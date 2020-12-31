Новогодний гид по Казани: программа уличных представлений и елок
Горожан приглашают на фестиваль снеговиков, соревнования по керлингу, шоу на музыкальной платформе и другие празднества
Для развлечения казанцев и гостей столицы на эти новогодние каникулы подготовили аж 160 мероприятий на открытом воздухе. Львиная доля — пройдет в парках и скверах. Здесь посетителей ждут концерты и театрализованные представления, зимние игры и показ мультфильмов, ярмарки и выступления уличных театров. Любители активного отдыха смогут посетить мастер-классы по фигурному катанию и керлингу, поучаствуют в новогоднем забеге и покатаются на лыжах. «Реальное время» предлагает подробную программу новогодних празднеств и работы елок в Казани.
Главная городская 35-метровая елка уже радует своим светомузыкальным шоу у Центра семьи «Казан». Здесь будут проходить необычные спектакли и яркие перформансы. Во всех районах Казани открыты елочные городки, где пройдут всевозможные представления.
Работа главной елки Казани у Чаши: ежедневно
31 декабря
- 16.00 Уличный театр. Показ спектакля «Декаданс» парк по ул. Мира (Дербышки)
- с 10:00 до 3:00 (перерыв с 17:00 до 20:00) — каток в парке «Черное озеро»
1 января
- 15.00 Праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» в парке «Калейдоскоп»
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке по ул. Мира (Дербышки)
- 19.00 Праздничная программа «Ретро Новый Год» («Голубой огонек)» в парке «Крылья Советов»
2 января
- 11.00 Мастер-класс для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»
- 14.00 Новогодняя программа от студии «Зима» в парке «Континент»
Со 2 по 8 января в 11 общественных пространствах будет организована музыкальная платформа-сцена студии «Зима», на которой выступят казанские творческие коллективы, кукольные театры и диджеи. Музыкальное событие запланировано в парках «Континент», «Комсомолец», «Черное озеро», им. Горького, им. Урицкого, у Центра семьи «Казан», в сквере им. Тинчурина, на бульваре «Ак чэчэклэр», в Лядском саду и Горкинско-Ометьевском лесу. Выступления артистов можно будет увидеть в 14.00 и 17.00.
- 15.00 Спектакль «Снеговики» в ЖК «Салават Купере» на ул. А.Авзаловой, 15
Постановку «Снеговики» создали студенты Казанского театрального училища совместно с режиссерами московского театра «Высокие братья». В прошлом году коллектив выступил в 12 населенных пунктах республики, в этом году детское праздничное шоу артисты покажут в 10 казанских парках. Выступления пройдут в каждом районе города со 2 по 8 января в 14.00 и 18.00.
- 15.00 Праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» в парке «Сосновая роща»
- 15.00 Показ новогодних мультфильмов в сквере им. Аксенова
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке «Калейдоскоп»
- 17.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием фольклорного дуэта «Элина и Ильназ» в парке «Комсомолец»
- 18.00 Спектакль «Снеговики» в Горкинско-Ометьевском лесу
3 января
- 10.00 Новогодний забег «Я обещаю» в ЦПКиО им. Горького
- 12.00 Фестиваль снеговиков в парке им. Урицкого
Во время семейного фестиваля снеговиков участникам предстоит продемонстрировать творческие способности, слепив необычную фигуру. За самую оригинальную снежную скульптуру победители получат призы и подарки. Устроители конкурса рекомендуют захватить с собой декор и подручные средства, чтобы придать своей работе завершенный образ.
- 14.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием театра «Пеликан» в сквере им. Тинчурина
- 15.00 Спектакль «Снеговики» на бульваре «Ак чәчәкләр»
- 15.00 Праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» в парке по ул. Мира (п. Дербышки)
- 15.00 Показ новогодних мультфильмов в сквере им. Аксенова
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке «Сосновая роща»
- 17.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием DJ Reenat в парке «Черное озеро»
- 18.00 Тренировка по кёрлингу в парке «Черное озеро»
При поддержке федерации керлинга РТ уже третий год на Черном озере делают профессиональную разметку для керлинга. Занятия на озере пройдут 3, 5, 7, 9 января, а 10 января состоится чемпионат для любителей этого вида спорта.
