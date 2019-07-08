Казусы казанских ограждений

Новая волна критики горожан обрушилась на тех, кто монтирует конструкции безопасности на дорогах

Очередную порцию недовольства выплеснули казанцы в соцсетях в адрес исполнителей заказа по установке барьерных ограждений. В этот раз гнев горожан вызвал демонтаж вполне крепких конструкций на ул. Бутлерова и замена их другими. Кроме претензий к явно излишним работам и качеству материала, жители Казани высказали замечания, что такое чрезмерное количество заборов ухудшает городскую среду. В мэрии Казани сослались на требования ГИБДД, а гаишники — на ГОСТы. Правда, последние при этом посетовали, что и сами порой удручены качеством исполнения работ. В «забористой» истории разбирался корреспондент «Реального времени».

Нагородили





Возмущение женщины разделяют многие, особенно когда речь заходит о казусах заборостроительства. Например, когда барьерное ограждение монтируют двойным рядом по одной стороне улицы или рабочие блокируют такими заборами доступ пешеходов к «зебре», что уже было в центре Казани. Недовольство пользователи выплескивают в «Это огораживание повсеместное перешло все мыслимые границы — «старое» ограждение выкидывают, новое устанавливают. В Москве слоями брусчатку кладут, а у нас по два раза огораживают улицы! Нет слов от возмущения! Деньги налогоплательщиков текут рекой кому-то в карман!» — негодует и делится кадрами с улицы Бутлерова местная жительница Гузель Файзрахманова.Возмущение женщины разделяют многие, особенно когда речь заходит о казусах заборостроительства. Например, когда барьерное ограждение монтируют двойным рядом по одной стороне улицы или рабочие блокируют такими заборами доступ пешеходов к «зебре», что уже было в центре Казани. Недовольство пользователи выплескивают в соцсети , размещая соответствующие фото . Казалось бы, ограждения должны защищать водителей и пешеходов от ДТП, но выбранные локации для конструкций порой заставляют сомневаться в этом.

— Таких ограждений масса, — рассказывает «Реальному времени» казанский экоактивист и велосипедист Фарид Ахметов. — И площади такого «озаборивания» города постоянно увеличиваются. Причем под него попадают участки, которые в этом явно не нуждаются. Эти ограждения разрушают городскую среду, доступность.

Казалось бы, ограждения должны защищать водителей и пешеходов от ДТП, но выбранные локации для конструкций порой заставляют сомневаться в этом. Фото facebook.com

В качестве примера он привел участок на улице Профсоюзной — от Астрономической до Кремля. По его словам, здесь пешеходная среда испорчена входными группами магазинов и общепитов, которые заняли немалую часть тротуаров, также забор «отъел» еще 20—30 см от тротуара. Пешеходу приходится пропускать встречного человека, чтоб пройти самому. Напомним, это в центре города.

Также жителей Казани возмущает сокращение числа зебр на дорогах. Переходы убирают, ограждая металлическими конструкциями.

— В центре города, в частном секторе, при подъезде к «Нэфису» поставили еще заборы и убрали пешеходный переход, — продолжает Ахметов. — Там стоит колонка, вода из которой выливается на дорогу. Зимой она замерзает — и по льду ездят машины. Здесь в перспективе мог быть бульвар, подчеркивающий историческое достояние татарской культуры Казани. Но сейчас там какой-то проспект в частном секторе. И эти 4 полосы обслуживают промышленный объект.

Хлипкие конструкции?

Активист считает, что заборы вдоль проезжей части провоцируют автомобилистов, уверенных в безопасности дороги, чаще давить на педаль газа, тем самым создается дополнительная опасность.

Кроме того, удивление горожан вызывают сами конструкции. По мнению пользователей, старые заборы были намного крепче и по внешнему виду они людям нравились больше.

— Конструкции кажутся хлипкими, сидят на двух болтиках, — возмущается Ахметов. — Автомобиль, который въедет в это ограждение, просто оторвет этот пролет и кинет на пешеходов. Там никто не поставил хотя бы массивный столб, способный защитить пешеходов.

