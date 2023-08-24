Казгордума приняла решение о сохранении исторического наследия города

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Казгордума IV созыва на XXIV сессии утвердила решение о сохранении исторического наследия города. За принятие документа проголосовали депутаты.



Исполкому Казани поручено продолжить работу по созданию условий для сохранения исторического наследия города. В частности, требуется регулярно пополнять архивный фонд, привлекая городские организации для дальнейшего их включения в источники комплектования муниципального архива.

Также исполком Казани должен ежегодно анализировать состояние материально-технической базы муниципального архива и принимать необходимые меры по ее укреплению, обеспечить внедрение передовых информационных технологий. Финансирование должно быть предусмотрено из разных источников.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

На сегодняшний день муниципальный архив Казани обеспечивает сохранность 1 634 фондов, или 146 486 единиц хранения. Это управленческая документация, документы по личному составу и по личному происхождению.

Напомним, в повестку XXIV сессии Казгордумы включено 22 вопроса. Депутаты обсудят сохранение внесения изменений в местный бюджет, а также рассмотрят вопросы о жителях, нуждающихся в неотложной поддержке в приобретении жилья по программе социальной ипотеки. На рассмотрение вынесут также проект изменений в решение о прогнозном плане приватизации муниципальной собственности на 2023—2025 годы.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина