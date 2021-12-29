Казанцы ищут управу на содержателей псарни в квартире

Рекомендации юриста: как быть с соседями, нарушающими санитарные и жилищные нормы

Жильцы казанской девятиэтажки в Азино безуспешно бьются с соседями, устроившими в своей «трешке» питомник по разведению бойцовых собак. Никакие меры воздействия на нанимателей квартиры, решивших стать заводчиками бультерьеров, не действуют. Те молча сносят все словесные претензии, продолжая «плодить» щенков на продажу. Остальные жители вынуждены терпеть ежедневный многочасовой собачий лай, испражнения животных в лифте и на лестничных клетках, не говоря уже о невыносимом запахе. Более того, отходы жизнедеятельности питомцев «нехорошей» квартиры протекли к соседям снизу и на том же этаже. Коллективные жалобы в управляющую компанию и исполком Казани пока привели лишь к предостережению в адрес УК и профилактической беседе с заводчиками. Заявление 50 собственников жилья с требованием запретить содержать собачий питомник в квартире передали под конец года в Роспотребнадзор. «Реальное время» вместе с юристом выясняло как поступить с соседями, с которыми не удается договориться по-хорошему.

Пятьдесят собственников квартир против одного нанимателя

С неразрешимой проблемой столкнулись жильцы дома №47/21 на улице Академика Глушко в казанском микрорайоне Азино: содержанием питомника по разведению бойцовых собак в обычной трехкомнатной квартире. По словам жильцов, хозяева «трешки» раньше злоупотребляли алкоголем, у них часто бывали шумные ссоры, доходило и до рукоприкладства. Но в конце концов нашли в себе силы завязать с вредной привычкой.

— Казалось бы, после стольких бессонных ночей с их криками и хлопаньем металлической дверью, так что могли вылететь косяки, мы могли бы только радоваться. Но не тут-то было, — рассказывает одна из соседок.

Дело в том, что обитатели квартиры от одной страсти перешли к другой — начали разводить щенков американских бультерьеров. Причем бизнес цветет, вот только пахнет, мягко говоря, не очень. Жильцы подъезда высказались о новоявленных собачниках без прикрас. Чат дома отражает весь спектр эмоций: от интеллигентно-корректных замечаний до угроз прийти и разнести к чертям весь питомник. Но хозяев собак нет в мессенджере, как нет звонка в их квартиру и домофон не работает. Дверь, как правило, не открывают никому. Даже полиции.

По информации управляющей компании, договор найма этой муниципальной квартиры оформлен на Оксану Л. Кстати, она сама бывший работник управляющей компании, предшественницы нынешней: трудилась там дворником. Ныне Л. — кухонный работник одного из казанских ресторанов. Живет в квартире с мужем (судя по всему, работает в охране) и двумя взрослыми детьми.

Некогда начав с немецкой овчарки, эта семья переключилась на бультерьеров. Приземистые, с мощными мускулатурой и челюстью, их питомцы при встрече наводят страх даже на взрослых, что уж говорить про детей, жалуются жильцы дома. Сама порода считается одной из самых опасных для человека. В большинстве европейских стран даже запрещена к содержанию и разведению. Жильцы подъезда №2 с большой опаской возвращаются домой:

— В любой момент можно столкнуться с ними, выводящими своих питомцев на прогулку. И дело здесь не только в психологии. На мордах их питбулей никто сроду не видел намордников. Так они рассекают по двору. А уж сколько раз работников скорой приходилось ловить на лестнице, иначе, заслышав громкий лай, они стремятся поскорей уйти.

Единственный незастекленный балкон на 3 этаже в квартире, где устроен собачий питомник

Три-пять взрослых собак, и еще 10-15 регулярно появляющихся щенят, предназначенных к продаже, для заводчиков с улицы Глушко — норма. Они даже на прогулку выводят их партиями. Как днем, так и ночью, животные громко и безостановочно лают, воют, грызутся, устраивая друг с другом, собачьи бои, бегают по комнатам.

