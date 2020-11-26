Пустить «Манзару» к Волге, убрать аметьевский забор и настроить светофор в Салмачах

Обзор самых популярных жалоб на «Народном контроле»

Фото: Максим Платонов

Система «Народный контроль», запущенная в рамках портала Государственных услуг Татарстана в апреле 2012 года, пользуется большим спросом у жителей республики, когда им нужно сообщить о нерешенной проблеме. За 8 лет ресурс стал очень популярным у татарстанцев, поскольку во многих ситуациях действительно улучшил их жизнь, выступив полезным инструментом для снятия острых вопросов. Только за последнюю неделю в систему поступила почти тысяча жалоб от населения — чаще всего они касались состояния дорог, уборки мусора и работы учреждений здравоохранения. Впрочем, встречались и необычные просьбы и требования. Подробнее о самых злободневных темах, волнующих татарстанцев, — в материале «Реального времени».

Просьба расширить парк «Манзара» к Волге

Одной из самых ажиотажных тем на «Народном контроле» стала просьба, связанная с развитием парковой инфраструктуры. Речь идет о пожелании пользователя по имени Айрат включить в парк «Манзара» территорию за Кировской дамбой, со стороны Волги.

В ноябре стало известно о планах по обустройству между Кировской и Кремлевской дамбами «видового» парка (отсюда и появилось название «Манзара» на татарском языке) в рамках Стратегии развития Казанки, предусматривающей строительство вдоль нее 12 парков.

Пост, предлагающий включить в территорию также и берег Волги, поддержали 80 человек. Люди в комментариях довольно бурно обсуждают предложение. Встречаются также и мысли о том, что благоустроить нужно не только набережную, но и территорию Адмиралтейской слободы. Наконец, 20 ноября Управление архитектуры и градостроительства Казани сообщило, что запрос о включении территории берега Волги передан разработчикам стратегии для «проработки предложения и увязки с общей концепцией парка», так что, возможно, в Казани в ближайшее время все же появится и благоустроенная волжская набережная.

Пост, предлагающий включить в территорию также и берег Волги, поддержали 80 человек. Фото Максима Платонова

За два дня до этого то же Управление архитектуры и градостроительства писало, что в границах указанной территории Генпланом запланирована магистральная улица непрерывного движения — проезд №21 (под ним подразумевается дорога-дублер Горьковского шоссе). В связи с этим, по словам управления, создание парковой зоны требует комплексного подхода к освоению территории, при котором необходима разработка долгосрочного плана мероприятий по реализации, а также участие профильных специалистов различных отраслей.



Проход раздора в Аметьево

Настоящие страсти, судя по всему, кипят между группами жителей двух соседних жилых комплексов около Аметьевской магистрали. 19 ноября на «Народном контроле» пользователь по имени Малик пожаловался на установленный «непонятно кем» забор, перекрывающий проход жителей в сторону метро. На соответствующей фотографии видно деревянный настил, который спускается с холма вдоль забора.

Судя по комментариям, кем установлен забор — все-таки понятно: он огораживает территорию жилого комплекса «Легенда», которая застройщиком была заявлена как закрытая. Недовольны же этим решением в основном жители соседнего жилого комплекса «Голливуд». Отдельные жители «Легенды» утверждают, что обитатели «Голливуда» паркуются на чужой парковке и «топчут газон», а кто-то намекает и на незаконность импровизированной лестницы, запечатленной на фотографии. Обращение поддержали восемь человек, но, похоже, решение по нему уже принято — Комитет земельных и имущественных отношений сообщил, что территория ограждена в границах отвода.

В целом — ситуация довольно неприятная (особенно то, что жители двух находящихся рядом домов, похоже, ополчились друг на друга и демонстрируют явно недобрососедские отношения) и наглядно демонстрирует, что локальная застройка 20-этажными домами без создания общей инфраструктуры до добра не доводит.



Комитет земельных и имущественных отношений сообщил, что территория ограждена в границах отвода. Фото uslugi.tatarstan.ru

Огороженные тротуары и путь для школьников

Впрочем, проблема с проходом существует не только в районах с новой застройкой. На «Народном контроле» можно найти как минимум три заявки, так или иначе связанных с подобной тематикой.

