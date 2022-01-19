Мэрия Казани добавит денег на очистку ливневок вместо вложений в их развитие

Фото: Inkazan

Аварии должны устранять круглосуточно

Власти Казани утвердили расходы на содержание очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках сетей ливневой канализации — в 2022 году на это выделили 59,9 миллиона рублей, что фактически на 20 миллионов больше, чем в 2021-м, когда столица Татарстана особенно страдала из-за подтоплений.

Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации объектов и бесперебойного функционирования конструкций. В случае возникновения аварий рабочие должны устранять последствия круглосуточно, не только в будни, но и в выходные и праздничные дни.

Обслуживания требуют 16 очистных сооружений. Везде будет применяться механический метод очистки с последующей фильтрацией через сорбционные фильтры. В Вахитовском районе Казани обслуживанию подлежат сооружения на улицах Хади Такташа и Подлужной, в Ново-Савиновском районе — на улице Гаврилова. В Приволжском районе они расположены на территории филиала ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» по улице Тихорецкой и ЖК «Соловьиная роща» на улице Рауиса Гареева.

В Кировском районе будут следить за сооружениями около Адмиралтейского пруда на ул. Клары Цеткин, а также на территории ЖК «Казан Су» по ул. Комсомольской, жилого дома №16 по ул. Галимжана Баруди, ЖК «Волжская гавань», жилого района «Салават купере». И больше всего их в Советском районе, а именно шесть: два сооружения на Мамадышском тракте, в том числе и в ЖК «Весна», по одному на улице Торфяной, Сибирском тракте, в ЖК «Новые горки» и ЖК «Светлая долина».



Необходимо также еженедельно контролировать работу насосов, уровня воды в канализации и осмотр выпуска очищенных стоков. Фото kzn.ru

Помимо поддержания сооружений в рабочем состоянии, в список обязанностей входят контроль качества сточных вод, вывоз снега с января по март и уборка мусора с апреля по сентябрь. Необходимо также еженедельно контролировать работу насосов, уровня воды в канализации и осмотр выпуска очищенных стоков.

С 2017-го расходы на годовое обслуживание выросли почти в четыре раза...

Затраты на содержание очистных сооружений растут каждый год. Например, в 2017-м они составляли 15 миллионов — почти в четыре раза меньше, чем в 2022-м. Работы тогда выполняло ООО «Каздорсервис». Та же компания обслуживала ливневки и в 2018 году, но сумма была чуть меньше — 14,8 миллиона.

В 2019 году стоимость работ выросла почти в два раза — до 26,1 миллиона. Сменился и подрядчик, которым стало муниципальное предприятие «Городское благоустройство». Оно же занялось ливневками и в 2020-м, правда, уже за 36,8 миллиона рублей.

Что касается прошлого года, то на обслуживание выделили почти 50 миллионов рублей, однако ООО «КЗН-Реновация» предложило 37,7 миллиона за свои услуги и выиграло госконтракт. Правда, еще 10 миллионов потом направили на содержание сооружений в «Салават купере». И как раз 2021-й запомнился постоянными затоплениями.

Казань сильно топило в начале июня — причем причиной назвали не ливневки, а дорожные работы. Фото kzn.ru

...но потопы продолжаются

А начались они еще в феврале, когда в столице Татарстана из-за потепления прошел сильный дождь. Причиной тогда стали забитые снегом ливневки.

— В такую погоду снег становится жестким и образуется наледь на дождеприемных решетках, что затрудняет проход дождевых вод. Поэтому необходима прочистка дождеприемных решеток от наледи и их пропахивание специализированной техникой, — прокомментировали тогда ситуацию в мэрии.

Новый потоп случился в апреле — в лужах даже поселились утки. После этого мэр Казани Ильсур Метшин сравнил ливневки с российским футболом:

— Казанские ливневки — это как российский футбол. Их принято ругать везде и всегда, — сказал он, отметив, что на некоторых улицах ливневок нет вообще. В Казани всего 430 км ливневой канализации, при этом часть инфраструктуры появилась еще в советское время. При этом Метшин заявил, что, мол, каждый год только на прочистку ливневок тратится от 200 до 250 млн рублей.

Потом Казань сильно топило в начале июня — причем причиной назвали не ливневки, а дорожные работы — по версии мэрии, на время ремонта улиц Татарстан, Островского, Пушкина крышки смотровых и дождеприемных колодцев были демонтированы, а колодцы закрывались металлическими листами, чтобы в канализационные сети не попал строительный мусор.

А вот причиной потопа в июле совершенно точно вновь стали ливневки — горожане еще до периода дождей, 30 июня, пожаловались, что решетки ливневых канализаций забиты травой и мусором: «Даже если бы они были чистыми, они не справились бы. Чему удивляться».

Ильсур Метшин сравнил ливневки с российским футболом. Фото kzn.ru

Метшин с ними не согласился. По его словам, засорение происходит именно во время дождя.

— В ливнеприемник сносит весь мусор, скошенную траву, бутылки, всякие пакеты и т.д., что наши неравнодушные казанцы бросают на улице. Это аномалия, и такие аномалии, к сожалению, мир ни в одном городе еще не придумал, как ликвидировать. Другое дело, некоторые борются с этим неделю и больше, а нам удается восстановить в течение нескольких часов, — заявил Метшин.

В интервью «Реальному времени» мэр заявлял, что проблему видят, но на ее решение нет денег:



— Вот ливневки. Конечно, мы видим проблему. Я опять могу сказать, что мы собираем 180 миллиардов налогов в Казани, а со всеми программами 30 миллиардов возвращается, бывает — 40 миллиардов. Но страна-то большая. Ее надо охранять, защищать, поэтому я понимаю, что не могут все 180 миллиардов в Казани оставаться. Но хотя бы полтинник оставили бы. Конечно же, есть проблема, конечно же, ваша работа — на острие это держать и спрашивать с нас. Но поверьте, как при поддержке президента Татарстана, федерального центра двигаемся в решении этих проблем и болевых точек и как двигаются другие города — нам точно не стыдно. Все в сравнении познается.

Дарья Пинегина