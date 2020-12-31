Новогодний гид по Казани: программа уличных представлений и елок

Горожан приглашают на фестиваль снеговиков, соревнования по керлингу, шоу на музыкальной платформе и другие празднества

Фото: Максим Платонов

Для развлечения казанцев и гостей столицы на эти новогодние каникулы подготовили аж 160 мероприятий на открытом воздухе. Львиная доля — пройдет в парках и скверах. Здесь посетителей ждут концерты и театрализованные представления, зимние игры и показ мультфильмов, ярмарки и выступления уличных театров. Любители активного отдыха смогут посетить мастер-классы по фигурному катанию и керлингу, поучаствуют в новогоднем забеге и покатаются на лыжах. «Реальное время» предлагает подробную программу новогодних празднеств и работы елок в Казани.

Главная городская 35-метровая елка уже радует своим светомузыкальным шоу у Центра семьи «Казан». Здесь будут проходить необычные спектакли и яркие перформансы. Во всех районах Казани открыты елочные городки, где пройдут всевозможные представления.



Работа главной елки Казани у Чаши: ежедневно

31 декабря

16.00 Уличный театр. Показ спектакля «Декаданс» парк по ул. Мира (Дербышки)

с 10:00 до 3:00 (перерыв с 17:00 до 20:00) — каток в парке «Черное озеро»

1 января

15.00 Праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» в парке «Калейдоскоп»

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке по ул. Мира (Дербышки)

19.00 Праздничная программа «Ретро Новый Год» («Голубой огонек)» в парке «Крылья Советов»

Фото: Максим Платонов

2 января

11.00 Мастер-класс для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

14.00 Новогодняя программа от студии «Зима» в парке «Континент»

Со 2 по 8 января в 11 общественных пространствах будет организована музыкальная платформа-сцена студии «Зима», на которой выступят казанские творческие коллективы, кукольные театры и диджеи. Музыкальное событие запланировано в парках «Континент», «Комсомолец», «Черное озеро», им. Горького, им. Урицкого, у Центра семьи «Казан», в сквере им. Тинчурина, на бульваре «Ак чэчэклэр», в Лядском саду и Горкинско-Ометьевском лесу. Выступления артистов можно будет увидеть в 14.00 и 17.00.

15.00 Спектакль «Снеговики» в ЖК «Салават Купере» на ул. А.Авзаловой, 15

Постановку «Снеговики» создали студенты Казанского театрального училища совместно с режиссерами московского театра «Высокие братья». В прошлом году коллектив выступил в 12 населенных пунктах республики, в этом году детское праздничное шоу артисты покажут в 10 казанских парках. Выступления пройдут в каждом районе города со 2 по 8 января в 14.00 и 18.00.

Фото: kzngo.ru

15.00 Праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» в парке «Сосновая роща»

15.00 Показ новогодних мультфильмов в сквере им. Аксенова

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке «Калейдоскоп»

17.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием фольклорного дуэта «Элина и Ильназ» в парке «Комсомолец»

18.00 Спектакль «Снеговики» в Горкинско-Ометьевском лесу

3 января

10.00 Новогодний забег «Я обещаю» в ЦПКиО им. Горького

12.00 Фестиваль снеговиков в парке им. Урицкого

Во время семейного фестиваля снеговиков участникам предстоит продемонстрировать творческие способности, слепив необычную фигуру. За самую оригинальную снежную скульптуру победители получат призы и подарки. Устроители конкурса рекомендуют захватить с собой декор и подручные средства, чтобы придать своей работе завершенный образ.

Фото: Максим Платонов

14.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием театра «Пеликан» в сквере им. Тинчурина

15.00 Спектакль «Снеговики» на бульваре «Ак чәчәкләр»

15.00 Праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» в парке по ул. Мира (п. Дербышки)

15.00 Показ новогодних мультфильмов в сквере им. Аксенова

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке «Сосновая роща»

17.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием DJ Reenat в парке «Черное озеро»

18.00 Тренировка по кёрлингу в парке «Черное озеро»

При поддержке федерации керлинга РТ уже третий год на Черном озере делают профессиональную разметку для керлинга. Занятия на озере пройдут 3, 5, 7, 9 января, а 10 января состоится чемпионат для любителей этого вида спорта.

Фото: kzngo.ru

18.00 Спектакль «Снеговики» в Лядском саду

4 января

11.00 Мастер-классы для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

12.00 Мастер-класс и обучение катанию на лыжах в парке Победы

12.00 «Веселые старты» в парке «Калейдоскоп»

14.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием акустического лаундж дуэта «LIA & BEN» в ЦПКиО им. Горького

15.00 Спектакль «Снеговики» в парке по ул. Мира

15.00 Показ новогодних мультфильмов в сквере им. Аксенова

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке «Крылья Советов»

17.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием акустического квинтета «The CheekLaWeek» на ул. Баумана

18.00 Спектакль «Снеговики» бульвар по ул.Ю.Фучика

5 января

11.00 Открытые соревнования по лыжным гонкам у озера Лебяжье

12.00 «Веселые старты» в парке «Крылья Советов»

14.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием театра «Пеликан» на бульваре «Ак чәчәкләр»

15.00 Спектакль «Снеговики» в парке «Континент»

15.00 Показ новогодних мультфильмов в сквере им. Аксенова

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4

Фото: kzngo.ru

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парк по ул. Мира

17.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием кавер-группы You catch cover в парке им. Урицкого

18.00 Молодежный концерт в Горкинско-Ометьевском лесу

18.00 Открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»

6 января

11.00 Мастер-классы для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

12.00 Мастер-класс и обучение катанию на лыжах в ЦПКиО им. Горького

15.00 Спектакль «Снеговики» в парке им. Урицкого

16.00 Выступление хора в ЦПКиО им. Горького

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке «Калейдоскоп»

17.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием акустического лаунджа DuoIskRa в Лядском саду

7 января

12.00 «Веселые старты» у Центра семьи «Казан» ул. С.Хакима, 4

12.00 Мастер-класс и обучение катанию на лыжах в Горкинско-Ометьевском лесу

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке по ул. Мира

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4

18.00 Тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»

8 января

11.00 Мастер-классы для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

Фото: Илья Репин

12.00 «Веселые старты» в парке «Сосновая роща»

14.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием кавер-группы «Sunrise» в Горкинско-Ометьевском лесу

15.00 Спектакль «Снеговики» в ЦПКиО им. Горького

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке «Сосновая роща»

17.00 Новогодняя программа от студии «Зима» с участием DJ Bubblegum у Центра семьи «Казан» по ул. С.Хакима, 4

18.00 Спектакль «Снеговики» в парке «Комсомолец»

19.00 Новогодняя программа на катке в парке «Черное озеро»

9 января

12.00 Веселые старты в парке «Черное озеро»

16.00 Уличный спектакль от театральной студии «Оперение» в парке «Крылья советов»

18.00 Тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»

10 января

10:00 Новогодний забег в парке «Крылья Советов»

11.00 Мастер-классы для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

В парке «Черное озеро» распахнуло свои двери долгожданное здание — воссозданный исторический павильон, где работает новый большой прокат инвентаря и кофейня, малый домик останется как дополнительный прокат. Для любителей активного отдыха приготовили 400 пар коньков с 26 по 47 размеры. Для малышей в прокате есть «помощники фигуриста» — приспособления, чтобы дети чувствовали себя увереннее на льду. Здесь также будет работать бесплатная школа фигурного катания для ребят от 4 до 7 лет.

Фото: Илья Репин

12.00 Мастер-класс и обучение катанию на лыжах в парке по ул. Мира

12.00 «Веселые старты» в парке по ул. Мира

18.00 Чемпионат по кёрлингу в парке «Черное озеро»

«Новогодняя крепость» в Кремле

Ежедневно горожан и гостей столицы Татарстана встречает Казанский Кремль», который с 28 декабря работает без выходных.

До 10 января включительно на территории Кремля будут проводить экскурсии «Новогодняя крепость». Внучка Деда Мороза — Снегурочка расскажет об истории древней крепости, о праздновании Нового года в разные времена, а также о том, как встречали этот праздник народы Татарстана. Участников экскурсии ждут загадки, истории и новогодние сюрпризы. Экскурсии проходят ежедневно по 10 января в 11:00, 13:00, 15:00. Стоимость: 150 р. (группа от 15 чел.)

Ежедневно с 1 по 10 января горожан и гостей столицы Татарстана ожидает «Новогодняя Казань». Экскурсия Кремля знакомит с городом, украшенным огнями подсветки исторических зданий. Гид расскажет об истории древнего города, проведет по самым ярким местам вечерний Казани, познакомит с новогодними городскими ёлками. В завершение экскурсии у Казанского кремля Дед Мороз для участников проведет конкурсы, загадает загадки, а также вручит новогодние подарки. Прогулки проводят ежедневно в 18:00 и 18:30. Стоимость билета: 650 руб (взр.), 350 (шк.).

Кроме того, со 2 по 10 января с 17.00 до 21.00 Нацмузей организует арт-проект «Лунные качели» в Гостином дворе. На внутренней площадке главного здания будет размещена инсталляция с 3-метровыми двухместными качелями со световым коробом в форме полумесяца. Когда люди будут садиться на качели и раскачиваться, сработает датчик движения и загорится полумесяц. Вокруг инсталляции развернутся киоски с новогодними сувенирами, на площадке гостей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, а также диджеи.

Фото: Ринат Назметдинов

Волшебные истории от известных людей и подворье Кыш Бабая

В Старо-Татарской слободе развернулась настоящая новогодняя ярмарка, с изделиями ручной работы, оформленная в национальной стилистике. Развлекают гостей на территории «Татарской усадьбы», где обосновал свое подворье Кыш Бабай. Новогодние ярмарки организованы в парках им. Горького и «Сосновая роща», а главная ярмарка открылась в парке у Центра семьи «Казан».

Особенную новогоднюю атмосферу в формате ретрогородка создали на Кремлевской набережной. Здесь гостей встречают герои старых фильмов, архивные открытки, волшебные игрушки и знакомые мелодии. Набережная разделена на тематические улицы, с уютными ярмарками и зонами творческих активностей.

В парках им. Горького, «Черное озеро», им. Урицкого, «Комсомолец», Горкинско-Ометьевском лесу, в экопарке «Дубрава», на озерах Лебяжье и Комсомольское заработал проект «Сказочные прогулки», в рамках которого можно будет послушать 10 аудиосказок о Новом годе, Рождестве, зиме, доброте и дружбе на русском, татарском и английском языках. Озвучили сказки известные жители нашего города, представители разных сфер: политики, спорта, бизнеса, культуры. Записи можно прослушать онлайн на сайте проекта, а также на всех основных популярных сервисах для прослушивания музыки. Для удобства в парках установлены информационные стенды с QR-кодами, с помощью которых можно получить удовольствие от волшебных историй.

Фото: Ринат Назметдинов

Камни на льду и тюбинги в прокат

Активно провести время можно будет и на спортивных объектах. Для всех желающих в Казани работают 18 катков с пунктами проката, а также 12 лыжных трасс, где доступны к прокату более 1,5 тысячи пар лыж. В Горкинско-Ометьевском лесу, в парках им. Горького, «Крылья Советов», в парке Победы, на территории озер Лебяжье и Комсомольское проложены освещенные лыжные трассы. Для свободного катания открыты 78 хоккейных коробок, где в каникулы пройдут товарищеские матчи школьных команд в рамках городского турнира «Золотая шайба». Небольшие катки и пункты проката появились в парках «Сосновая роща» и «Калейдоскоп». Пройдут забеги и лыжные гонки, чемпионат по керлингу, будет работать бесплатная школа фигурного катания.

Для любителей активного отдыха в общественных пространствах заработали и прокаты тюбингов, а также две бесплатные горки в парках им. Горького и по ул. Мира. У елки на Комсомольской площади в Дербышках расположена большая ледовая горка с двумя скатами, катание со своей надувной подушкой — бесплатно. Оборудование также можно будет взять напрокат.

Фото: Илья Репин

Кофейни будут работать в новогоднюю ночь

В общественных пространствах будут работать кофейни, фудтраки, вендинги, ярмарки. В новогоднюю ночь заведения в парках будут открыты и после полуночи.

За порядком в новогоднюю ночь во всей республике будут следить более 2,5 тыс. полицейских. Помимо правоохранителей, которые будут работать в праздники в штатном режиме, в Казани дополнительно задействуют порядка 1000 полицейских и росгвардейцев, а также привлекут частные охранные агентства и муниципальных служащих. Круглосуточные посты будут дежурить у центральных елок до их закрытия 14 января. В городе усилены посты ГИБДД, следственно-оперативные группы, группы немедленного реагирования.

Афишу мероприятий, расписание выступлений и другие подробности культурной программы «Парки рядом» можно найти на сайте мэрии Казани, в социальных сетях и на сайте Дирекции парков и скверов. Организаторы событий предупреждают, что расписание может меняться, поэтому перед посещением мероприятий рекомендуют уточнять афишу.