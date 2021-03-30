«Сова-М» поймала мышь: разоблаченные суперкомплексы выследили на парковках Казани всего 40 автохамов

Желание пропиариться на новых камерах фиксации нарушений на платных муниципальных парковках сорвало эксперимент и машинное обучение

Подходит к концу эксперимент мэрии Казани по тестированию на улицах города четырех новых стационарных комплексов фиксации нарушений с закрытием и снятием госномеров с припаркованных автомобилей. Техника в теории позволяет отследить эти самые номера в процессе парковки до того, как хитрый автовладелец спрячет их в багажник или заклеит листиком, чтобы не платить за уличную стоянку. Камеры начали тестировать в конце декабря и к началу февраля они помогли выписать всего восемь штрафов за неоплаченную парковку. Но чиновники мэрии Казани решили все равно рассказать об эксперименте в СМИ и соцсетях, распространив пресс-релиз. В результате нарушители узнали о месторасположении камер и стали их избегать, а программа, анализирующая получаемые с камер данные, говоря простым языком, не успела обучиться. О том, как проходит эксперимент, стоит ли овчинка выделки и есть ли дешевая альтернатива дорогостоящим комплексам — в материале «Реального времени».

«Водители стали чаще платить»



О том, что в столице Татарстана начали всерьез бороться с любителями халявы на платных муниципальных парковках, власти Казани объявили в начале февраля. На официальном сайте мэрии появилась информация, что в городе установили и запустили в тестовом режиме новые комплексы фотофиксации госномеров, которые используют алгоритмы на основе применения нейронных сетей. Они «позволяют отследить номера автомобилей в момент процесса парковки машины до того, как водитель успеет прикрыть или снять государственный регистрационный знак, чтобы не оплачивать парковку».

— В целях борьбы с нарушителями в конце декабря 2020 года в рамках проведения эксперимента на участках муниципальных парковок установлены стационарные комплексы фотофиксации «Сова-М» производства «Фабрики информационных Технологий» (г.Белгород), «Страж» производства компании «Ангелы АйТи» (г.Воронеж), «Автодория» (г.Казань), — уточнили в исполкоме в ответ на запрос «Реального времени». — Комплексы работают на основе технологии искусственного интеллекта и фиксируют автомобили без государственных регистрационных знаков.

На 8 февраля 2021 года с их помощью было выявлено 8 таких нарушений. На 26 февраля «около 30», как сообщал опять же официальный сайт исполкома со ссылкой на данные городского комитета по транспорту.

Говорят, в мэрии признали опрометчивость поспешного пиара, но было уже поздно — ушлые автохамы просто перестали манипулировать госномерами в местах установки камер. Фото: Роман Хасаев

— На сегодня возбуждено порядка 40 административных дел, — сообщили «Реальному времени» накануне в пресс-службе исполкома. — В настоящее время наблюдается рост оплат за парковку в зонах, где ранее наблюдалось падение платежей и фиксировался рост количества автомобилей без номеров. Нарушители, снимающие номера со своих автомобилей, уже начали получать штрафы по почте. Общее количество фиксации таких нарушений ежедневно растет.

Сторонники установки новых камер, по данным «Реального времени», были, мягко говоря, крайне недовольны опрометчивым пиаром чиновников. Программный комплекс, который получает изображения и видео с комплексов камер, работает по принципу машинного обучения. Для того чтобы он стал эффективным, требуется время и как можно больше вариантов совершения правонарушения. Чтобы наработать этот материал, требуется время и конфиденциальность. Говорят, в мэрии признали опрометчивость поспешного пиара, но было уже поздно — ушлые автохамы просто перестали манипулировать госномерами в местах установки камер.



Где эта улица, где этот комплекс?

На момент подготовки данного материала в официальных сообщениях о ходе эксперимента по выявлению злостных неплательщиков за парковку уже тщательно обходится вопрос о локации новых «нейронных» комплексов нового типа. Есть сведения, что камеры время от времени демонтируют и переставляют на новые «точки».

На платных местах на каждой из них ежедневно можно без труда насчитать три десятка автомобилей без номеров. Фото: Максим Платонов

Вопрос о дислокации принципиальный, так как стационарные комплексы работают в круглосуточном режиме и теоретически способны «засечь» процесс парковки всех автомобилей, которые стоят без номеров на платных местах: на площади Свободы, улицах Театральной, Большой Красной и так далее.