- 18.00 Спектакль «Снеговики» в Лядском саду
4 января
- 11.00 Мастер-классы для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»
- 12.00 Мастер-класс и обучение катанию на лыжах в парке Победы
- 12.00 «Веселые старты» в парке «Калейдоскоп»
- 14.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием акустического лаундж дуэта «LIA & BEN» в ЦПКиО им. Горького
- 15.00 Спектакль «Снеговики» в парке по ул. Мира
- 15.00 Показ новогодних мультфильмов в сквере им. Аксенова
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке «Крылья Советов»
- 17.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием акустического квинтета «The CheekLaWeek» на ул. Баумана
- 18.00 Спектакль «Снеговики» бульвар по ул.Ю.Фучика
5 января
- 11.00 Открытые соревнования по лыжным гонкам у озера Лебяжье
- 12.00 «Веселые старты» в парке «Крылья Советов»
- 14.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием театра «Пеликан» на бульваре «Ак чәчәкләр»
- 15.00 Спектакль «Снеговики» в парке «Континент»
- 15.00 Показ новогодних мультфильмов в сквере им. Аксенова
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парк по ул. Мира
- 17.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием кавер-группы You catch cover в парке им. Урицкого
- 18.00 Молодежный концерт в Горкинско-Ометьевском лесу
- 18.00 Открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»
6 января
- 11.00 Мастер-классы для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»
- 12.00 Мастер-класс и обучение катанию на лыжах в ЦПКиО им. Горького
- 15.00 Спектакль «Снеговики» в парке им. Урицкого
- 16.00 Выступление хора в ЦПКиО им. Горького
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке «Калейдоскоп»
- 17.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием акустического лаунджа DuoIskRa в Лядском саду
7 января
- 12.00 «Веселые старты» у Центра семьи «Казан» ул. С.Хакима, 4
- 12.00 Мастер-класс и обучение катанию на лыжах в Горкинско-Ометьевском лесу
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке по ул. Мира
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4
- 18.00 Тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»
8 января
- 11.00 Мастер-классы для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»
- 12.00 «Веселые старты» в парке «Сосновая роща»
- 14.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием кавер-группы «Sunrise» в Горкинско-Ометьевском лесу
- 15.00 Спектакль «Снеговики» в ЦПКиО им. Горького
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке «Сосновая роща»
- 17.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием DJ Bubblegum у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4
- 18.00 Спектакль «Снеговики» в парке «Комсомолец»
- 19.00 Новогодняя программа на катке в парке «Черное озеро»
9 января
- 12.00 Веселые старты в парке «Черное озеро»
- 16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке «Крылья советов»
- 18.00 Тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»
10 января
- 10:00 Новогодний забег в парке «Крылья Советов»
- 11.00 Мастер-классы для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»
В парке «Черное озеро» распахнуло свои двери долгожданное здание — воссозданный исторический павильон, где работает новый большой прокат инвентаря и кофейня, малый домик останется как дополнительный прокат. Для любителей активного отдыха приготовили 400 пар коньков с 26 по 47 размеры. Для малышей в прокате есть «помощники фигуриста» — приспособления, чтобы дети чувствовали себя увереннее на льду. Здесь также будет работать бесплатная школа фигурного катания для ребят от 4 до 7 лет.
- 12.00 Мастер-класс и обучение катанию на лыжах в парке по ул. Мира
- 12.00 «Веселые старты» в парке по ул. Мира
- 18.00 Чемпионат по кёрлингу в парке «Черное озеро»
«Новогодняя крепость» в Кремле
Ежедневно горожан и гостей столицы Татарстана встречает Казанский Кремль», который с 28 декабря работает без выходных.
До 10 января включительно на территории Кремля будут проводить экскурсии «Новогодняя крепость». Внучка Деда Мороза — Снегурочка расскажет об истории древней крепости, о праздновании Нового года в разные времена, а также о том, как встречали этот праздник народы Татарстана. Участников экскурсии ждут загадки, истории и новогодние сюрпризы. Экскурсии проходят ежедневно по 10 января в 11:00, 13:00, 15:00. Стоимость: 150 р. (группа от 15 чел.)
Ежедневно с 1 по 10 января горожан и гостей столицы Татарстана ожидает «Новогодняя Казань». Экскурсия Кремля знакомит с городом, украшенным огнями подсветки исторических зданий. Гид расскажет об истории древнего города, проведет по самым ярким местам вечерний Казани, познакомит с новогодними городскими ёлками. В завершение экскурсии у Казанского кремля Дед Мороз для участников проведет конкурсы, загадает загадки, а также вручит новогодние подарки. Прогулки проводят ежедневно в 18:00 и 18:30. Стоимость билета: 650 руб (взр.), 350 (шк.).
Кроме того, со 2 по 10 января с 17.00 до 21.00 Нацмузей организует арт-проект «Лунные качели» в Гостином дворе. На внутренней площадке главного здания будет размещена инсталляция с 3-метровыми двухместными качелями со световым коробом в форме полумесяца. Когда люди будут садиться на качели и раскачиваться, сработает датчик движения и загорится полумесяц. Вокруг инсталляции развернутся киоски с новогодними сувенирами, на площадке гостей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, а также диджеи.
Волшебные истории от известных людей и подворье Кыш Бабая
В Старо-Татарской слободе развернулась настоящая новогодняя ярмарка, с изделиями ручной работы, оформленная в национальной стилистике. Развлекают гостей на территории «Татарской усадьбы», где обосновал свое подворье Кыш Бабай. Новогодние ярмарки организованы в парках им. Горького и «Сосновая роща», а главная ярмарка открылась в парке у Центра семьи «Казан».
Особенную новогоднюю атмосферу в формате ретрогородка создали на Кремлевской набережной. Здесь гостей встречают герои старых фильмов, архивные открытки, волшебные игрушки и знакомые мелодии. Набережная разделена на тематические улицы, с уютными ярмарками и зонами творческих активностей.
В парках им. Горького, «Черное озеро», им. Урицкого, «Комсомолец», Горкинско-Ометьевском лесу, в экопарке «Дубрава», на озерах Лебяжье и Комсомольское заработал проект «Сказочные прогулки», в рамках которого можно будет послушать 10 аудиосказок о Новом годе, Рождестве, зиме, доброте и дружбе на русском, татарском и английском языках. Озвучили сказки известные жители нашего города, представители разных сфер: политики, спорта, бизнеса, культуры. Записи можно прослушать онлайн на сайте проекта, а также на всех основных популярных сервисах для прослушивания музыки. Для удобства в парках установлены информационные стенды с QR-кодами, с помощью которых можно получить удовольствие от волшебных историй.
Камни на льду и тюбинги в прокат
Активно провести время можно будет и на спортивных объектах. Для всех желающих в Казани работают 18 катков с пунктами проката, а также 12 лыжных трасс, где доступны к прокату более 1,5 тысячи пар лыж. В Горкинско-Ометьевском лесу, в парках им. Горького, «Крылья Советов», в парке Победы, на территории озер Лебяжье и Комсомольское проложены освещенные лыжные трассы. Для свободного катания открыты 78 хоккейных коробок, где в каникулы пройдут товарищеские матчи школьных команд в рамках городского турнира «Золотая шайба». Небольшие катки и пункты проката появились в парках «Сосновая роща» и «Калейдоскоп». Пройдут забеги и лыжные гонки, чемпионат по керлингу, будет работать бесплатная школа фигурного катания.
Для любителей активного отдыха в общественных пространствах заработали и прокаты тюбингов, а также две бесплатные горки в парках им. Горького и по ул. Мира. У елки на Комсомольской площади в Дербышках расположена большая ледовая горка с двумя скатами, катание со своей надувной подушкой — бесплатно. Оборудование также можно будет взять напрокат.
Кофейни будут работать в новогоднюю ночь
В общественных пространствах будут работать кофейни, фудтраки, вендинги, ярмарки. В новогоднюю ночь заведения в парках будут открыты и после полуночи.
За порядком в новогоднюю ночь во всей республике будут следить более 2,5 тыс. полицейских. Помимо правоохранителей, которые будут работать в праздники в штатном режиме, в Казани дополнительно задействуют порядка 1000 полицейских и росгвардейцев, а также привлекут частные охранные агентства и муниципальных служащих. Круглосуточные посты будут дежурить у центральных елок до их закрытия 14 января. В городе усилены посты ГИБДД, следственно-оперативные группы, группы немедленного реагирования.
Афишу мероприятий, расписание выступлений и другие подробности культурной программы «Парки рядом» можно найти на сайте мэрии Казани, в социальных сетях и на сайте Дирекции парков и скверов. Организаторы событий предупреждают, что расписание может меняться, поэтому перед посещением мероприятий рекомендуют уточнять афишу.
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