В новогоднем украшении Казани усмотрели нарушение конкуренции

Договор на украшение столицы к Новому году заключили вне конкурса

Фото: Илья Репин

Как стало известно «Реальному времени», Комитет внешнего благоустройства Казани и АО «Казэнерго» уличили в антиконкурентном соглашении в рамках госзаказа на новогоднее оформление столицы. В декабре город заключил контракт стоимостью 70 млн рублей с единственным поставщиком, что ограничило в правах других участников рынка, сочли в Татарстанском УФАС России и завели дело. К ответу призвали и самих энергетиков, которые привлекали к работам субподрядчиков. Свой выбор в пользу одного игрока в исполкоме Казани пояснили тем, что деньги на новогоднее оформление поступили поздно.



У единственного поставщика закупаться можно для борьбы с ковидом или устранения аварии

Контракт ценой 70,3 млн рублей на новогоднее оформление Казани был заключен с АО «Казэнерго» 10 декабря 2020 года. Однако, как обратили внимание антимонопольщики, заключать договор с единственным поставщиком муниципальный заказчик может лишь в ограниченных законом случаях. Например, если есть необходимость в оказании неотложной или экстренной медицинской помощи, либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. То есть в таких случаях, когда «применение конкурентных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно».

Отдельное разрешение Минфином, МЧС и ФАС было дано в совместном письме 3 апреля прошлого года — на закупки товаров, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением COVID-19. Новогоднее оформление, очевидно, не относится ни к борьбе с новой коронавирусной инфекцией, ни к ликвидации аварии.



Поясняя свой выбор в пользу «Казэнерго» для монтажа праздничных световых инсталляций в городе, в исполкоме Казани сообщили, что контракт был заключен с единственным поставщиком «ввиду отсутствия времени на проведение процедуры закупки конкурентным способом ввиду позднего доведения денежных средств».



Фирма «Агора-Трейд» обязалась за 23 млн рублей произвести работы по новогоднему украшению 13 объектов. Фото: kzn.ru

«Казэнерго» привлек субподрядчиков

В УФАС по РТ также проследили, как «Казэнерго» (ранее МУП, ныне АО) потратило средства доставшегося ему тендера вне конкурса. Компания заключила договор субподряда с ООО «ТеплоЭнергоСтрой+» на сумму 69,5 млн рублей. Этот исполнитель должен был осуществить работы по новогоднему оформлению, включая монтаж и демонтаж новогодних украшений в Казани (за исключением консоли «снеговик-жонглер» в количестве 34 комплектов, а также конструкции «райская яблоня» в количестве 1 штуки — что, видимо, обошлось, исходя из расчетов, примерно в 800 тыс. рублей).

В свою очередь уже «ТеплоЭнергоСтрой+» заключил договоры субподряда с другими компаниями. В частности, с ООО «Аква Бренд» (на 7,2 млн рублей) на работы по новогоднему украшению территории перед Центром семьи «Казань», а именно: монтаж и демонтаж световых конструкций, среди которых инсталляции «Ель», «Шатер», прожектор полного вращения и акустика. Во-вторых, с МУП «Городское благоустройство» — на 22 млн рублей на работы по новогоднему украшению улицы Баумана, парка «Черное озеро».



Фирма «Агора-Трейд» обязалась за 23 млн рублей произвести работы по новогоднему украшению 13 объектов, включая украшение протока Булака, проспекта Универсиады, площади Свободы, площади перед театром им. Г. Камала (среди них композиции «Каскад с новогодними шарами», «Снежинки», «Ель», оформление «Буквы М» на Оренбургском тракте и т.д.).



ООО «Экспо графика» за 5,6 млн рублей украсило 14 объектов, включая парк «Горкинско-Ометьевского леса» и парк «Черное озеро» (от рождественских фонарей «Посол Рождества» до 60 световых фигур «Звезда»).



И наконец, ООО «ЭнергоПрогресс+» за 1,3 млн рублей устанавливало новогодние консоли.

Общая сумма заключенных «ТеплоЭнергостроем+» договоров составила 59,35 млн рублей (то есть около 5 млн рублей компания заработала).

При этом ранее «Казэнерго» уже привлекало эту компанию, заключая договоры субподряда на аналогичные работы по новогоднему оформлению Казани.



ООО «Экспо графика» украсило 14 объектов, включая парк «Черное озеро». Фото: Илья Репин

Соответчики — Комитет благоустройства и энергетики

В УФАС пришли к выводу, что МКУ «Комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета муниципального образования города Казани» муниципальный контракт №15Б/2020 от 10.12.2020 года был заключен с нарушением положений Закона о контрактной системе. При том, что организация работ по новогоднему оформлению Казани является муниципальной нуждой, финансируется из муниципального бюджета, следовательно, «ее удовлетворение может быть осуществлено только путем проведения торгов в соответствии с Законом о контрактной системе».

В отношении заказчика и поставщика завели дело по признакам нарушения части 4 статьи 16 закона о конкуренции, «выразившегося в заключении антиконкурентного соглашения, реализация которого привела или могла привести к ограничению доступа хозяйствующих субъектов на товарный рынок по оказанию услуг по новогоднему оформлению г. Казани».

Ответчиками по делу пока являются сам казанский Комитет внешнего благоустройства и «Казэнерго», субподрядчик «Теплоэнергострой+» был привлечен как лицо «обладающее сведениями».



У казанского исполкома УФАС запросил письменные пояснения с приложением подтверждающих документов, по вопросу невозможности проведения конкурсных процедур по заключению контракта на оказание работ по новогоднему оформлению г. Казани в 2020 году. А также всю входящую и исходящую корреспонденцию «Казэнерго» с «Комитетом внешнего благоустройства» по вопросу выбора хозяйствующего субъекта с которым исполком Казани собирался заключить муниципальный контракт как с единственным поставщиком. УФАС определил, что дело будет рассмотрено 22 июня 2021 года.

В исполкоме Казани на запрос газеты «Реальное время» о том, когда в бюджет поступили деньги на новогоднее оформление Казани (и из какого источника), а также как проходили торги в прошлые годы — ответили, что пока в УФАС идет разбирательство, мэрия Казани воздержится от его комментариев.



В «Казэнерго» также пока не ответили на запрос издания.



В исполкоме Казани ответили, что пока в УФАС идет разбирательство, мэрия Казани воздержится от его комментариев. Фото: kzn.ru

«Казэнерго» работает в тесной связке с исполкомом

В марте 2016 года мэрия Казани сообщила об объединении ОАО «Казэнерго» (100% акций принадлежало исполкому города) и МУП «Казгорсвет». Руководителем новой компании — АО «Казэнерго» был назначен 33-летний депутат Госсовета Татарстана Рустам Абдулхаков, ранее возглавлявший МУП «Казгорсвет» (в 2006-2007 годах был специалистом отдела транспортной политики комитета по транспорту и связи исполкома Казани).



В совете директоров сидят первый замглавы Казани Денис Калинкин, председатель МКУ «КЗИО ИК МО г. Казани» Ренат Галяутдинов, зампредседателя «Комитета ЖКХ ИК МО г. Казани» Сергей Сотов, заместитель руководителя исполкома г.Казани по финансово-имущественным вопросам Радик Шафигуллин — включая и самого Абдулхакова.

«Казэнерго» обеспечивает отоплением четверть жилого фонда столицы Татарстана: в ее хозяйстве — 658 км тепловых сетей, 134 котельные, 98,6 тыс. светоточек на городских улицах. При этом в компании признают высокий износ сетей и оборудования: более 25% котельных «Казэнерго» «являются низкоэффективными и убыточными, и соответствующий вопрос требует решения».



У компании объем краткосрочных обязательств с 2010 по 2020 год вырос чуть ли не в пять раз, составив рекордные 1 млрд рублей к началу 2021 года (из них 183,8 млн рублей заемных средств). В то же время за 10 лет в два раза выросла и выручка, составив к концу 2020 года уже 3,4 млрд рублей — однако себестоимость выросла тоже в 2 раза, сожрав всю прибыль 2020 года: «Казэнерго» закрыло прошлый год с убытком в 45,5 млн рублей. За всю историю существования компания выиграла госзакупок на 5,8 млрд рублей.

ООО «Аква Бренд» отвечало за новогоднее украшение территории перед Центром семьи «Казань». Фото: Максим Платонов

«Теплоэнергострой+» уже выполнял новогодние работы для «Казэнерго»



В свою очередь, ООО «Теплоэнергострой+" с момента существования (открылось предприятие в августе 2018 года), заключило как минимум два госконтракта с АО «Казэнерго» на 4,6 млн рублей (не включая вышеупомянутый). У компании динамика финпоказателей при этом выглядит как американские горки: в 2018 году оборот составлял 15,5 млн, годом позднее — 128 млн рублей, в 2020 году — 41,5 млн. Однако рекордную чистую прибыль предприятие зарегистрировало в 2020 году — тогда она составила 32,4 млн рублей.



Фирма принадлежит предпринимателю Алексею Иванченко, который регулярно выполнял услуги по договорам субподряда «Казэнерго» именно по новогоднему оформлению. Как мы уже писали в декабре 2019 года, «Казэнерго» за работы по монтажу фундамента и по монтажу, содержанию и демонтажу искусственной ели заплатило 6,7 млн рублей именно ООО «Теплоэнергострой+», что было в три раза больше, чем, например, в 2017 году.



«Теплоэнергострой+» к тому моменту закрыл год с выручкой в 15,4 млн рублей и прибылью 651 тыс., но обязался за 30 млн рублей сделать ледовый городок: провести работы по монтажу и демонтажу комплекса, включая содержание горок, ледовых фигур, а также по установке антитеррористического барьера из железобетонных блоков.

