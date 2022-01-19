Тимур Бекмамбетов доказал в суде незаконность постройки на набережной Кабана

Решение суда о сносе трехэтажного самостроя рядом с выкупленным знаменитым режиссером объектом культурного наследия вступило в силу

Снести до 2 февраля 2022 года как незаконную постройку придется казанскому ООО «Антек» незавершенное административное здание, незаконно возводящееся рядом с объектом культурного наследия республиканского значения — домом супруги просветителя Марджани Бибифатимы Багаутдиновой. О том, чем помешал памятнику соседний новодел, какую роль в судебной тяжбе сыграли собственник памятника — режиссер Тимур Бекмамбетов и его супруга — помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, и какие последствия эта история будет иметь для реновации Старо-Татарской слободы — в материале «Реального времени».

Одно здание и два иска



Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд вынес постановление, которое «затвердило» решение татарстанского арбитража о признании самовольным строением здания на углу улиц Ахтямова и Марджани и его сносе. Суд также решил взыскать с застройщика — казанского ООО «Антек» — расходы на оплату судебной экспертизы, результаты которой легли в основу этого решения: 105 тыс. рублей компания должна выплатить собственнику объекта культурного наследия — известному режиссеру Тимуру Бекмамбетову, которого суд привлек к делу третьим лицом.

Иск о сносе строящегося на углу улиц Ахтямова и Марджани административного здания городской Комитет земельных и имущественных отношений подал в июле 2020 года. Годом раньше КЗиО пытался через Арбитражный суд изъять этот недострой у ООО «Антек» путем продажи с публичных торгов и обязать собственника передать на него техническую документацию, но впоследствии отказался от иска. По информации осведомленного источника «Реального времени», мотивом для отказа могли послужить опасения, что после продажи с торгов новый владелец здания, «освобожденного» в результате заключения законного договора купли-продажи от всех претензий по части несоблюдения норм и законов, ничего в нем менять не станет.

Незавершенное административное здание казанскому ООО «Антек» придется снести как незаконную постройку до 2 февраля 2022 года. Фото: Максим Платонов

«Все нормы нарушены»

Согласно материалам второго арбитражного дела — по иску о сносе, ООО «Антек» получило в аренду от исполкома земельный участок площадью 396 кв. м на срок до 24 апреля 2016 года, заключив при этом с республиканским Минкультом охранное обязательство на объект археологического наследия «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII веков».

В апреле 2016-го ООО «Антек» получило разрешение на строительство административного здания общей площадью 899,91 кв. м (площадь застройки 348,3 кв. м) на 1 год, но действие этого разрешения неоднократно продлевалось — вплоть до 30 января 2020 года. Срок действия договора аренды земельного участка также продлевался и в последний раз был установлен до 5 мая 2019-го.

После этого КЗиО уведомил о прекращении договора аренды, а в ходе проверки соблюдения земельного законодательства обнаружил, что там «ведутся работы по строительству административного здания, под строительную площадку, причем используется часть территории из состава смежного участка с кадастровым номером 16:50:011720:245, занимаемого объектом культурного наследия по ул. Ш. Марджани, 44». В октябре исполком прекратил действие разрешения на строительство ООО «Антек» административного здания на Ахтямова.

В ходе судебной тяжбы собственник соседнего — исторического здания — Тимур Бекмамбетов заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы, и она выявила, что «спорный объект незавершенного строительства не соответствует Разрешению Исполнительного комитета Муниципального образования города Казани №16RU16301000-128-2016 от 11.04.2016, выданному ООО «Антек» на строительство «Административное здание по адресу: РТ, г. Казань, ул. Ахтямова, 8». Экспертами выявлено конструктивное несоответствие пожарным нормам здания — объекта незавершенного строительства, так, эвакуационные выходы не соответствуют требованиям СП 1.13130.2009*, существующее расстояние между недостроенным административным зданием и объектом культурного наследия регионального значения составляет не более 8 м вместо минимально требуемых 10 м. В случае необеспечения минимально допустимых расстояний и отсутствия возможности проезда пожарной машины при возгорании объекта незавершенного строительства возникает угроза утраты или повреждения сооружения объекта культурного наследия регионального назначения «Дом Б-Ф.Я. Багаутдиновой (Марджани) — Б-Х.Ш. Апанаевой», 1873, арх. П.И. Романов».

