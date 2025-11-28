«Ему тут будет лучше»: как обязать государство взять заботу об одиноком инвалиде

Почему фактически недееспособные, одинокие, «тяжелые» инвалиды остаются без помощи

Фото: Реальное время

С 1 декабря в Татарстане традиционно стартует декада инвалидов, и ответственные за них ведомства уже готовят отчеты о проделанной работе и проявленной заботе. Однако на деле многие инвалиды и их родственники сталкиваются с проблемой, которую ни одно ведомство на сегодня быстро и эффективно не решает. «Реальное время» выясняло, кто и в каком порядке должен защищать права фактически недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, которые в результате неповоротливости системы не только не пользуются положенными инвалидам льготами, но и вообще оказываются на грани жизни и смерти.

«Я не имею никаких полномочий»

— 28 мая 2025 года мой брат Вячеслав пережил ишемический инсульт, в МКДЦ ему была сделана операция, после которой он был направлен в реабилитационный центр горбольницы № 7, — рассказала «Реальному времени» Наталья Семенова. — Врачи спасли ему жизнь, сделали очень много для его реабилитации. Однако после выписки его состояние осталось тяжелым. У него нарушена речь, он плохо владеет руками, питается через зонд, у него нарушены функции выделения, имеются когнитивные нарушения. Но я не могу ни получить полагающиеся ему средства технической реабилитации, ни определить его в интернат, что было бы наилучшим выходом, поскольку не имею никаких на это полномочий.

Семенова говорит, бывшая супруга Вячеслава, с которой он проживал последние три года, и взрослая дочь по завершении реабилитации не забрали супруга и отца в квартиру в Советском районе, которую он получил четверть века назад вместе с семьей и где он зарегистрирован. Мужчину привезли в квартиру сестры в Высокогорском районе со словами: «Ему тут будет лучше», и больше им не интересовались.

На женщину полностью легло бремя содержания и обслуживания брата, хотя ей, как матери-одиночке и сотруднице бюджетной организации, ни материально, ни физически это не по силам. Любые обращения женщины в госорганы за помощью для брата наталкиваются на отсутствие доверенности с его стороны, а оформить такую доверенность нотариусы отказываются, поскольку мужчина не может ясно выразить свое волеизъявление из-за нарушенных функций. Средства ухода, памперсы, жидкое питание, средства реабилитации ей приходится покупать за свой счет. В течение длительного срока она была вынуждена оплачивать услуги сиделки и с ужасом думает о предстоящей брату второй операции, когда они потребуются вновь.

Любые обращения женщины в госорганы за помощью для брата наталкиваются на отсутствие доверенности с его стороны, а оформить такую доверенность нотариусы отказываются. Илья Репин / realnoevremya.ru

Женщина рассказала, что у брата есть мизерная пенсия, которая поступает на его карточку:

— Ранее этими средствами и средствами больничного пользовалась бывшая супруга мужчины, но после того, как единственным его доходом осталась мизерная пенсия, она передала мне карту. Суммы, которая сейчас на нее поступает, на его содержание, питание и тем более на сиделку совершенно недостаточно. Я знаю, что по закону взрослые работоспособные дети обязаны доплачивать таким родителям недостающие на лечение и уход суммы, однако добиваться этого надо через суд. Нотариусы также рекомендовали мне обратиться в суд о признании брата недееспособным и установлении над ним опеки. Но я не обязана это делать и не имею возможности его опекать и за ним ухаживать. У меня нет денег даже на юриста для судебного процесса — из-за болезни брата я оказалась в кредитах и долгах.

Она обращалась за консультацией по телефону на горячую линию соцзащиты, а также в отдел опеки и попечительства, и везде ей дали единственную рекомендацию — заниматься всем самой.

Где найти «дорожную карту»?

Для Татарстана это не уникальная ситуация. У Вячеслава, по крайней мере, имеется неравнодушная сестра. Но в республике живет еще много одиноких граждан, которые находятся в подобном положении — в результате заболеваний, травм, деменции они утратили возможность самостоятельно обращаться за помощью. Кого-то поддерживают за свой счет неравнодушные знакомые и соседи, а кто-то заканчивает свои дни в условиях, которые трудно назвать человеческими.