— Как непосредственная соседка Л., полностью подтверждаю: питбультерьеры — это очень энергичные и нуждающиеся в интенсивных физических нагрузках животные. Про спокойный сон можно забыть как жильцам третьего этажа, где находится эта квартира, так и самых верхних и нижних. Вот и в минувшую субботу в 6 часов утра я проснулась не от звука будильника, а от того, что за стенкой словно табун лошадей промчался. Поверьте: звуки очень схожи по силе, — жалуется соседка по этажу.

Шум — далеко не все. В подъезде №2, в котором находится квартира-питомник, сохраняется резкий неприятный запах собачьих выделений. И причиной тому не только испражнения питомцев. Жильцы этой квартиры, по словам соседей, выносят зловонные объемные пакеты с отходами жизнедеятельности своих питбулей на лестничную площадку третьего этажа: «Как правило, все это добро лежит там несколько дней, издавая вонь. Когда же они все-таки спускают эти пакеты в мусорные контейнеры на улицу, на площадке остаются зловонные лужи».

Больше того: собачья моча протекла этажом ниже в две квартиры. Это обстоятельство как минимум по одной квартире подтвердили работники УК «Азино-Сервис», составив акт обследования. Но для взыскания ущерба, как выяснилось, этого недостаточно. В управляющей компании объясняют, что нужно провести еще и независимую экспертизу, которая стоит в районе 20 тыс. рублей. Молодая семья с ребенком, где трудится только супруг, пока в раздумье как быть. Их соседка, участница Великой Отечественной войны, которой перевалило за 90 лет, и подавно не готова к таким расходам. А перед самым Новым годом счет пополнился еще на одну подпорченную квартиру: «Наводя уборку, и я обнаружила в углу грязную протечку. К сведению: ремонт с капитальной отделкой стен, который обошелся мне в копеечку, прошел только в прошлом году», сообщила соседка собачников.

Собачья моча протекла этажом ниже в две квартиры

Одним словом, благодаря «предпринимательской инициативе» соседей для жильцов подъезда личные квартиры перестали быть местом спокойного проживания и отдыха. Это жизнь не в комфортабельном жилом доме, а полный аналог жизни на псарне, сетуют они. Устроители собачьего питомника тем временем уверены в своей вседозволенности. Заявляют, что как заводчики, имеют на это полное право. Но законна ли такая предпринимательская деятельность. Облагается ли она налогами? Соседи сильно сомневаются.

Квартира относится к муниципальному фонду, Л. лишь наниматели по соцнайму. Более того, собачники по полгода, а то и году не платят за услуги ЖКХ. Так, на момент визита инициативной группы жильцов в УК в середине октября у них скопился долг по квартплате примерно за год: он превышал 60 тыс. рублей. В октябре-ноябре около 46 тысяч рублей задолженности Л. была погашена после того, как они узнали о коллективной жалобе жильцов. Под обращением подписались 50 собственников жилых помещений из двух подъездов.

Когда жалобы на шум и вонь от собак нарастают, заводчики уверяют, что хотят приватизировать квартиру, продать ее и приобрести частный дом, чтобы продолжить заниматься разведением питбультерьеров. Но соседи в «эти сказки» уже не верят. Жильцы наиболее пострадавшей квартиры якобы даже подыскали подходящий дом собачникам в поселке Залесный. Но после этого, по их рассказам, сразу же попали у хозяйки питбулей в черный список: она перестала брать телефон. Тем временем они с мужем все увеличивают число четвероногих на своей жилплощади. На советы снять для разведения питбультеръеров хотя бы помещение в частном секторе, а он здесь едва ли не на соседней улице, они отвечают, что у них на это нет средств. Вместе с тем, на какие-то доходы (уж не от продажи ли щенков?) несколько месяцев назад Л., по словам жильцов дома, приобрели автомобиль.

Перед самым Новым годом счет пополнился еще на одну подпорченную квартиру

Могут быть выселены без предоставления другого жилого помещения

Что по этому поводу говорит закон? Специалист фирмы «Татюринформ» Роман Филатов напоминает, что в соответствии с п.п. 1, 4 статьи 17 жилищного кодекса РФ жилое помещение предназначено для проживания граждан. Им нужно пользоваться с учетом прав и законных интересов проживающих там людей, в том числе соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями.

