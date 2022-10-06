В Казани создали комиссию по определению границ территорий, на которых запрещается продажа алкоголя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани создали специальную комиссию по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания. Ее возглавил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

В положении указано, что спецкомиссия — постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, который рассматривает поступившие замечания и предложения по определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции.



Одной из основных задач комиссии указано участие в рассмотрении проекта муниципального правового акта, которым планируется первоначальное установление, отмена ранее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий. Ее заключения оформляются протоколом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в марте 2022 года две трети депутатов Госсовета Татарстана проголосовали за законопроект, отменяющий дополнительные временные ограничения на продажу алкоголя на территории республики. На сегодняшний день торговля спиртным в республике разрешена с 8.00 до 23.00, как установлено федеральным законодательством. В пользу отказа от запрета на продажу спиртного с 22.00 до 10.00 послужили экономические доводы



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Татьяна Демина