявили, что ничего такого никогда не подписывали.

Истцы, оспаривавшие выдачу исполкомом разрешения на строительство детсада, надеялись, что суд вынесет частное определение и в результате будет инициировано расследование по подозрению в фальсификации документов, но этого не произошло.

Дым без огня

Решение построить детсад на месте дороги и детской площадки грозит бедой, доказывали в суде жители «Волжской гавани».

— Насколько опасно было создавать тупик в этом месте и убирать дорогу, которая «закольцовывала» движение транспорта в поселке, показало ЧП, случившееся на этой стройке 29 ноября 2025 года, — рассказал «Реальному времени» один из них, Роман Олин. — На стройке возникло задымление, мы вызвали пожарных, и их машины поневоле блокировали все выезды из поселка, потому что им негде было развернуться или объехать эту стройку. Они выезжали потом по нашему бездорожью задним ходом! Пожара не случилось, там было, по слухам, короткое замыкание без горения. Но если бы произошел настоящий пожар, мы все просто не смогли бы эвакуироваться!

Пожарные машины не могли развернуться. скриншот сообщения в мессенджере

Однако готовя документы для суда, жители поселка испытали огромное разочарование: они получили от МЧС ответ, в котором сообщалось, что пожаров 29 ноября на территории «Волжской гавани» зарегистрировано не было, и, согласно действующему законодательству, органы МЧС России не осуществляют надзорных функций на объектах незавершенного строительства.

«Реальному времени» в ходе подготовки этой публикации в ведомстве сообщили, что по этим причинам вызов в «Волжскую гавань» от 29 ноября был зарегистрирован как ложный, поскольку открытого горения не было, люди и материальные ценности не пострадали, а ЧП произошло в не поднадзорном МЧС строящемся здании.

А соответствующее надзорное ведомство — Инспекция Госстройнадзора неоднократно выдавала ООО «Мир детства» предписания об устранении многочисленных нарушений, с которыми ведет строительство детсада ООО «Мегалайн», однако с течением времени ситуация не то, что менялась, а, судя по росту количества нарушений, ухудшалась. Если в сентябре 2025 года проверяющие насчитали 3 нарушения, то в декабре уже 8, в том числе такие общеопасные, как разводка временных электросетей по земле и на проездах и размещение газовых баллонов по окончании работы не в специально отведенном месте, а там, где не исключен доступ к ним посторонних лиц.

Госстройнадзор зафиксировал на строительстве коммерческого детсада в «Волжской гавани» такое общеопасное нарушение, как размещение газовых баллонов по окончании работы не в специально отведенном месте, а там, где не исключен доступ к ним посторонних лиц. скриншот сообщения в мессенджере

Поручения без исполнения

Напомним, в конце ноября 2025 года проблемы жителей коттеджного поселка в Кировском районе Казани «Волжская гавань» стали предметом обсуждения в Госсовете Татарстана. Тогда владельцы дорогостоящей и, как предполагалось изначально, элитной недвижимости на живописном берегу Волги выложили на обозрение депутатов Госсовета, представителей исполкома, замминистра строительства и архитектуры РТ Владимира Кудряшова, МЧС, Минэкологии, Татарстанского УФАС, прокуратуры РТ и природоохранной прокуратуры видеоролик, иллюстрирующий реальную ситуацию в поселке. Они перечислили претензии: в поселке, вопреки обещаниям в рекламных буклетах отсутствуют благоустроенные дороги и тротуары, ливневая канализация, а бытовая (хозяйственно-фекальная) пребывает в аварийном состоянии, электросети выполнены с нарушениями проекта — по временным столбам, предусмотренные первоначальным проектом пожарные проезды находятся в частном владении и застроены, как и проходы на набережную, а стройка частного детсада ООО «Мир детства» была расширена почти вдвое, в результате чего исчез пожарный проезд.

Владельцы дорогостоящей и, как предполагалось изначально, элитной недвижимости на живописном берегу Волги выложили на обозрение депутатов Госсоветавидеоролик, иллюстрирующий реальную ситуацию в поселке. скриншот слайда презентации

По итогам обсуждения, в ходе которого обнаружилось, что исполком Казани не располагает ни актуальным проектом планировки и генпланом коттеджного поселка, ни ПЗЗ на него, а дороги утекли в частные руки, потому что не были своевременно поставлены городскими чиновниками на кадастровый учет, было рекомендовано, в частности, исполкому Казани предоставить информацию о проводимых контрольных мероприятиях, обеспечивающих защиту береговой линии и водоохранной зоны от незаконной застройки на территории «Волжской гавани», а республиканскому минстрою — внести предложения по нормализации ситуации в поселке; инициировать проверку соответствия его застройки утвержденному проекту планировки, инициировать приостановление действия разрешения на строительство в «Волжской гавани» детсада, выданное исполкомом 5 августа 2025 г.