Эти требования утверждены постановлением правительства РФ от 21 января 2006 года №25. В пункте 6 правил содержится положение, аналогичное тому, что закреплено в жилищном кодексе. О соблюдении прав жильцов говорится и в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ. Так, в пункте 1 статьи 13 закона прямо обозначено, что «при содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к их содержанию, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме».

Пункт 2 гласит, что не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством РФ. И, наконец, пункт 3 устанавливает: «Предельное количество домашних животных определяется, исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов». Нарушение указанных правил может выражаться, например, в превышении, в воздухе квартир, соседствующих с жилым помещением, где содержатся собаки, ПДК загрязняющих веществ (того же аммиака), нормативного уровня шумового воздействия, а также в отсутствии покоя и тишины в ночное время и т.п.

Исходя из этого, говорит Филатов, соседи вправе требовать от собственника или пользователя жилого помещения устранения нарушений санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Для подтверждения такого нарушения жильцы, собственники соседних жилых помещений могут обратиться с жалобой в Управление Роспотребнадзора по РТ. Если они намерены предъявить иск к собственнику (нанимателю) жилого помещения, являющегося источником загрязнений, необходимо провести исследования воздуха в жилых помещениях и общих помещениях многоквартирного дома, подчеркивает он.

Специалист «Татюринформа» полагает, что в иске в этом случае можно сформулировать такие требования: обязать освободить жилое помещение от животных, провести работы по санитарной обработке, дезинфекции и дезинсекции жилого помещения и общих помещений многоквартирного жилого дома. По словам Филатова, в судебной практике есть прецеденты по подобным спорам.

Юрист также отмечает, что нарушение положения п. 4 ст. 17 ЖК РФ «при совокупности определенных обстоятельств может повлечь для нанимателей жилого помещения неблагоприятное последствие в виде расторжения договора найма с выселением». Причем, без предоставления другого жилого помещения: «Если они систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение».



В суд в этом случае могут обратиться те лица, чьи права нарушаются. Например, соседи по дому. Кроме того, это также вправе сделать органы государственной жилищной инспекции, осуществляющие контроль за использованием жилищного фонда. Под использованием жилого помещения не по назначению исходя из положений ЖК РФ подразумеваются иные цели. Например, размещение офисов, складов, промышленных производств, содержание и разведение животных). «То есть фактическое превращение жилого помещения в нежилое», — говорит специалист «Татюринформа».

Вынесено предупреждение, проведена профилактическая беседа

«Пока не то что о выселении, о каких-то серьезных мерах воздействия на них речи не идет. Их разве что не гладят по головке», вздыхают уставшие от такого соседства жители дома.

В связи с громким беспрестанным лаем собак жильцы десятки раз вызывали наряды полиции из ОП «Азино-2». Стражи порядка составляли протокол и уезжали, хотя сразу предупреждали, что в таких случаях они бессильны что-либо сделать и советовали подавать иск в суд.

— Их даже ни разу не оштрафовали. Справедливости ради, в октябре участковый Алексей Кушников все-таки провел с ними обстоятельную профилактическую беседу. Вот только аргументы, которые воспримет законопослушный человек, для них пустой звук, — убеждена соседка.

В конце концов возмущенные жильцы дома написали на собачников коллективную жалобу. «Мы требовали запретить заводчикам использовать жилое помещение в предпринимательских целях. А именно: для разведения щенков американских питбультерьеров на продажу. Обязать их освободить квартиру от животных и привести ее в надлежащее состояние, отвечающее санитарным нормам и требованиям путем проведения дезинфекции и дезинсекции своего жилого помещения и квартир соседей, в которых обнаружена протечка мочи, и общих помещений многоквартирного жилого дома», — рассказывают авторы письма.

