Зеленодольские перевозчики поставили «ультиматум» льготникам

Пенсионерам предложили выйти из автобуса или купить вместо социальной транспортной карты проездной билет подороже

«Ультиматум» пенсионерам и другим местным льготникам заблаговременно поставили зеленодольские перевозчики: с 1 января они откажут им в льготном проезде по единому социальному проездному. В качестве утешения предлагается приобретать месячный проездной билет на 34 поездки за 1 тыс. рублей, а тем, кто уже купил на январь 2024 года месячный социальный билет, предлагают вдобавок к нему доплачивать за каждую поездку 15 рублей. «Реальное время» — о причинах отмены льгот в отдельно взятом ПАТП, общих проблемах татарстанского общественного транспорта и перспективах их решения.

За 2 рубля компенсации далеко не уедешь



Информацию о возможной отмене льготного проезда, как осторожно назвали свой «ультиматум» сами перевозчики, Зеленодольское ПАТП разместило в соцсетях, объяснив эту меру финансовыми проблемами и проиллюстрировав на примере внутригородских маршрутов, где поездка обходится обычным пассажирам в 35 рублей: «18 рублей платит сам пассажир, покупая социальный проездной, 2 рубля компенсирует бюджет, 15 рублей покрываются перевозчиком из своего кармана… Из-за заниженного размера компенсации перевозки льготников в текущем году недополучено более 40 миллионов рублей, за последние 3 года — более 120 миллионов рублей». И провели опрос пассажиров, что им больше нравится — повысить тарифы на проезд или отменить льготы.

Зеленодольское ПАТП провело опрос пассажиров, что им больше нравится — повысить тарифы на проезд или отменить льготы. скрин realnoevremya.ru страницы vk.com/zpatp_zelenodolsk

В местных пабликах закипели страсти: жители сочли действия перевозчика незаконными и стали грозить жалобами в район, прокуратуру и — как же без Рустама Минниханова — раису Татарстана. Особенно болезненным отказ от льгот показался тем, кто живет не в райцентре, а на периферии и платит за проезд не 35 рублей, а вдвое-втрое больше. Доводы недовольных структурировала и изложила в обращении к сообществу «Официальный Зеленодольск» Светлана Попкова:

— А что делать пенсионерам из районных деревень, где даже аптеки нет, мы за лекарством, в поликлиники ездим в район и по иным нуждам ездим в город, ножками топаем такие километры от дома до остановки, и одна связь с городом — 104-й автобус, а цена билета — ох какая высокая, город живет по-иному, и аптеки рядом, и магазины, и ехать не надо, а нам вот что делать? Нас совсем в угол загнали. Мы и так изолированы от города со всей инфраструктурой, так еще и льготы убрал Зеленодольск!

Заодно жители выложили и накопившиеся претензии к тем, кто оказывает транспортные услуги.

— Вы посмотрите на наш городской автотранспорт, на автобусы, — написала в паблике Ольга Аширова, намекая, что такая работа не заслуживает достойной оплаты. — Их не только снаружи, их и внутри никто не моет. Грязь непролазная! Водители разговаривают матом, кондукторы орут блажью. Где микрофоны для объявления остановок? Где уборка салона? Есть утвержденный маршрут — почему водители проезжают остановки? Есть или нет пассажиров на выход — водитель обязан остановиться, это время заложено в график движения.

Минус четыре новых автобуса

По опубликованным Зеленодольским ПАТП в открытом доступе данным, только за январь и февраль упущенная выгода от провоза 143 тыс. льготников на одном маршруте составила 2,1 млн. рублей.

— Из-за того, что стоимость перевозки льготных категорий пассажиров нам из бюджета в полном объеме не компенсируется, предприятие имеет целый спектр проблем, — рассказал «Реальному времени» пресс-секретарь Зеленодольского ПАТП Ислам Набиуллин. — Стоимость проезда в автобусе на городских линиях составляет 35 рублей. Из них 18 рублей фактически оплачивает сам льготник — из суммы, которую он положил на социальную транспортную карту. Еще 2 рубля компенсирует местный бюджет — итого предприятие получает 20 рублей, а остальные 15 «дарит» льготнику.

Поскольку порядка 30% пассажиров — пенсионеры, говорит собеседник издания, такая схема оплаты проезда разоряет предприятие:

— В месяц в среднем совершают 32—34 поездки 13 тысяч льготников. На пригородных маршрутах стоимость билетов выше и компенсации выше, но и недоплата больше. К примеру, билет до Казани стоит 135 рублей, а компенсация из бюджета составляет 15 рублей. В год на наших автобусах пассажиры совершают более 10 миллионов транзакций, при этом 5 миллионов совершают льготники.

Пенсионерам и льготникам предложили купить проездной за 1 000 рублей или доплачивать к сумме, которая снимается с социальной транспортной карты. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Набиуллин назвал сумму недополученной компенсации за них с начала 2023 года — 40 млн рублей.

