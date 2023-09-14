Застройщик «Птички» заселит целый квартал рядом с заводом Петцольда
Семь многоэтажных «свечек» посадят на берегу озера Кабан. Градостроители переживают за сохранность исторической среды Казани
Застройщик торгового центра «Птичка» в Авиастроительном районе Казани приступает к реализации крупного проекта жилой застройки на набережной Нижнего Кабана — между Домом занимательной техники (бывшим ДК меховщиков) и пока неотреставрированным комплексом зданий бывшего пивоваренного завода Петцольда семьи Хайруллиных. Новый комплекс из пяти пятиэтажных и двух шестиэтажных домов займет целый квартал и будет рассчитан на проживание 2 тысяч человек. Подробности концепции нового ЖК, перспективы нагрузки проекта на транспортную систему и опасения экспертов по поводу сохранности архитектурного ансамбля исторического центра Казани — в материале «Реального времени».
Семь «свечек» на ипотечной земле
Как выяснило «Реальное время», земельный участок площадью 0,91 га и кадастровой стоимостью 129,14 млн рублей, ограниченный улицами Марджани, КСКа, Габдуллы Тукая и внутриквартальной дорогой, огибающей завод Петцольда, в августе 2022 года приобрело в ипотеку ООО «Специализированный застройщик «Тэкоресурс» известного предпринимателя Руслана Ковалева. Выплачивать кредит «Энергобанку» компании предстоит еще 4 года — вплоть до августа 2027-го. И еще до 2071 года на эту землю наложен частный сервитут в пользу АО «Эдельвейс Групп», в чьей собственности находится комплекс зданий бывшего пивоваренного предприятия.
Новый ЖК, как следует из концепции, разработанной для казанского девелопера, будет состоять из пяти пятиэтажных и двух шестиэтажных корпусов-«свечек», объединенных по фасаду со стороны улицы Марджани стилобатом, с подземным паркингом на 124 автомобиля, из которых 16 машино-мест — гостевые, еще 6 — для инвалидов.
Площадь застройки — 3,51 тысячи «квадратов» (38%). Во дворе предусмотрены детская площадка площадью 215 кв. м и площадка для отдыха взрослого населения (39 кв. м). Площадь озеленения участка — 2,14 тысячи кв. м.
Общее количество квартир в комплексе — 93, из них 5 пентхаусов, 25 трехкомнатных, 37 двухкомнатных и 26 однокомнатных. Общая площадь жилых помещений — 8,7 тысячи кв. м. Для жильцов квартир первого этажа предусмотрены «персональные» палисадники площадью 301 кв. м, для остальных жильцов — общественная терраса площадью 268 кв. м.
Здания ЖК объединены стилобатом, площадь коммерческих помещений в нем — 0,93 тысячи кв. м. Подземная площадь здания — 6,53 тысячи кв. м, в том числе 5,81 тысячи кв. м — площадь подземного паркинга.
Проектировщики подсчитали потребность будущих жильцов в местах в существующих школах и детсадах: 24 и 47 соответственно.
Здесь стоял питейный дом
Как следует из архивной справки, на территории земельного участка, где будет располагаться новый ЖК, в 1842—1867 гг. располагался питейный дом, а к 1878 году — деревянные дворовые постройки казанской мещанки Марии Зотовой: одноэтажный дом с флигелем, холодные службы и погреб.
К 1891 году на участке, перешедшем к трем собственницам — Александре, Марии и Екатерине Соболевым, уцелели лишь дом и дворовые службы, а в 1895 к ним добавились двухэтажный каменный дом и два каменных здания дворовых служб. Эти строения просуществовали до конца прошлого века и были утрачены после того, как в Казани начали реализовать масштабную программу ликвидации ветхого жилья.
Проект от компании из трех архитекторов
Концепцию проекта нового казанского жилкомплекса на Кабане разработало московское ООО «ДНК АГ», руководителем и совладельцем которого является профессор Международной академии архитектуры в Москве, член экспертного совета по редевелопменту при РГУД, член РГиАК Московской области, заслуженный архитектор РФ Константин Ходнев.