Существующее расстояние между недостроенным административным зданием и объектом культурного наследия регионального значения составляет не более 8 м вместо минимально требуемых 10 м. Фото: Максим Платонов

Кроме того, экспертиза выявила нарушение санитарных норм: «На момент окончания проектирования и на момент начала строительства здание по ул. Марджани, 44 являлось полностью жилым, и проектная документация [на соседний объект ООО «Антек»] должна была в 2016 г. соответствовать санитарным нормам с учетом данного обстоятельства. Как установлено экспертизой, проектная документация не соответствует нормам и правилам по инсоляции на момент выдачи разрешения на строительство». Также назначенный судом эксперт сделал вывод о том, что «ответчик фактически построил полноценный третий этаж», тогда как в разрешении на строительство и первоначальном проекте речь шла о двухэтажном здании, и при этом отступил от «представленной проектной документации».

В судебном решении также говорится, что на момент выдачи Казгорисполкомом разрешения на строительство «ООО «Антек» не были представлены документы, предусмотренные законодательством РФ об объектах культурного наследия, а именно отсутствовали разделы об обеспечении сохранности и оценка воздействия проводимых строительных работ в отношении следующих объектов культурного наследия регионального значения: «Дом Б-Ф.Я. Багаутдиновой (Марджани) — Б-Х.Ш. Апанаевой» (расположен на смежном земельном участке с кадастровым номером 16:50:011720:245 по ул. Ш. Марджани, 44), и «Достопримечательное место: Культурный слой исторического центра Казани XI—XVIII веков», в границах которого расположен земельный участок с кадастровым номером 16:50:011720:175».

Не согласившись с решением Арбитражного суда РТ, ООО «Антек» обратилось с апелляционной жалобой в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, ссылаясь на то, что «спорный объект не является самовольной постройкой, построен на выделенном ответчику земельном участке с соответствующим видом использования, с соблюдением градостроительных, строительных норм и правил, а также в соответствии с утвержденной проектной документацией и разрешением на строительство», а также на то, что «если при выдаче разрешения на строительство и его продлении уполномоченный орган действовал ошибочно, бремя такой ошибки — особенно через длительный срок и после возведения дорогостоящего строительного объекта — не может возлагаться на частное лицо, которым является ответчик». Также ответчик заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы. Однако судебное решение осталось в силе, а ходатайство — неудовлетворенным. Поскольку постановление апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня принятия, отсчет 60-дневного срока, отведенного ООО «Антек» на исполнение решения о сносе постройки на углу улиц Ахтямова и Марджани пошел со 2 декабря 2021 года.

Дом Б-Ф.Я. Багаутдиновой (Марджани) — Б-Х.Ш. Апанаевой в 2019 году. Фото: wikipedia.org

Выкупил по просьбе жены

Незаконную постройку — административное здание высотой практически в три полноценных этажа эта компания начала возводить еще в 2013 году на участке, где стоял сгоревший двухэтажный деревянный дом мещан Мукминовых. А объект культурного наследия «Дом Б-Ф.Я. Багаутдиновой (Марджани) — Б- Х.Ш. Апанаевой» Тимур Бекмамбетов выкупил значительно позже.

Как выяснило «Реальное время», он сделал это по просьбе Наталии Фишман-Бекмамбетовой, которая, занимаясь проектом благоустройства Нижнего Кабана не захотела видеть в первой линии набережной обгорелый остов старинного здания и предложила супругу восстановить татарскую городскую усадьбу в полном объеме — с надворными постройками.

Бекмамбетов приобрел здание у казанского ООО «Подарки», директором которого был Эдуард Колтун.

— Помещения в объекте культурного наследия «Дом Б-Ф.Я. Багаутдиновой (Марджани) — Б-Х.Ш. Апанаевой, 1873 г., арх. П.И. Романов» приобретало ООО «Подарки», директором и учредителем которого я являлся, — рассказал нашему изданию Колтун. — Договор на приобретение помещений № 1, 1а, 2, 3 с торгов был подписан в мае 2019 года. Дом был после пожара, если я не ошибаюсь, дом горел в 2018 году, и, насколько мне известно, виновных так и не нашли.

Дом на Марджани, 44 горел в 2017 году. Фото: Олег Тихонов

Далее, рассказал он, поскольку в процедуре реставрации у его организаций находилось одновременно три объекта культурного наследия, а «финансовых и трудовых ресурсов на их одновременное сопровождение не хватало», он с интересом откликнулся на предложение Тимура Бекмамбетова купить помещения в здании на улице Марджани для восстановления классической татарской усадьбы XIX века:

— Проект Тимура Бекмамбетова был важным для сохранения исторической среды, но некоммерческим, я бы его не стал реализовывать, но считал, что реализация этой концепции будет важна для города Казани, в котором не сохранились такие усадьбы.

