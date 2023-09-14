Застройщик «Птички» заселит целый квартал рядом с заводом Петцольда

Семь многоэтажных «свечек» посадят на берегу озера Кабан. Градостроители переживают за сохранность исторической среды Казани

Фото: скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Застройщик торгового центра «Птичка» в Авиастроительном районе Казани приступает к реализации крупного проекта жилой застройки на набережной Нижнего Кабана — между Домом занимательной техники (бывшим ДК меховщиков) и пока неотреставрированным комплексом зданий бывшего пивоваренного завода Петцольда семьи Хайруллиных. Новый комплекс из пяти пятиэтажных и двух шестиэтажных домов займет целый квартал и будет рассчитан на проживание 2 тысяч человек. Подробности концепции нового ЖК, перспективы нагрузки проекта на транспортную систему и опасения экспертов по поводу сохранности архитектурного ансамбля исторического центра Казани — в материале «Реального времени».

Семь «свечек» на ипотечной земле

Как выяснило «Реальное время», земельный участок площадью 0,91 га и кадастровой стоимостью 129,14 млн рублей, ограниченный улицами Марджани, КСКа, Габдуллы Тукая и внутриквартальной дорогой, огибающей завод Петцольда, в августе 2022 года приобрело в ипотеку ООО «Специализированный застройщик «Тэкоресурс» известного предпринимателя Руслана Ковалева. Выплачивать кредит «Энергобанку» компании предстоит еще 4 года — вплоть до августа 2027-го. И еще до 2071 года на эту землю наложен частный сервитут в пользу АО «Эдельвейс Групп», в чьей собственности находится комплекс зданий бывшего пивоваренного предприятия.

Новый ЖК, как следует из концепции, разработанной для казанского девелопера, будет состоять из пяти пятиэтажных и двух шестиэтажных корпусов-«свечек», объединенных по фасаду со стороны улицы Марджани стилобатом, с подземным паркингом на 124 автомобиля, из которых 16 машино-мест — гостевые, еще 6 — для инвалидов.

Новый ЖК будет состоять из пяти пятиэтажных и двух шестиэтажных корпусов-«свечек», объединенных по фасаду со стороны улицы Марджани стилобатом. скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Площадь застройки — 3,51 тысячи «квадратов» (38%). Во дворе предусмотрены детская площадка площадью 215 кв. м и площадка для отдыха взрослого населения (39 кв. м). Площадь озеленения участка — 2,14 тысячи кв. м.

Общее количество квартир в комплексе — 93, из них 5 пентхаусов, 25 трехкомнатных, 37 двухкомнатных и 26 однокомнатных. Общая площадь жилых помещений — 8,7 тысячи кв. м. Для жильцов квартир первого этажа предусмотрены «персональные» палисадники площадью 301 кв. м, для остальных жильцов — общественная терраса площадью 268 кв. м.

Здания ЖК объединены стилобатом, площадь коммерческих помещений в нем — 0,93 тысячи кв. м. Подземная площадь здания — 6,53 тысячи кв. м, в том числе 5,81 тысячи кв. м — площадь подземного паркинга.

Проектировщики подсчитали потребность будущих жильцов в местах в существующих школах и детсадах: 24 и 47 соответственно.

Здесь стоял питейный дом

Как следует из архивной справки, на территории земельного участка, где будет располагаться новый ЖК, в 1842—1867 гг. располагался питейный дом, а к 1878 году — деревянные дворовые постройки казанской мещанки Марии Зотовой: одноэтажный дом с флигелем, холодные службы и погреб.

К 1891 году на участке, перешедшем к трем собственницам — Александре, Марии и Екатерине Соболевым, уцелели лишь дом и дворовые службы, а в 1895 к ним добавились двухэтажный каменный дом и два каменных здания дворовых служб. Эти строения просуществовали до конца прошлого века и были утрачены после того, как в Казани начали реализовать масштабную программу ликвидации ветхого жилья.

На территории земельного участка, где будет располагаться новый ЖК, в 1842—1867 гг. располагался питейный дом. скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Проект от компании из трех архитекторов

Концепцию проекта нового казанского жилкомплекса на Кабане разработало московское ООО «ДНК АГ», руководителем и совладельцем которого является профессор Международной академии архитектуры в Москве, член экспертного совета по редевелопменту при РГУД, член РГиАК Московской области, заслуженный архитектор РФ Константин Ходнев.