Когда хозяева собак все-таки спускают пакеты в мусорные контейнеры на улицу, на площадке остаются зловонные лужи

Это заявление было подано как на имя директора управляющей компании УК «Азино-Сервис» Марата Файзуллина, так и в адрес руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова. Приложение на 11 листах включает подписи собственников жилых помещений дома №47/21, фотофиксацию размещения объемных пакетов с отходами жизнедеятельности животных на лестничной площадке и зловонных луж от них, фото протечек мочи, акт обследования, составленный работниками управляющей компании.

Судя по всему, из исполкома Казани письмо было направлено в районную администрацию. По крайней мере, 23 ноября ответ пришел от заместителя Главы Советского района Казани, исполняющего его обязанности, Айрата Фаизова с просьбой довести информацию до сведения жителей. Он сообщал, что администрацией Советского района в УВД Казани и Казанскую городскую жилищную инспекцию направлены письма для рассмотрения данного обращения и принятия мер.

2 декабря директор УК «Азино-Сервис» Марат Файзуллин также дал ответ. В нем говорится, что согласно данным ЕГРЮЛ правообладателем жилого помещения, занимаемого Л., является муниципальное образование города Казани.

«Исходя из вашего заявления, результатам обследования мест общего пользования, непосредственно примыкающих к квартире и опроса соседей, можно сделать вывод о том, что данное жилое помещение используется нанимателем не по назначению. Учитывая вышеизложенное, управляющей компанией в адрес собственника помещения (в данном случае комитет ЖКХ Казани) направлено ваше обращение о рассмотрении и принятии мер к нанимателям данного помещения», — информировал Файзуллин.

6 декабря заместитель директора УК «Азино-Сервис» Сергей Измалков в дополнение к письму своего шефа сообщил, что комитетом ЖКХ исполкома Казани в адрес Ахметзяновой Р.К. (почему указана эта фамилия, осталось неясным) направлено предупреждение о необходимости проведения текущего ремонта занимаемого жилого помещения, соблюдения Правил пользования им, не нарушая прав и законных интересов соседей, в случае неисполнения которого комитет ЖКХ исполкома Казани будет вынужден обратиться в суд с иском о проведении текущего ремонта занимаемого жилого помещения.

7 декабря начальник отдела полиции №13 «Азино-2» Нагим Харисов также рапортовал, что в их адрес поступило обращение жильцов дома из исполкома Советского района Казани по факту содержания большого количества собак и нарушения санитарных норм, проведена проверка. Но не только: «С жильцами вышеуказанной квартиры проведена профилактическая беседа. В дальнейшем по данному факту будет проводиться профилактическая работа. Вопрос поставлен на контроль службой УУП ОП №13 «Азино-2» УМВД России по г. Казани». Сообщалось, что в случае нарушения общественного порядка жители могут обратиться к участковому уполномоченному, в ближайший пункт охраны правопорядка, либо в дежурную часть отдела полиции «Азино-2».

А 22 декабря пришел ответ от начальника казанской городской жилищной инспекции Альфира Шамсутдинова с пометкой «для информирования заинтересованных лиц». В нем говорится о том, что в рамках рассмотрения жалобы ООО УК «Азино-Сервис» выдано предостережение об обеспечении соблюдения обязательных требований законодательства при эксплуатации жилищного фонда.

Относительно же ненадлежащего санитарного состояния квартиры (той, где находится собачий питомник), коллективное письмо жильцов направлено в Управление Роспотребнадзора по РТ для рассмотрения и принятия мер.

Однако, в завершение письма руководитель инспекции заметил: «Если считаете, что ваши права нарушены, вы вправе обратиться в суд».

— Вот такая непраздничная история. Если бы меня лично не коснулась эта ситуация, я бы ни за что не поверила, что буду жить в городе, который преображается к лучшему с космической скоростью, где градоначальник всем мэрам мэр, но при этом меня и моих соседей будут заливать собачьей мочой именно из муниципальной квартиры, а все ответственные структуры будут «играть в футбол» и посылать нас в суд, забывая о том, что у них есть все возможности и полномочия для наведения порядка в этом вопросе, — заметила на это соседка семьи по этажу.