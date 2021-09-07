Разгромное соседство: «Бала-Сити» покинула школу в центре Казани, оставив неоконченный ремонт

Освободить классы потребовала прокуратура Казани, усмотревшая в «сожительстве» коммерческой и государственной школ нарушение прав учеников

Фото: Альбина Нафигова

Развязку получил конфликт в стенах казанской школы №1, где часть помещений занимало платное учебное заведение «Бала-Сити». После негодования родителей в публикациях «Реального времени» школу проверила прокуратура. Итог — в Казани закрыли и больше не откроют коммерческий проект на базе муниципального учреждения. Безвозмездные договоры с компаниями, обучающими под эгидой Кембриджской международной школы, расторгнуты после вмешательства прокуроров. Ремонт, который платная школа затеяла в стенах бесплатной и бросила неоконченным, учинив разгром, благополучно завершен силами и средствами муниципалитета. Результатами своей борьбы мамы и папы учеников довольны и больше не опасаются, что учебное заведение, где реализуется программа инклюзивного обучения детей с РАС (расстройствами аутистичекого спектра), будет закрыто. А коммерческая школа вынуждена срочно подыскивать новые площади в центре города. Подробности скандальной истории — в нашем материале.

Договоры больше не действуют



Частная школа «Бала-Сити» съехала из здания казанской средней общеобразовательной школы №1 на улице Лево-Булачной, и, судя по всему, навсегда. Это произошло после того, как прокуратура Казани по обращению родителей, участвующих в проекте по инклюзивному обучению детей с РАС, проверила деятельность коммерческой организации на площадях муниципальной школы и пришла к выводу, что присутствие коммерсантов оказало «отрицательное влияние на организацию учебно-воспитательного процесса».

При проверке, как сказано в ответе из прокуратуры на жалобу родителей, «подтвердилось отсутствие помещения для гардероба, достаточного количества помещений, необходимого количества учителей, психологов, дефектологов, логопедов, тьюторов». По результатам проверки в адрес руководителя Казгорисполкома было внесено представление об устранении нарушений законодательства — и, исполняя его, городское Управление образования расторгло договор безвозмездного пользования частью помещений школы платным проектом «Бала-Сити», а еще один договор на другую часть помещений заканчивается 20 октября и «умрет естественной смертью».

Прокуратура Казани по обращению родителей, участвующих в проекте по инклюзивному обучению детей с РАС, проверила деятельность коммерческой организации. Фото yandex.ru

Как эксклюзив теснил инклюзив

В ответе прокуратуры на жалобу родителей, кроме подтверждения, что права детей были нарушены, содержится и любопытная информация о том, как с одобрения чиновников поэтапно происходило «уплотнение» муниципальной школы за счет богатого, но ничего не платившего собственнику «квартиранта».

В октябре 2016 года Казгорисполком безвозмездно передал в пользование АНО «Образовательный центр «Бала-Сити» одно из двух школьных зданий — здание школьной учебной мастерской. В августе 2018 года принадлежащее, как и упомянутый выше центр, Альбине Насыровой АНО «Общеобразовательная школа новых технологий» получило в безвозмездное пользование часть помещений уже в здании самой школы. А в сентябре 2020-го список этих помещений был расширен.

Это и стало последней каплей для родителей учеников муниципальной школы — они возмутились тем, что в школе возник дефицит помещений для «бесплатных» учеников.

— За три года муниципальная школа стала малокомплектной: больше нет 10 и 11 классов, нет гардероба, дети учатся в две смены, — заявила «Реальному времени» одна из родительниц — Альбина Нафигова. Она выразила общее опасение родителей, которые заподозрили, что скоро муниципальную школу и вовсе выдавят из здания с видом на Казанский кремль, а помещение в центре города уплывет в руки коммерсантов.

Прокуратура также подтвердила справедливость и обоснованность жалоб родителей на нехватку в муниципальной школе педагогов, а также специалистов, которые нужны, чтобы обеспечить проект инклюзивного образования детей с РАС — психологов, дефектологов, логопедов, тьюторов. Против исполняющего обязанности директора школы №1 возбудили административное дело по ч.1 статьи 6.7 КоАП РФ — за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей.

А Управление образования назначило в школу нового директора — теперь ей руководит бывший директор казанской школы №51 Анастасия Акмаева.



Летом «квартиранты» взялись за ремонт классов на четвертом этаже школьного здания

Ремонт доделали муниципалы

Новость о переезде оказалась для «Бала-Сити», по всей видимости, неожиданной. Летом «квартиранты» взялись за ремонт классов на четвертом этаже школьного здания, относительно которых хозяйка «Бала-Сити» в июле 2021 года заверяла «Реальное время»:

— Там будут обучаться только ученики школы №1.



