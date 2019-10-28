Дорогам Казани — 7 миллиардов: как расширяли Дубравную, латали Сибирский тракт и Габишева

Этим летом в городе отремонтировали 146 улиц и заложили стратегический отрезок Большого Казанского кольца

Сегодня в мэрии Казани отчитались, как дорожники распорядились выделенными на ремонт улиц 7,2 миллиарда рублей (на миллиард больше, чем годом ранее). На каждый федеральный рубль республика добавила пять своих. Значительные средства из общей суммы ушли на строительство отрезка, который замкнет Большое Казанское кольцо. Вместе с асфальтированием дорог в столице Татарстана расширяют проезжую часть, создают парковочные карманы, уличное освещение, обустраивают тротуары и велосипедные дорожки, а также благоустраивают дворы. Подробности в материале «Реального времени».



Дорога, которая разгрузит город

Объемы финансирования ремонта казанских дорог в этом году, по сравнению с прошлым, выросли на 1 млрд рублей, доложил на «деловом понедельнике» председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев. На эти деньги в городе уложили полмиллиона тонн асфальтобетона на дорогах площадью 1,8 млн кв. метров. Отремонтировали 146 городских и поселковых улиц, 42 тротуара. В общей сложности на дорожные работы направили более 7,2 млрд рублей. Из них 2,2 млрд рублей — на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 4 млрд рублей — на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, маршрутов мирового чемпионата WorldSkills и территорий школ, 1 млрд рублей — на ремонт дворовых территорий.

В текущем году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» начали строительство участка Большого Казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Для этого городским властям пришлось договориться с собственниками 75 домов об их сносе, на будущий год предстоит убрать еще 86 домов. На 800-метровом участке БКК построят путепровод длиной 110 м, надземный пешеходный переход на перекрестке с улицей Борисковской, установят подпорные стены, модернизируют инженерные сети. В этом году на работы потратят 700 млн рублей. Завершат строительство участка в 2020 году. Параллельно идет проектирование второго этапа участка БКК от Борисковской до Технической с выездом на Тихорецкую.

Как сообщил глава комитета, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок 72 городские и поселковые улицы и 20 тротуаров на общей площади 610 тыс. кв. метров

— Это в значительной мере позволит разгрузить центр города, такие улицы как Пушкина, Татарстан; увести транзитные потоки с проспекта Победы, в частности, те автомобили, которые перемещаются в сторону улицы Татарстан и в промышленную зону — на улицы Тихорецкую, Техническую, — пояснил Игорь Куляжев.

Как сообщил глава комитета, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок 72 городские и поселковые улицы и 20 тротуаров на общей площади 610 тыс. кв. метров. В этом году наконец-то уделили внимание разбитым дорогам и тротуарам Сибирского тракта, переулка Старательного, улиц Беломорской, Габишева, Родины, Халитова, Нардуган. От их жителей поступило больше всего жалоб в мэрию Казани и систему «Народный контроль».

В интересах пешеходов, велосипедистов и автомобилистов

Наиболее масштабными проектами заместитель руководителя исполкома назвал ремонт улиц, где, помимо восстановления асфальта, провели дополнительные работы, которые решают часть проблем горожан. На Дубравной расширили проезжую часть до четырех полос, на улице Красной Позиции также расширили проезжую часть, обустроили новые парковочные карманы и наружное освещение, отремонтировали тротуары. Создали дополнительный выезд по улице Каспийской из жилого массива «Царицыно» на проспект Победы.

Глава городского комитета отметил и другие территории, где при ремонте дорог учитывались программы благоустройства среды. На улице Абсалямова сделали дополнительную парковку, вдоль улицы — бульвар «Белые цветы». Аналогично отремонтировали участок на Дубравной, там завершают обустройство входной группы в лесопарк «Дубрава». На улицах Николая Ершова и Восход широкие тротуары поделили на пешеходные и велосипедные полосы с нанесением разметки.

На 115 участках, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, установили светофоры, дорожные знаки с флуоресцентным покрытием, в том числе на Г-образных опорах над проезжей частью, сделали искусственные дорожные неровности. Строго в соответствии с предписаниями служб ГИБДД, чтобы разделить пешеходные и транспортные потоки и ограничить выход пешеходов на проезжую часть, установили долговечные оцинкованные ограждения безопасности.

На 115 участках, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, установили светофоры, дорожные знаки с флуоресцентным покрытием. Фото Максима Платонова

В школу и на дачу — по гладкой дорожке

Благодаря целевому финансированию ремонта дорог в рамках подготовки к проведению мирового чемпионата WorldSkills восстановили 74 участка дорог, 22 тротуара общей площадью 880 тыс. кв. м на улицах Адоратского, Саид-Галеева, Пушкина, Татарстан, Тукая, Мамадышском тракте.

— Территории многих школ долгие годы были в плачевном состоянии. В этом году охватили 34 учреждения, которые участвовали в акции «Одна школа — одна страна» в рамках чемпионата профессий. Надеюсь, на следующий год работу в школах мы продолжим, — подчеркнул Куляжев.

Порадовали в этом году и дачников — сделали три подъездные дороги протяженностью 5 км к 14 садовым товариществам на 4700 участков в Приволжском и Советском районах («Волга», «Победа», «Овощник», «Бережок», «Звезда»).

В 300 дворах стало ровнее и светлее

На ремонт придомовых территорий из республиканского бюджета в этом году выделили 1 млрд рублей. Впервые при благоустройстве дворов уделили внимание уличному освещению. Смонтировали электросети протяженностью 15 км и установили 390 энергоэффективных светодиодных светильников.

По программе ремонта дорог в Казани в текущем году благоустроили 296 придомовых территорий общей площадью 300 тыс. кв. метров. В 14 дворах на улицах Красной Позиции, Кирпичной, Чкалова, Повстанческой, Краснококшайской, Сафиуллина, Четаева, проспекте Ф.Амирхана при участии управляющих компаний, помимо ремонта асфальта, установили детские игровые площадки, спортивное оборудование, скамейки. Кроме того, во дворах оборудовали 5 тыс. парковочных мест. А начиная с 2011 года их количество увеличилось почти на 30 тысяч.

«Важный шаг вперед: в этом году впервые при ремонте дворов внимание уделили и освещению», — прокомментировала Евгения Лодвигова

Дорожники обещают, что асфальт прослужит дольше

В этом году на казанских дорогах работали пять крупных подрядных организаций, в распоряжении которых 12 асфальбетонных заводов, более 550 единиц техники, 2 тыс. дорожных рабочих. На участках дорог с наиболее интенсивной транспортной нагрузкой они уложили высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон с полимерно-битумными вяжущими. В связи с этим гарантийный срок службы верхнего слоя увеличен до четырех лет.

Руководитель комитета пояснил, что ежегодно весной городские власти проводят комиссионное обследование отремонтированных в последние три года участков дорог. Выявленные в ходе проверки замечания подрядные организации устраняют в рамках гарантийных обязательств за свой счет.

Куляжев отметил, что Казань неизменно остается лидером в числе российских городов по состоянию дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно последним опросам Финансового университета при правительстве России, столица Татарстана по состоянию дорожного хозяйства в этом году переместилась со второго (в 2018 году) на первое место в рейтинге городов с населением более 250 тыс. человек. В минувшем июне дорожная инспекция Общероссийского народного фронта оценила на отлично состояние улично-дорожной сети Казани.

— Планировали отремонтировать в этом году 32 улицы, а в итоге отремонтировали 146 городских и поселковых улиц. Рост объема работ в четыре раза по дорогам и в два раза по тротуарам связан с увеличением финансирования из бюджета республики на эти цели. Хороших дорог в Казани гораздо больше, чем плохих, это подтверждают и туристы, которые посещают наш город. Важный шаг вперед: в этом году впервые при ремонте дворов внимание уделили и освещению, — прокомментировала доклад коллеги первый заместитель главы Казани Евгения Лодвигова.