В 2001 году Ходнев был награжден дипломом правительства Москвы за лучший объект в историко-градостроительной среде — жилой дом на улице Бурденко. В 2004—2016 гг. руководил проектным институтом «Саранскгражданпроект» в родном Саранске и принимал активное участие в разработке проектов «Крытый футбольный манеж в Саранске», «Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе», «Ледовый дворец в Саранске», «Футбольный стадион «Юбилейный». С его участием в столице Мордовии также создавали проекты кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, реконструкции фасадов национальной библиотеки им. А.С. Пушкина, зданий Дома финансов и Саранского железнодорожного вокзала, ряда жилых домов.

Концепцию проекта нового ЖК на Кабане разработали московские архитекторы. скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Компания «Архитектурная группа ДНК» — так расшифровывается название проектировщика застройки на Кабане — существует более 20 лет — с 2001 года, доля Ходнева в ней — 34%, его партнерами выступают архитекторы Даниил Лоренц и Наталья Сидорова.



За последние 5 лет самым прибыльным для предприятия, по данным «СПАРК-Интерфакс», был 2018 год, когда его чистая прибыль выросла до 11 млн рублей при выручке в 27,2 млн. В 2020 и 2021 гг. выручка компании возросла пятикратно и достигла, соответственно, 99,6 и 105,5 млн, а чистая прибыль оставалась на уровне, не превышающем 10—11 млн. Прошлый год фирма завершила с выручкой 31,7 млн рублей и чистой прибылью 9,9 млн при среднесписочной численности работников на конец года 9 человек.

Собственники Чеховского рынка

Реализующий проект ЖК на Кабане застройщик на рынке существует в общей сложности 20 лет — часть из них компания носила название «Татэкоресурс». 2021 год завершила с выручкой в сумме 310,6 млн рублей, 2022-й — 44,1 млн. Чистая прибыль, соответственно, составила 198 млн и 8,1 млн. Совладельцами компании являются Фарида Ковалева, Любовь Карпова и Евгений Шалымов, руководит ею с 2011 года Руслан Ковалев.

Фарида Ковалева также является совладельцем других предприятий, находящихся под руководством Руслана Ковалева, — ООО «Белый дом», «Специализированный застройщик «Гарант» (застройщик ЖК Hayat Kazan на улице Нариманова), а также владеет вместе с Карповой и Шалымовым ООО «Чеховский рынок».

Руслан Ковалев выступает совладельцем ООО «Капри» — застройщика одноименного элитного ЖК на улице Горького.

Не обнаружив актуальных телефонов Руслана Ковалева в открытом доступе, ООО «Реальное время» направило на его имя запрос относительно подробностей строительства нового ЖК на Кабане. По получении ответ будет опубликован.

«Депрессивное, но комфортное место»

— Компания редко анонсирует свои проекты, но проекты, которые она реализует, отличаются проработанностью, и это жилье востребовано, — заметил в разговоре с «Реальным временем» руководитель казанского центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин.

Он отметил, что этот земельный участок — единственный на улице Марджани, который возможно застроить комплексом жилых домов, больше пригодных для такой застройки участков поблизости просто нет.



Этот земельный участок рядом с заводом Петцольда — единственный на улице Марджани, который возможно застроить комплексом жилых домов скрин realnoevremya.ru акта

— Безусловно, там будут нерядовые квартиры, эта локация будет востребована, — считает Сафин. — Застройщики премиум и бизнес-класса сейчас активно рассматривают улицу Тукая, несмотря на то, что район сейчас выглядит несколько депрессивным. Со временем ситуация изменится, а местоположение здесь выигрышное: набережная по улице Марджани тихая и комфортная.

«Слово «стилобат» настораживает»

— Судя по жилой площади жилого комплекса, он рассчитан примерно на 2 тысячи жителей, — говорит завкафедрой градостроительства КГАСУ, профессор Александр Дембич. — Такое количество новых жителей не может ухудшить транспортную ситуацию в этом районе. А то, что там появляется жилье — это, скорее, плюс. Сейчас в этом районе в основном, промышленные предприятия. А так можно надеяться, что там появятся детские учреждения оживится торговля. Это плюс для развития города.

Судя по жилой площади жилого комплекса, он рассчитан примерно на 2 тысячи жителей, — говорит завкафедрой градостроительства КГАСУ, профессор Александр Дембич. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Александр Дембич с осторожностью высказался о том, насколько впишутся современные архитектурные решения в структуру исторической городской застройки. Он выразил надежду, что городское управление архитектуры «постарается привести это в соответствие».

Также собеседник «Реального времени» высказал опасение по поводу архитектурного решения нижних — коммерческих этажей зданий ЖК:

— Слово «стилобат» сразу меня настораживает. Для исторической части города характерны отдельные здания, там не было больших протяженных объектов. Как только они появляются, сразу укрупняется масштаб застройки. А это противопоказано, если мы хотим сохранить идентичность исторической застройки района.