Эти три места «бесплатной» платной парковки автор материала упомянул не случайно: на платных местах каждой из них ежедневно можно без труда насчитать три десятка автомобилей без номеров. И если за два с лишним месяца суперкомплексы нового поколения так и не перешагнули рубеж в 30 нарушителей, значит, либо они тестируются вдалеке от правительственных зданий и комплекса зданий МВД, либо работают очень избирательно и на время снятия отдельными владельцами номеров со своих машин закрывают на это глаза, простите, камеры.

«Реальное время» запросило в исполкоме адреса установки комплексов, и по получении ответ будет опубликован.

А не дешевле будет их заблокировать?

Юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем считает установку дорогостоящего следящего оборудования при такой «выработке» (30 административных штрафов за два месяца) пустой тратой денег:

— Это стрельба из пушки по воробьям. В реальности есть другие способы справиться с нарушителями правил платной парковки, они куда проще и действенней. Например, использование блокираторов — зафиксировали безномерную машину и владелец сам прибежит за штрафом.

— А потом, вы же, как профессионал, поможете ему отсудить ущерб у исполкома за незаконное удержание автомобиля?

— Нет. У исполкома есть безотказный прием — террористическая безопасность. Машина без номеров выглядит подозрительно, может быть начинена взрывчаткой. Вывозить побоялись, но заблокировали во избежание взрыва, если ее приведут в движение. Вот и все объяснения для владельца. Появился, предъявил документы, доказал, что угрозы взрыва нет — распишись в протоколе о нарушении и получи штраф.

— Есть и еще один способ, который способен отучить автовладельцев экономить на парковке путем снятия номеров. У нас периодически проводятся антитеррористические и пожарные учения. Ну так проведите их разок-другой в местах постоянного скопления безномерных авто. Под вой сирены и требования убрать припаркованные автомобили автовладельцы начнут спешно прикручивать номера, а муниципальные служащие получат возможность оформить протоколы за нарушение правил парковки. Провести пару таких учений и соотношение автомобилей с номерами и без номеров кардинально изменилось бы, — полагает юрист ФАР.

«Это не первоочередная задача»

— Когда решался вопрос о введении платной парковки на городских улицах, я был решительно против, — говорит председатель ТРО ВОА Юрий Кулагин. — Автовладельцы и так платят транспортный налог и брать деньги только за то, что разлиновали под парковку дорогу общего пользования, я считаю, несправедливо. Однако если плату ввели, законопослушным водителям обидно платить, если они видят, что другие не платят и остаются безнаказанными.

Исходя из такого расклада, Кулагин приходит к выводу, что устанавливать комплексы видеофиксации для слежения за неплательщиками надо.

— Но это не первоочередная задача, — подчеркивает он. — Есть куда более важные проблемы и вкладывать средства нужно в первую очередь в решение таких проблем. Например, на сегодня самое актуальное и опасное нарушение на дорогах — выезд на встречную полосу. Люди гибнут! Вот потратиться на установку барьеров, разграничивающих встречные потоки, это сейчас очень важно.

Счет на десятки миллионов

— На сегодня данные комплексы находятся на балансе вышеуказанных компаний, — сообщили «Реальному времени» в Казгорисполкоме. — По итогам тестирования стационарных комплексов фотофиксации будет принято решение о целесообразности их дальнейшего приобретения. Эксперимент будет проводиться до мая 2021 года.

Ориентировочная сумма затрат в случае решения о покупке комплексов пока не озвучивается. Однако если решение о закупке по итогам тестирования будет принято, из городского бюджета на эти цели могут уйти десятки миллионов рублей. Такой вывод можно сделать, например, на том основании, что комплексы «Сова-М», поставляемые белгородской «Фабрикой информационных технологий» ( как следует из информации, размещенной на сайте фирмы, их разработчиком является резидент «Сколково» ООО «СИТИЛАБС») и «Страж» производства воронежской компании «Ангелы АйТи» являются новейшими, а стало быть недешевыми разработками.