В 2001 году Ходнев был награжден дипломом правительства Москвы за лучший объект в историко-градостроительной среде — жилой дом на улице Бурденко. В 2004—2016 гг. руководил проектным институтом «Саранскгражданпроект» в родном Саранске и принимал активное участие в разработке проектов «Крытый футбольный манеж в Саранске», «Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе», «Ледовый дворец в Саранске», «Футбольный стадион «Юбилейный». С его участием в столице Мордовии также создавали проекты кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, реконструкции фасадов национальной библиотеки им. А.С. Пушкина, зданий Дома финансов и Саранского железнодорожного вокзала, ряда жилых домов.
Компания «Архитектурная группа ДНК» — так расшифровывается название проектировщика застройки на Кабане — существует более 20 лет — с 2001 года, доля Ходнева в ней — 34%, его партнерами выступают архитекторы Даниил Лоренц и Наталья Сидорова.
За последние 5 лет самым прибыльным для предприятия, по данным «СПАРК-Интерфакс», был 2018 год, когда его чистая прибыль выросла до 11 млн рублей при выручке в 27,2 млн. В 2020 и 2021 гг. выручка компании возросла пятикратно и достигла, соответственно, 99,6 и 105,5 млн, а чистая прибыль оставалась на уровне, не превышающем 10—11 млн. Прошлый год фирма завершила с выручкой 31,7 млн рублей и чистой прибылью 9,9 млн при среднесписочной численности работников на конец года 9 человек.
Собственники Чеховского рынка
Реализующий проект ЖК на Кабане застройщик на рынке существует в общей сложности 20 лет — часть из них компания носила название «Татэкоресурс». 2021 год завершила с выручкой в сумме 310,6 млн рублей, 2022-й — 44,1 млн. Чистая прибыль, соответственно, составила 198 млн и 8,1 млн. Совладельцами компании являются Фарида Ковалева, Любовь Карпова и Евгений Шалымов, руководит ею с 2011 года Руслан Ковалев.
Фарида Ковалева также является совладельцем других предприятий, находящихся под руководством Руслана Ковалева, — ООО «Белый дом», «Специализированный застройщик «Гарант» (застройщик ЖК Hayat Kazan на улице Нариманова), а также владеет вместе с Карповой и Шалымовым ООО «Чеховский рынок».
Руслан Ковалев выступает совладельцем ООО «Капри» — застройщика одноименного элитного ЖК на улице Горького.
Не обнаружив актуальных телефонов Руслана Ковалева в открытом доступе, ООО «Реальное время» направило на его имя запрос относительно подробностей строительства нового ЖК на Кабане. По получении ответ будет опубликован.
«Депрессивное, но комфортное место»
Он отметил, что этот земельный участок — единственный на улице Марджани, который возможно застроить комплексом жилых домов, больше пригодных для такой застройки участков поблизости просто нет.
— Безусловно, там будут нерядовые квартиры, эта локация будет востребована, — считает Сафин. — Застройщики премиум и бизнес-класса сейчас активно рассматривают улицу Тукая, несмотря на то, что район сейчас выглядит несколько депрессивным. Со временем ситуация изменится, а местоположение здесь выигрышное: набережная по улице Марджани тихая и комфортная.
«Слово «стилобат» настораживает»
— Судя по жилой площади жилого комплекса, он рассчитан примерно на 2 тысячи жителей, — говорит завкафедрой градостроительства КГАСУ, профессор Александр Дембич. — Такое количество новых жителей не может ухудшить транспортную ситуацию в этом районе. А то, что там появляется жилье — это, скорее, плюс. Сейчас в этом районе в основном, промышленные предприятия. А так можно надеяться, что там появятся детские учреждения оживится торговля. Это плюс для развития города.
Александр Дембич с осторожностью высказался о том, насколько впишутся современные архитектурные решения в структуру исторической городской застройки. Он выразил надежду, что городское управление архитектуры «постарается привести это в соответствие».
Также собеседник «Реального времени» высказал опасение по поводу архитектурного решения нижних — коммерческих этажей зданий ЖК:
— Слово «стилобат» сразу меня настораживает. Для исторической части города характерны отдельные здания, там не было больших протяженных объектов. Как только они появляются, сразу укрупняется масштаб застройки. А это противопоказано, если мы хотим сохранить идентичность исторической застройки района.
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