Однако узнав о решении муниципалов расторгнуть контракт, заканчивать ремонт для «бесплатников» коммерсанты не стали. Родители учеников школы №1 передали «Реальному времени» фото, на которых запечатлен разгром, оставленный спешно съехавшей «Бала-Сити»: за три дня до начала учебного года в классах на четвертом этаже они увидели ободранные стены, вскрытые покрытия полов, заляпанные штукатуркой двери, небрежно сваленные в коридорах парты и учебные пособия.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе городского Управления образования, ремонт там в рекордно короткие сроки завершил муниципалитет — на муниципальные же деньги:

— Ремонт проводился МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казани». На первое сентября в школе №1 завершены все ремонтные работы и учебный год начался в штатном режиме. За лето всего отремонтировано 7 кабинетов. В августе отремонтировано фойе на входе и кабинет для первого класса.

Решился вопрос и с гардеробом, которого ученики муниципальной школы лишились в ходе расширения присутствия «Бала-Сити»:

— На первом этаже школы есть гардероб, также в фойе главного входа установлены локеры — индивидуальные шкафчики для хранения верхней одежды и личных вещей учащихся.

Родители остались довольны, сейчас, по их словам, классы и коридоры школы в отличном состоянии.

За три дня до начала учебного года в классах на четвертом этаже они увидели ободранные стены, вскрытые покрытия полов, заляпанные штукатуркой двери

Были бы желающие учиться в 10-м и 11-м

В пресс-службе Управления образования «Реальному времени» сообщили, что с первого сентября 2021 года в школе учатся 23 класса (с 1-го по 9-й). При этом два спортивных класса по заявлениям и просьбам родителей обучаются во вторую смену, поскольку в первую половину дня у них организован тренировочный процесс, остальные классы все обучаются в первую смену.

На вопрос, получится ли в перспективе вернуть в школу старшие классы и удастся ли повернуть вспять процесс превращения школы №1 в малокомплектную, нам ответили:

— В школе есть один девятый класс. После успешной сдачи основного государственного экзамена и получения аттестатов на основании личных заявлений обучающихся в следующем учебном году при наборе достаточного количества желающих 10-й класс будет открыт.

«Сохранить традиции школы»

Кроме того, родители жаловались, что в школе не хватает педагогов и ставок для специалистов, которые необходимы для полноценного инклюзивного обучения детей с РАС. И эту проблему также решили.

Альбина Нафигова сообщила «Реальному времени», что теперь в школе есть необходимые ставки для тьюторов и других специалистов. Это очень важно, потому что, например, тьюторы как таковые в школе были, но числились они на других должностях, более низких. В результате у человека пропадала мотивация к профессиональному росту. А сейчас качество услуг будет расти, ведь люди будут заинтересованы в том, чтобы нарабатывать стаж, опыт. Это очень позитивный момент!

Большие надежды родители возлагают и на нового директора. Анастасия Акмаева (на фото) — первый за несколько лет руководитель, который пришел в школу №1, что называется, на постоянную работу — без приставки и.о.. И у нее, подчеркнула Нафигова, есть опыт инклюзива, значит, она знает, как должна развиваться школа.

«Реальное время» задало новому директору вопрос о том, какие задачи она считает для себя первоочередными. Согласованный ответ пришел от пресс-службы городского Управления образования:

— В первую очередь важно начать учебный процесс в штатном режиме, так, чтобы все обучающиеся в школе успешно приступили к учебе. Важно сохранить традиции школы как образовательной экосистемы и вместе со всеми участниками образовательных отношений разработать новую программу развития учебного заведения.

В поисках новой «квартиры»

Что же касается «Бала-Сити», то, как выяснило «Реальное время», сейчас школа ищет новое помещение. На горячей линии «Бала-Сити» желающим отдать своих детей в школу в центре Казани отвечают, что в этом году это невозможно — «места есть только на улице Терегулова, в микрорайоне «Экопарк «Дубрава», а перевод в центр станет возможным после того, как найдут замену помещениям на Лево-Булачной». В здание школы №1 «Бала-Сити» не вернется, уточнила специалист в разговоре с корреспондентом, который позвонил в школу в качестве родственника потенциального ученика.

Прибегнуть к этим ухищрениям пришлось, поскольку ответа владелицы коммерческого учебного заведения Альбины Насыровой о том, где теперь занимаются ученики «Бала-Сити», которые должны были 1 сентября пойти в школу на Лево-Булачную, мы пока не дождались. Альбина Мунировна откликнулась на сообщение корреспондента издания, но так и не ответила на вопросы.

Мы также запросили информацию о том, сколько учеников коммерческой школы, каких классов и куда были переведены в этом учебном году из здания на Лево-Булачной, а также о том, предъявлял ли муниципалитет к «Бала-Сити» претензии в связи с незавершенным ремонтом в школе №1. Редакция готова опубликовать комментарий руководства «Бала-Сити» по получении.