По сведениям источников «Реального времени», есть шансы, что уже до конца 2022 года, при условии готовности комплекта всей необходимой документации, включая экспертные заключения, внешний облик татарской городской усадьбы на берегу Кабана будет восстановлен.

«Вопросы задавайте госорганам»

По словам Эдуарда Колтуна, все нарушения градостроительных, пожарных норм, норм закона об охране объекта культурного наследия были допущены еще на этапе проектирования соседнего административного здания, до начала строительства, а «организация, которая проводила экспертизу проекта, «не заметила» на соседнем участке строение, до которого надо учитывать противопожарные разрывы, «не заметила», что рядом стоящий объект является объектом культурного наследия и необходимо в проекте разрабатывать раздел 12 «Историко-культурная экспертиза», проводить государственную историко-культурную экспертизу, публиковать ее для всеобщего сведения и обсуждения».

Он говорит, что не знает, возникали ли по этому поводу претензии к застройщику у исполкома Казани, а у него они возникали с самого начала стройки:

— После приобретения помещений в здании Марджани, 44 я столкнулся с грубыми нарушениями строительства соседнего здания, нарушающими градостроительное законодательство и законодательство об охране памятников — здание расположено прямо на границе с земельным участком объекта культурного наследия, не соблюдены отступы от края земельного участка, нарушаются противопожарные разрывы между зданиями, пожарный проезд запроектирован по территории объекта культурного наследия и многое другое. При строительстве ООО «Антек» сваливало строительный мусор на территорию нашего объекта, строительные леса располагались на нашем участке, без разрешительной документации и без согласования с нами по нашему участку выкопали траншею.

Колтун рассказал, что он «для разъяснения возникших вопросов попросил рабочих на объекте, чтобы со мной связался собственник объекта». Дальнейшее он описывает так:



— Долгое время никто со мной не связывался. После нескольких настойчивых моих просьб, приехал молодой человек, имени не помню, представился директором ООО «Антек», сказал, что у ООО «Антек» все строительство согласовано, разрешения все есть, но дать копии разрешений и проектной документации отказался, а на все мои вопросы о явной неправильной посадке здания «Антек», нарушению противопожарных норм, ответил, что все вопросы задавайте госорганам, согласовавшим проектную документацию. Директор ООО «Антек» вел себя высокомерно, нарушений не устранил, строительный мусор не убрал. В связи с этим я был вынужден писать обращения и жалобы в правоохранительные и муниципальные органы с требованиями о проверке соблюдения законодательства ООО «Антек» в области охраны культурного наследия и градостроительной деятельности.

В дополнение к информации о том, что судебное решение о сносе объекта, возводимого ООО «Антек» на улице Ахтямова, Эдуард Колтун сообщил:

— К выводу о самовольности постройки ООО «Антек» пришла также Прокуратура Республики Татарстан.

По словам Эдуарда Колтуна, все нарушения градостроительных, пожарных норм, норм закона об охране объекта культурного наследия были допущены еще на этапе проектирования соседнего административного здания, до начала строительства. Фото: Максим Платонов

На вопрос «Реального времени» о том, когда и при каких обстоятельствах исполком хотел изъять объект, построенный ООО «Антек» в незаконченном виде, и почему это было плохой идеей, он ответил:

— Когда мне стало известно о том, что исполком подал иск об изъятии и продаже с торгов объекта незавершенного строительства ООО «Антек», я с юристами стал разбираться в этой истории, мы включились в процесс в качестве третьих лиц, поскольку стройка нарушала наши права. Мы обратили внимание суда и КЗИО на то, что изъятие и продажа с торгов объекта, обладающего признаками самовольного строения, незаконны. В итоге Прокуратурой РТ была проведена проверка, по результатам которой было вынесено представление исполкому о необходимости обращения в суд с иском о признании строения самовольным, что в итоге и было сделано КЗИО.

«Реальное время» пока не получило ответа на запрос от второй стороны судебного процесса — ООО «Антек», но собственник компании Сергей Смирнов пообещал в ближайшее время с нами связаться и после этого его комментарий будет опубликован.



Также наше издание ожидает ответа на запрос от Казгорисполкома — он будет опубликован по получении.