— Мы не можем обеспечить не только своевременное обновление автобусного парка, но и закупку запчастей и текущий ремонт автобусов, — мотивирует он жесткий ультиматум, который предприятие выставило району. — Сегодня нам необходимо срочно заменить 26 машин из 60, которые работают на линиях. 10 мы получим от бюджета — нам их обещали, а где взять еще 16? Эти недополученные 40 миллионов — как раз четыре новых автобуса…

Переговоры идут, результата нет

На вопрос, что делается, чтобы «разрулить» ситуацию, пресс-секретарь Зеленодольского ПАТП ответил:

— Есть только два варианта, которые позволяют сохранить автобусные перевозки в Зеленодольском районе: отмена льготного проезда либо увеличение размера бюджетной компенсации за него. Увеличить компенсацию предприятие предлагает уже три года, но положительное решение, несмотря на наши многочисленные обращения в уполномоченные органы, пока отсутствует. Мы ведем переговоры с исполкомом…

«Реальное время» запросило исполком Зеленодольского района и татарстанский Минтранс о мерах, которые принимаются, чтобы решить проблему в Зеленодольске. Ответ будет опубликован по получении.

А в городских пабликах исполком ответил встревоженным жителям, умудрившись конкретно ничего не пообещать:

— Зеленодольский район выступает против отказа ЗПАТП от перевозки льготной категории граждан, и перевозчик в курсе данной ситуации. Отдельный контракт по перевозке льготников с нашей стороны с ЗПАТП не заключался, то есть ни о каком его расторжении речи не идет. Каждый год перевозчик подает документы для заключения соглашения с районом по предоставлению выплат по перевозке льготной категории пассажиров. В этом году соглашение между Зеленодольским районом и перевозчиком также заключено — до конца текущего года он обязан обеспечить льготный проезд. Сегодня прорабатывается предложение о переходе на регулируемый тариф, что позволит повысить выплаты на перевозку льготной категории пассажиров и уйти от отмены льгот. Данное предложение находится в работе.

В республиканском Минтрансе заявили, что «заявления перевозчика преждевременны». realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)



В республиканском Минтрансе на запрос «Реального времени» о том, как решается проблема с льготниками и пенсионерами, ответили:

— Объем субвенций на равную доступность ежегодно закладывается в бюджет в соответствии с действующим законодательством. Перечисление субвенций муниципальным образованиям производится на основании расчетов в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Кабинета министров Республики Татарстан. В настоящее время рассматривается вопрос увеличения показателей для расчета.

И добавили, что «заявления перевозчика преждевременны.



А что в столице?



Между тем ситуация не лучше и в столице Татарстана. Казанские перевозчики, которые также недополучают доходы при перевозке льготников по социальной карте, оказались не готовы заключать контракты с городом на условиях, гарантирующих безопасность пассажиров: обновить автобусный парк так, чтобы он был не старше 10 лет.

Казанские перевозчики, которые также недополучают доходы при перевозке льготников по социальной карте, оказались не готовы заключать контракты с городом на условиях, гарантирующих безопасность пассажиров: обновить автобусный парк так, чтобы он был не старше 10 лет. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Муниципалитет не повышает размер компенсации за льготников и не помогает приобрести новые автобусы, а пассажирам рекомендует пересаживаться на электротранспорт. В настоящее время замене подлежат 263 автобуса, а известно пока лишь о планах приобретения одного — ПАТП №2 готово взять в лизинг новую машину за 33,7 млн рублей.

— Чтобы обеспечить перевозки, мы просим у города и республики дотации на покупку автобусов, но нам предлагают кредит и лизинг. Нам это не по карману, — констатировал в разговоре с «Реальным временем» замдиректора казанского ООО «Байлык №3» Руслан Юсупов.

Также власти Казани не откликаются на просьбы перевозчиков перейти на брутто-контракты, когда муниципалитет собирает с пассажиров плату за проезд, она поступает в бюджет города, а из бюджета перевозчику гарантированно оплачивается работа — количество «кругов» без учета количества перевезенных пассажиров, но с учетом соблюдения расписания, безопасности и качества услуги. Официально причины отказа организовать работу общественного транспорта так, как это делается в Москве и ряде других крупных российских городов, в исполкоме Казани не объясняют.



— Комитетом по транспорту Казани брутто-контракты как модель организации пассажирских перевозок рассматриваются, однако в настоящее время решение о переходе на них не принято, — кратко ответили в исполкоме на запрос «Реального времени».

В такой ситуации есть основания предполагать, что перевозчики Казани могут выставить «ультиматум», подобный тому, который выдвинули зеленодольские перевозчики.

Все плохо, все законно

Хуже всего в этой ситуации придется пенсионерам и прочим льготникам республиканского «масштаба». Сообщение в соцсетях о том, что Зеленодольское ПАТП волевым решением отказывается их возить на условиях оплаты проезда социальной транспортной картой, вызвало шквал возмущения «нарушением закона». Однако оказалось, что закон нарушен не будет.

Перевозчики заранее обратились в российский Минтранс с вопросом о законности таких действий — и получили ответ, смысл которого сводится к тому, что это законно при отсутствии согласования размера компенсации за льготный проезд.

— Спешим заверить, что нарушений в нашей инициативе нет! — ответили на претензии пассажиров перевозчики. — К федеральным льготникам, имеющим право на льготный проезд, относят: детей до 5 лет (междугородний проезд) и детей до 7 лет (городской и пригородный проезд). Указанные категории в соответствии с федеральным законодательством имеют право на бесплатный проезд. Все остальные категории населения (пенсионеры, ветераны труда, инвалиды и т. д.) в соответствии с тем же федеральным законодательством не имеют права на льготный проезд.

И добавили, что льготы будут сохранены на регулируемых маршрутах №405 (Зеленодольск — Уразла) и №410 (Зеленодольск — ТПУ «Казань-2»).