К примеру, в конце прошлого года поставка ООО «Автодория» новых комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Казани обошлась в обшей сложности более, чем в 35 млн рублей. И такого рода разовые затраты влекут за собой в дальнейшем многомиллионные затраты на обслуживание закупленного уникального оборудования.

«Сова-М» от «Фабрики информационных технологий» фиксирует 16 видов нарушений. Фото sova.city

Что умеет «Сова» и чем хорош «Страж»

Остается также неясным вопрос, какие именно комплексы будут закупаться, если решение исполкомом будет принято. Ведь если брать и «Сову-М», и «Стража», то неминуемо встанет вопрос о том, как интегрировать их в одну систему, следовательно, о дополнительных затратах.

Судя по описаниям на официальных сайтах вышеназванных компаний, возможности и функции у обоих комплексов сходные.

Например, сколковская «Сова-М» от «Фабрики информационных технологий» фиксирует 16 видов нарушений: в зоне действия знаков и дорожной разметки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», стоянку на тротуаре, на пешеходном переходе, пешеходной зоне, на газоне, в зоне стоянки такси, на перекрестке, на местах для инвалидов, на велополосе, полосе для маршрутных транспортных средств, остановке общественного транспорта, стоянку вторым рядом и неоплаченную парковку. Камера размещается на перекрестке и охватывает обзором все 360 градусов. Система обеспечивает распознавание нарушений и экспорт фактов, автоматический контроль качества информации, подготовку и рассылку материалов в административные комиссии.

Воронежский комплекс «Страж», как утверждают его разработчики, фиксирует более 20 видов правонарушений, включая неправильную и незаконную стоянку и остановку транспортных средств, движение по обочине и выделенным полосам для общественного транспорта, парковку на газоне, детской площадке, тротуаре и тому подобное, а также неоплату услуг платного муниципального парковочного пространства.



«Автоматическая фиксация всех транспортных средств в кадре вместе с распознаванием образов автомобилей позволяет выявлять правонарушителей, намеренно закрывших номерной знак», — сообщается на сайте разработчика.

Кроме того, «Страж» способен на «распознавание образов транспортных средств и сопоставление их количества с числом мест для стоянки в парковочной зоне и отслеживание парковочных сессий».

Фавориты российского Минкульта и татарстанского ГБУ «БДД»



Остается добавить информацию о компаниях, претендующих поставить в Казань эти чудеса интеллектуальной техники. По данным «Спарк-Интерфакс», собственником ООО «Фабрика информационных технологий», зарегистрированным в Белгороде в 2007 году, является предприниматель Федор Жерновой, учредитель еще 11 московских и белгородских компанией и организаций, среди которых и «Федерация регби Белгородской области». Компания завершила 2019 год с выручкой от продаж, превышающей 134 млн рублей и чистой прибылью в 91,4 млн.

В 2020 году фирма заключила 4 госконтракта на общую сумму 102,74 млн рублей: три с российским Минкультом (на оказание услуг по развитию и модернизации единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций народов России и на развитие и эксплуатацию информационной системы «Платформа представления предметов Музейного фонда Российской Федерации в формате дополненной реальности») и с белгородским Упрортрансом (на оказание услуг по модернизации системы управления интеллектуальной транспортной системой Белгородской области).

У компании оформлены исключительные права на четыре предмета интеллектуальной собственности — три информационные системы и программно-аналитический комплекс.

ООО «Ангелы АйТи» зарегистрировано в Воронеже в 2010 году и принадлежит Роману Попову, владельцу еще 13 компаний по разработке и торговле компьютерами, вычислительной техникой и программным оборудованием. Фирма имеет исключительные права на 16 объектов интеллектуальной собственности (программное обеспечение). Компания завершила 2019 год с выручкой в 141,3 млн рублей и чистой прибылью 3,9 млн.

В 2020 году ООО «Ангелы АйТи» заключило 16 госконтрактов на 31,8 млн. рублей, в 2020 году один контракт на 8,85 млн (с татарстанским ГБУ «БДД» на поставку и внедрение программы для загрузки, хранения, экспорта материалов фотофиксации о прохождении автомобильного потока с комплексов автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения). Однако последний был прекращен по соглашению сторон.