В Казани начинают строить высотный жилкомплекс на месте «Акчарлака»

В знаковом месте столицы республики возведут три 25-этажные жилые башни

Фото: предоставлено ГК «Новастрой»

Как стало известно «Реальному времени», два новых жилых комплекса начинают строить в центре Казани на месте «Акчарлака» и в соседнем квартале по ул. Патриса Лумумбы. Оба ЖК возведут поблизости от будущей новой автомагистрали, которая должна связать «исторический центр» Советского района с Мамадышским трактом. Подробнее о том, какие новостройки появятся на знаковом месте, много лет носящем имя знаменитого ресторана, новом большом жилкомлексе на маленькой улице Аэропортовской и перспективах инфраструктурного развития престижного микрорайона — в нашем материале.

На месте «гнезда» «белой чайки» построят ЖК «Нова»



Как выяснило «Реальное время», на пустыре, оставшемся после сноса в 2010 году легендарного ресторана «Акчарлак» на пересечении улиц Гвардейской и Николая Ершова, начинается строительство 25-этажного жилого комплекса бизнес-класса с подземной автостоянкой. Прижившееся название за ним не сохранят — ЖК на месте, за которым даже после сноса ресторана закрепилось его имя, будет носить название «Нова».

Эскизный проект: вид на ЖК «Нова» со стороны ул. Ершова. Фото предоставлено ГК «Новастрой»

Год назад Казгордума этот участок перезонировала, разрешив строить на нем жилье. О том, что от планов прежних собственников участка — братьев Хайруллиных — возвести тут 40-этажный небоскреб отказались, «Реальному времени» сообщила коммерческий директор выкупившей у «Эдельвейс-групп» земельный участок ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова:

— Это будет жилой комплекс бизнес-класса, состоящий из трех зданий-башен с общим двором и с фасадом в стиле хай-тек. Жилая площадь ЖК «Нова» составит около 17 тысяч квадратных метров, общая — порядка 20 тысяч. Предусмотрен двухуровневый паркинг — первый уровень будет располагаться в стилобате, второй — подземный. На первом этаже жилкомплекса разместится торговая галерея.

«Это будет жилой комплекс бизнес-класса, состоящий из трех зданий-башен с общим двором и с фасадом в стиле хай-тек. На первом этаже жилкомплекса разместится торговая галерея». Фото предоставлено ГК «Новастрой»

По словам спикера, к старту строительства все готово. А на вопрос о том, не помешают ли, как это было ранее, началу воплощения проекта ранее озвучивавшиеся городскими чиновниками планы строительства двухуровневой развязки в районе, твердо ответила, что развязки не будет.

«Мифы» в глубине квартала

Еще один ЖК бизнес-класса в непосредственной близости к перекрестку, на котором стоял когда-то «Акчарлак», построят в глубине квартала через дорогу от «Арт-Сити» — на Аэропортовской улице за Военным комиссариатом РТ. Этот комплекс носит романтическое название «Мифы» и сдать его планируют в III квартале 2026 года, а заселить первых жильцов — в I квартале 2027-го. Стоимость строительства — 2,44 млрд рублей, и воплощается проект на заемные средства — кредит ВТБ.

ЖК «Мифы» будет состоять из трех разноуровневых зданий сравнительно небольшой высотности — до 11 этажей, объединенных общим двором. Суммарная площадь всех жилых помещений — 10,47 тысячи кв. м, а расположенных на первом этаже нежилых — 2,94 тысячи кв. м. В ЖК запроектирован подземный паркинг на 146 машино-мест для собственников квартир, а вот гостевых парковок не предусмотрено вовсе.

ЖК «Мифы» будет состоять из трех разноуровневых зданий сравнительно небольшой высотности — до 11 этажей. Фото: проектная документация

Из 91 квартиры со свободной планировкой 13 будут 1-комнатными, 44 — 2-комнатными, 24 — 3-комнатными и 10 — четырехкомнатными. Среднее количество квартир на этаже — 3.

В отличие от стандартных «человейников» ЖК «Мифы» рассчитан всего на 300 жильцов. Исходя из этого проектировщики указали, что для новоселов потребуется 52 места в школах и 24 — в детсадах. Предполагается, что дети пойдут в существующие детсады №143, 163, 168, лицей №121 и школы №181 и 111.