Ответ исполкома Казани на запрос «Реального времени» о том, что из этих поручений выполнено, будет опубликован при получении. А в республиканском Министрое сообщили изданию, что перечисленные в поручении вопросы и полномочия в сфере градостроительной деятельности, в том числе выдачи разрешительной документации являются компетенцией исполкома Казани.

Покупатели думали — реклама, а оказалось — маркетинговый ход

На заседании круглого стола в Госсовете также была инициирована проверка рекламы коттеджного поселка «Волжская гавань» Татарстанским УФАС. Жители поселка рассказали, что в рекламе, на основании которой они принимали решение поселиться здесь, описывались благоустроенные дороги и набережная, развитая инфраструктура, комфортные условия проживания. Но, изучив буклеты, антимонопольщики пришли к выводу, что застройщик закон «О рекламе» не нарушил:

— Часть материалов носит информационно-презентационный характер и не отвечает признакам рекламы. В частности, в буклете прямо указано, что сведения не являются публичной офертой, а характеристики объектов согласовываются индивидуально с покупателями. Это исключает их восприятие как гарантированных параметров… Кроме того, используемые [в рекламе] формулировки, включая позиционирование объекта как «премиум-класса», носят оценочный и маркетинговый характер. Действующее законодательство не устанавливает обязательных критериев для такой классификации, что делает невозможной проверку подобных утверждений на достоверность в рамках закона о рекламе.

Изучив рекламные буклеты, антимонопольщики пришли к выводу, что застройщик закон «О рекламе» не нарушил. скриншот сообщения в мессенджере

При этом в УФАС отметили, что факт наличия в поселке дорог и набережной «подтверждается представленными самими заявителями материалами», а «ограничения доступа и отдельные недостатки» связаны с тем, что стройка еще не завершена.

В ожидании расследования

Разобраться в том, что является отдельными временными недостатками, а что — фальсификацией документов и незаконными действиями, жители «Волжской гавани» надеялись с помощью правоохранительных органов. Но их коллективное обращение о проверке на предмет наличия признаков преступления в действиях руководства застройщика поселка — ООО «Мегалайн», «зависло» в отделе полиции «Зареченский» на несколько месяцев.

— Сейчас нашим обращением занимаются в Следственном управлении, и мы надеемся, что проверка будет проведена, — говорит Роман Олин.

«Реальное время» обратилось в МВД по РТ с запросом о том, на какой стадии находится работа с обращением собственников из «Волжской гавани». Ответ будет опубликован по получении.

Детсад от экс-депутата

Застройщиком коттеджного поселка «Волжская гавань» выступает ООО «Мегалайн», единственным бенефициаром и руководителем которого является экс-депутат Казгордумы, бывший совладелец ряда компаний, входивших в девелоперскую группу БАСКО Валерий Калмыков. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», с 2021 по 2024 гг. выручка этой компании снизилась в 2,5 раза — с 264,5 млн рублей до 100,01 млн, и завершило предприятие 2024 год с убытком в 31,6 млн рублей. Однако итоги 2025 года свидетельствуют о том, что финансовое положение компании улучшается: ее выручка достигла 127,6 млн, а чистая прибыль — 1,6 млн.

Зарегистрированное в феврале 2025 года ООО «Мир детства» аффилировано с ООО «Мегалайн»: Валерий Калмыков владеет этой компанией на паритетных правах с Евгением Лапидусом, который в нулевых годах был совладельцем казанского НПК «Хитон» и пертербургского ООО «Хитон СПБ». В настоящее время он, кроме соучастия в уставном капитале казанского ООО «Мир детства» владеет в Санкт-Петербурге ООО «ДКПД», основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Доходы компании в 2025 году составили 6,2 млн рублей, чистая прибыль — 3,6 млн.

Направить запрос в адрес Валерия Калмыкова о его позиции в судебном разбирательстве по поводу строительства коммерческого детсада в «Волжской гавани» не удалось: имеющиеся в открытом доступе контактные телефоны его компаний либо отключены, либо принадлежат другим юрлицам, отсутствует в открытом доступе и адрес электронной почты. Издание готово опубликовать комментарий Валерия Калмыкова. Также «Реальным временем» направлен запрос совладельцу ООО «Мир детства» Евгению Лапидусу по электронной почте одной из его компаний. По получении комментарий будет опубликован.