В республике живут одинокие граждане, которые в результате заболеваний, травм, деменции утратили возможность самостоятельно обращаться за помощью. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Реальному времени» не удалось обнаружить на официальных сайтах отвечающих за помощь инвалидам государственных и муниципальных органов «дорожной карты» действий для тех, кто оказался в такой ситуации. Также не нашлось рекомендаций для неравнодушных граждан, которые родственниками инвалидам не являются, но хотели бы привлечь к решению их проблем ответственные за эти задачи ведомства.

За разъяснениями о порядке действий в таких случаях «Реальное время» обратилось в республиканскую прокуратуру и исполком Казани, в ведении которого находятся городские отделы опеки и попечительства. Ответы будут опубликованы по получении.

«Прокурор имеет право»

Казанский юрист Сергей Сычев видит только один путь для тех, кто хочет помочь одинокому или брошенному родными инвалиду: обращаться с заявлением в местный отдел опеки и попечительства, а если там откажут — в прокуратуру.

Эксперт подчеркнул, что статья 8 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» относит к полномочиям органов опеки и попечительства, в частности:

выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;

обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности;

установление опеки или попечительства.

— Защитой прав таких людей должна заниматься прокуратура, а непосредственным решением проблемы — органы опеки и попечительства, — говорит Сычев. — Прокурор также имеет право обратиться в суд в защиту прав и интересов человека, который не может обратиться в суд сам по медицинским показаниям. Но проблема в том, что от обращения в прокуратуру до решения проблемы проходит очень много времени, а человек не может долго ждать. Беда еще и в том, что в России нет механизма так называемого дожития, когда человек за какую-то зарплату ухаживает за другим человеком. Вот и доживают люди зачастую как могут.

Граждане, желающие помочь беспомощным инвалидам, добавил юрист, должны прикладывать к своим обращениям медицинские документы, из которых следует, что пациент сам свои интересы защищать не способен. Для этого к больному нужно вызвать врача. И даже тут есть юридические сложности: врачи не имеют права в отсутствие согласия дееспособного (то есть не признанного судом недееспособным) пациента давать третьим лицам доступ к его медицинской документации. То есть врач, обследовав больного, выписку отдает ему, а уж сам пациент отдаст ее человеку, который напишет обращения в отдел опеки и прокуратуру.

К своим обращениям желающие помочь беспомощным инвалидам граждане должны прикладывать медицинские документы, из которых следует, что пациент сам свои интересы защищать не способен. пресс-служба горздрава Казани

Прокурор, заметил Сычев, равно как и опекун, может также обратиться в суд с иском о взыскании средств, снятых посторонними с банковской карты такого пациента.

«Можно вызвать полицейских»

— Согласно ст. 87 Семейного кодекса РФ, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, — говорит юрист Булат Мухамеджанов. — В статье 88 СК РФ уточняется, что при отсутствии заботы и при наличии исключительных обстоятельств (например, тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ним и других) совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

Если они не забирают из больницы после выписки такого тяжелого пациента, напомнил он, этот человек или заинтересованные лица могут вызвать полицейских, чтобы они в рамках проверки зафиксировали отказ родственников, и передали информацию в социальные службы. Для большей эффективности. можно продублировать такое обращение в прокуратуру.

Также можно добиться, чтобы такого гражданина признали нуждающимся в соцобслуживании — для этого необходимо обратиться с заявлением в соцзащиту, очно или через портал «Госуслуги».

— В ведомстве должны проверить основания для назначения соцобслуживания в течение пяти рабочих дней, — указал юрист. — Если нужны срочные услуги — одного дня. В случае одобрения для пациента должны составить индивидуальную программу помощи, в которой пропишут форму обслуживания, продолжительность помощи, виды услуг и их поставщиков. Сотрудники соцзащиты также могут оформить одинокого инвалида в интернат — для этого надо вызвать из отдела соцзащиты уполномоченного представителя, который всю бумажную работу, в том числе и непосредственно сбор документов, возьмет на себя.

Он также добавил, что люди с инвалидностью I и II групп имеют право на бесплатные юридические услуги — могут получить юридическую консультацию и помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств или других документов. В частности, если нарушены их его жилищные права или права как работника, нужно оформить пособие по безработице или получить меры социальной поддержки, пройти медико‑социальную экспертизу.