В Казани утвердили проект планировки дороги по ул. Комиссара Габишева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани утвердил проект планировки территории автодороги по ул. Комиссара Габишева на участке от улицы Сафиуллина до улицы Кул Гали. Площадь зоны ее размещения составляет 53 760 квадратных метров.

— Проект планировки территории линейного объекта разрабатывается на территорию существующего линейного объекта улично-дорожной сети по ул. Комиссара Габишева. Реконструкция данного линейного объекта в настоящем проекте не предусмотрена, — написано в постановлении исполкома Казани.

В документе указано, что существующая дорога по ул. Комиссара Габишева полностью обеспечена сопутствующими сетями наружного освещения и ливневой канализацией закрытого типа с дождеприемными колодцами для слива сточных вод. В границах проекта планировки территории объекта есть множество инженерных коммуникаций. Их не планируют переустраивать и выносить при строительстве новой дороги.

В июле исполком Казани утвердил проект планировки и межевания территории линейного объекта «Проектируемый проезд №16 по ул. Ярышлар, участок от автодороги Казань — Боровое Матюшино до пересечения с железнодорожными путями». Он относится к магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина