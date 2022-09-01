Владелец ижевского «Комосстроя» построит в казанских Отарах пять «человейников»

О том, что начало работ не за горами, свидетельствует поспешный перевод промышленных земель в зону жилой и общественной застройки

Фото: Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», застраивать давно ожидавшую своей очереди промзону в Отарах будет предприятие, связанное с ижевским застройщиком компанией «Комосстрой», который достраивал в Казани проблемный «фоновский» ЖК «МЧС». Проект строительства нового «человейника» — жилого комплекса на 23,3 тыс. жителей будет реализован на 56,4 га земли, которые Казгордума в этом месяце перевела из зоны производственно-коммунальных объектов в зону смешанной жилой и общественной застройки. Подробности — в нашем материале.

Ижевский проект на 56 гектарах



В Казани в промзоне за Отарами, на месте завода тротуарной плитки «Коламбия», рядом с многочисленными металлобазами и складами вырастут 23-этажные жилые дома. Соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки г. Казани были внесены на прошлой неделе. Правила поменяли по предложению Казгорисполкома и ижевского ООО «Промстройинвест», принадлежащего в равных долях через аффилированные фирмы владельцу ижевской строительной группы «Комосстрой» Виталию Девяткину и казанской предпринимательнице, собственнице единственной компании, зарегистрированной около года назад — ООО «Триада Витрувия» Лили Харисовой.



В результате 56,4 га земель в зоне производственно-коммунальных объектов были переведены в зону смешанной жилой и общественной застройки, а 15,78 га — в зону природных территорий. Последние участки находятся в охранной зоне протоки Подувалье, отделяющей промзону от существующей малоэтажной застройки.

Вначале «человейники» потом школы

На девяти земельных участках в границах улиц Поперечно-Отарской и Южно-Промышленной и протоки Подувалье общей кадастровой стоимостью 959,46 млн рублей, согласно утвержденному проекту, должны построить пять 23-этажных жилых домов, шесть детсадов в общей сложности на 1 910 мест, две школы на 4002 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс с баней, амбулаторно-поликлиническое учреждение, три многоуровневых паркинга на 3 600 машино-мест и плоскостную парковку на территории 1,4 га. Еще 0,3 га отводится под торгово-офисное здание.

Общая площадь проектируемого жилого фонда — 524,3 тыс. кв. м, количество квартир — 12,6 тыс., площадь встроенных коммерческих помещений — 24,35 тыс. кв. м.

Строительство разбито на 15 очередей и очередность можно назвать классической в плане принятого в Казани подхода к строительству «человейников». В 1-ю — 4-ю очередь предполагается возвести жилые дома, первый детсад будет строиться одновременно с 4-м домом в 4-ю очередь, а 2-й,3-й, 4-й и 5-й — в 8-ю,9-ю, 13-ю и 14-ю очереди, очередность строительства еще одного детсада в проекте планировки не указана. Сроки строительства школ — 3-я и 7-я очередь.

Парковки могут сократить

При том что проектом планировки заложено значительное количество машино-мест — 7 266, лишь 5 593 из них предназначены для жильцов многоэтажек. Еще 487 машино-мест будут принадлежать коммерсантам, занимающим первые этажи и ТЦ. В утвержденном Казгорисполкомом проекте планировки территории есть примечание, которое вряд ли способно обрадовать автовладельцев: «проектирование ведется на реорганизуемой территории, поэтому количество мест постоянного хранения автомобилей может быть сокращено на 20% согласно местным нормативам градостроительного проектирования».

Количество мест постоянного хранения автомобилей может быть сокращено на 20%. Фото: Ринат Назметдинов

Жилой комплекс, согласно недавно утвержденному проекту планировки территории, должен иметь собственные локальные очистные сооружения и канализационные насосные станции. При строительстве микрорайона потребуется построить и реконструировать 2,74 км дорог.

«Реальное время» обратилось к представителям компании «КомосСтрой» с вопросами, ответы на которые помогли бы более детально описать будущий новый казанский микрорайон, однако нам дали понять, что официальных комментариев сейчас не последует. Мы будем рады представить проект более подробно по получении информации.

«Коламбии» стало тесно

В Казгорисполкоме на запрос «Реального времени» ответили, что «в целом район Отар» существенно преобразится благодаря реализуемым там новым проектам.

— «Коламбия» открыла новый большой завод тротуарной плитки, им стало на этом месте уже тесно, поэтому провести реновацию этого участка вполне логично, — считает депутат Казгордумы, гендиректор ГК «ЖИК» Эмиль Хуснутдинов. — Рабочих мест для местных жителей там не больше десятка, так что на обеспеченность рабочими местами это не повлияет. А транспортная доступность жилой застройки будет обеспечена — там строится дорога, будет выход на Большое Казанское кольцо, кроме того, есть железнодорожная ветка на аэропорт, которую планируется задействовать.

По словам депутата, принятый Казгорисполкомом проект межевания территории не вполне точно отражает и ситуацию с будущими детскими образовательными учреждениями в будущем новом микрорайоне. Он заверил, что первый детсад будет введен еще до ввода в эксплуатацию первого дома, а вот школу придется подождать «пару лет, не больше», но проблем у родителей в связи с этим возникнуть не должно.



Были «варяги» — станут партнерами по бизнесу

Приход в Казань ГК «ПИК» и ижевского «Комосстроя» можно истолковать как переход строительства жилья в Татарстане на новый уровень: ранее «неродные» застройщики у нас не работали. Однако Эмиль Хуснутдинов не видит в этих переменах ничего знаменательного:

— Значит, им понравилось у нас. «Комосстрой» зашел в Казань раньше. Он выполнил ряд работ по достройке проблемного ЖК «МЧС», получив за это, как и планировалось, земельный участок под строительство жилого дома на Губкина. А в районе Отар — их новый проект.

— А приход конкурентов-«варягов» наших застройщиков не пугает? Есть опасность невыгодного местным строителям демпинга, например?

— Нет, конечно! Мы получили новых партнеров по бизнесу, это дает новые стимулы для движения. Чем больше конкуренция, тем лучше городу, тем интереснее и красивее будет застройка.

Фото: realnoevremya.ru

Все решила цена?

Строительство в бывших промзонах — закономерное явление, считает и заместитель гендиректора компании «Унистрой» Искандер Юсупов:

— Надо понимать, что в Казани каких-то сладких для застройщика участков практически не осталось. «ПИК» строит на землях «Хитона», «Комосстрой» — на землях «Коламбии». Это нормально, сегодня хочешь строить — приходится сносить.

А приход «варягов» на территорию Татарстана он объясняет прагматическими причинами:

— Раньше наш регион не представлял большого интереса для федеральных компаний, поскольку цены здесь были те же, что и в других городах России. Но сегодня Татарстан — один из самых дорогих городов России, в том числе и в плане недвижимости. Ижевские и кировские компании всегда смотрели в сторону Казани, поскольку у нас по сравнению с ними цены всегда были выше. Другое дело, что раньше они не могли зайти, видимо, в этом случае они нашли путь…

Разумный ценник — ближе к 160 тысячам за «квадрат»



На вопрос, насколько велико будет удорожание строительства, связанное с реновацией, в частности, сносом промышленной застройки, Искандер Юсупов заметил, что сегодня вряд ли кто-то сможет сходу назвать конкретные цифры.

— Тем не менее у застройщика есть два пути — заложить эти расходы в цену, что вызовет удорожание продукта и может сделать проект неконкурентоспособным, либо смириться с потерями, приняв их как сопутствующие затраты и продавать затем жилье по ценам рынка. Это менее выгодный, но более реалистичный путь.

— А какой может быть цена квадратного метра в этих зданиях? — поинтересовалось «Реальное время».

— Средний ценник по рынку — 170—175 тыс. рублей за квадратный метр, но учитывая, что это место достаточно отдаленное, рядом промзона, а, значит, экология неидеальная, возможна цена в 160—170 тысяч.

«Отдали то, что сами не захотели или не осилили»

— Как правило, федеральные застройщики приходят на те проекты, которые не берут в силу каких-то особенностей расположения или не тянут по цене местные застройщики, — заметила гендиректор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова. — Участок около Отар, вероятнее всего, по этим параметрам не был интересен местным игрокам.

Эксперт уточнила, что если раньше федералы и региональные застройщики из других регионов не могли прорваться в Татарстан, то после прихода «ПИК» ситуация изменилась — произошел своего рода прорыв, начался «захват» Казани.



Что же касается покупателей, то, по ее мнению, они на эту недвижимость найдутся в любом случае:

— Радиус застройки Казани очень увеличился, и многие предпочтут купить жилье в Отарах, чем, например, в Лаишевском районе. Был ряд объектов, например, на Тэцевской, на которые были очень пессимистические прогнозы, однако там покупают. Это все-таки город. А что касается минусов, то у Дербышек, Авиастроя и Отар они есть, их многие покупатели не рассматривают, как непопулярные в силу дальности, экологии и так далее. Но на них есть спрос у местных жителей и инвесторов, для которых весь вопрос состоит в стоимости.