В 2019 году конкурс на оформление города к Новому году мэрия Казани провела по всем правилам. «В начале сентября подвели итоги главного новогоднего конкурса на оформление Казани за 98,7 млн рублей. Победило муниципальное АО «Казэнерго». В конкурсе вместе с ним участвовала только одна компания ООО «СК Авангард-Казань» Фиргата Гатауллина».

«Казэнерго», победив в конкурсе, обещало до 31 декабря 2019 года за 100 млн рублей разместить восемь видов объектов: одну световую композицию «Корона» на площади Свободы, восемь арт-объектов «Лилии», четыре комплекта новогодних композиций «Корона», металлический каркас общей длиной 350 метров для оформления забора на улице Салимжанова (в парке Тысячелетия), 90 консолей на опорах освещения Ленинской дамбы, светящиеся композиции «2020» в Кремле и Старо-Татарской слободе, 111 металлических каркасов для оформления стволов деревьев на улице Кремлевской, 288 метров планок.

В 2019 году конкурс на оформление города к Новому году мэрия Казани провела по всем правилам. Фото: Максим Платонов

Большинство субподрядчиков — небольшие строительные компании

Еще один знакомый субподрядчик 2019 года — ООО «Аква Бренд» Георгия Казакевича, которое за 54,5 млн рублей обязалось провести акустику. Компания, существующая с 2012 года, успела показать выручку в 57,8 млн рублей, на два года прекращала свою финансовую деятельность, но в 2019 году возобновило ее, сразу же показав оборот в 108 млн рублей, в 2020 году он достиг 133 млн, при чистой прибыли в 1,57 млн. У Казакевича есть еще одна строительная компания, «Аква Бренд КО» с выручкой в 40 млн рублей и прибылью в 1 млн.

Все остальные субподрядчики 2020 года — небольшие строительные компании. У «Энергопрогресс+» Регины Валеевой выручка в прошлом году не превысила 22 млн рублей (при прибыли в 248 тыс.). У «Фирма Агора Трейд» Сергея Кузнецва оборот упал почти в 4 раза, составив 33,4 млн (прибыль — тоже всего 512 тыс.). «Экспо Графика» Рафаэля Гатауллина закрыло 2020 год с выручкой в 28 млн рублей, а прибыль его компании составило всего 10 тыс. рублей. Впрочем, у Кузнецова есть еще две компании ООО «Наш дом» и ООО «Наша фирма» при оборотах в 11 млн и 5,3 млн рублей соответственно, принесшие ему более 7 млн рублей в 2020 году.

Аппетиты в прошлых годах были повнушительнее, чем в в 2020-м, «коронавирусном». Фото: Максим Платонов

Траты на новогоднее убранство возросли с 2016 года

Аппетиты в прошлых годах были повнушительнее, чем в в 2020-м, «коронавирусном». И выросли они в последние годы из-за «обиды» казанцев на дешевое новогоднее оформление их любимого города.

Так, в 2016 году сумма средств, выделенных на новогоднее оформление Казани, была всего 16,5 млн рублей — вдвое меньше, чем было в 2015 году. Сумма, которая была потрачена непосредственно на оформление — 8 миллионов — оказалась в два раза меньше, чем в 2016 году, и в четыре раза меньше суммы 2015 года. Как следствие, и без того незначительный список объектов, где было такое оформление, уменьшился в полтора раза — с 17 до 12. Не было праздничной подсветки на мосту Миллениум и мостах через Булак, а также на улице Марджани. Еще 2,2 млн рублей дополнительно все же потратили на установку ели. Кажется, структура распределения денег — тот факт, что на само оформление потратили лишь 8 млн рублей — и привела к тому, что многие жители и гости раскритиковали результаты. По мнению критикующих, украшения столицы РТ оказались не на «столичном уровне».

В Дирекции парков и скверов Казани, отвечавшей за оформление в декабре 2017 года критику все-таки признали, отметив, что «новогодний праздник стоит колоссальных денег, и когда этих ресурсов нет, наша задача — найти возможность и создать праздник доступными силами».



В итоге в 2018 году власти Казани потратили в три раза больше: 107 млн рублей, из них на ледовый городок ушло 27 млн рублей. Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани подрядил для работ (по договорам субподряда с тем же «Казэнерго»), итальянскую компанию Festi Group, особо отмечалось, что итальянцы к тому моменту успели организовать более 3,6 тыс. мероприятий в 415 городах мира, пять проектов в Москве, два — в Санкт-Петербурге. Festi Group сделала особенный упор на центр города (отметим, что такое понравилось далеко не всем казанцам): они богато украсили улицу Баумана и набережную озера Кабан. В новогодние праздники в столице Татарстана в итоге побывали 150 тыс. туристов, что оказалось на 15% больше 2017 года. В комитете по туризму казанской мэрии заметили, что гости особенно оценили новогоднее оформление города.