Даже в самом центре города, на улице Муштари, напротив Лядского сада, можно наткнуться на забор, который не позволяет пройти по тротуару. Причем перекрывается проход основательно — ограждение расположено не только на тротуаре, оно еще и перекрывает часть муниципальной парковки (на сайте «Казанский паркинг», кстати, эти места отмечены как доступные, по 50 рублей в час). Комитет земельных и имущественных отношений отвечает, что был выдан ордер на установку временного ограждения для выполнения реставрационных работ — и действительно, ограничение введено еще в сентябре.



Отчасти похожая история — правда, на этот раз связанная не со строительным забором, а с ограждением дороги в целях безопасности — и в микрорайоне Горки-2. По словам пользовательницы Лейли, год назад был установлен забор вдоль тротуара, ведущего от остановки общественного транспорта «Улица Сафиуллина» к пешеходному переходу через улицу Фучика. И без того неширокий тротуар стал еще уже — по словам автора жалобы, там сложно передвигаться не только на коляске, но и пешеходам. Администрация Вахитовского и Приволжского района, судя по всему, не прониклась чувством неудобства жительницы района — она ответила, что указанный тротуар является техническим, и для жителей тротуары расположены за зеленой зоной. Другая пользовательница резонно отвечает, что использование тротуара «за зеленой зоной» приводит к заметному крюку, который тяжело дается маломобильным жителям города. Интересно, что статус у заявки при этом — «Решена», а не «Отказ», хотя фактически администрация проблему никак не решила.



В поселке Константиновка дорога по улице Белокаменной, ведущая к школе, без тротуара — пешеходам предлагается идти по обочине. Фото uslugi.tatarstan.ru

Судя по числу поддержавших заявку — еще более актуальна проблема в поселке Константиновка, входящем в Советский район Казани. Там дорога по улице Белокаменной, ведущая к школе, в которую ходят дети из поселка, без тротуара — пешеходам предлагается идти по обочине. Учитывая, что это, по словам пользовательницы Виктории, единственная дорога в школу, она делает вывод, что дорога опасная. В комментариях люди активно поддерживают обращение, отмечая, что, помимо отсутствия тротуаров в поселке, есть еще и сложности с освещением. Но администрация Советского района оказалась непреклонной, ответив стандартной фразой. «Вопрос устройства тротуара по ул. Белокаменной будет рассмотрен при включении данной улицы в программу реконструкции улично-дорожной сети в последующие годы и выделении необходимого финансирования», — пишет представитель администрации, поставив статус заявки «Запланировано» с контрольным сроком аж в ноябре 2024 года.



Перекресток, забитый со всех сторон, и «змейка» в районе Старых Горок

Проблемы есть, впрочем, не только у пешеходов, но и у автомобилистов. На уже набившую оскомину ситуацию с дорогой в поселок Салмачи в очередной раз в начале ноябре пожаловался пользователь Давид. По его словам, при движении по направлению из поселка Куюки очень недолго горит зеленый сигнал светофора, что приводит к образованию пробок, при этом поток по пересекающим участок улицам Яркой и Овражной очень небольшой. Обращение поддержали около 20 человек, но, редкий случай, в комментариях с жалобой согласны не все, и обсуждение продолжается до сих пор. Кто-то считает, что Овражная улица тоже забита по утрам, да и дорога, «зеленый» для которой хочет увеличить автор, «стоит» и после светофора, так что «удлинение» цикла погоды не сделает. В любом случае, как следует из «мотивированного отказа» МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением», светофор работает в оптимальном режиме. «Решить проблему заторов по ул. Центральной регулировкой светофора не удастся, так как заторовые ситуации возникают и по ул. Яркой и Овражной», — отмечает муниципальное учреждение.



Наконец, еще одна жалоба, связанная с организацией дорожного движения, поступила из района Старых Горок. Жалобу, в которой пользователь Евгений просит установить знаки запрета стоянки, поддержали почти 50 человек. По словам автора, машины загораживают единственный проезд, так что могут возникнуть сложности для скорой помощи и пожарных. Судя по комментариям, осложняет ситуацию наличие рядом детского сада, откуда могут неожиданно выбегать дети, да и родители, привозя детей, оставляют машины на проезжей части. Реакции властей на это недавнее обращение пока нет, но, судя по прикрепленным фотографиям, движение в проезде действительно организовано абсурдно.