В этой связи вспоминается недавняя резонансная авария на Булаке, когда автомобилист на огромной скорости буквально смял целый пролет ограждений безопасности.



В свою очередь руководитель пресс-службы казанской мэрии Владимир Казанцев в разговоре с нашим корреспондентом сообщил, что заборы ставят не просто так — «таковы предписания ГИБДД».

Как позже пояснили в мэрии, установка ограждений безопасности осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 — «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ Р 52766-2007 — «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Согласно правилам, пешеходные ограждения должны в обязательном порядке устанавливаться на регулируемых перекрестках на расстоянии 50 метров — чтоб пешеход дошел до перекрестка. Фото facebook.com

«Люди вначале поворчат, но потом успокаиваются»



Согласно правилам, пешеходные ограждения должны в обязательном порядке устанавливаться на регулируемых перекрестках на расстоянии 50 метров — чтобы пешеход дошел до перекрестка. Как объясняет «Реальному времени» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Казани Оксана Кононенко, ограждения устанавливаются для того, чтобы разделить транспортные и пешеходные потоки, чтобы люди пересекали улицу только на переходах. И требование гаишников — оборудовать именно регулируемые перекрестки, чтобы не было перебежек.

— Когда нам прислали фото парковки, огороженной двумя рядами заборов, мы очень удивились, — говорит Кононенко. — Такого указания ГИБДД не давала. Как и не давали задания исполкому Казани огораживать зеленые зоны. Возможно, исполнители по-своему понимают.

Она рассказала, что в ГИБДД есть отделения дорожного надзора, которые мониторят состояние дорожных сетей. Если выявляются недостатки, госавтоинспекция реагирует и требует их устранить. Если вовремя не устраняют, тогда «применяются другие меры воздействия».



Что касается появления новых заборов вдоль дорог и исчезновения зебр, она ответила, что сотрудники ведомства проводят анализ аварийности участков и добавила: «Надо смотреть фотографии с выездом на место. Иногда и разметку наносят некорректно. В таких случаях выдаются предписания должностным лицам — и они в большинстве случаев исполняют».

— В некоторых местах люди перебегали дорогу и создавали аварийную ситуацию. Иногда приходится воздействовать жесткими методами — ставить заборы. Безопасность людей ставится на первое место. Не всегда безопасное удобно, а удобное — безопасно. Люди вначале поворчат, но потом успокаиваются, — заявляет Кононенко.

Ограда — не панацея

В ответ на запрос «Реального времени» в мэрии Казани отмечают, что установка ограждений производится на участках, в которых чаще всего происходят ДТП.

— В случае несоответствия размещения элементов организации дорожного движения на улицах города ОГИБДД к собственнику автодороги применяет меры административного воздействия (штрафы). Ежегодно при реализации дорожных работ разрабатывается проект, в комплексе которого учитываются необходимые элементы организации дорожного движения, — сообщают в городской администрации.

Заказчиком «по реализации дорожных работ и выполнению мероприятий по устранению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» является ГКУ «Главтатдортранс» при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. В 2019 году определены 108 таких мест, где происходят ДТП. По ним «будут установлены соответствующие элементы организации дорожного движения, в том числе ограждения безопасности».

Напомним, наша интернет-газета уже подробно рассказывала о компаниях, занимающихся монтажом заборов, и в какую сумму обходятся эти работы.

Однако эксперты уверены, что заборы — не панацея от наездов на пешеходов и парковок на газонах. Ахметов считает, что эвакуаторы должны мгновенно увозить машины, припаркованные на траве или пешеходной зоне. Другое решение — столбики, не позволяющие автомобилям проехать на пешеходную зону или газон.

В мэрии Казани отмечают, что установка ограждений производится на участках, в которых чаще всего происходят ДТП. Фото facebook.com

В свою очередь активист общественного движения «Казанцы за общественный транспорт» Тимур Ямашев в авторской колонке «Реального времени» предлагает применить финский опыт. Для этого необходимо снизить скорость движения в городе, побольше делать пешеходных переходов, а на широких улицах предусматривать «островки безопасности» и в целом не превращать город в автотрассу.