«Въезд на территорию жилого дома осуществляется с улицы Аэропортовской». Фото: проектная документация

«Въезд на территорию жилого дома осуществляется с улицы местного значения — ул. Аэропортовской, — говорится в проектной документации. — В настоящее время ул. Аэропортовская частично перекрыта из-за строительства жилого дома «Жардин», поэтому подъезд возможен только со стороны ул. Патриса Лумумбы».

«Пробки станут больше»

Эти два жилых комплекса, рассчитанные на жильцов с высокими запросами и крутыми автомобилями завершат застройку одного из самых престижных центральных микрорайонов Казани — между улицами Ершова, Гвардейской, Космонавтов и Аделя Кутуя — Альберта Камалеева. Однако плотная застройка в границах старых красных линий может создать дискомфорт обитателям престижных квартир, дал понять в разговоре с «Реальным временем» эксперт — завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич:

— На участке, где стоял «Акчарлак», непросто будет уместить три 25-этажные башни, территория-то не очень большая. Но это реально, если будет большая двухуровневая парковка. Проблема в другом — безымянная площадь перед «Акчарлаком» на пересечении улиц Ершова и Гвардейской на сегодня в Казани — самая загруженная транспортом. Пробки там возникают не только в часы «пик», и следует ожидать, что после сдачи новых домов они станут еще больше.

«Новая дорога не поможет — нужен мост»



Много лет назад на пересечении улиц Ершова и Гвардейской предлагалось построить двухуровневую дорожную развязку. Однако руководство Управления архитектуры и градостроительства Казани высказалось против. По мнению специалистов, массивное двухуровневое сооружение испортило бы облик центральной части столицы Татарстана, не решив проблему дорожных пробок, так как движение вокруг все равно бы подчинялось светофорному регулированию, а развязки такого рода хороши при минимуме светофоров.

Много лет назад на пересечении улиц Ершова и Гвардейской предлагалось построить двухуровневую дорожную развязку. Фото: эскизный проект (realnoevremya.ru/архив)

Отказавшись от ее строительства, казанские власти планируют частично «разрулить» сложную транспортную ситуацию в этом микрорайоне путем строительства новой дороги длиной 2,1 км от пересечения улиц Шуртыгина и Патриса Лумумбы мимо здания старого аэропорта до автовокзала «Восточный» с двухуровневой развязкой на пересечении с Аграрной. К реализации этого проекта приступили в июле 2022 года.

Год назад в Казани началось строительство новой автомагистрали, позволяющей напрямую попасть из центра города на Мамадышский тракт. Фото: проектная документация (realnoevremya.ru/архив)

Однако Александр Дембич считает, что эта дорога в принципе не может решить проблему пробок на улице Ершова:

— Проблема не в отсутствии новой дороги в этой части Советского района, а в том, что нужна еще одна транспортная дамба через Казанку, чтобы перенаправить поток транспорта, который идет и по Космонавтов, и по Сибирскому тракту. Вопрос о ее строительстве последние лет 10 обсуждался неоднократно, но возведение моста представляет собой проблему не только с точки зрения финансирования — как очень дорогостоящее мероприятие, но и в связи с экологическими рисками. В результате строительства еще одной дамбы мы можем необратимо утратить острова на Казанке с их уникальным растительным и животным миром.

«У города было время, чтобы выкупить и зарезервировать участок под развязку»

Автор проекта «Обходная железная дорога Казани» и концепции Генплана «Казань — полицентричный город на Волге» Тахир Давлетшин, напротив, настаивает на необходимости строительства двухуровневой транспортной развязки на Ершова — Гвардейской:

— На этом перекрестке нужна развязка, и строить ее следовало бы в комплексе с новой дорогой и развязкой, которые обеспечивают выход транспорта на М-7. Земельный участок долгое время находится в частных руках, и у города было достаточно времени, чтобы подготовить его выкуп, выкупить и зарезервировать под важное для всех жителей транспортное сооружение.

По его мнению, в таком случае развязка сняла бы транспортную нагрузку не только с улицы Ершова, перекрестка с Гвардейской и Советской площади, но и с Сибирского тракта, и с улицы Мира, перенаправив поток транспорта, который сейчас выезжает на М-7 через Дербышки.



— Что же касается еще одной транспортной дамбы через Казанку, то вопрос о ее строительстве — это вопрос нескольких десятилетий, а проблему надо решать сейчас! — убежден Давлетшин.